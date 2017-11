„Îs hoți mulți și corupția-i mare, de atâta se trăiește greu în Moldova”

Un proaspăt sondaj, realizat de Fondul Opiniei Publice la comanda ziarului „Timpul”, arată că 86 la sută dintre respondenți sunt nemulțumiți de starea lucrurilor din Republica Moldova, 70 la sută cred că o soluție ar fi alegerile parlamentare anticipate. În eventualitatea unui scrutin, în Legislativ ar accede trei formațiuni – Partidul Socialiștilor, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Democrat, cel de la guvernare. Despre grijile și necazurile alegătorilor vorbim la acest sfârșit de săptămână. Mai mulți săteni de la Bujor, raionul Hâncești, cu care am stat de vorbă nu cred nici măcar o fracțiune de secundă că poți avea încredere în vreun politician. Clasa politică este o apă și un pământ, așa cum spun ei – „teatru ieftin”, „vorbe goale”, „să se facă, să se dreagă” și „arată cu degetul de la unii la alții”. Circul acesta, pe care alegătorii îl numesc „politică”, a ajuns mult prea departe, iar sătenii continuă să deplângă starea în care se află satul și statul.

- „Nu-s locuri de muncă, chiar dacă sunt, îs foarte rău plătite, dar viața la noi este foarte grea, cu un salariu de 2000 de lei ori cu o pensie de 800 de lei nu faci față lucrurilor și de atâta lumea pleacă peste hotare, practic, nu rămâne un copil în sat. Peste zece ani, vor fi numai oameni bătrâni în sat, cred că. Deja și un copil de-al meu îi plecat peste hotare și nu văd șanse să se întoarcă, nu-i la ce. Toți am pledat și la alegerile trecute pentru democrație, dar vedeți unde am ajuns și nu știu, în viitorul apropiat nu prea văd schimbări. Degradarea asta la care am ajuns noi astăzi, din cauza sărăciei, lumea a devenit mult mai rece, mult mai egoistă, nu mai sunt acele timpuri când se făceau acele clăci, când oamenii se ajutau la nevoie… Chiar dacă ne întâlnim pe la unele petreceri, vedeți că-s izolați, îi vezi în alt grup…”

Europa Liberă: Cei de la putere vă zic că o să aducă deputatul mai aproape de preocupările cetățeanului, au modificat sistemul electoral. Există șansa asta ca să se intersecteze interesele politicianului și ale cetățeanului?

- „Nu se vor intersecta, pentru că la putere sunt acei care sunt și… nu cred.”

Europa Liberă: Păi, dar de Dvs. depinde cine va fi la putere.

- „Îi clar că depinde, îi clar că depinde de noi, dar vedeți că și acești care ajung la putere pe urmă își schimbă interesele.”

Europa Liberă: Puterea, banul îl schimbă pe om?

- „Da, îi schimbă, și îi schimbă mult, îi schimbă înspre rău.”

Europa Liberă: Dacă Dvs. ați merge acolo, în Parlament, ați fi alta decât cea care sunteți azi?

- „Îi clar că noi în Parlament nu mai ajungem, îi clar că am fi alții. Da, într-adevăr, banul îi schimbă pe oameni și cel care are bani niciodată nu se gândește la cel care n-are, pentru că el nu trăiește din salariu, are alte surse de venit.”

Europa Liberă: Știți cum era o vorbă că populația își merită guvernarea pe care o are, pentru că ei, politicienii, sunt oglinda societății?

- „Într-adevăr, poporul i-a ales, dar eu n-am încredere că, dacă veneau și alții, era să fie situația schimbată înspre mai bine, pentru că nu știu de ce așa-i moldoveanul nostru – când ajunge la putere, uită de toate și acești care umblă înainte de alegeri cu propaganda și promit oamenilor nu mai vin. Degrabă, dacă vor fi alegeri, vor veni toți și iarăși promit, și lumea iarăși îi crede și-apoi mai depinde și unde lucrează, și care sunt rudele, și rudele în ce partid îs date. Dacă au rude care le spune să voteze stânga, dreapta, îi clar că așa merg, fără să judece, că așa i-a spus cumătrul ori finul de la Chișinău și așa merg mai departe, ori un vecin, și lumea de la sat nu prea se descurcă; lumea-i sătulă de atâta gâlceavă. La alegerile viitoare cred că lumea nici nu va mai participa.”

