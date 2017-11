Mass-media între interesul public al informării corecte și interesul de partid al manipulării (VIDEO)

Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii „Punct și de la capăt”. Cum își definește mass-media propria sa misiune și cât de mult seamănă ori diferă această definiție de cea pe care o are în vedere și o impune guvernarea? Este întrebarea la care vom încerca să răspundem astăzi, pornind de la concluziile recentului Forum Media, care și-a ținut lucrările la Chișinău. Forumul Media înseamnă, de fapt, un laborator, o întrunire în care jurnaliștii, care s-au înscris de bunăvoie la ateliere, la discuții, au produs și un caiet de sarcini, o anexă la caietul de sarcini care deja există, elaborat în edițiile precedente. Și, de fapt, s-a vrut o voce distinctă, solidară, pe care s-o audă autoritățile, decidenții care, de fapt, asigură funcționarea actelor normative existente și elaborarea unor legi noi, care ar permite dezvoltarea presei pe direcția pe care o declară autoritățile, pe direcția însușirii, alinierii la valorile europene, mă scuzați pentru acest cuvânt de ocară, că așa este perceput de multe ori. Și despre Forumul presei, despre bilanțul făcut de jurnaliști vorbim astăzi în studioul Europei Libere cu doi participanți permanenți ai dezbaterilor despre situația presei – Petru Macovei, președintele Asociației Presei Independente, unul dintre organizatorii acestui forum, și Vitalie Călugăreanu, jurnalist la Deutsche Welle, corespondentul Deutsche Welle la Chișinău, și comentator politic.

​Europa Liberă: Petru, mai întâi să vă întreb dacă v-a satisfăcut, v-a impresionat, v-a mirat reacția autorităților exprimată de Andrian Candu care, rezumând la o frază discursul dânsului, aș spune, ne-a îndemnat să fim: 1. solidari și 2. să nu-l servim nici pe consumatorul de presă și nici puterea, ci să servim adevărul.

Petru Macovei: „M-a impresionat, atâta doar că nu neapărat în sensul bun al cuvântului. Președintele Parlamentului cu siguranță nu este persoana care trebuie să-i acuze pe jurnaliști că nu sunt solidari, asta este o chestiune care se rezolvă în breaslă de către jurnaliști și nu este o problemă nouă. Și tocmai politicienii sunt cei care au divizat piața media și continuă să împartă jurnaliștii în „ai noștri” și „ai voștri”, unii au acces la informație mai lejer, alții trebuie să scrie demersuri peste demersuri, li se pun tot felul de piedici…”

Europa Liberă: Președintele a încercat tocmai să sugereze jurnaliștilor să nu implice politicienii în discuții despre politica editorială, despre conținutul buletinelor de știri.

Petru Macovei: „Iarăși… Haideți, a fost o declarație, până la urmă. Noi trebuie să vedem ce fac politicienii de-a adevăratelea, pentru că declarații s-au făcut, declarații frumoase, într-adevăr, „nu ne implicați…”, când în realitate politicienii asta fac. În fiecare zi, politicienii proprietari de media, dar și cei care nu sunt proprietari de media tot încearcă să implice jurnaliștii în jocurile și reglările lor de conturi în politică, iar multe instituții media, inclusiv cele controlate de către Partidul Democrat, s-au transformat în mașinării de linșaj public în raport cu persoanele incomode sau independente financiar.”

Europa Liberă: Iarăși trebuie să vă contrazic. Dar dacă jurnaliștii asta vor, dacă jurnaliștii vor să dea un salariu pentru referendum sau vor să ia partea cuiva, făcând apel la experiența franceză cu „Le Figaro”, „Liberation” sau cu „New York Times”, dacă ei vor să ia partea cuiva, de ce n-ar face-o?

​Petru Macovei: „Jurnaliștii au libertatea, ca și oricare alt cetățean, să-și expună anumite puncte de vedere, însă ele trebuie făcute nu în știri, iar buletinele de știri de la unele posturi controlate politic din țara noastră nu sunt de știri, de fapt. Sunt buletine ale ședințelor de partid, care arată cât de bine lucrează un partid și cât de prost lucrează celelalte partide ș.a.m.d. Deci, nu putem să comparăm audiovizualul din Franța cu audiovizualul din Republica Moldova. Sunt lucruri incomparabile. Refuz să accept argumentul că este o normalitate să avem televiziuni de partid. Asta încearcă să ne inoculeze nouă ultimul un an-doi reprezentanții partidului de guvernământ că este absolut normal să avem televiziuni de partid. Una că este interzis în mod expres, legea asta interzice; doi – nici nu este conform cu practicile, bunele practici europene și internaționale. Că avem practici proaste cred că în toate țările lumii. Trebuie însă să ne raportăm la bunele practici, trebuie să ne raportăm la ceea ce face Deutsche Welle, de exemplu, care este un post public, cu anumite finanțări publice, însă sunt standarde jurnalistice care sunt promovate de Deutsche Welle, de BBC. De ce să nu ne raportăm acolo, de ce să nu facem jurnalism de calitate, dar să promovăm, să încurajăm jurnalismul partizan? Asta face dl Candu, asta face partidul de guvernământ. Îmi pare rău, dar declarațiile frumoase în niciun fel nu corespund cu ceea ce se întâmplă în realitate.”

