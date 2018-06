Lungul și încâlcitul proces al validării mandatului de primar al Chișinăului (VIDEO)

La Curtea de Apel din capitală a început joi o nouă etapă în lungul și încâlcitul proces al validării mandatului de primar al Chișinăului câștigat la 3 iunie de Andrei Năstase. Ieri Judecătoria Chișinău nu a validat rezultatele, invocând încălcarea unor reguli electorale, semnalată de socialiști.

Curtea de Apel a menţinut decizia primei instanţe privind anularea rezultatelor alegerilor locale şi a nu valida mandatul primarului ales Andrei Năstase. Magistraţii Curţii au confirmat astfel că rezultatele alegerilor au fost influențate pentru că ambii candidaţi la funcţia de primar, Andrei Năstase şi Ion Ceban, au făcut „ilegal” agitaţie electorală îndemnând alegătorii să iasă la urne în ziua scrutinului, iar aceste îndemnuri au avut zeci de mii de vizualizări pe Facebook.

Cei trei judecători, Vladislav Clima, Ala Malîi și Ecaterina Palanciuc, pe care Năstase a încercat, dar fără succes, să-i recuze în debutul şedinţei au admis ca fiind neîntemeiate recursurile depuse de primarul ales Andrei Năstase şi de socialişti care au cerut, la fel ca şi Consiliul Electoral de circumscripţie, confirmarea legalității alegerilor locale și validarea mandatului de primar a lui Andrei Năstase.

Argumentele avocatului lui Năstase, Dumitru Pavel, par să nu-i fi convins pe magistraţi. Avocatul a spus că îndemnul la vot nu reprezintă agitaţie electorală, că nu există dovezi că miile de vizualizări la mesajele de îndemnare la vot ar fi ale alegătorilor din Chişinău şi că mulţi au vizualizat aceste mesaje după închiderea secțiilor de vot.

Nu au fost convingătoare nici argumentele avocatului socialiştilor şi a lui Ion Ceban Nicolae Fomov care a spus că prin contestaţia lor, care a stat la baza deciziei de invalidare, socialiștii au cerut instanței doar să constate anumite încălcări, care însă nu sunt de natură să influențeze rezultatele alegerilor.

Andrei Năstase a criticat decizia magistraţilor şi a spus că o va contesta în instanța supremă:

„Aceşti indivizi au executat astăzi o comandă politică, iar comanditarul este Plahotniuc aflat într-un parteneriat cât se poate de evident cu Dodon. Acești indivizi se tem de forţele pro-europene, anti-oligarhice, democratice, iată de ce vor aplica tot arsenalul pe care îl au pentru a ne opri. Este o crimă împotriva locuitorilor Chişinăului şi a suburbiilor, împotriva capitalei. Este vorba de o crimă împotriva R. Moldova, împotriva democraţiei.”

La procesul de la Curtea de Apel au asistat reprezentanţi ai mai multor misiuni diplomatice de la Chişinău.

Într-o declarație de presă publicată ieri, ambasada Statelor Unite a numit decizia primei instanțe „neașteptată și netransparentă” şi a estimet că este de natura sa contribuie la „erodarea încrederii cetăţenilor moldoveni în procesul democratic”. Șeful delegației UE în Moldova, Peter Michalko, a scris pe Facebook că „voința poporului trebuie respectată în orice societate care aspiră să devină democratică”.

Tergiversarea invalidării alegerilor locale din Chişinău a trezit îngrijorări şi la Strasbourg. Într-o declarație a Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului european, mai mulți eurodeputați susţin că decizia primei instanţe de a nu valida scrutinul s-a luat „într-o manieră lipsită de transparență” și având la bază „motive dubioase”. Implicarea politicului în actul de justiție și în desfășurarea alegerilor contravine standardelor europene pe care Republica Moldova s-a angajat să le respecte, prin Acordul de Asociere la Uniunea Europeană, se mai spune în document. Eurodeputaţii mai constată că recentele evoluţii de la Chişinău, dar şi felul în care se desfăşoară reforma electorală demonstrează că Moldova nu respectă una din precondițiile pentru debursarea asistenței macro-financiare de o sută de milioane de euro, și anume – respectarea normelor democratice la implementarea sistemului electoral mixt.

Europarlamentarul popular european Siegfried Mureșan a spus într.un interviu pentru Europa Liberă că prima instanţă a invalidat scrutinul fără nici o argumentație convingătoare:

„Şi acest lucru este fără precedent într-un stat care are semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Nu s-a mai văzut acest lucru. Alegeri democratice, sistem pluripartinic - sunt condiții de bază pentru o relație bună a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și fără asta nimic nu merge în relațiile cu Uniunea Europeană. Și această decizie ridică serioase semne de întrebare. Este un gest fără precedent într-un stat care are un Acord de Asociere cu Uniunea Europeană. Decizia de a pune sub semnul întrebării rezultatul unor alegeri democratice este un pas major făcut înapoi de autoritățile din Republica Moldova și este un gest care duce la pierderea încrederii instituțiilor Uniunii Europene în autoritățile din Republica Moldova.”

În faţa Curţii de Apel s-au adunat azi zeci de susţinători ai primarului ales Andrei Năstase cerând validarea mandatului.

Protestatarii au mers apoi la primărie şi în PMAN, unde se anunţă o manifestaţie de amploare duminică.