Europa Liberă: Dar se zice că neparticiparea va aduce o și mai mare dramă?

- „Sigur că va aduce, dar, participând și alegând pe cel care nu trebuie, tot e o mare greșeală.”

Europa Liberă: Ce calități vreți să aibă un politician care să vă recâștige simpatia și încrederea?

- „În primul rând, să fie cinstit, onest, să aibă dragoste de țară, să-și iubească neamul, limba și oamenii din jur.”

Europa Liberă: Iată acum au zis că…

- „Doamna Ursu…”

Europa Liberă: Bună ziua!

- „Glasul, glasul, glasul vi-l știu, că îl aud la radio întotdeauna…”

Europa Liberă: …au făcut reforma asta electorală ca să aducă deputatul mai aproape de cetățean. Înțelegeți acum?

- „Nu-i nimic bun, eu nici nu vreau să ascult…”

- „Ascultați ce o să fie cu țara asta a noastră – încă opt ani, cel mult, și o să aducă rusăraia ca să fie aici, aceștia vor muri, tineretul îi dus tot după hotare și înapoi nu mai vine nimeni. E o amăgeală de lume, iaca ei șed, aiștia, cum, democrații iștia… Astea-s numai minciuni ceea ce spun ei, numai… Eu nu știu cine poate să creadă. Dacă e să ne interesăm așa, mai bine ducea Voronin, domnule, decât duc aiștia…”

Europa Liberă: Mai sunt politicieni în care să aveți încredere?

- „Nu-s! Nu-s! Și Năstase acesta o să vină și tot așa o să facă… Și, în genere, niciun tolk (bun-simț) nu-i în țara asta deloc. Prin sate moare lumea de frig, îi 750 de lei un cub de lemne, cu ce să cumpere omul acela care primește 800 de lei pensie?”

Europa Liberă: Dar de ce populația nu-i unită? Oamenii se pot uni în jurul unei idei, ca să se ajute și să scape de nevoi?

- „Nu, nu, pentru că-s multe partide, dac-ar fi măcar două ori trei partide, dar așa-s 45… Mamă dragă, d-apoi cum vreți Dvs., dacă toți îi hărțuiesc pe oamenii aceștia?!”

Europa Liberă: Oamenii de ce se lasă hărțuiți?

- „D-apoi cu cine, dacă au rămas puțini? Mai mulți îs peste hotare, cu cine să te întâlnești; nu găsești un copil acum.”

- „Asta-i una, dar ce are biserica cu politica? Bătrânii, credincioșii se duc la biserică și acolo tot așa vorbesc, domnule: „Votați-l pe aista”, te întâlnești cu oamenii: „Domnilor, pe cine o să-l votați”? „Noi o să-l votăm pe cutare, că, iaca, ne-a spus și preotul așa…” Și acum ce mai vreți? Oamenii aceștia pe care îi socotim noi mai întunecați, la biserică, popa acela, iaca, le spune așa, căci acela tot îi băgat în politică.”

- „Îs nedumeriți oamenii.”

Europa Liberă: Viitorul Republicii Moldova cine-l face, de cine depinde acest viitor?

- „Eiii, depinde…”

- „Hărțuiala parlamentară și a Guvernului…”

Europa Liberă: Are statul viitor?

- „N-are!”

- „Nu are!”

- „N-are! N-are! Eu spun că-i o ieșire numai să fim cu rușii, altă nimic n-o să fie…”

- „Nu, Doamne ferește! Eu cu rușii nu vreau. Cu rușii nu, trebuie de alipit țara de unde ea a fost ruptă. Noi suntem…”

- „De cine? De Europa ori de români, că românii nu vor?...”