​Europa Liberă: Mai rău este că tocmai colegii de partid ai lui Candu deschid porțile pentru anti-exemple, exemple de propagandă. Sper să discutăm astăzi despre situația Russia Today sau Sputnik pe care un președinte respectabil din Franța le-a calificat foarte clar în discuțiile cu Putin și i-a spus-o în ochi. Vitalie Călugăreanu, autoritățile, care se declară proeuropene și pe alocuri chiar vor să dea senzația că sunt, înțeleg la fel ca dvs., cei care faceți meserie de jurnalism, misiunea presei și dacă există totuși un punct minim de tangență, pe terenul acestuia fiind posibilă o joncțiune?

Vitalie Călugăreanu: „Din păcate, trebuie să constat că, în momentul acesta, lucrurile în tot ceea ce înseamnă mass-media în Republica Moldova degradează într-un ritm care pe mine mă sperie.”

Europa Liberă: Și e vina politicienilor?

Vitalie Călugăreanu: „Din punctul meu de vedere, în primul rând, a politicienilor, pentru că atâta timp cât majoritatea instituțiilor de presă sunt controlate de politicieni, atâta timp lucrurile o să meargă prost. Și asta este o dovadă că situația presei nu are cum să se îmbunătățească nici în următorii ani, pentru că una este retorica pe care o promovează oficialii din Republica Moldova, mai exact exponenții partidului de la guvernare, care este o retorică mai mult pentru partenerii externi, și alta o vedem noi, cei care trăim în mediul acesta jurnalistic și adevărul pe care-l vedem este că, chiar dacă au încercat ei să mimeze un fel de amendare a legislației audiovizuale, vedem că în continuare au rămas tot ei patroni ai posturilor de televiziune, așa cu două licențe cum, chipurile, s-a permis. Am văzut cum au făcut această împărțire a licențelor între niște interpuși, de fapt, pentru ca să rămână tot ei cei care controlează piața media. Din păcate, zic că lucrurile nu o să se îmbunătățească, pentru că această sete de putere a celor care conduc astăzi Republica Moldova este din ce în ce mai mare, pe măsură ce acești oameni continuă să rămână la putere, în Republica Moldova se comit tot mai multe abuzuri și au motive să-și dorească să rămână la putere, pentru că, în caz contrar, asta ar însemna pentru mulți dintre ei pușcărie.”

Europa Liberă: Și pe Dvs. încerc să vă contrazic, pentru că acesta e rolul meu. Dar ce-i rău în conceptul ăsta al politicienilor, care spun așa: „Noi avem o televiziune tocmai pentru ca să ripostăm unor denigrări, unor atacuri politice…”

Petru Macovei: „…sau să le generăm… denigrările sau atacurile politice…”

Europa Liberă: „…să ripostăm prin știri despre activitățile Cabinetului de miniștri, pentru că oponenții niciodată n-or să ne laude pentru ceea ce facem noi? Este singura tribună unde se poate vorbi despre majorarea pensiilor, despre faptul că populația consumă prea multe antibiotice, despre lucruri care se întâmplă în viață, dar oponenții înrăiți ai puterii întotdeauna n-o să le vadă, o să le ascundă și o să caute purici în brânză”.

​Vitalie Călugăreanu: „În primul rând, dacă au de gând să-și creeze o televiziune sau au deja o televiziune și vor să spună că asta este televiziunea lor de partid, atunci trebuie să facă acest lucru, să iasă public și să spună. Și această televiziune să fie recunoscută ca televiziunea partidului cutare. Și atunci, percepția oamenilor este că aceasta este televiziunea partidului respectiv și nu mai au pretenții. Dacă vreau să văd care este părerea partidului respectiv, mă uit la această televiziune, dar atunci când se încearcă promovarea anumitor idei într-o formă camuflată, prin asta mințindu-se, de fapt, electoratul, oamenii simpli care vor să vadă informație echilibrată și echidistantă, atunci asta nu este decât manipulare. Și lucrul acesta se face cu scop electoral, în primul rând, pentru ca acest partid să-și întărească pozițiile în teritoriu în perspectiva următoarelor alegeri.”

Europa Liberă: Domnul Macovei, vă înțeleg situația Dvs. foarte dificilă care o încercați, și am vorbit în cadrul unui interviu despre aceste grupuri, subgrupuri de lucru, care trebuie să îmbunătățească legislația. Stați la masa de negocieri cu unii care una spun, alta fumează, a treia gândesc. S-a văzut și la Forumul presei, ne îndeamnă să fim solidari, dar pe care teren? Nu în jurul deontologiei, dar în jurul unui scop cu intenții camuflate. Dvs. chiar sperați să-i aduceți la o normalitate pe cei care scriu legile după care funcționează presa?

