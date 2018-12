Maia Sandu: „O prezență mai mare la vot ar spori șansele noastre, ale celor care combat acest regim corupt”

Europa Liberă: Pornim această discuție de la acest ultim sondaj, care arată că, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cetățenii ar vota pentru Partidul Socialiștilor cei mai mulți, după care e Partidul Democrat și pe locul trei e Partidul Acțiune și Solidaritate. Cum comentați aceste date ale cercetării?

Maia Sandu: „În primul rând, îmi pare rău că autorii sondajului nu au încercat să formuleze întrebarea așa, încât ea să fie mai relevantă pentru noi și mă refer la Blocul ACUM, pentru că am anunțat de ceva timp intenția de a crea un bloc comun al Partidului Acțiune și Solidaritate, al Platformei DA și al reprezentanților societății civile, potențial din alte partide politice și ne-ar fi plăcut să vedem rezultatul pentru bloc.

Altfel, mă rog, e o măsurătoare de care ținem cont, dar în același timp concluzia principală este că sunt încă mulți oameni acolo care nu au luat o decizie, care încă nu sunt convinși și pentru inima acestor oameni o să ne batem în continuare, o să încercăm să le explicăm prin puținele metode prin care putem noi să comunicăm în această țară, să le transmitem mesajele noastre, astfel încât să obținem sprijinul lor până la alegeri.”

Europa Liberă: Aceste măsurători arată că Partidul Acțiune și Solidaritate a coborât cu 5% comparativ cu acum șase luni, când a fost efectuat un alt sondaj. Aveți o explicație, de ce a scăzut în topuri?

Maia Sandu: „Ar fi mai multe explicații aici. Una dintre ele este campania de propagandă și de știri false fără precedent și în ultimele săptămâni toată lumea a putut să vadă tot felul de acuzații nefondate, tot felul de minciuni, care se spun inclusiv de la tribuna Parlamentului de către reprezentanți ai puterii, de către reprezentanți ai regimului, după care acestea sunt preluate de televiziunile finanțate de Plahotniuc și de Dodon.

Mai recent am văzut o încercare a regimului să plaseze aceste știri false cu titlul de publicitate politică și în ziare care sunt respectate, ziarele locale. Deci, o parte a explicației ar fi această avalanșă de știri false cu care noi luptăm, dar este foarte greu să luptăm atunci când nu ne este asigurat accesul la mass-media și, pe de altă parte, ar mai fi și situația în care oamenii nu sunt siguri cine sunt cei care îi intervievează, dacă în spatele lor stă Partidul Democrat sau nu.

Pe fundalul acestei stări de teroare pe care a instaurat-o Partidul Democrat, oamenii uneori nu spun până la capăt lucrurile pe care le cred și pe care le simt, dar, în același timp, noi suntem optimiști, suntem încrezători. Am văzut și în trecut situații similare, când sondajele arătau un lucru, dar după ce am făcut echipă comună, cel puțin cele două partide – PAS și Platforma DA –, în alegeri rezultatul a fost mult mai bun. Și de această dată suntem determinați să muncim foarte mult, să ajungem la cât de mulți oameni putem și am avut această campanie – „ACUM Vin’ acasă” – în luna noiembrie, am mers în toate raioanele din țară, am ajuns în multe localități rurale în care am discutat cu oamenii și i-am rugat inclusiv să ne ajute cu combaterea acestor știri false.”

Europa Liberă: Din discuțiile pe care le am și eu cu oamenii simpli atunci când merg în teritoriu, dar și din datele acestui sondaj aflăm că tot mai puțină lume e hotărâtă să meargă să voteze și dacă acum șase luni 53% erau siguri că vor merge să voteze, numărul a scăzut până la 37. De ce atâta demotivare, de ce atât de puțină încredere în acest exercițiu destul de responsabil?