- „Dar tăceți din gură, românii, românii… Ți-a spus taică-tău atunci că au luat cloșca de pe ouă ori ce?”

- „Nu mi-a spus, eu știu…”

- „Nu trebuie, tu ai fost în general cu politica asta cu comuniștii ăștia ai tăi și cu rușii…”

- „Dar tu ai fost până acum mai ceva decât comuniștii.”

- „Nu mai este!”

- „Ce bați tu capul?”

- „Trebuie să revenim la țara noastră de unde am fost rupți.”

- „De unde? Din România?”

- „Da! Ian uită-te românii cum trăiesc – și pensie bună… Tu cu rușii, ce rușii au cu tine…”

- „Îi a doilea în lume mai rău decât tine… a doilea în lume ei trăiesc mai rău…”

- „Trăim bine, facem comerț cu rușii, dar nu ne trebuie nouă ca să ne comande ei.”

Europa Liberă: Dvs. aici vă certați și de la asta pornește dezbinarea în societate.

- „Și-s moldoveni, ian cată-l, e moldovean. De la Bujor?”

- „Dar tu nu ești moldovean?”

- „Îs moldovean…”

- „Apoi dar ce?…”

Europa Liberă: Și dvs. vă certați de la politică. De ce nu vă certați de la o soluție a unei probleme?

- „Ian ascultă, dumneata ascultă…”

- „O să fie bine, că Dumnezeu ne ispitește și care are credință în suflet, credința numai pe om o să-l pună la punct, altfel n-o să fie nimic.”

Europa Liberă: Cum se trăiește în Moldova?

- „Foarte greu, pentru că cei de sus așa ne conduc și noi nu ne străduim…”

Europa Liberă: Dvs. le-ați dat mandat celor de sus să ducă statul pe calea cea bună și dreaptă?

- „L-am dat, dar n-am știut cui îl dăm.”

Europa Liberă: Nu ați știut cine a candidat pentru ca să ajungă deputat în Parlament?

- „Și pe urmă el s-a vândut și gata. Ei se cumpără unul pe altul, eu așa înțeleg.”

Europa Liberă: Și ce-i de făcut?

- „Eu, de pildă, de-amu la țintirim, dar restul…”

Europa Liberă: Nu cred că nu vă gândiți la ziua de mâine, că nu ați vrea să prindeți niște timpuri mai bune…

- „Ne gândim, ne gândim, da, iaca, chiar acum am vândut oleacă de miez de nucă și l-am dat degeaba.”

Europa Liberă: Deseori vă puneți întrebarea de ce s-a ajuns la situația asta când lumea a pierdut încrederea?

- „În fiecare zi ne gândim la asta.”

Europa Liberă: Și răspunsul Dvs. – cine poartă mai mare vină, cei care aleg sau cei care au fost aleși?

- „Și noi o purtăm, și acei care au fost aleși, și aceia ne-au învârtit mințile și ei au folos dintr-asta, dar noi…”

Europa Liberă: O să mai fiți invitați să mergeți să alegeți.

- „O să mai fim, dar nu mă voi mai duce…”

Europa Liberă: Nici asta nu e cel mai bine.

- „Asta mi-i ciudă mie, pentru că, chiar dacă nu mă duc, totuna acolo se împart procentele celea care trebuia să voteze și rămân la dânșii și tot lui, tot pe dânsul îl votează. Ei, cum?...”

Europa Liberă: Dar s-a făcut o reformă electorală…

- „Nici n-am idee ce-i asta. Deodată parcă se părea că e bine, că o să-l alegi pe cel care vreai tu, dar acum nu știi pe cine să alegi. Și-i tot o hâtrie și aici, pentru că acel pe care noi o să-l votăm, să zicem, el de-acum îi în partid, dar ei spun că nu-i în partid și pe urmă ei se aliniază cu dânsul și-i gata…”

Europa Liberă: Cum înțelegeți Dvs. „un deputat mai aproape de cetățean”?