Petru Macovei: „Sunt foarte sceptic și v-am spus asta și în interviul pe care vi l-am oferit anterior, însă am speranța că, totuși, sub presiunea partenerilor externi, cel puțin unele reforme le vom putea realiza și unele declarații frumoase vor putea deveni fapte. Tocmai ideea că există suport pentru activitatea acestui grup de lucru și presiuni din partea Uniunii Europene și a Consiliului Europei, dar și a Ambasadei Statelor Unite inspiră o anumită încredere, deși, așa cum am spus, proiectele de legi pe care le va genera acest grup de lucru și subgrupurile pot fi foarte bune, însă, în ultimă instanță, ele vor fi votate în Parlamentul Republicii Moldova. Am și discutat cu colegii din societatea civilă că s-ar putea să ne pomenim din nou în situația în care vom fi folosiți cu ghilimelele sau fără ghilimelele de rigoare de către politicieni, care vor spune că „ia uitați-vă, societatea civilă a elaborat niște legi, noi le-am adoptat, însă ele nu funcționează”. Însă important este ca că nu fie distorsionat sensul acestor legi în Parlament. Temerea mea este că oricât de bune ar fi proiectele de legi și amendamentele care vor fi elaborate, Parlamentul le va ciopârți și vor exista pe urmă tot felul de acuzații – că asta au vrut socialiștii, că liberalii s-au împotrivit, că noi am încercat, dar nu s-a reușit – și, până la urmă, legile să nu fie cele pe care ni le dorim cu toții.”

Europa Liberă: În momentul de față, nota de plată pe care o primește puterea arată foarte prost. E destul să ne uităm la ce au vorbit în cadrul forumului ambasadoarele, luate rând pe rând, sau ambasadorul Uniunii Europene Peter Michalko, luați aceste citate, îi îndemn pe ascultătorii/privitorii noștri, uitați-vă exact ce au spus și nu cred că Andrian Candu avea motive să se simtă foarte confortabil.

​Petru Macovei: „Sunt absolut convins că nu s-a simțit deloc confortabil și eu mă bucur foarte mult. Și un plus al Forumului Mass-Media 2017 tocmai acesta a fost, că am avut un desant întreg de ambasadori, care au transmis foarte tranșant anumite lucruri. Acum să nu se întâmple cum s-a întâmplat cu recomandările Comisiei de la Veneția, care, de fapt, a spus să nu fie adoptat…”

Europa Liberă: „A Vaska slușaiet da est” (Dar Vaska ascultă și mănâncă)…

Petru Macovei: „…iar ei să interpreteze că, de fapt, n-a existat așa ceva. Politicienii noștri, în primul rând, cei de la putere s-au obișnuit deja și au făcut un atu din a interpreta după bunul lor plac declarațiile din punctul de vedere al oricărui om care are scaun la cap tranșante ale europenilor și internaționalilor în raport cu situația din Moldova. Ambasadoarele și ambasadorul UE, care au fost prezenți la Forumul Mass-Media, au spus lucruri foarte clare…”

Europa Liberă: Ca, de exemplu, haideți să trecem rapid în revistă…

Petru Macovei: „…că este inadmisibil controlul politic și monopolul existent pe piața din Republica Moldova, au lăsat să se înțeleagă că ceea ce s-a făcut a fost de ochii lumii, a fost o mimare a unei reforme, iar declarațiile politicienilor că, vezi, Doamne, au schimbat Codul Audiovizualului, n-au făcut decât să încerce să aburească încă o dată partenerii europeni că, vezi, Doamne, ceva se întâmplă, niște procese. Da, ele încă nu sunt finalizate, dar se întâmplă totuși ceva. Din punctul meu de vedere, este o tactică a lor de a încerca să tragă din timp pentru a-și garanta și suportul din partea europenilor pentru realizarea unor reforme, că așa sunt europenii – girează cu încredere guvernele unor țări în speranța că vor exista totuși în cele din urmă, niște reforme. Experiențele multor țări din Parteneriatul Estic arată că această încredere a fost una zadarnică, inclusiv în guvernele din Republica Moldova, însă asta nu înseamnă că trebuie să nu încercăm totuși să mai facem câte ceva. Sunt convins că, dacă vom avea suportul foarte clar din partea Uniunii Europene, lucrul acesta ne va reuși.”

Vitalie Călugăreanu: „Iar al doilea mesaj important, din punctul meu de vedere, pe care l-au transmis ambasadorii este legat de situația cu propaganda în Republica Moldova. Dincolo de declarațiile frumoase care se fac la nivel oficial de către autorități, Republica Moldova rămâne într-o mare de propagandă rusească pe care o înghițim în fiecare zi în acest spațiu.”

Europa Liberă: Dl Candu a spus că europenii i-au legat pe mâini pe deputați și nu le-au dat voie să fie tranșanți și hotărâți.

Petru Macovei: „Și lucrul acesta este foarte mult tras de păr, pentru că europenii au fost categoric împotrivă să fie închise anumite posturi de televiziune. Punct. Dar europenii n-au spus: „Lăsați CCA-ul să nu-și facă treaba”. La noi asta se întâmplă, chiar și în condițiile cadrului legislativ actual care nu este nici pe departe perfect și sancțiunile mici bla-bla-bla. Putem să confirmăm lucrul acesta.”

