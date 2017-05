Maia Sandu: „Dacă îi vom lăsa să modifice sistemul electoral, rezultatele scrutinului vor depinde de înţelegerea dintre Plahotniuc şi Dodon” (VIDEO)

Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate Maia Sandu critică aprobarea de către Parlamentul de la Chișinău a legii de modificare a sistemului electoral. Plahotniuc și Dodon și-au făcut publică relația și au împărțit între ei locurile în următorul Parlament, declară Maia Sandu într-un interviu cu Europa Liberă.

Europa Liberă: Cum vor fi aleşi deputaţii în legislatura următoare a Parlamentului în cadrul scrutinului din 2018 vă este clar?

Maia Sandu: „Nu îmi este clar. Dar cred că depinde de noi. Dacă noi vom reuşi şi ne vom mobiliza, astfel încât să oprim abuzul pe care încearcă să îl comită guvernarea Plahotniuc şi Dodon, ajutaţi de alţi deputaţi mai puţin responsabili, atunci putem să contăm pe alegeri relativ libere. Dacă nu îi vom opri, dacă îi vom lăsa să modifice sistemul electoral, rezultatele acestui scrutin din 2018 sau când va avea el loc, vor depinde nu de noi, ci de înţelegerea dintre Plahotniuc şi Dodon.”

Europa Liberă: Deocamdată argumentul celor care au convenit să schimbe sistemul electoral în Republica Moldova de către democraţi şi socialişti e că au găsit consens larg între pereţii Parlamentului.

Maia Sandu: „Noi ştim ce înseamnă acest consens larg. Aceasta înseamnă şantaj, intimidare, cumpărare de voturi. Nu suntem la prima experienţă, nu ne impresionează. Ştim că foarte mulţi deputaţi sunt prizonieri ai lui Plahotniuc. Respectiv, acesta nu este un consens autentic, este unul forţat.”

Europa Liberă: Un consens larg, la aceasta chemau şi cei de la Comisia de la Veneţia, şi alţi diplomaţi occidentali, care reprezintă structurile Uniunii Europene în Republica Moldova. Mă refer la declaraţia lui Pirkka Tapiola, şeful delegaţiei UE la Chişinău, spunea de un consens larg în întreaga societate. Mai credeţi că e posibil să vă aşezaţi la o masă de discuţie cu cei care guvernează şi să ajungeţi la un consens larg?

Maia Sandu: „Nu. Pentru că ceea ce urmăresc ei este în detrimentul procesului democratic din Republica Moldova. Respectiv, singurul lucru pe care îl putem noi conveni împreună este să păstrăm sistemul electoral actual, cu anumite îmbunătăţiri. Pentru că nu este un sistem perfect, şi Partidul Acţiune şi Solidaritate a venit cu propuneri de curând.”

Europa Liberă: Amintiţi-le încă o dată.

Maia Sandu: „Au fost mai multe propuneri care ţin de îmbunătăţirea condiţiilor de vot pentru cetăţenii noştri din afara ţării. Au fost formulate condiţii sau propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei cu privire la finanţarea campaniilor şi activităţii partidelor politice, cu privire la asigurarea corectitudinii votului, de exemplu, să introducem camere de supraveghere în toate secţiile de votare, astfel încât cetăţenii în regim online să poată urmări ce se întâmplă în fiecare secţie de votare.

Deci, sunt mai multe dimensiuni ale legislaţiei pe care putem să le îmbunătăţim, dar în niciun caz nu vorbim despre schimbarea sistemului electoral la moment. Pentru că avem un partid la guvernare care nu este legitim şi care nu se bucură de încrederea oamenilor, toate sondajele arată că nu se ridică nici la 4% popularitate. Respectiv, acest partid, Partidul Democrat, încearcă să schimbe regulile de joc, astfel încât – împotriva voinţei poporului, pentru că poporul nu îi vede în următorul Parlament – să vină în Parlament. Şi nu numai să vină, dar să controleze un număr impunător de deputaţi, aşa cum o fac astăzi.”

Europa Liberă: Dumneavoastră, cei care reprezentanţi opoziţia extraparlamentară, aţi fost categoric împotriva votului uninominal. De ce ar deranja votul mixt?

Maia Sandu: „E acelaşi lucru, este o poartă deschisă larg pentru fraudarea alegerilor. Şi noi am vorbit de nenumărate ori care sunt aceste pericole. Sunt pericole care ţin de modul în care vor fi desemnate aceste circumscripţii. În proiectul legii scrie că hotarele circumscripţiilor pot fi schimbate cu trei luni înainte de alegeri. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că nouă ni se va spune că acestea sunt circumscripţiile, de exemplu, noi ne vom pregăti, vom avea candidaţi, după care, cu foarte puţin timp înainte de alegeri, se vor schimba regulile de joc, astfel încât să dea peste cap toate planurile noastre şi toate eforturile noastre.