- „Pe care să-l știu eu, să-l văd și pe urmă să mă mai întâlnesc cu dânsul. Dar acum, ce, noi ne mai întâlnim cu dânșii? Noi numai pe fotografie îi vedem și pe gazetele pe care ni le aduc, și pe urmă gazetele le folosim la altceva și iaca cum.”

Europa Liberă: Dar de când și-a proclamat Moldova independența, din 1991 încoace, Dvs. ați votat conștient?

- „Deodată, da, dar pe urmă… încă și asta mi-i… că în buletinul ista este fișa ceea și când te duci undeva, dintr-odată se uită, dacă ai votat, înseamnă că mergi, dar dacă nu-i, gata, el n-a votat pentru mine…”

Europa Liberă: Dacă nu ar fi sărăcie și corupție, Moldova ar arăta altfel?

- „Bineînțeles! Chiar uitați-vă la frații români, iaca aici ai trecut hotarul și-i altă viață. Așa ca și la noi – la nord îi una, la sud îi alta, la centru îi alta.”

Europa Liberă: Și la Bujor cum e?

- „Ei, la Bujor… îi slăbuț de tot. Ne târâim, cum ne târâiam și până acum.”

Europa Liberă: Cum se trăiește la Bujor și în Republica Moldova?

- „Am 62 de ani și țin trei vaci, patru porci și mă hrănesc. Și am 14 nepoți pe capul meu încă și toți vin la mine. Muncim din zori și până în noapte, că am o pensie de 50 de euro. Am muncit atâția ani și îmi dă o pensie mizerabilă. Dacă nu aș ține vacile, nu aș avea cu ce trăi; vacile mă scot. Iaca, am venit la piață, mă duc cu vreo câțiva lei, o pensie mi-am făcut, dar altfel nu aș avea cu ce trăi. Noi trăim la țară, nimeni nu se uită la noi, numai când au nevoie de votare, atunci toți vin și ne „dau” tot.”

Europa Liberă: Și atunci când au nevoie de votul Dvs., ce îi întrebați, ce le cereți?

- „Ce le cerem? Cam ceea ce mă întrebi dumneata, aceea le cerem și noi. Ei șed pe fotolii și au bani, au toate celea, dar noi? Ieri am încărcat gunoi două prițepuri (remorci) și le-am dus în grădină ca să se facă roadă…”

​Europa Liberă: Dacă ați fi Dvs. deputat în Parlament, ați face alte lucruri?

- „Nu, noi n-ajungem acolo.”

Europa Liberă: Dar dacă ați fi?

- „Tot ca dânșii aș face și eu, că fiecare se gândește cum să vâre mâna mai tare și s-o scoată mai încet și să nu pice în pușcărie. Eu spun cum îi politica asta…”

Europa Liberă: Și ultima întrebare.

- „Hai, spune-o…”

Europa Liberă: Încotro, Moldova – mai aproape de Federația Rusă, mai aproape de Uniunea Europeană? Pentru că politicienii vin și unii vă promit Estul, alții vă promit Vestul…

- „Acești de sus, ei nu-și pot fotoliile împărți. Îi bine acolo unde nu suntem noi. Noi numai supraviețuim în Moldova aici, depinde numai de acești care ne ajută, dar banii aceștia pe care-i aduc nu mai vedem nimic, tot acești de sus îi iau, la acești de la țară nu ajunge nimic. Noi vă spunem că greu trăim, tare greu – șed numai cu lopata în mână. Dimineața, la ora 5, șed cu 12 țâțe în mână, pentru că la ora 5 eu, gata, le mulg, ca să se ducă vacile la cireadă să se hrănească, că trebuie să le dau porție, ca să dea lapte, să am cu ce veni la piață.”

Europa Liberă: Viitorul Moldovei cum îl vedeți?