Vitalie Călugăreanu: „Și avem și exemple când lucrul acesta s-a întâmplat, când CCA-ul a putut să oprească un post de televiziune care promova…”

​Petru Macovei: „Vitalie, a putut să-l oprească, pentru că acel post nu avea un om politic în spatele retransmiterii…”

Vitalie Călugăreanu: „Exact, da.”

Petru Macovei: „…iar celelalte îl aveau.”

Vitalie Călugăreanu: „Și nu aveau interese.”

Petru Macovei: „Sau pe Plahotniuc, sau pe Dodon și, corespunzător, CCA-ul, fiind un instrument, din păcate, de influență a politicului, nu își face meseria pe segmentul luptei cu propaganda internă și cea externă. Nu vorbesc de cea internă, că acolo chiar lucrurile sunt foarte clare, dar nici măcar propaganda externă, iar partidul de guvernământ se declară mare luptător cu propaganda.”

Europa Liberă: Eu încerc să intru în pielea lui Candu, de exemplu. Nu-mi doresc nici în coșmaruri acest lucru, dar încerc să înțeleg situația dânsului, foarte dificilă, când, pe de o parte, tu bați la ușa europenilor și spui: „Dați-ne niște bani, noi ne angajăm să facem ceea ce spuneți voi”, pe de altă parte, vrei să câștigi niște bani din publicitate care curg gârlă, dar ești nevoit să retransmiți ORT-ul cu talk-show-urile toxice, absolut toxice și am adus un exemplu foarte concludent, după mine. După aia, Petru Macovei vine și-ți spune: „Domnule, încetați cu chestiunea asta!”, pe de altă parte, tu trebuie să fii solidar cu americanii, de exemplu, cu care ești în parteneriat strategic, dar nu trebuie să te cerți nici cu rușii – ai Transnistria. Deci, te doare mintea când te gândești câte condiții și factori are dânsul de împăcat. Ce-i de făcut în situația dlui Candu?

Vitalie Călugăreanu: „Dl Candu nu ar avea nicio problemă și nu ar trebui să-și bată deloc capul de problemele astea de care spuneți Dvs., dacă în Republica Moldova presa ar fi lăsată să funcționeze într-un mediu normal.”

Europa Liberă: Cum a spus ambasadoarea Germaniei: „Lăsați presa să meargă…”

Vitalie Călugăreanu: „Exact. Noi nu avem nevoie de un Candu care să se gândească oare cum să-i împace pe toți.”

​Petru Macovei: „Exact. Eu sunt absolut convins, dacă-mi permiteți, Vitalie, scuză-mă că te întrerup, eu sunt absolut convins că, dacă dl Candu sau alți politicieni, dl Plahotniuc s-ar detașa de aspectul economic al acestei probleme, pentru că ei, de fapt, câștigă bani din retransmiterea Pervîi kanal, punct, dacă ei și-ar dori, ar urmări interesul public, iar interesul public e să scăpăm această țară de propaganda nocivă rusească, în acest caz concret, cu siguranță problema și-ar găsi soluționare, cu siguranță dl Plahotniuc ar renunța, de bunăvoie și nesilit de nimeni, să retransmită în Republica Moldova acest post nociv, iar CCA ar bloca orice altă încercare de a retransmite, dar lucrurile nu se întâmplă așa.”

Vitalie Călugăreanu: „Iar în situația în care partidul de guvernământ ar relaxa piața publicitară, nu ar concentra-o în mâinile unei singure agenții de publicitate, ar supraviețui și s-ar dezvolta toate posturile de televiziune, toată presa în general, nu doar presa holdingului. Ceea ce se întâmplă acum și noi discutăm cu agenții economici care plasează publicitate, și ei ne spun că „mergem acolo, pentru că, dacă mergem: 1. suntem scutiți de niște controale; 2. ne servesc o audiență mai mare, la un preț mai mic”, pentru că acolo stau șase posturi de televiziune sau șapte, dacă nu greșesc.”

Petru Macovei: „La o dezbatere publică acum câțiva ani, este adevărat, dl Sergiu Sârbu a spus: „Noi n-avem nevoie de atâtea posturi de televiziune, noi avem nevoie de patru posturi, și bune”. Și lumea a și glumit că „putem să vă dăm și lista acestor patru, toate fiind controlate de către partidul de guvernământ.”

​Vitalie Călugăreanu: „Noi, dacă ne uităm atent la posturile acestui holding, controlate de partidul de la guvernare, imediat vedem imaginea pe care au construit-o cei care sunt responsabili de relația cu presa și de modul cum se construiesc schemele mediatice, vedem cum au fost direcționate segmentele de vârstă către anumite televiziuni, pentru a le controla.”

Petru Macovei: „Și dacă ne uităm la grila, la oferta de preț a acestor agenții de publicitate, vom observa că și posturile controlate de socialiști s-au încorporat foarte bine. Deci, ei vând publicitate…”

Vitalie Călugăreanu: „…la pachet…”

Petru Macovei: „Da, la pachet și lucrurile astea, asta demonstrează, din punctul meu de vedere, că, prin metode economice, piața a fost împărțită foarte clar între PD și PSRM.”

