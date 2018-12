Manole Balan: „Pentru un frigider putem să economisim până la 60% din factura anuală la energia electrică”

„Alege inteligent! Economisește energie şi bani!” – este sloganul unei campanii lansate recent de Agenția pentru Eficiență Energetică și cea pentru Protecția Consumatorilor. Campania are drept scop să informeze cetățenii despre ce beneficii, nu doar financiare, pot avea ei, procurând electrocasnice eficiente energetic, adică cele care consumă mai puțină lumină. Cum aflăm care din produse sunt eficiente energetic? Din etichetele energetice pe care comercianții sunt obligați să le plaseze pe electrocasnice. Doar cu un frigider potrivit putem economisi anual aproape 500 de lei la factură, așa cum veți auzi din interviul de peste câteva minute cu Manole Balan, șef de direcție la Agenția de Eficiență Energetică.





Manole Balan: „Campania de informare se face în contextul implementării Legii cu privire la etichetarea produselor cu impact energetic. Legea prevede că orice agent economic care plasează pe piaţa R. Moldova echipamente cu impact energetic, adică cele pentru care în procesul de funcţionare e nevoie de energie electrică, trebuie să fie etichetate energetic.

Trebuie să fie însoţite de o etichetă energetică pe care este indicat consumul de energie al echipamentului, al produsului de uz casnic şi clasa de eficienţă din care face parte acest produs. De fapt eticheta energetică asta şi indică – clasa de eficienţă energetică a unui produs cu impact energetic, a unui electrocasnic.”

Europa Liberă: Să înţelegem că aceste etichete lipseau de multe ori?

Manole Balan: „În unele cazuri lipseau, dar este o obligaţie a agenţilor economici de a plasa aceste etichete pe produse astfel încât consumatorul, atunci când merge să procure un aparat de uz casnic, să poată vedea care este consumul acestuia în decurs de un an, care este clasa lui de eficiență și, funcție de tipul aparatului, alți parametri specifici.

De exemplu, pentru frigidere se indică pe eticheta energetică clasa de eficiență însoțită de

consumul de energie electrică anual, la fel se indică parametri principali: volumul frigiderului, volumul camerei de congelare, sunetul pe care frigiderul îl emite atunci când funcționează. Aceştia sunt patru parametri indicaţi în eticheta energetică. Scopul etichetei este de a indica în primul rând consumul acestui aparat timp de un an.”

Europa Liberă: Spuneţi că aceste etichete sunt obligatorii, probabil că nu toţi consumatorii cunosc despre ele. În ce măsură vânzătorii le atrag atenția cumpărătorilor să consulte aceste etichete?

Manole Balan: „Atunci când consumatorul solicită un produs sau detalii tehnice despre produs, acelaşi consum de energie, consultantul din magazine este obligat să-i prezinte toate aceste informaţii legate de consum, de specificațiile aparatului care se regăsesc pe etichetă. Trebuie să menţionăm că obligativitatea de a însoți aparatul cu etichetă energetică este doar pentru produsele de uz casnic. Este vorba despre uscătoarele de rufe, aparatele de climatizare, hotele şi cuptoarele, lămpile electrice şi corpurile de iluminat, mașinile de spălat rufe, mașinile de spălat vase, aparatele frigorifice, televizoarele, aspiratoarele, instalațiile pentru încălzirea apei şi instalațiile pentru încălzirea încăperilor. Acestea sunt principalele produse care trebuie să fie etichetate.”

Europa Liberă: În opinia Dvs. cetățeanul moldovean conștientizează că e mai logic şi profitabil să plătească mai mult pentru un aparat mai eficient energetic ca ulterior să câștige la plata facturii?

Manole Balan: „Este o categorie de consumatori, de cetăţeni care înţeleg acest fapt. Eticheta energetică pentru asta şi e menită ca acest cumpărător când merge la magazin să poată face o diferenţă între produsele care consumă mai multă energie electrică şi cele care consumă mai puţină energie electrică. Rolul principal al etichetei energetice este de a vedea clasificarea aparatului pe o scară de la A la G. Cu cât consumul este mai mic cu atât clasa de eficiență este mai bună şi asta ar însemna să ne îndreptăm către clasa A +++.”

Europa Liberă: Cam cât ar economi un om dacă majoritatea electrocasnicelor din casa lui ar fi eficiente energetic?

Manole Balan: „Depinde de aparatele utilizate. Să facem un calcul simplu pentru un frigider, de exemplu, cu aceeaşi parametri ca volum, pe parcursul unui an de zile putem să economisim până la 60% din factura la energia electrică pentru consumul pe care îl are frigiderul timp de un an de zile. Un frigider de clasa B va consuma anual 434 de kilowaţi/ore în decursul unui an de zile ceea ce ar însemna aproximativ 780 de lei. Spre comparaţie, un frigider de clasa A +++ al cărui consum e de 160 de kilowaţi/ore pe an înseamna 286 de lei. 490 de lei am economisi procurând un frigider de clasa A +++.”