- „Viitorul nu-l văd, cu nimic nu-l văd și nici n-o să-l vedem.”

Europa Liberă: Dar umărul Dvs. îl puneți?

- „Degeaba îl punem încolo. Eu numai de 10.000 de lei am cumpărat fân pentru vite, ca să le pot ține; 500 de euro, dar munca mea încă n-am pus-o, dar ei… zic că trăim bine. Nu trăim bine…”

- „Îs hoți mulți și corupția-i mare, de atâta se trăiește greu în Moldova. Moldova nu-i săracă, dar îs hoți mulți care fură.”

Europa Liberă: Dar dvs. ați ales politicienii acolo, în Parlament, ca să schimbe viața în bine, viața cetățeanului?

- „Dar ei schimbă pentru dânșii, nu pentru cetățean. Cetățeanul de la țară niciodată nu are nimic, el muncește. Ei vin când le trebuie voturi și ne amăgesc, și ne promit, dar nu fac nimic.”

Europa Liberă: Dar dvs. de ce credeți în minciuni?

- „De-amu nu mai credem în nimeni, gata! Ei numai promit, dar nu fac.”

Europa Liberă: Dacă ați fi Dvs. deputat, de unde ați începe să schimbați lucrurile în bine?

- „Tot de la omul de la țară întâi, că el e cel mai obijduit, pentru că se zice că în acel cal care trage, în acela și dai mai tare. Așa și noi – muncim și alergăm, dar numai cu munca. Iaca am ceapă, dar n-am unde o realiza și mă chinui. Ia să fie un punct de realizare și să plătească ei ca lumea, dar ei, mă rog, fiecare cum amăgește, așa trăiește în ziua de azi.”

Europa Liberă: Și atunci vin și vă spun că unii vor să ducă Moldova mai aproape de Rusia, alții mai aproape de Uniunea Europeană și Dvs. trebuie să decideți pe cine votați, cu cine votați.

- „Eiii, Doamne, iartă-mă, soțul meu toată viața prin Rusia a fost și văd că bogdaproste Domnului. Și băiatul îi în Rusia și trăiește acolo și eu cred că rușii ne-au scos din glod și rușii au să ne ducă mai departe. Dar Europa… în Europa nu știu…”

- „La Parlament, cum se zice, nu-i ca lumea conducerea acolo. Ce nu se vede?”

Europa Liberă: Conducerea ceea ați votat-o Dvs. la alegeri, ați mers, ați aruncat buletinul de vot pentru cei mai buni?

- „Apoi, cei mai buni ni s-au arătat deodată, dar pe urmă s-au schimbat.”

Europa Liberă: Dar există perspectivă ca situația să se schimbe? De cine depinde?

- „De conducerea de sus.”

​Europa Liberă: Tot o să-i alegeți și la următoarele alegeri, în 2018?

- „Apoi nu știm, nu știm ce o să facem mai departe, nu știm. Dar e foarte greu, sincer vă spunem. La noi, la țară-i foarte greu.”

Europa Liberă: Dacă ați avea un loc de muncă bine plătit, ați vorbi altfel?

- „Da!”

Europa Liberă: Și ce salariu ar trebui să aibă un cetățean?

- „Vreo patru mii cred că ar ajunge, dacă am avea un post de lucru, dar unde să facem acele patru mii de lei, unde să le facem? Măcar patru mii, dar unde să le facem?”

Europa Liberă: Reforma electorală, noul sistem electoral mixt va îmbunătăți situația din Republica Moldova?

- „Nu pot să vă spun dacă va îmbunătăți, dar probabil că la momentul de față nu se cere altceva. O să avem Parlament, probabil că acolo tot o să fie înaintați din partide, dacă au să fie 50 pe liste de partid și 51 au să fie pe circumscripții, deci, tot au să fie înaintați de partide, fiindcă… sau poate să fie chiar și independent, după aceea o să adere la un partid și o să voteze cu ei împreună. Adică, practic nimic nu se schimbă.”