Maia Sandu: „Oamenii trebuie să înțeleagă că aceasta este strategia regimului, strategia Partidului Democrat. Ei vor să inducă cât mai multă neîncredere, confuzie în societate și să determine cât mai mulți oameni să nu meargă la vot, pentru că o prezență mai mare la vot ar spori șansele noastre, șansele celor care vin să combată acest regim corupt. Și prin aceste știri false, prin aceste minciuni și acuzații aberante pe care regimul le răspândește despre reprezentanții opoziției, ei vin anume ca să arunce noroi, ca să încerce să ne tragă și pe noi jos, acolo, în mizeria în care se află ei, să ne înrăutățească imaginea, să ne acuze de tot felul de chestii cum ar fi furtul miliardului sau trădare de patrie, astfel încât lumea să nu mai aibă încredere în partidele de opoziție, dar prin asta ei îi fac pe oameni să nu mai aibă încredere în procesul democratic. Și așa se presupune instaurarea unui sistem autoritar, unui sistem dictatorial.

Noi nu trebuie să facem ceea ce vrea guvernarea să facem, noi

Dacă nu vom merge la vot, atunci la guvernare vor rămâne acei care sunt astăzi...

trebuie să ținem la dreptul nostru de alegere, pentru că, dacă nu vom ține și dacă nu vom merge la vot, atunci la guvernare vor rămâne acei care sunt astăzi și situația în Republica Moldova va deveni mult mai proastă decât este astăzi.

Astăzi situația este foarte proastă, va deveni și mai proastă, pentru că o asemenea guvernare va determina puținii tineri, puținii oameni care mai muncesc în această țară să plece de aici și vom avea situația în care vor fi lăsați doar niște bătrâni săraci, abandonați, de care nu va putea avea grijă nimeni – nici societatea și nici statul.”

Europa Liberă: Dar tocmai unii observatori ai scenei politice sunt tentați să creadă că PD-ul ar fi interesat să iasă mai mulți alegători la vot și prin faptul că au propus în aceeași zi de 24 februarie să aibă loc și referendumul consultativ? La judecata oamenilor se scoate o problemă de care mulți sunt preocupați, micșorarea numărului de deputați în Parlament.

Maia Sandu: „PD-ul este interesat de două lucruri. În primul rând să introducă cât mai multă confuzie. Și așa acest sistem electoral mixt adoptat de către democrați și socialiști, în pofida voinței oamenilor și a organizațiilor internaționale, complică lucrurile, pentru că vor fi două buletine și nu unul, așa cum a fost în trecut. Acum, dacă mai avem un referendum, va mai fi un buletin sau două, nu mai știu.

Și doi: PD-ul prin acest referendum vrea să deplaseze accentele de pe campania propriu-zisă în care partidul de la guvernare ar trebui să răspundă în fața oamenilor: De ce oamenii trăiesc atât de rău? De ce e atât de multă sărăcie? De ce n-a fost sancționat nimeni pentru furtul miliardului? De ce nu au fost recuperați banii din acest furt ș.a.m.d.? În loc să se poarte discuțiile pe aceste subiecte relevante și importante, PD-ul vrea să ducă discuția în altă parte și să se vorbească în campanie despre faptul că, uite, se va micșora numărul de deputați și doi: vor putea fi retrași acești deputați, care este o minciună, o minciună sfruntată.

Am văzut asta și un an și jumătate în urmă, când Partidul Democrat la început promova sistemul mixt și argumentul principal era că veți putea retrage deputații, după care în varianta finală a legii această prevedere a fost exclusă. Acum este exact o asemenea situație, de aceea se vine cu referendumul, ca să ducă subiectul campaniei în altă parte de la eșecurile acestei guvernări.”

Europa Liberă: Ar putea să se ajungă până la momentul când să vă spună că sunteți excluși din cursa electorală, pentru că și despre aceste temeri se discută în societate? Foarte multă lume întreabă dacă e adevărat că Maia Sandu și Andrei Năstase ar putea să nu se regăsească în cursa electorală.