Vitalie Călugăreanu: „Exact!”

Europa Liberă: Dar cel puțin nu vedem același microfon la toate buletinele de știri, cel puțin au schimbat buretele la microfoane.

Petru Macovei: „Deci, este un început de reformă, dle Botnaru.”

Europa Liberă: Dl Candu, iarăși o să-l citez, a replicat la aluzia mea despre omogenitatea știrilor și buletinelor a zis așa: „Haideți să ne uităm în sondaje, chiar dacă ei au năvodul acesta foarte des, sondajele arată că, de fapt, nu toate patru intră în top”. Adică a dat citirii unui sondaj din care rezultă că concernul nu a monopolizat like-urile și vizualizările.

Petru Macovei: „Nu acesta este scopul lor. Scopul lor este ca împreună cele câteva, multe posturi de televiziune pe care le controlează să coaguleze mai mult de jumătate din mințile moldovenilor.”

Europa Liberă: Și să le convertească în voturi.

Petru Macovei: „Exact. Pentru că ei sunt conștienți că Jurnal TV sau un alt post de televiziune, sau TV8 au telespectatorii lor. Deci, pe aceștia nu-i mai rupi de acolo și n-o să-i convertești să creadă în politica partidului tău. I-au lăsat la o parte. Ei s-au concentrat pe celelalte, cam 60 la sută din telespectatori…”

Vitalie Călugăreanu: „…care trebuie menținuți…”

Petru Macovei: „…care trebuie menținuți, indiferent că un post de televiziune are audiență doar pentru 5 la sută din cei 60. Pentru ei este important ca împreună să controleze cele 60 la sută din mințile moldovenilor.”

Europa Liberă: Dl Călugăreanu, dar iarăși o fac pe avocatul diavolului și vă întreb: Dar ce-i rău în faptul că ei iau în brațe 60 la sută pentru ca să-i determine să meargă pe făgașul european? Acesta este scopul. Iată, au să introducă și în Constituție, în baza unui troc cu limba română, probabil, dar au să introducă în Constituție și au să spună: „Noi, cei 60 la sută, mergem braț la braț în front comun spre Europa, ca să nu dăm voie…

Petru Macovei: „Este un făgaș, cum spuneți Dvs., „perfect european” să dai știri dintr-o singură sursă, știri care promovează un partid sau altul, care defăimează oponenții. Asta este „perfect european”…”

Europa Liberă: Păi, faci rabat tocmai de dragul unui scop nobil, nu?

​Petru Macovei: „Haideți, că noi trăim în Republica Moldova și înțelegem realitățile de aici. Eu, apropo, vreau să-l felicit pe dl Candu și, în special, pe consilierii Domniei sale pentru regia foarte bună a discursului său la Forumul Mass-Media. Ați observat cum dl Candu a și înmânat și anumite diplome unor oameni care nu s-au înregistrat la forum?”

Europa Liberă: Iarăși, Dvs. sunteți un cârcotaș profesionist…

Petru Macovei: „…și au fost sunați de către Parlament să vină…”

Europa Liberă: Și nici măcar nu puteți să apreciați un gest.

Petru Macovei: „Eu apreciez acest gest, i-aș fi spus dlui Candu că există o listă de foarte mulți jurnaliști buni din țara asta care ar merita cu siguranță diplome.”

Europa Liberă: Dar care nu cred că se dau în vânt după premiile dlui Candu.

Vitalie Călugăreanu: „Și care ar fi trebuit, până la urmă, să vă anunțe ca și organizatori…”

Europa Liberă: Dar, mă rog, acesta-i un detaliu tehnic.”

Petru Macovei: „Da, un detaliu foarte relevant…”

Europa Liberă: Dle Călugăreanu, să-mi răspundeți la întrebare: Dacă nu cumva scopul acesta nobil, luminița în capătul tunelului sau lumânărica justifică și un pic de abatere?

Vitalie Călugăreanu: „În primul rând, eu nu cred că, făcând televiziune de partid, poți să ajungi undeva pe segmentul mass-media. E o pistă nocivă și e o pistă greșită, din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, eu nu cred că jurnaliștii care lucrează la aceste posturi se simt tare confortabil să facă politică de partid în cadrul holdingului. Dacă e bine sau nu?... Eu aș pune la îndoială faptul că ceea ce vedem noi în general în modul cum administrează procesul de guvernare cei care sunt astăzi cu mâna pe hățurile puterii înseamnă, de fapt, integrare în Uniunea Europeană. Și atunci mă gândesc dacă nu cumva aceste posturi sunt tocmai pentru a crea iluzii.”

Petru Macovei: „Ne aducem aminte, din 2009 încoace, noi am avut guverne care ne-au tot dus în Europa și lideri politici care au avut girul foarte mare al populației și ei cum au gândit: „Aha, noi ne ducem în Europa, dar, totuși, eu pot să fur ceva”. Exact după principiul acesta se merge și acum – facem rabat –, deci, unora li se permite să facă anumite derogări și încălcări grave ale legislației și ale bunului-simț doar pentru că noi avem scopul nobil. Și din start asta distorsionează scopul propriu-zis și, de fapt, ei sunt pseudovalori pe care ei încearcă să ni le inoculeze.”

