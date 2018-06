Mike Pompeo și Departamentul de Stat american: un scurt bilanț

Se stie ca primul secretar de stat al administratiei Trump, Rex Tillerson nu a fost agreat de diplomati pentru ca parea adus sa reduca importanta ministerului, in ansamblul politicii externe americane. Inlocuitorul sau, Mike Pompeo a fost primit cu speranta. Care sint relatiile la citeva luni dupa numire? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

In principiu, Pompeo se bucura inca de increderea Departamentului, prin comparatie cu Tillerson, dar aceasta incredere s-a erodat intr-o anumita masura. Faptul ca Pompeo este apropiat, deocamdata, de presedinte este considerat pozitiv. Ca si faptul ca implica intr-o mai mare masura diplomati in ceea ce face si este apropiat de personal. Saptamina trecuta el a trimis un email angajatilor si i-a felicitat pentru recentul summit Trump – Kim Jong Un.

Dar exista si vesti mai putin imbucuratoare. Tillerson dorea sa reduca drastic numarului personalului si inghetase angajari. Pompeo a anuntat la instalare ca va debloca posturile, ceea ce nu se va intimpla insa curind pentru ca Trump vrea sa scada dimensiunile guvernului federal.

Apoi a mai fost cazul lui Mari Stull, angajata politic la Biroul pentru Organizatii Internationale despre care au circulat informatii ca monitorizeaza paginile de Internet ale angajatilor sa verifice daca acestia sint fideli lui Trump. Aceste actiuni, premergatoare venirii lui Pompeo nu au fost pedepsite, Stull continund sa ramina consilier la Departament.

Diplomati au fost placut impresionati ca Pompeo l-a numit pe Stephen Mull, sub-secretar de stat pentru afaceri politice, in ciuda faptului ca acesta a raspuns in timpul administratiei Obama de acordul nuclear cu Iranul, dezavuat de presedintele Trump.

Dar pe de alta parte, stafful e nemultumit ca nominalizarea lui Susan Thornton, un diplomat de cariera, ca asistent al secretarului de stat pentru Asia Pacific ar putea fi retrasa pentru ca senatorul Marco Rubio este de parere ca ea nu e suficient de dura cu China.

Procesul decizional sub Pompeo este mai putin centralizat si mai dinamic decit era cazul anterior. In plan politic, personalul Departamentului e ingrijorat ca Mike Pompeo este mult prea concentrat asupra marilor dosare si nu suficient de preocupat de repararea raporturilor deteriorate cu aliati ai Americii, in Europa si Asia.