Maia Sandu: „După anularea alegerilor din municipiul Chișinău, după anularea rezultatelor și alegerilor în general, e clar că regimul este gata de orice și trebuie să luăm în calcul și o asemenea evoluție sau opțiune a lucrurilor.”

Europa Liberă: Chiar dl Candu a spus că, dacă se ajunge la această situație, el e gata să iasă în stradă și să protesteze.

Maia Sandu: „Dl Candu nu are nicio putere de decizie în Partidul Democrat. El este folosit de președintele partidului, Vladimir Plahotniuc. În al doilea rând nu este o persoană credibilă, care să meargă în stradă și să ceară democrație. Așa că este o replică ieftină.”

Europa Liberă: Dar după ce comisia parlamentară specială care a fost instituită să investigheze cazul cum ați ajuns dvs. sponsorizați pe bani străini în deplasare la Bruxelles, credeți că chiar ar putea să se ia în calcul acea trădare de patrie despre care se vorbește?

Maia Sandu: „Dar n-a fost nicio trădare de patrie, evident. E o minciună gogonată. Am înțeles că actele vor fi transmise mai departe în Procuratură, dar, în același timp, nu știu dacă ați observat, la nivelul discursului politic nu mai e atât de prezent acest subiect. Deci a fost o explozie atunci, în acea săptămână, după care s-au temperat lucrurile și nu-i prea văd să discute acest subiect. Știm sigur că au primit mesaje destul de dure din partea comunității internaționale și bănuiala noastră este că de asta s-au temperat, dar cu asemenea oameni niciodată nu se știe.”

Europa Liberă: Dar cum vedeți finalitatea acestui caz în general?

Maia Sandu: „Cu asemenea oameni niciodată nu se știe. Trebuie să fim gata, trebuie să fim pregătiți pentru orice decizii, unele chiar tâmpite, din partea acestui regim. Și trebuie să fim pregătiți să ne

Eventuala excludere a noastră din campanie ar însemna automat nerecunoașterea alegerilor de către comunitatea internațională...

apărăm drepturile, pentru că eliminarea opoziției din aceste alegeri, eventuala eliminare a opoziției, pentru că Blocul ACUM este singura opoziție autentică, ar însemna mimarea alegerilor, evident. Și acest lucru este clar pentru comunitatea internațională. Deci, eventuala excludere a noastră din campanie ar însemna automat nerecunoașterea alegerilor de către comunitatea internațională.”

Europa Liberă: Dvs. ați definitivat cine va merge să candideze pe circumscripție, cine sunt cei care se vor regăsi pe lista blocului electoral?

Maia Sandu: „Noi suntem cei care respectăm legea, de asta pentru că noi credem în lege, dar și de aceea pentru că știm că în momentul în care am anunța și noi candidați sau am face alte lucruri pe care le fac alte partide politice, noi am fi sancționați, pentru că asta este abordarea statului, asta este abordarea instituțiilor statului. Au atitudine părtinitoare în raport cu socialiștii, cu democrații și cu alții care sunt loiali regimului și au o atitudine extrem de critică în raport cu cei care sunt din opoziția autentică. Da, bineînțeles că avem candidați; da, bineînțeles că lucrăm, ne pregătim, îi instruim, pregătim toate actele ca să putem, la 26 decembrie, să putem să intrăm în campanie cu toate actele în ordine.”

Europa Liberă: Dvs. o să candidați și pe lista blocului, și pe circumscripție?

Maia Sandu: „O să candidez și pe circumscripții, și pe lista blocului. Dacă mă întrebați unde anume, nu pot să vă spun, pentru că este o decizie pe care o s-o anunțăm împreună cu toți membrii echipei.”

Europa Liberă: De ce vă întreb? Pentru că unii fruntași ai partidului de guvernare au și anunțat aproximativ cine și unde ar putea să candideze. De exemplu, Vladimir Plahotniuc ar putea să candideze pe circumscripția Nisporeni, alții spun că vor merge la baștină, acolo unde sunt născuți, de acolo să obțină mandatul de deputat...

