M. Macovei: „Nu noi ajutăm opoziția; el, Plahotniuc și partidul lui au împiedicat opoziția”

„Ipocrită” – astfel descrie europarlamentara Monica Macovei reacția guvernării de la Chișinău la recenta rezoluție a Parlamentului European în care se cere înghețarea ajutorului macrofinanciar pentru Republica Moldova, la fel și a sprijinului financiar pentru buget. Săptămâna trecută, liderul Partidului Dmeocrat, Vladimir Plahotniuc, a afirmat că formațiunea sa rămâne fidelă cauzei europene, dar că nu se va mai ține cont condiționalitățile UE, cum era înainte.

Monica Macovei: „Se vede foarte prost și se vede – cum să zic? – un răspuns contradictoriu în sine, adică dl Plahotniuc afirmă că partidul său rămâne fidel cauzei europene și mai spune, ca să-l citez: „PD rămâne deplin angajat în procesul de reformă occidentală în țara noastră”. Dar tot el spune că „nu va mai ține seama ca înainte de condiționalitățile Uniunii Europene”. Asta nu-i o contradicție? Adică, cum? Rămâi fidel cauzei europene, dar nu ții seama de cerințele Uniunii Europene, că sunt cerințe, e un drum pe care am mers cu toții spre integrare, nu? Reforma țării însăși înseamnă realizarea pas cu pas a acestor cerințe, da? Fă reforme în sănătate, fă reforme în sistemul bugetar, să faci investigații, apropo de miliardul de dolari, că și el s-a pomenit în rezoluție, sau justiție independentă, pentru că și în rezoluție se scrie că justiția în Republica Moldova este selectivă și politizată, că nu ai jurnaliști șantajați ș.a.m.d., că și asta se menționează în rezoluție că există în Moldova. Deci, toate acestea trebuie făcute pentru Moldova în primul rând, pentru oameni în primul rând – au nevoie de sănătate, de educație, de justiție independentă. Justiție independentă nu e dreptul judecătorilor de a face orice, adică inclusiv poate ce spun politicienii, ci e dreptul oamenilor la o justiție independentă, or, oamenii din Republica Moldova nu au o justiție independentă și sigur că pe toată lumea a enervat ce s-a întâmplat cu infirmarea alegerilor din Chișinău. Tot Plahotniuc dă o replică și spune: „Păi, instituțiile europene și Parlamentul European ajută opoziția”. Poftim?

Europa Liberă: „Și au dat o decizie pe criterii ideologice susținând partidele din opoziție, pentru că majoritatea în Parlamentul European aparține Partidului Popular European”.

Monica Macovei: „Ceea ce nu-i adevărat. Nici un partid nu are majoritate, nici un grup politic nu are majoritate. Suntem 751 și Partidul Popular European are în jur de 270-280, ca să vedeți că nu e majoritate. Dar când spui asta că „noi ajutăm opoziția să ajungă la putere”, eu răspund: „Dar voi ați împiedicat opoziția să ajungă la putere după ce au fost alegeri libere și corecte”. Deci, pasul greșit voi l-ați făcut și noi vă spunem: „Ați greșit, reveniți!”. Or, pentru că nu vrea să revină și vrea să-și țină toată puterea pentru el, adică să refacă probabil și alegerile pentru Primăria Chișinău și cine știe cum o să fie de data asta, ne dă această replică, dar de asta spun că-i contradictorie în sine, pentru că nu noi ajutăm opoziția; el, Plahotniuc și partidul lui au împiedicat opoziția, după alegeri libere și corecte, să preia Primăria Chișinăului, pe dl Năstase. Cine a greșit aici? Este un răspuns – cum să spun? – întors așa, pe toate părțile, perfid și ipocrit.”