Micii comercianți și concesiile guvernamentale în chestiunea patentelor

Asociația Micului Business este doar parțial de acord cu prelungirea cu un an a activității de comerț în bază de patentă propusă de Guvern. Reprezentanții Asociaţiei spun că iniţiativa guvernamentală votată vinerea trecută în prima lectură în Parlament ar fi populistă. Ei cer excluderea oricăror termene și restricții privind activitatea în bază de patentă.



Chiar dacă le cer parlamentarilor să nu îngrădească în niciun fel activitatea în baza de patentă, reprezentanții Asociaţiei Micului Business spun că o soluție de compromis ar fi, totuși, noua prelungire cu încă cel puţin un an a patentelor. Deși inițiativa pare a fi populistă, constrânşi de situaţie titularii de patentă trebuie să o accepte, spune preşedintele Asociației Micului Business, Eugen Roşcovanu:

„Lucrul este simplu, să fie lăsaţi oamenii în pace şi să fie anulat acest termen de acţiune a patentei. Să se permită funcţionarea patentei atâta timp cât este nevoie în ţară, dacă activitatea independentă se va dovedi mai bună atunci să fie mai bună, nimeni nu este împotrivă. Să existe activitatea independentă aşa cum au formulat-o ei, deşi ea e mai mult întreprindere individuală şi să existe şi patenta. Când lumea va zice că nu mai vrea să activeze în bază de patentă şi să treacă la activitate individuală, atunci să se treacă.”

Problema patentelor e una cu barbă. Comerţul pe baza patentei a fost permis printr-o lege din 1998. Această activitate a devenit imediat dominantă, dând naștere suspiciunilor că patenta ar fi folosită pentru evaziune fiscală. În 2008 Guvernul a decis să limiteze comerțul la tarabe pe bază de patentă şi să le interzică de la 1 ianuarie 2017.

Interzicerea imediată a patentelor nu a fost posibilă atunci, din cauza unei serii de proteste sonore a micilor întreprinzători. Nu a fost posibilă nici în 2017. Sub presiunea titularilor de patentă Guvernul a extins cu încă doi ani termenul de funcționare a patentelor, adică până la finele acestui an. Timp în care micii comercianţii trebuiau să treacă de la patentă, la aşa numita activitate independentă, care presupune, întâi de toate, o evidența mai riguroasă a veniturilor. Acum Executivul vrea să amâne cu încă un an anularea patentelor. Motivul noii amânări a rămas acelaşi, aşa cum a sugerat săptămâna trecută în plenul legislativului secretara de stat a Ministerului Economiei Iuliana Drăgălin, prezentând iniţiativa deputaţilor:

„Scopul acestui proiect de lege este de a stimula, facilita, gestiona tranziţia ireversibilă a activităţii de comerţ cu amânuntul de la patenta de întreprinzător la activitatea independentă sau la alte forme legale de antreprenoriat.

De ce comercianţii ezită să treacă la activitatea comercială individuală?

Comparativ cu patenta activitatea independentă prevede o modalitate mai simplă de iniţiere a afacerii, oferă antreprenorilor mai multe oportunităţi de dezvoltare. Totodată este o metodă mai bună de gestionare a unor riscuri din economia naţională.”

De ce atunci comercianţii ezită să treacă la activitatea comercială individuală? A fost întrebată secretara de stat:

„Acest transfer lent este datorat şi percepţiei deţinătorilor de patentă, poate şi lipsei dorinţei de a se adapta noilor cerinţe. Posibil şi din cauza lipsei unor surse financiare.”

Activitatea comercială individuală urmărește scopul să asigure echitatea fiscală prin impozitarea comercianţilor proporţional cu veniturile obţinute. Alte taxe locale ne fiind percepute. Noul regim obligă comercianţii să elibereze bonuri fiscale. Este prevăzută o procedură simplificată de raportare financiară care se va face o singură dată pe an.

Din 2017 când a fost elaborat acest concept, au migrat spre activitatea individuală în jur de 1500 de titulari de patentă în comerţul cu amânuntul, din totalul de peste 8 mii, a spus secretara de stat. Potrivit Asociaţiei Micului Business numărul deţinătorilor de patentă ar fi mult mai mare decât cel estimat de Guvern. Potrivit unei statistici a Institutului Național de Cercetări Economice numărul deținătorilor de patentă se ridica la sfârșitul lui 2015 la aproape 100 de mii.

Propunerea guvernamentală de a extinde cu încă un an funcţionarea patentelor a fost votată în prima lectură săptămâna trecută, fiind comasată cu alte două iniţiative, una a socialiştilor, a doua a comuniştilor, care prevăd termene şi mai extinse de funcţionare a patentelor, până în anul 2022 şi respectiv 2023.

Noul regim obligă comercianţii să elibereze bonuri fiscale...

Unii deputaţi liberali au numit iniţiativele ca fiind populiste întrucât pică bine în an pre-electoral şi au pus la îndoială determinarea Guvernului de a interzice şi în viitor patentele.

Cu cât totuşi se va prelungi activitatea în baza de patentă? Parlamentul va decide când va vota în lectura a doua cele trei inişiative comasate, de bază fiind cea a guvernului care prevede termenul de un an.