Doi: e mult mai uşor să cumperi, să manipulezi oameni pe circumscripţii mai mici. Şi am văzut aceasta de-a lungul anilor. E foarte clar că prin această înţelegere între Plahotniuc şi Dodon, ei, practic, au împărţit voturile în următorul Parlament. Nemaivorbind de faptul că va fi o campanie mult mai scumpă,dacă se adoptă votul uninominal, decât dacă se păstrează sistemul actual. Nemaivorbind de faptul că ponderea votului Diasporei va fi redus semnificativ. Or, noi am văzut în alegerile prezidenţiale cât de mult a contat votul Diasporei şi că votul Diasporei poate să facă diferenţa.

Deci, sunt foarte multe elemente care indică de ce sistemul uninominal nu trebuie implementat astăzi în Republica Moldova. Chiar dacă am avea o guvernare bine intenţionată, aş opta împotriva acestui lucru. Şi argumentele cele mai atractive sunt nişte falsuri, pentru că partidul de la guvernare spune că cetăţenii vor putea retrage anumiţi deputaţi, în cazul în care aceştia nu vor îndeplini angajamentele pe care şi le-au asumat. Este un fals. Acest lucru nu este constituţional. Partidul Democrat nici nu vrea să facă acest lucru. Dar, chiar dacă ar reuşi să schimbe Constituţia, cine va decide dacă se poate retrage un deputat sau altul? Va decide justiţia, judecătoriile. Şi aşa cum noi nu avem încredere în judecătorii, e foarte clar că acest lucru este doar un fals pentru ca să atragă mai mult sprijin pentru această iniţiativă.”

Europa Liberă: O primă reacţie după ce ieri s-a organizat un flash mob în faţa Parlamentului, a venit de la Partidul Democrat, spunând că vocea celor 200 de persoane ieşite în stradă e prea puţin, dacă e să o pui pe cântar cu cele 850.000 de semnături care au fost adunate de la cetăţenii doritori să schimbe sistemul electoral.

Maia Sandu: „Noi, cei 200 de oameni, probabil, un pic mai mult, care am ieşit ieri în stradă, suntem oameni vii. Eu mă întreb câte din semnăturile PD pot să iasă în stradă? Pentru că această cifră de 800.000 este, iarăşi, o mare minciună. Cine a văzut aceste semnături? Nici nu cred că există un asemenea număr de semnături. O parte din semnăturile care există nu sunt autentice, pentru că au fost colectate fie forţat, fie au fost puse numele oamenilor, fără ca aceştia să ştie. Şi o parte din oameni, fără să fie informaţi, la prima etapă, au zis: „Da, poate ar fi o idee bună”.

Noi nu am avut acces la televiziune ca să putem să explicăm care sunt adevăratele intenţii ale Partidului Democrat. Acum şi în sondaje se vede o schimbare de situaţie şi de atitudine. Deci, această cifră de 800.000 este o falsitate. Eu voi crede că este un lucru adevărat doar atunci când îi voi vedea pe aceşti 800.000 de oameni ieşind în stradă şi spunând că da, ei sprijină votul uninominal.”

Europa Liberă: Şi despre identitatea opoziţiei să vorbim. Au fost câteva reproşuri că de ce, adică, Maia Sandu protestează alături de partidul lui Renato Usatîi.

Maia Sandu: „Eu nu am protestat alături de un partid sau altul. Eu am protestat împotriva schimbării sistemului electoral, ca să fie foarte clar. Am mai văzut tentative din acestea de a discredita protestele, în trecut. Pentru toţi cetăţenii trebuie să fie foarte clar: acest protest este împotriva schimbării sistemului electoral, nu este pentru promovarea unui partid politic sau altul. Şi cred că tocmai de aceasta este important că iniţiativa a venit din partea societăţii civile. Şi le suntem recunoscători celor câtorva oameni care au dat dovadă de curaj şi au pornit această mişcare.

Acum depinde de noi toţi dacă ne mobilizăm, dacă ieşim şi dacă demonstrăm cu toţii că noi suntem o forţă, că nouă ne pasă, că noi nu am renunţat la Republica Moldova şi că putem să opunem rezistenţă. Dacă nu opunem rezistenţă acum, nu avem de ce să ne plângem peste doi ani de zile, când ne vom pomeni cu un Parlament controlat din nou de către Plahotniuc şi Dodon.”

Europa Liberă: Altădată, iarăşi, dacă e să fac trimitere la vocile din societate, vă reamintesc că şi Igor Dodon s-a alăturat protestelor pe care le-aţi organizat în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Şi de aici un pic de dezamăgire.

Maia Sandu: „În primul rând, noi nu am organizat niciodată proteste. Noi am participat la proteste alături de alţi oameni. Dodon foarte clar a fost folosit de către Plahotniuc pentru a discredita protestele. Şi s-ar putea să asistăm şi acum la eforturi similare. Important este noi să controlăm situaţia şi să înţelegem foarte bine care este jocul autorităţilor.”

Europa Liberă: Această înţelegere dintre Igor Dodon şi Vladimir Plahotniuc poate să ducă la faptul că socialiştii vor îmbrăţişa parcursul european, iar democraţii vor îmbunătăţi relaţia cu Rusia? Cum o tălmăciţi dumneavoastră?