Maia Sandu: „Dacă aceste alegeri vor fi libere și corecte, niciunul dintre ei n-ar avea șanse să le câștige, așa că, indiferent când anunță, mai devreme sau mai târziu, nu contează.”

Europa Liberă: De ce e și această îngrijorare că alegerile ar putea să nu fie libere și corecte și chiar pe Dvs. vă aud deseori spunând că aceste alegeri pot fi fraudate? De ce să se acrediteze această idee?

Maia Sandu: „Lucrurile se întâmplă deja și noi trebuie, pe de o parte, să nu ne lăsăm copleșiți de acest lucru, deci să nu ne lăsăm demotivați și să spunem că aceste alegeri nu sunt libere și corecte și, respectiv, nu merită să ne mobilizăm, dar, pe de altă parte, trebuie să documentăm și să raportăm toate lucrurile la timp. Și deja sunt misiuni internaționale care au început să funcționeze, misiuni pe termen lung, pentru că noi am reușit să transmitem un mesaj clar în străinătate că avem nevoie de mai mulți observatori de această dată decât la alte alegeri și că avem nevoie de misiuni de observare pe termen lung. Și știu că câteva misiuni deja au început să lucreze și și-au trimis reprezentanții în diferite localități din Republica Moldova.

Trebuie să documentăm toate aceste încălcări și le vedem, în primul rând, prin campania, prin atacurile și prin minciunile, prin știrile false pe care le răspândesc împotriva opoziției; prin faptul că în continuare nu avem acces egal la resursele mediatice și în special aici mă refer la Televiziunea națională, dar nu doar; prin finanțarea incorectă, și au fost nenumărate critici aduse acestor partide care au fundații de caritate pe care le folosesc în scopuri politice. Deci ascuns sau chiar mai puțin ascuns le folosesc în scopuri politice. Ieri am discutat în cadrul unei conferințe internaționale despre corupția politică și am adus mai multe argumente despre exemple de corupție politică.

Avem cazul în care Parlamentul a modificat legislația și pe perioada 1 decembrie – 1 ianuarie donațiile pe care le vom colecta noi nu vor putea fi folosite în campania electorală. Asta iarăși vine să reducă din gradul de egalitate de șanse în aceste alegeri. Sunt cazuri de intimidare în continuare a potențialilor noștri candidați, a președinților organizațiilor noastre din teritoriu care trebuie să fie implicați în această campanie. Și toate aceste lucruri noi le documentăm și-i invităm și pe cetățeni atunci când văd încălcări, de exemplu, atunci când văd o echipă din oameni care au simbolurile Partidului Democrat împărțind cartofi și nuci pe la casele oamenilor, să facă poze și să ni le transmită nouă. Noi o să le punem la dosar. Asta pot s-o facă anonim, nu trebuie să-și pună numele acolo, dar toate aceste lucruri înseamnă încălcări grave și ele trebuie documentate și raportate.”

Europa Liberă: Ați spus ceva mai devreme că lăsați deocamdată portiță pentru toți cei care vor să se regăsească în Blocul ACUM. Știu că ați început să purtați negocieri cu Partidul Liberal, cu Partidul Liberal Democrat și nu ați ajuns la un compromis.

Maia Sandu: „Discutăm în continuare, dar timpul ne presează și mă tem că portița se va închide în curând, dacă nu se va veni cu niște propuneri raționale din partea acestor două partide, dar până când mai discutăm.”

Europa Liberă: Liberalii și-au adus în frunte un alt lider, pe Dorin Chirtoacă. Ați putea să discutați și să negociați mai ușor cu el decât cu Mihai Ghimpu?