Europa Liberă: Ceea ce spuneţi Dvs. ar trebui să ne facă pe toţi să ne repezim să cumpărăm electrocasnice eficiente energetic, dar totuşi există şi electrocasnice care consumă multă energie şi sunt alese, cumpărate de mulţi cumpărători. Ei o fac numai pentru că nu sunt informaţi?

Manole Balan: „Ei ar face-o şi din simpla insuficienţă a mijloacelor financiare pentru a procura aceste echipamente. Ştim că un produs de o clasă A va fi mai scump fiindcă acestea sunt condiţiile pieţii. Un aparat care consumă mai puţin el e şi mai scump decât un produs de clasă inferioară. Poate că în multe cazuri asta şi îi face pe consumatori să procure un aparat cu consum mai mare. Este însă şi factorul de necunoaştere.

Atunci când aparatele nu sunt însoţite de etichete consumatorul procură un produs fără a fi informat despre consumul acestuia, fără a şti parametrii importanţi la care trebuie să atragem atenţia atunci când procurăm un electrocasnic. În acest context am decis să venim cu campania de informare fiindcă ştim că se apropie şi sărbătorile de iarnă când mulţi procură cadouri, se reped la acele aparate electrocasnice şi trebuie să-i informăm despre acele aparate eficiente energetic, care sunt în acelaşi timp şi calitative.”

Europa Liberă: De ce este bine, pe lângă economii, ca într-o ţară cetăţenii să consume mai puţină energie electrică?

Manole Balan: „Un factor foarte important este protecţia mediului şi reducerea poluării aerului. Orice consum de energie sporit duce la emisii de CO2 mărite. În acest context este foarte

important să venim cu măsuri de sprijinire a reducerii consumului de energie ca un beneficiu financiar pentru cetăţeni care vor economisi la facturi, dar şi ca să contribuim la îmbunătățirea aerului, să reducem poluarea în R. Moldova.”

Europa Liberă: Este corect ce spuneţi, dar şi cu mașinile e aceeași problemă, adică se vrea renunțarea la mașinile cu petrol şi se vor automobile electrice. Credeţi că lucrurile se vor mişca mai repede cu electrocasnicele?

Manole Balan: „Electrocasnicele sunt aparatele cel mai des procurate şi pe care fiecare cetăţean le are în locuinţă şi le utilizează zi de zi. În general, consumul de energie în sectorul casnic are cea mai mare pondere în R. Moldova. principalul consumator de energie este sectorul casnic. Maşinele electrice sau cele hibrid ar fi şi ele o soluţie bună pe viitor pentru a reduce consumul în sectorul transporturilor şi a emisiilor de gaze.”

Europa Liberă: Ce alte măsuri poate întreprinde un cetăţean pentru a reducere consumului energiei electrice, dar şi a celei termice?

Manole Balan: „În sezonul rece al anului fiecare cetăţean poate să implementeze mai multe măsuri. Unele implică investiţii mai mari, cum ar fi izolarea termică a încăperilor sau schimbarea geamurilor. Sunt şi măsuri ce nu necesită investiții. Trebuie să ţinem cont de amplasarea frigiderelor, să încercăm să le îndepărtăm din zonele calde din încăpere, adică de calorifere, să menţinem caloriferele descoperite, adică să nu fie acoperite de mese, draperii, să izolăm geamurile de tip vechi din lemn cu benzi de etanșare.

O altă măsură ar fi instalarea ecranelor reflectoare după calorifer, în spatele corpului de încălzit pentru a nu permite ca energia să pătrundă în exteriorul încăperii. Trebuie să nu uităm să stingem lumina acolo unde nu este necesară, să încercăm să deconectăm toate aparatele pe care nu le folosim de la sursa de energie; acestea sunt măsuri elementare pe care fiecare poate să le aplice.”

Europa Liberă: În Moldova resursele energetice se consumă iraţional, inclusiv pentru că energia regenerabilă are încă o pondere destul de modestă?

Manole Balan: „Ponderea energiei din surse regenerabile la etapa actuală e de 26% din consumul final brut de energie. Faptul că se consumă în continuare resurse energetice tradiţionale e legat şi de faptul că tehnologiile care sunt aplicate la noi sunt vechi. Urmează să venim cu măsuri de îmbunătăţire, să promovăm acele tehnologii prielnice şi prietenoase mediului bazate pe resurse alternative, cum ar fi vântul, soarele, pentru a produce energia necesară din surse alternative.”