Maia Sandu: „Eu cred că aceasta înseamnă continuarea aceluiaşi parcurs: ei ambii au îmbrăţişat corupţia. Și acest parcurs îl vor continua. Pentru ei cel mai potrivit este ca Republica Moldova să rămână o zonă gri între Vest şi Est, o zonă în care nu ajunge legea şi de la care nu se aşteaptă foarte multe lucruri, în care ei sunt şefi deplini, nu trebuie să dea socoteală în Vest şi, respectiv, să aibă independenţă totală pentru a comite toate abuzurile pe care vor să le comită.

Europa Liberă: Observatorii politici ai scenei din Republica Moldova mai spun că nu contează schimbarea sistemului electoral, contează lumea bună care va candida şi va câştiga mandatul de deputat în viitorul Parlament. Aveţi suficienţi oameni ca să acopere întreaga ţară pentru a ajunge în fotoliul de deputat?

Maia Sandu: „Bineînţeles că avem oameni buni pentru toate circumscripţiile. Problema este că aceşti oameni nu vor avea parte de condiţii egale în aceste alegeri. Pentru că vor concura cu anumite persoane care sunt deja ajutate de partidul de la guvernare, care beneficiază de bani alocaţi de la bugetul de stat pentru a implementa proiecte, care nu sunt intimidaţi ca susţinătorii şi membrii noştri, cărora nu li se spune în fiecare zi că riscă să-şi piardă locul de muncă ş.a.m.d. Deci, aceasta este marea problemă.

La nivel central tot se întâmplă intimidări, dar e mai greu să intimidezi şi să hărţuieşti oamenii. Într-o comunitate mai mică, într-o localitate, e mult mai uşor să hărţuieşti oamenii, să îi descurajezi, să îi sperii. Şi tocmai pe aceasta mizează ei, pe faptul că oamenii vor spune: „Da, PAS este un partid bun, dar banii vin totuşi de la altcineva. Pentru că banii sunt controlaţi de alte persoane şi, dacă noi nu îi vom sprijini pe cei care pot să aloce banii, atunci comunitatea noastră nu va primi bani pentru dezvoltare”. Există foarte multe elemente de manipulare, inclusiv prin folosirea resurselor administrative pe care Partidul Democrat le va pune în practică.”

Europa Liberă: Dumneavoastră aţi trecut botezul politic în cadrul campaniei prezidenţiale. Aţi văzut armele care se pun în joc, atunci când e vorba să distrugi oponentul politic. Nu este exclus că şi pe viitor împotriva dumneavoastră vor fi atacuri. Sunteţi gata să le ţineţi piept?

Maia Sandu: „Da. Mă rog, nu ştiu dacă am trecut botezul sau nu, dar evident că am dezvoltat un pic de imunitate împotriva acestor lucruri. Dar aceasta nu înseamnă că toată lumea a reuşit să se pregătească pentru luptă murdară şi incorectă. E foarte clar că în alegerile prezidenţiale noi i-am surprins pe cei de la Partidul Democrat, ei nu s-au aşteptat că noi, fără resurse financiare, fără resurse administrative, fără resurse media, vom reuşi să obţinem un sprijin atât de mare. Şi tocmai pentru că s-au speriat atât de tare de noi, pentru că i-am surprins, acum ei se pregătesc altfel pentru următoarele alegeri.

Ceea ce am văzut în prezidenţiale, probabil, nu este cel mai urât lucru de care sunt ei capabili. În următoarele alegeri am putea să vedem lucruri mult mai urâte şi să fie afectaţi mult mai mulţi oameni cumsecade.”

Europa Liberă: Aţi anunţat că lumea va continua să iasă în stradă. Până când şi până unde?

Maia Sandu: „Noi vom ieşi şi noi îi vom chema pe toţi susţinătorii noştri să vină alături de noi, până vom opri aceste două proiecte de lege, pentru ca ele să nu fie aprobate.”

Europa Liberă: La Chişinău au venit experţii Comisiei de la Veneţia. Veţi insista să vă întâlniţi cu ei?

Maia Sandu: „Nu voi insista. Ei mi-au solicitat întâlnire şi mâine vom avea o discuţie. E o altă ciudăţenie a acestei guvernări şi e o dovadă a aroganţei să aprobe nici nu un proiect, dar deodată două proiecte de lege, cu doar două zile înainte de vizita Comisiei de la Veneţia. Mă întreb acum pe ce anume ar trebui să comenteze experţii Comisiei de la Veneţia, pentru că ei au primit două proiecte? Acum avem un proiect un fel de struţocămilă pe care ei nu l-au văzut. Nu ştiu care va fi atitudinea Comisiei de la Veneţia, dar atitudinea autorităţilor este una extrem de neserioasă.”

Europa Liberă: Ceea ce mai spun cei din străinătate e că sisteme electorale diferite există în toată lumea.

Maia Sandu: „Corect. Dar aici contează contextul politic. Şi anume acest lucru noi îl explicăm tuturor. Am avut şi o vizită la Berlin, acum câteva zile, săptămâna trecută am fost la Bruxelles şi oamenii înţeleg că, în contextul politic specific al Republicii Moldova, schimbarea sistemului electoral ar însemna un dezastru total pentru procesul democratic.”