Europa Liberă: Dl Macovei, dar sunteți de acord că există și am văzut pe Internet voci care spuneau că, dacă Plahotniuc face Unirea, îi iertăm orice altceva?

Petru Macovei: „Deci, mie mi se pare propriu-zis că cei care au scris aceste comentarii nu-și dau seama de cât de controversate, cât de multe controverse conțin ele…”

Vitalie Călugăreanu: „…mai ales în contextul penal care se discută astăzi peste Prut …”

Petru Macovei: „Da, este foarte amuzant. Cum să se întâmple, domnule, că în România există totuși un DNA, care funcționează în beneficiul statului de drept, împotriva politicienilor corupți și nu cred că așa ceva este posibil…”

​Vitalie Călugăreanu: „Astea sunt jucării din astea, focuri de artificii, la care lucrează tot felul de bloggeri, troli ș.a.m.d. pentru a-i îmbunătăți un pic imaginea.”

Petru Macovei: „Pentru a-i distrage, Vitalie, atenția.”

Vitalie Călugăreanu: „Exact.”

Petru Macovei: „Și tocmai despre asta vorbeam și la Forumul Mass-Media că noi avem probleme reale în media, care ar fi concentrarea, care ar fi „Poșta Moldovei”, care scoate cinci piei de pe pielea editorilor…”

Vitalie Călugăreanu: „Și care a distrus, de fapt, tot ce înseamnă presă scrisă în țara asta.”

Petru Macovei: „Sunt multe alte probleme. Or, noi am inventat problema protecției datelor cu caracter personal, iar Centrul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal de doi ani toacă mințile cetățenilor, interpretând absolut abuziv. Or, această problemă ar fi putut fi rezolvată în doi timpi și trei mișcări, pentru că și acest centru, ca și alte structuri publice din țara noastră, este controlat politic.”

Europa Liberă: Iată o să avem un caz foarte concret – Dorin Chirtoacă, în baza datelor cu caracter personal, vrea să acționeze în judecată presa care a difuzat filmulețele și procurorii se vor înarma cu acest instrument și-l vor apăra.

Petru Macovei: „Tocmai că aici este cazul, pentru că aici este vorba de viața privată a unei persoane, iar atunci când sunt secretizate datele unor politicieni care au procese sau în general…”

Vitalie Călugăreanu: „…niște hotărâri de judecată finale.”

​Petru Macovei: „Da, niște hotărâri de judecată finale, deci, este absolut o încercare de a crea o problemă care nu este reală pentru a distrage atenția.”

Europa Liberă: Dar și povestea cu dronele mi se pare… Încercarea asta de a interzice dronele care, e lucru știut, sunt folosite acum, sunt la modă tocmai pentru a filma palatele construite din bani nemunciți.

Petru Macovei: „Eu chiar aș presupune că este o inițiativă legislativă a dlui Constantin Botnari, după ce i-a fost filmat terenul foarte impresionant.”

Europa Liberă: Chiar nu-i înțeleg pe oamenii aceștia, dacă ei sunt absolut siguri pe situația lor, că banii nu sunt furați, dimpotrivă, ei trebuie să facă ca și preotul Marchel, trebuie să invite echipa și să arate: Iată divanul, iată cum arată șemineul, iată cum arată scara… Deci, ei ar trebui să facă asta. Or, încearcă, prin interzicerea dronelor, să se ascundă?

Petru Macovei: „Convingerea mea este că încearcă să distragă atenția de la adevăratele probleme. Până la urmă, Moldova nu este buricul pământului oricât de mult și-ar dori politicienii din Moldova să fie și chiar au și convins o parte din Moldova că chiar este buricul pământului. Oricum, Moldova nu va putea să implementeze niște norme de control al dronelor care sunt antieuropene. Până la urmă, oricum se va ajunge ca Moldova să preia niște practici existente, apropo, la nivelul Uniunii Europene, al comisariatelor de poliție care reglementează lucrul acesta, doar că vom avea o temă de discuție și vom dezbate-o la toate televiziunile holdingului. Este OK sau nu este OK, încalcă dreptul la viața privată sau nu, uitând de adevăratele probleme.”

Vitalie Călugăreanu: „Dar iarăși este o pistă falsă. Dacă ei cred că, prin chestia asta, poți să oprești jurnaliștii să mai afle adevărul despre averea ilegală pe care ai dobândit-o sau alte informații pe care ei încearcă să le camufleze

Jurnaliștii buni, pe care ei niciodată n-o să-i poată cumpăra și care nu se vor lăsa niciodată cumpărați, oricum o să facă jurnalism de investigație

sub astfel de inițiative, ei greșesc amarnic, pentru că în Republica Moldova, din fericire, a apărut un grup bun de jurnaliști de investigație, care au o mulțime de piste de a verifica tot felul de informații care țin inclusiv de averile lor, lucruri despre care ei poate nici nu-și imaginează. De aceea să creezi astfel de obstacole nu este altceva decât o găinărie, pentru că jurnaliștii buni, pe care ei niciodată n-o să-i poată cumpăra și care nu se vor lăsa niciodată cumpărați, oricum o să facă jurnalism de investigație și o să scrie despre averile nemeritate pe care le au ei.”