Europa Liberă: De fapt, ce așteptați dvs., alegătorii, de la deputați?

- „Ar trebui să fie mai consecvenți și mai serioși. Pur și simplu, nu atât de ușurel să facă abateri de la doctrina pe care ei la început o îmbrățișează. Trebuie, iată, să se gândească cum să aranjeze treburile pentru ca oamenii să nu se mai plângă că trăiesc rău.”

Europa Liberă: În trei ani, de când a fost ales Parlamentul care activează astăzi, ian ziceți două lucruri bune și două lucruri care nu sunt atât de bune, făcute de deputați.

- „Un lucru bun este, totuși, că avem acest curs de dezvoltare zis pro-european și ceea ce e rău – furtul miliardului, chiar este o prostie, chiar este foarte trist, asta-i un lucru nu bun.”

Europa Liberă: Și altul?

- „Dacă suntem un stat cu democrație și unde Parlamentul conduce, probabil că era bine, totuși, să fie ales președintele de Parlament, fiindcă astea-s cheltuieli în plus.”

Europa Liberă: Valentina Ursu de la Radio Europa Liberă.

- „Da, vă cunosc, doamnă.”

​Europa Liberă: Încercăm să aflăm cum se trăiește în Moldova, de ce atâta disperare, neîncredere în ziua de mâine, cine poartă vina, cine e mai responsabil?

- „Responsabilă e conducerea, pentru că legile-s așa, dar, totuși, trebuie de schimbat sistemul, ca să fie respectate legile care sunt în țară.”

Europa Liberă: Clasa politică a încercat să modifice sistemul electoral și, în baza noii reforme, deputatul să fie mai aproape de cetățean. Cum înțelegeți Dvs. că veți vota?

- „Noi votăm, dar noi nu credem că același deputat, dacă o să fie din raion, o să vină, că acolo, în Parlament, sunt sacii cu bani și el, dacă-i din raion de la noi, o să vină cu sacul și, uite, vă dau vouă…”

Europa Liberă: Până acum, în partide ați crezut?

- „Da, deodată am crezut. Credeam că vin oameni care vor să facă bunăstare pentru oameni, dar ne-am dezamăgit și nu mai credem, și încă nu vedem omul în care să avem încredere.”

Europa Liberă: Cum trebuie să fie politicianul care ar câștiga încrederea cetățeanului?

- „Să fie un om onest, să nu fie corupt, de undeva să facă legile, să ia o sumă de bani. Oamenii merită să conducă și să aibă un salariu foarte bun, dar nu prin legile de corupție…”

Europa Liberă: Din 2014, atunci când ați mers și ați votat Parlamentul, până astăzi, ce a fost bun și ce a fost rău în Republica Moldova?

- „Pentru bunăstarea omului nu se prea observă. Când, de exemplu, iată, s-au ridicat oleacă salariile, s-au ridicat pensiile, atunci omul de la sat simte, dar așa, politicienii spun că s-a ridicat bunăstarea oamenilor, parcă uite cât de bine trăim, parcă suntem într-o țară din Europa, ca o țară dezvoltată din Europa, să zicem, dar așa nu se prea vede, pentru că aceeași pensie, când spui că primești 25 de euro, asta-i o nimica toată pentru oamenii care au muncit o viață întreagă. Și plus la asta, noi am trecut la o țară, vrem ca în Europa, dar suntem cu mentalitatea de la ruși, pentru că atunci era colhoz sau ce mai era și munceam-nu munceam, ziua trecea. Trebuie să încercăm pe nou – să-i plătească omului și să ceară de la om și lucru; să muncești, nu să stai.”

Europa Liberă: Acolo, în vârful puterii, deseori e pusă în joc geopolitica. Iată, după ce a fost ales ca președinte dl Dodon de către cetățeni, el fiind considerat un politician pro-rus, cei care guvernează au spus că ei sunt pro-europeni, pe dvs. v-au divizat. Vă este clar, totuși, cine și ce vrea?