Maia Sandu: „Am participat doar la o singură întâlnire. La celelalte întâlniri înțeleg că a fost și dl Chirtoacă acolo, deci el a fost parte din proces, nu e o schimbare pentru procesul de discuții. Acum nu știu dacă asta va avea vreun impact asupra deciziei Partidului Liberal în genere.”

Europa Liberă: Între timp apar și alte formațiuni care spun că, fără votul unioniștilor, este greu de crezut că cineva ar avea șanse să câștige pe o circumscripție? Le dați dreptate? O să se regăsească și cineva din exponenții acestui curent unionist în lista Blocului ACUM?

Maia Sandu: „Noi suntem deschiși și sunt deja oameni care au depus actele, oameni care sunt promotori deschiși ai unionismului. Prin crearea unei formațiuni noi, nu faci decât să divizezi electoratul de pe dreapta și nu suntem la prima experiență, pentru că pe dreapta întotdeauna ne-am confruntat cu problema divizării. Iată acum mai vedem o experiență, un proiect, care încearcă să divizeze acest electorat.”

Europa Liberă: Va fi votul geopolitic important? Iată, dacă discutăm ce se întâmplă astăzi, dl Candu e peste Ocean, în Statele Unite ale Americii; dl Dodon a anunțat că merge în Federația Rusă. Sunt în căutarea voturilor acești doi oponenți ai Dvs.?

Maia Sandu: „Aceste două partide evident că încearcă să divizeze societatea și încearcă să folosească această divizare pentru a obține scoruri politice. Noi nu ne ascundem, spunem foarte clar că noi credem că modelul cel mai potrivit de dezvoltare pentru Republica Moldova este cel european și în continuare o să optăm pentru acest lucru, dar sperăm să evităm aceste discuții sterile acolo unde ele nu sunt necesare și să încercăm să convingem electoratul care poate încă nu este convins despre avantajele integrării europene că combaterea corupției, asigurarea bunăstării pentru cetățeni, asigurarea respectării drepturilor omului ș.a.m.d. sunt niște lucruri caracteristice modelului european de dezvoltare și nu sunt caracteristice regimului de la Kremlin.”

Europa Liberă: Și cum vedeți reîmprospătarea relației dintre Chișinău și Bruxelles?

Maia Sandu: „Dacă vă referiți la relația pe care o are această guvernare cu Bruxelles-ul, ne-am convins cu toții că este o relație foarte proastă și această guvernare poate doar să înrăutățească această relație, iar consecințele le suportăm noi cu toții, pentru că asta înseamnă sprijin mai mic pentru Republica Moldova și nu doar la nivel bugetar, dar și pentru proiecte. Ceea ce putem să facem noi, este atunci când schimbăm guvernarea, există suficientă simpatie la Bruxelles pentru Republica Moldova, pentru cetățenii Republicii Moldova. Și o guvernare responsabilă, care nu doar vorbește, dar și face lucrurile așa cum se fac în Uniunea Europeană, poate destul de repede să restabilească relațiile și să restabilească sprijinul pentru Republica Moldova și, mă rog, o să spun asta, chiar dacă poate nu e foarte modest, noi, liderii mișcării de opoziție, avem relații foarte bune cu toate formațiunile, nu doar cu formațiunea PPE, dar cu reprezentanți din toate formațiunile din Parlamentul European, cu oficiali din Comisia Europeană, din Consiliu și chiar credem că putem foarte repede să restabilim această relație în interesul cetățeanului.”

Europa Liberă: Deși este prea devreme să vorbim de alianțe postelectorale, dar și aceasta contează. Dacă și dvs., cei care veți reprezenta Blocul ACUM, și alte formațiuni vor avea puțini deputați în Parlament, cum vedeți să fie guvernată Republica Moldova în următorii patru ani, dacă rămâneți pe aceeași poziție atât de intransigentă că nu mergeți să faceți coaliție cu Partidul Democrat?