Europa Liberă: Și când dă Dumnezeu să apară niște cioburi din Kroll-2, uuu-aaa! Atunci abia o să înceapă.

Petru Macovei: „Da. Într-adevăr tot sunt impresionat de faptul că comunitatea jurnaliștilor de investigație s-a dezvoltat destul de mult.”

Vitalie Călugăreanu: „Absolut!”

Petru Macovei: „În Republica Moldova în ultimii ani, apropo, în primul rând, datorită suportului oferit de europeni, dar și de americani pe anumite proiecte importante.”

Europa Liberă: Și colaborării cu anumite structuri existente în lume care nu se mai joacă de investigațiile.

Petru Macovei: „Exact. Și acesta tot este un semnal că lucrurile stau prost în țara noastră, fiți de acord.”

Europa Liberă: Da, vezi Paradise-ul.

Petru Macovei: „Exact. Și vedeți exemplele din istoria Uniunii Sovietice. Atunci când lucrurile au mers foarte prost în Uniunea Sovietică tocmai au existat disidenți și scriitori, și jurnaliști foarte buni care și-au manifestat protestul. Noi cu scriitorimea avem o problemă, din păcate, pentru că sunt manipulați și ei.”

Vitalie Călugăreanu: „Pentru că sunt săraci și cad foarte ușor în plasă.”

Petru Macovei: „Jurnaliștii, însă, există o castă de jurnaliști, adevărați jurnaliști, profesioniști care, iată, au devenit efectiv unicii luptători cu corupția în Republica Moldova, peste Procuratura Anticorupție, care nu este nici pe departe o procuratură eficientă. Peste DNA și, după demisia Cristinei Țarină, cred că lucrurile au devenit foarte clare, că ea a și recunoscut că au existat derapaje.”

Vitalie Călugăreanu: „Da. Doar un pic să revenim la ceea ce spuneați Dvs. mai devreme legat de solidaritate.”

Europa Liberă: Nu eu, Candu…

Vitalie Călugăreanu: „Da, OK. Sigur că noi toți ne dorim ca breasla jurnalistică să fie una solidară, să fie una unită, să fie una puternică, dar atunci când vine vorba de solidaritate, eu întotdeauna mă întreb și, chiar dacă o să-mi atrag

„Vreți să ne solidarizăm? OK, sunt de acord. Spălați-vă, și după asta ne solidarizăm.”

acum anumite critici, mă întreb cu cine ne solidarizăm. Sunt în Republica Moldova jurnaliști care în diferite perioade au pus mâna pe bani doar ca să slujească un anumit partid în detrimentul deontologiei și sunt oameni care în acea perioadă trăiau la limita existenței, doar rezistând și ghidându-se de aceste principii deontologice. Și acum eu cu cine să mă solidarizez – cu cei care au pus mâna pe bani și acum refuză să se pocăiască măcar? Nu! Vreți să ne solidarizăm? OK, sunt de acord. Spălați-vă, și după asta ne solidarizăm.”

Petru Macovei: „Vitalie, problema asta, dilema asta a existat, dacă-ți aduci aminte, și pe timpul guvernării comuniste. Nici nu cred că este posibil ca toată comunitatea jurnalistică să se solidarizeze. Într-o lume ideală, poate. Din păcate, în pseudo- sau în democrațiile fragile, cum e Republica Moldova, lucrul acesta nu va fi posibil. Nu se întâmplă foarte mult nici în democrațiile avansate, atâta doar că acolo există o masă critică de jurnaliști care, cum s-ar zice, dau tonul celorlalți.”

Vitalie Călugăreanu: „Iar anul acesta s-au creat câteva situații când chiar li s-a oferit și lor posibilitatea să vină, inclusiv la CSM, când s-a protestat, s-a creat o atmosferă, dacă vreți, care a unit, a sudat o parte din jurnaliști care au vrut să meargă la CSM să protesteze. Ne-am solidarizat atunci împotriva unei încercări a CSM-ului, unui abuz de a ne mai tăia din libertăți.”

