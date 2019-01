Migranții români și președinția României la UE

Peste 2,5 milioane de români sunt rezidenți legali în alte state membre ale Uniunii Europene. Cei mai mulți se află în Italia (aproape un milion și jumătate), urmați apoi de cei din Spania (peste 800 de mii). După România, Polonia este țara europeană cu cei mai mulți cetățeni care locuiesc în alte state UE.



Sorina Stallard, Adrian Rațiu și Irina Dulgheru sunt trei dintre milioanele de români care își câștigă pâinea în afara României. Trăiesc zi de zi în suflet cu România și sunt activi la toate evenimentele care au loc în țară, uneori poate mai intens decât mulți români de acasă. Au organizat proteste anti-corupție, s-au implicat civic, au explicat autorităților și cetățenilor țărilor unde trăiesc ce se întâmplă la București, istoria și tradițiile țării, de ce își doresc un viitor european pentru România sau de ce BREXIT-ul, de pildă, nu va aduce nimic bun nici britanicilor, nici celor ca ei, care și-au adus expertiza și cunoștințele pe piața de muncă britanică.

Sorina și Adrian trăiesc în Marea Britanie, Irina este antreprenor în Franța, la Lyon. Preluarea de către România a Președinției Consiliului UE le-a dat o nouă temă de acțiune.

„Vrem să ne aducem aportul la succesul Președinția României la UE”, ne-au mărturisit cei trei.

„O să vă spun o poveste”, mi-a spus Sorina. „Veți înțelege de ce. Acum câțiva ani, am avut ocazia să cunosc un grup de meșteșugari ai lemnului din Marea Britanie care, cu mult entuziasm, ne-au invitat să petrecem o zi împreună în atelierul lor, la țară. Ne-au invitat înăuntru, ne-au așezat și ne-au pus în brațe câte o bucată de lemn și un cuțitaș sau daltă.

Unul din ei, m-a întrebat: „Ce vrei să fie lemnul ăsta?” M-am entuziasmat: „O lingura?”. „OK! Vezi, ai grijă, că e foarte ascuțit cuțitul. Sa nu rămâi fără vreun deget. Lucrează cu lemnul, nu împotriva lui.”... După vreo oră, timp în care reușisem sa evit oarecum să ma tai, dar nu îmi mai simțeam nici degetele nici căușul palmei, am început să chiui... țineam în mână, ceva care chiar semăna cu o lingură... S-au repezit toți să examineze și, cel care părea mai vechi între ei, a exclamat cu mândrie: „Știam eu că iți va ieși din prima, toți românii știu să lucreze lemnul.”

Am rămas cu gura căscată. Eu nu știam. Și, mai ales, nu știam că ei, străinii, știu.”

Au trecut ani de zile și iată că am ajuns în momentul în care, un proiect mai vechi a prins rădăcini și a înmugurit. Pe fondul unor discuții cu o creatoare de accesorii de modă și al președinției României la Uniunea Europeană, am considerat că este oportun și bine să încercăm să ne aducem contribuția pe plan local, atrăgând totodată atenția asupra României într-un mod pozitiv, cald, neaoș”.

„Și astfel, s-a născut prima seară sub bannerul Ii4U. Ne-am dorit ca prin muzică, accesorii de modă, gastronomie, să deschidem porțile asupra României noastre. În același timp, prin colaborarea pe care am inițiat-o la nivel local, ne-am propus să contribuim la susținerea unor antreprenori din Birmingham, încurajând astfel economia locală și aducându-ne contribuția, ca și migranți, în această societate pre-Brexit”, spune Sorina Stallard.

Irina Dulgheru este inginer și antreprenor. Locuiește la Lyon și este creatoarea brandului „Minunat by Irina”.

„În ultimii ani am reflectat foarte mult asupra identității mele și mi-am dorit să creez ceva în raport cu România și Franța”, mărturisește Irina. „Astfel a apărut „Minunat by Irina”, o marcă de textile și accesorii, care îmbină designul inspirat din folclorul românesc cu realizarea făcută de către o firmă de lux din Franța. Cu ocazia Președinției României la UE îmi doresc să atrag atenția asupra faptului că românii nu sunt doar acceptați în Europa, sunt integrați și participă în mod direct la viața europeană”.

„A promova tradițiile unei țări din UE, și a susține simultan o industrie locală dintr-o altă țară a UE, este modul de a crea punți, modul ideal de a face ca Europa să trăiască. În 2019 voi încerca să creez mai mult, să investesc mai mult, pentru a atrage atenția asupra României.”

Și Adrian Rațiu este inginer. Ca și Sorina Stallard, lucrează în Marea Britanie. „Sper ca prin ceea ce facem să aducem un strop de schimbare în bine în România”, spune Adrian.

„Sunt de profesie inginer și de aproape trei ani de zile lucrez în Marea Britanie. În perioada cât am locuit în România am lucrat în agricultură, am fost un mic fermier și din acest motiv am fost parte dintr-un eveniment organizat de Sorina Stallard unde am prezentat produse tradiționale românești. Sper ca prin aceste evenimente să aducem un strop de schimbare și de îmbunătățire pentru România.”

Președinția României la UE a început cu stângul pe fondul protestelor anticorupție organizate de români din țară și străinătate, dar și a criticilor UE și a altor parteneri strategici la adresa guvernului de la București pentru legislația anti-stat de drept și anti-corupție promovată. Rămâne de văzut dacă eforturile diasporei românești vor reuși, la finalul celor 6 luni de Președinție românească a Consiliului UE, să transforme minusul la adresa guvernului într-un plusul la adresa românilor.