Maia Sandu: „Alegerile prezidențiale și alegerile locale din Chișinău au arătat că Blocul ACUM are sprijin popular mare și, dacă aceste alegeri vor fi libere și corecte, atunci blocul trebuie să preia și poate să preia puterea. Dacă se va întâmpla așa cum spuneți Dvs., afirmăm la fel de categoric că nu vom face nici o alianță, nici o coaliție nici cu Partidul Democrat și nici cu Partidul Socialiștilor, pentru că ambele aceste partide nu sunt altceva decât gropari ai Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dar i-ați lăsa pe ei să facă o coaliție și să continue să guverneze?

Maia Sandu: „Ei sunt în coaliție deja, nu ar fi nicio schimbare. Ei sunt într-o coaliție pe care nu întotdeauna o recunosc public, dar care se vede deja cu ochiul liber de către cetățeni.”

Europa Liberă: Și în cazul acesta preferați opoziția, să rămâneți în opoziție și în Legislativ?

Maia Sandu: „Vă zic, dacă aceste alegeri vor fi libere și corecte, noi venim să preluăm puterea și să redăm o perspectivă pentru

Încă patru ani de guvernare socialist-pedistă și în această țară n-o să mai rămână oameni, o să ajungem o țară-fantomă ...

această țară, pentru că altfel și cetățenii trebuie să înțeleagă, și cei care sunt mai puțin motivați, și cei care sunt indeciși: încă patru ani de guvernare socialist-pedistă și în această țară n-o să mai rămână oameni. Deci o să ajungem o țară-fantomă. Nu ne putem permite acest lucru, de aceea toate forțele pentru a scăpa de această guvernare, de acest regim acum.”

Europa Liberă: Dna Sandu, ați spus că sunteți urmărită, s-au văzut și elementele acestea de șantaj care se aplică în raport cu Dvs. Credeți că mai e loc pentru a continua acest atac asupra persoanei Dvs.?

Maia Sandu: „Da. Se pare că guvernării chiar îi este frică de noi și de mine. Dacă o să vă uitați la toate televiziunile lor, o să vă convingeți că îmi dedică destul de mult timp în intențiile lor de dezinformare și de răspândire a minciunilor. Asta înseamnă că lor le este frică și trebuie să le fie frică, pentru că noi o să venim la putere și au să ajungă la închisoare, deci au să-și piardă libertatea în situația în care noi o să reușim să construim un sistem judecătoresc care să-i sancționeze pe toți cei care au comis ilegalități, au să rămână fără averile pe care le-au obținut ilegal și are de ce să le fie frică. Până unde au să meargă ei, nu știu. Da, ei sunt oameni capabili de orice și aici depinde de noi toți, dacă ne lăsăm intimidați, speriați sau dacă mergem mai departe.

Acum câteva zile mi-am dat seama în timp ce conduceam că o roată de la mașină era deșurubată. Putem doar să facem presupuneri cine a făcut acest lucru, dar într-o țară care este condusă de un grup de criminali te poți aștepta la orice.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus că vă urmărește și poliția, a venit și reacția din partea Ministerului Afacerilor Interne și au anunțat că polițiștii sunt mereu la datorie.

Maia Sandu: „Jizdan trimite niște oameni îmbrăcați în civil din Departamentul poliție criminală să meargă peste tot pe unde merg eu, inclusiv atunci când intru la oameni în curți și avem întâlniri, mici întâlniri, la diferiți oameni care s-au oferit să ne găzduiască. El trimite niște oameni îmbrăcați în civil care atunci când eu îi întreb: „cine sunteți, de ce mergeți pe urmele mele?”, ei nu răspund nimic, încearcă să-și astupe fața. După care el vine și spune că poliția își face treaba? Poliția își face treaba atunci când este în uniformă, atunci când e cu mașină cu însemne, atunci când e întrebat și spune: „Da, am venit să vă urmăresc...”. Dacă e vorba de poliția criminală, Jizdan să-mi spună: e vreun dosar penal care mi-a fost deschis mie și eu nu știu, că ar trebui să știu? Și de aia sunt urmărită de poliția criminală? Jizdan a dat un răspuns de doi bani și trebuie să-i fie rușine pentru asta.”