​Europa Liberă: Frică mi-e că autoritățile înțeleg solidaritatea iarăși un pic altfel. Probabil, pe bază de niște agende impuse de guvernare și, apropo, spuneați de Uniunea Sovietică. Mă tem că Uniunea Sovietică este destul de inventivă. Cel mai recent exemplu iarăși îl oferă Rusia, care declară instituțiile media agenți străini și lasă loc de tălmăcire. Practica judiciară este absolut imprevizibilă, pentru că nimeni nu știe ce consecințe va avea, dar lumea care a mai comentat zilele astea posibilele consecințe spune că, de fapt, adevărata țintă este colaborarea unor jurnaliști cu aceste mass-media, pentru că ei n-au cum să le închidă; tot ce au putut închide au închis, dar una – oamenii care colaborează să nu mai vrea să ia bani, să nu mai vrea în general să aibă de furcă, să scrie pentru ei, să furnizeze nici măcar în secret niște informații și doi – auditoriul să fie împuținat, grație acestei inscripții că „ceea ce auziți voi la televizor, este agent străin”. Acum întrebarea firească: Dacă nu cumva autoritățile ar putea prelua actualele sau viitoarele, ferească Dumnezeu, autorități după 2018 ar prelua această experiență și pe baza unei legi, iată, scrisă foarte confuz, să zică: „Oprim tot ce zboară – pe Internet, peste tot, pentru că ce vine de la agent străin este nociv prin definiție” sau, dimpotrivă, actualele autorități care, repet, sunt parteneri strategici cu americanii, cu europenii ar trebui să ia și ei măsuri pentru ca respectiv să caute și ei ca americanii, cine, de fapt, sunt agenții străini – Russia Today sau Sputnik, două instituții declarate de americani sau de europeni nu tocmai curate în sensul propagandistic? Deci, autoritățile acum iarăși îs puse în situația să preia „modelul Putin soft” sau dimpotrivă. Dvs. cum credeți, e o dilemă?

Petru Macovei: „Este, dar nu cred însă că este sută la sută aplicabilă în Republica Moldova, pentru că ar trebui să fie declarați agenți străini și Komsomolskaia pravda v Moldove, și Sputnik, cum ați spus, și alte, și RTR Moldova, și Prime care retransmite Pervîi kanal. Deci, ar trebui să fie declarați agenți străini, dar pe de altă parte, or, în Federația Rusă ceea ce se întâmplă este o încercare de a diminua efectele presei libere din Occident și surprinzător, ba chiar nu cred că este surprinzător deloc. Citisem undeva că cele mai drastice măsuri de cenzurare a presei sunt generate de către unii jurnaliști care ajung în politică și această inițiativă a fost vociferată de vicespicherul Dumei de Stat, care este propagandistul care a lucrat la Pervîi kanal și la alte posturi.”

Europa Liberă: Piotr Tolstoi.

Petru Macovei: „Da, da. Declarat jurnalist care a făcut propagandă la greu la aceste posturi și acum o face, dar din alte poziții. În Republica Moldova, scenariul acesta este mai puțin aplicabil dacă, bun, acum dacă să presupunem că președintele Dodon devine, partidul președintelui Dodon, devine după 2018 partid de guvernământ, s-ar putea să avem anumite surprize. Să nu uităm că în regiunea transnistreană a existat sau pare-mi-se chiar a fost adoptată o lege similară legislației rusești cu agenții străini.”

Europa Liberă: Dacă nu s-a adoptat, va fi clonată imediat?

Petru Macovei: „Cu siguranță, da.”

Vitalie Călugăreanu: „Noi am asistat anul acesta la două încercări a actualei guvernări de a limita și într-un caz de a interzice chiar finanțările din exterior ale organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova. Eu cred că aceste încercări nu au apărut întâmplător, eu cred că s-a testat un pic doar terenul pentru a vedea care ar fi reacțiile și nu cred că s-a renunțat la această intenție, pentru că jurnaliștii, în mod special jurnaliștii, dar și reprezentanții societății civile, ai ONC-urilor. Jurnaliștii care nu sunt controlați și nu sunt plătiți de instituții de presă din Republica Moldova sunt incontrolabili, deci, pentru ei asta este o problemă.”

Europa Liberă: Și întrebarea aceasta care a sunat la forum, oare să fie întâmplătoare? Un coleg de breaslă care a zis: „Cum se poate să tolerați ca să mai fie plătită presa din bani străini”? E o explozie așa emoțională sau e o parte din scenariu?

Petru Macovei: „Nu pot să vă spun, cunoscând persoana care a pus această întrebare, cred că este mai curând o frustrare proprie a dânsului legat de ce se întâmplă, totodată, îi dau dreptate lui Vitalie că sunt niște semnale care încearcă să fie transmise atât pe intern, cât și pe extern, pentru că guvernarea de aicea are consilieri foarte buni. Și unul din mesajele care au fost transmise inclusiv prin acest proiect promovat de către ministrul Justiției, și el este celebru deja pentru încercările absolut ridicole, fiind ministru al Justiției, de a promova niște proiecte de legi care nu au nicio treabă cu statul de drept.”

​Europa Liberă: Mie îmi place replica lui Boțan în sensul acesta că, de câte ori vine vorba despre subiectul acesta, dânsul are un răspuns-refren, șablon, zice: „Mai întâi, Guvernul să nu mai fie sponsorizat, să nu fie el cu mâna întinsă, că ia credite în avalanșă, după care mai discutăm”.

Petru Macovei: „Și vă spuneam, și spuneam și la forum, nu-mi închipui ce ar fi fost din presa din Republica Moldova dacă nu ar fi existat această oportunitate de a accesa niște fonduri care se dau pe proiecte concrete și nu există instituții media cu excepția, nu știu, de exemplu, Radio Europa Liberă, care este un post finanțat de către Congresul Statelor Unite ale Americii.”

Vitalie Călugăreanu: „Se dau pe proiecte concrete și în bază de concurs.”</