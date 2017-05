Lilian Cazacu: „Sunt lucruri „neoficiale” în Moldova care fac ca tinerii profesioniști să dea faliment înainte ca să înceapă o afacere”

Originar din satul Horeşti, Ialoveni, juristul Lilian Cazacu, stabilit de peste zece ani în provincia Columbia Britanică din Canada, a obţinut în acest an titlul de „Cel mai bun antreprenor imigrant”.

Recunoaşte: în 2005 a luat calea pribegiei pentru că făcea cu greu faţă cheltuielilor de zi cu zi. Astăzi conduce în Canada un birou notarial şi are în subordine cinci angajaţi. Însă nu a fost întotdeauna aşa: în primii ani îşi asigura existenţa din munci necalificate, chiar dacă în buzunar ascundea o diplomă de doctor în drept. Cu „cel mai bun antreprenor imigrant” din Columbia Britanică a stat de vorbă stagiara Europei Libere.

Europa Liberă: Dle Cazacu, m-am uitat peste lista antreprenorilor care au câștigat în anii precedenți în cadrul acestui concurs și am observat că în trecut nu a fost oferit titlul pentru „cel mai bun antreprenor imigrant”. Prin ce credeţi ați impresionat juriul?

Lilian Cazacu: „Într-adevăr, anul acesta a fost primul an în care Canada a premiat antreprenori imigranți și cred că este din cauza că țara aceasta apreciază imigranții și încearcă să le ofere cât mai multe oportunități ca ei să se manifeste și să-și găsească locul în această țară. Nu știu prin ce i-am impresionat! Cred că prin numărul de obstacole pe care a trebuit să le depășesc, fiindcă ei s-au uitat la perioada de timp în care succesul a fost obținut, iar succesul a fost atribuit atitudinii, determinării mele și faptului că familia mea a fost întotdeauna alături de mine și m-a susținut”.

Europa Liberă: Lilian, spuneați de obstacole, la ce obstacole vă referiți?

Lilian Cazacu: „De obicei, când vii într-o țară străină și nu neapărat să încerci o afacere, dar pur şi simplu încerci să obții un serviciu, nu este atât de ușor.

Imigranții, de obicei, au trei categorii de obstacole. De exemplu, partea financiară; nu mulți imigranți vin cu bani mulți. Acesta este unul dintre obstacole. Al doilea obstacol este mai mult din punct de vedere social, fiindcă nu cunoști pe nimeni și nu poți să te integrezi așa ușor, nu ai rețeaua de prieteni care poate să te ajute într-un business pe care îl începi.

Al treilea obstacol este limba; chiar dacă o cunoști puțin, nu este același lucru când o cunoști la perfecție. Într-un fel, juriul a fost impresionat pentru că am avut aproape toate trei obstacole pe care le au imigranții. S-au uitat și la partea financiară a afacerii. În doi ani și jumătate de când am deschis afacerea, din punct de vedere financiar, aceasta a fost un succes.”

Europa Liberă: Mulţi s-ar putea întreba de ce în perioada cât vă aflaţi în Republica Moldova nu aţi deschis un birou notarial? Ce le-aţi răspunde?

Lilian Cazacu: „Este o întrebare dureroasă, fiindcă nu vrei să spun că totul este negativ în Moldova și de aceea am plecat. Dar mai discut cu colegi din țară și, după câte văd, sunt lucruri „neoficiale” care fac ca tinerii profesioniști să dea faliment înainte ca să înceapă o afacere. Ei fac studii juridice cum am făcut și eu – am făcut și masteratul și doctoratul – și pe atunci încercam să obțin un serviciu, încercam să îmi găsesc locul în domeniul juridic dar, din păcate, sistemul era în așa măsură încât era imposibil ca să treci de el.”

Europa Liberă: Admiteți că birocrația din Republica Moldova a fost cauza care a făcut să nu puteți deschide o afacere?

Lilian Cazacu: „Birocrația și corupția sunt parte a problemei, dar există birocrație oriunde, nu doar în Moldova, chiar și aici, în Canada. Nu este rai pe pământ! Însă guvernul Canadei nu doar că nu pune piedici, dar și ajută. Sunt granturi mici care pot să ajute pe cineva care vrea să își

înceapă afacerea. Nu se pun piedici la începerea afacerii. Într-un fel computerizarea e bună și ar putea rezolva o parte din problemă, dar, ea nu poate rezolva corupția.

Corupția este ca un cancer; este adânc ascuns în sistemul din Republica Moldova, care cred că s-a dezvoltat ani și ani la rând și este foarte greu să fie soluționat pe cale de sistem. Cred că este mai mult o problemă de inimă, decât de sistem.”