Europa Liberă: Ați vrut să-l dați în judecată pe dl Plahotniuc, pentru că nu și-ar fi declarat averile, v-a răspuns dl Candu iarăși. El în cele mai dese cazuri răspunde că, dacă ar fi fost averile lui, el și le-ar fi declarat...

Maia Sandu: „Dacă nu sunt averile lui, haideți să le naționalizăm și să punem banii în bugetul public. Iată sunt patru case acolo în care stau copiii lui Plahotniuc. Nu știu ale cui sunt proprietățile, dacă spune că nu sunt ale lui, chiar dacă cei din presa de investigație au dat suficiente dovezi, dar acolo sunt poze în care apare el și familia lui. Eu îi zic lui Candu: „Dacă nu sunt ale lui Plahotniuc și nu-i nicio problemă, haideți să le naționalizăm, pentru că în cazul unei case e vorba de vreo 30 de milioane de euro și celelalte sunt puțin mai ieftine, dar tot suficient de mult.”

Vă imaginați ce cadouri le-am face la niște copii săraci sau la niște bătrâni care nu au cu ce să se încălzească, pentru că pensiile sunt mici în continuare, în pofida a ceea ce spune Guvernul și pentru că unii dintre ei puteau să-și strângă bani pentru a-și cumpăra lemne din contul nucilor pe care le creșteau. Acum, din cauza monopolului instituit de familia lui Filip, oamenii aceștia trebuie să-și vândă nucile la preț mic și nu mai reușesc să-și cumpere lemne. Haideți să le naționalizăm și să compensăm pentru asta.”

Europa Liberă: Premierul Filip v-a răspuns și a spus că el nu este implicat și nu are nicio tangență cu declarațiile pe care le-ați făcut anterior.

Maia Sandu: „Și el crede că este OK să existe doar trei firme din Republica Moldova care au dreptul de export al nucilor, da? Deci,

Când există doar trei firme care pot exporta nucile din țară, atunci nu e vorba de monopol, asta spune premierul Filip?...

când există doar trei firme care pot exporta nucile din țară, atunci nu e vorba de monopol, asta spune premierul Filip? Să meargă să-i asculte pe oameni, așa cum faceți Dvs. și așa cum facem noi. Și sunt sigură că Dvs. ați auzit foarte mulți oameni care se plâng de subiectul acesta. Prin toate piețele, prin toate localitățile pe unde mergi, toată lumea se plânge. Eu îi recomand dlui Filip să meargă să discute cu oamenii acolo și să le explice; ceea ce a spus la televizor să le explice lor acolo pe loc.”

Europa Liberă: Deseori vi se reproșa că, dacă sunteți gata să participați pentru a face schimbarea, trebuie să veniți cu o echipă, inclusiv să aveți miniștri pentru următorul Guvern sau un Guvern de alternativă, să aveți programe, ați lansat inițiativa aceasta că ați putea să creșteți salariile, pensiile, dacă ajungeți să guvernați Republica Moldova. Este doar o promisiune sau sunt chiar posibilități ca aceste creșteri să aibă loc, dna Sandu?

Maia Sandu: „Este un angajament foarte concret și cu cifre pe care noi le-am publicat.”

Europa Liberă: De unde bani?

Maia Sandu: „Deci, în primul rând, trebuie să vorbim că salariile se câștigă în sectorul privat și sectorul public. Pentru sectorul public, ca să existe bani, să poți crește salariile, trebuie să închizi robinetele pe unde se scurg miliardele. Noi am încercat să arătăm dacă nu se fura miliardul, de exemplu, câți ani toată populația Republicii Moldova nu trebuia să achite curentul electric sau am încercat să facem niște paralele ca oamenii să înțeleagă mai bine ce înseamnă aceste scheme de corupție...”

Europa Liberă: Dar când vorbiți de miliard și ei vă reproșează că ați votat inclusiv și Dvs. atunci când ați oferit garanțiile?

Maia Sandu: „Asta este o minciună a lor, care se pare că este o minciună, tot mai mult mă conving de asta, pentru că ei așa au prezentat lucrurile atunci și au zis că banii aceștia trebuie să meargă la cetățenii care aveau depozite în aceste bănci. Acum devine tot mai clar că banii au mers în alte bănci din Republica Moldova, au mers la tot felul de companii și în momentul în care o să ajungem la guvernare o să putem să descifrăm toate aceste lucruri și să vedem: a fost decizia aia despre garanții una corectă sau incorectă? Dar deciziile au fost prezentate și pregătite de ei. Dacă au mințit, să-și asume acest lucru și să răspundă. Ziceam că

Ca economia să se dezvolte, trebuie să facem niște lucruri elementare: anularea, eliminarea tuturor monopolurilor...

oprirea schemelor de corupție și recuperarea banilor este o sursă pentru creșterea salariilor în sectorul public. A doua sursă este, evident, venituri mai mari, care trebuie să vină dintr-o economie.

Ca economia să se dezvolte, trebuie să facem niște lucruri elementare: anularea, eliminarea tuturor monopolurilor. Am vorbit despre monopolul nucilor, vorbim despre monopolul cerealelor și dacă o să le luați toate la rând, deci întreprinderile mici sunt sufocate aici, pentru că se impun niște companii care sunt apropiate guvernării, care nu respectă nicio regulă, care nu plătesc taxe și care respectiv nu acționează în mod concurențial, iar cei care vor să facă competiție corectă nu au nicio șansă.

Modul în care această guvernare și acest regim se comportă cu agenții economici, sunt tot felul de exemple, deci oamenii se plâng cum vine ANSA și le pune amenzi pentru chestii care nu ar trebui să fie sancționate. Într-o țară în care Guvernul înțelege că economia depinde de oamenii aceștia care vor să facă afaceri, oamenii aceștia care vor să investească banii lor proprii, oamenii care vor să creeze locuri de muncă și după aia să plătească impozite, toată lumea ar trebui să se comporte foarte frumos cu ei, nu ca cu niște criminali. În schimb, noi avem companii mari unde se permite să nu se plătească taxe, sunt protejați, iar de ceilalți își bat joc.

O economie puternică, investiții în forța de muncă, pentru că trebuie să avem forță de muncă educată ca să fie competitivă, astea sunt lucrurile pe care trebuie să le facem ca să ajungem să putem facilita creșterea salariilor în sectorul privat și din impozitele pe care le adunăm la sectorul public să putem să creștem salariile în sectorul public. Dar este absolut fezabil, noi nu am făcut niciodată declarații populiste, am demonstrat asta în timp. Noi întotdeauna am spus lucrurilor pe nume și atunci când au fost reforme greu de înghițit tot le-am spus deschis. Deci, toate lucrurile sunt fezabile într-o țară în care nu se fură banul public, este administrat eficient, statul folosește acești bani pentru investiții în infrastructură și statul lasă mediul economic să-și câștige pâinea. Asta trebuie să se întâmple.”

Europa Liberă: Pe acest fundal destul de tensionat și care se va mai tensiona până la 24 februarie, credeți că mai este loc pentru dialog între putere și opoziție?

Maia Sandu: „Nu! Deci, guvernarea a demonstrat de nenumărate ori care îi sunt adevăratele intenții, niciuna dintre propunerile noastre nu a fost niciodată acceptată, dimpotrivă tot ce face această guvernare este să transforme aceste alegeri în ceva care e departe de a fi numit alegeri libere și corecte și noi credem că și Partidul Democrat, și Partidul Socialiștilor înseamnă moartea Republicii Moldova pe termen mediu și lung și trebuie să eliberăm țara de aceste partide.”