Europa Liberă: Lilian, cum vedeți implicarea diasporei în rezolvarea problemelor și schimbărilor prin care trece astăzi Republica Moldova? V-ați întrebat vreodată: eu cum pot pune umărul la schimbare?

Lilian Cazacu: „Într-adevăr, aici este întrebarea: cum pot eu să schimb? Eu, aici, în Canada, altcineva în Europa sau chiar în țară. În loc să te întrebi ce face țara pentru tine, poți

să te întrebi: ce faci tu pentru țară? Deseori, poate, suntem acuzați cei, care suntem plecați, că nu suntem patrioți, dar eu cred că patriotismul e în inimă și în ceea ce faci tu pentru țara ta acolo unde ești. Noi suntem ambasadori ai Moldovei acolo unde suntem.

Când oamenii aud de Moldova și ești o persoană demnă de respect – poate ei nici n-au auzit de Moldova mai înainte, dar deja se uită pe hartă, văd unde se află și zic: „Ok, nasc și la Moldova oameni”. Ideea este că în calitate de diasporă nu neapărat putem rezolva multe, dar am văzut la ultimele alegeri și mai înainte persoane din diasporă care au călătorit sute și, poate, mii de kilometri ca să ajungă la un birou de votare şi să-și dea votul lor pentru țară. Nu neapărat că votul acela a contat din punct de vedere matematic, dar ideea e că pe cei care sunt plecați din țară îi mai doare ceea ce se întâmplă în țară, acolo unde au rude sau părinți. Aceasta este ce poți să faci, să ai o atitudine bună și, chiar dacă ești plecat, să nu zici că am plecat și nu-mi mai pasă.”

Europa Liberă: Parlamentul Republicii Moldova a votat recent în prima lectură modificarea sistemului electoral, de la cel proporțional, la unul mixt, afirmând că diaspora va avea proprii reprezentați în Parlament. De ce calităţi ar trebui să dea dovadă deputatul căruia i-ați încredința să vă reprezinte în Parlament?

Lilian Cazacu: „Schimbarea sistemului n-ar schimba multe lucruri. Când eram la facultate vorbeam despre diferite tipuri de guvernământ: monarhia, democrația etc. Din ceea ce țin minte și concluzia la care am ajuns este că toate sistemele de guvernământ pot fi ori bune ori rele, din considerentul cine este persoana implicată, dacă sunt persoane dedicate țării lor și sunt, cu adevărat, slujitori publici.

Aici, în Canada, este foarte des susținut acest termen. Nu prea am l-am auzit în Moldova, fiindcă, în Moldova, într-un fel, așa și se zice – „ești la putere” – nu se zice că ești acolo ca să slujești pe cei care te-au ales. Atitudinea aceasta cred că este problema. Oamenii nu intră în Parlament cu scopul de a sluji, ci cu interese personale. Am văzut mulți politicieni care nu-i interesează vocea diasporei. Comentariul lor este: dacă au plecat, să stea acolo.”

Europa Liberă: Dle Cazacu, ați crescut și ați fost educat în Moldova. Este bineînțeleasă motivația Dvs. de a pleca în căutarea unor oportunități mai bune. Dar simțiți că datorați ceva Moldovei și , dacă da, cum intenționați să „rambursați” această datorie, această obligație? Ce ați oferi în schimb Moldovei?

Lilian Cazacu: „Nu neapărat că-i datorez ceva Moldovei dacă te gândești că Moldova este ca mama care nu m-a putut întreține și a trebuit să mă adopte Canada. Atunci când tot sistemul era împotrivă, când nu puteai să-ți găsești un loc… îţi dai seama că nu de voie bună au început să plece oamenii. Ce pot să fac eu de aici? Pot să încurajez pe cei care sunt acolo – mai am familie, mai am un frate care încearcă să se realizeze pe plan profesional.”

Europa Liberă: Când plecați din Canada și sunteți în Moldova, ce vă lipsește?

Lilian Cazacu: „Ne lipsește independența și piața liberă. Dacă ești de succes și faci ceva, nu îți pune nimeni, cum zicem noi, bețe în roate. Când vorbim despre țări libere sau țări occidentale, aceasta este valoare pe care diaspora o vede și vrea să o aducă în țară, or, dacă avem piața liberă și fiecare încearcă să fie de succes și țara va fi de succes. Dacă fiecare va plăti impozite - țara va prospera și fiecare dintre noi va prospera.”

Europa Liberă: În ce măsură aceste valori sunt compatibile cu cele de acasă?

Lilian Cazacu: „Libertatea vine odată cu responsabilitatea. Dacă avem doar libertate, se transformă doar în demagogie și în anarhie, ceea ce vedem în multe țări din Europa de Est, unde oligarhii au venit la putere și o folosesc ca să spele mai mulți bani. Atunci când este libertate și responsabilitate, atunci aceasta ar fi ideal.”