- „Da. Doamnă, totuși, în lume conduc două puteri mari, să zicem așa – Statele Unite și Rusia. Noi suntem o țară mică și trebuie să avem o relație bună și cu Rusia, și cu Europa. Ce ne încurcă?”

​Europa Liberă: Dar este o diferență cum înțeleg să guverneze Republica Moldova partidele de dreapta sau cele de stânga?

- „Noi nu vedem că am găsit ciobanul care să ne ducă unde este iarba bună și încă n-aș crede că este unul care să fie patriot. Ei toți promit, dar trebuie de făcut niște legi pe care să le respecte nu doar oamenii de rând, dar și același politician. El să fie cinstit în fața legii și cu lumea.”

Europa Liberă: Credeți în viitorul Moldovei și de cine depinde ziua de mâine a statului?

- „Nu credem că o să fie, de exemplu, că o să trăim mai bine, pentru că sunt deja 26 de ani de la independență și noi nu vedem că s-au schimbat așa mult tare lucrurile, ca să trăim mai bine. Nu poți să zici că, uite, o să fie peste 20 de ani ceva mai bun. N-o să fie, nu cred.”

Europa Liberă: Valentina Ursu, de la Radio Europa Liberă.

- „Plăcerea-i din partea mea.”

Europa Liberă: Aici, la Bujor, am discutat cu mulți săteni care deplâng viața de la țară și din țară. De ce lumea e deznădăjduită?

- „Pentru că nu sunt locuri de muncă. Lumea nu-i asigurată financiar, material nu-i asigurată, n-are speranță în ziua de mâine, cum era.”

Europa Liberă: Câți bani i-ar trebui unui om ca să zică că duce o viață decentă?

- „Cinci mii lunar dacă ar fi, poate, dar cu cât cresc veniturile, cu atât cresc și prețurile.”

Europa Liberă: Dvs. la ce ați renunțat, dacă nu aveți bani suficienți?

- „N-avem posibilitate de tratament.”

Europa Liberă: V-am surprins aici, în preajma Centrului de sănătate din Bujor.

- „Nu-i nimic aici, proceduri nu se fac. Medicul de familie primește bolnavii, le recomandă tratament la domiciliu sau le dă îndreptare în centrul raional sau la Chișinău, dar aici nu.”

​Europa Liberă: Cum vă explicați că mai greu se aduce prosperitatea în casa cetățenilor? Cine ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru un trai decent pentru cetățeni?

- „În primul rând, conducerea ar trebui să se gândească la oameni.”

Europa Liberă: Dar guvernarea e aleasă tot de dvs., cetățenii? O dată la patru ani mergeți cu buletinul în mână și-l aruncați acolo în speranța că o să vă îmbunătățească viața.

- „Așa ar trebui să fie, așa ar trebui să fie. În primul rând, nu-i cunoaștem pe cei pe care îi alegem. La sate nu-i cunoaștem, practic. În al doilea rând, ei vin înaintați de partide; partidele îi aleg și puțină lume care-i susține îs mai mult influențați de partide, de conducătorii de partid, de interesele lor. De atâta nu este speranță, cât o să fie partidele acestea la conducere. Și cui trebuie atâția parlamentari pentru mâna asta de populație care a mai rămas în Moldova?”

Europa Liberă: Dar din acei 101 legiuitori din Parlamentul de la Chișinău, din ceea ce fac ei în Parlament, ce ați reținut?

- „Nu aș putea spune că am avut de la careva un aport pentru îmbunătățirea vieții. Sunt pensionară, și cu pensia noastră îi foarte greu de descurcat. Se gândesc la interesele proprii. Aș zice că nu au nici conștiință, nici partinică, nici cetățenească, nici de neam. Nu știu ce vor să facă din țărișoara asta a noastră. Ei vin numai în ajun de alegeri, și după alegeri, dacă s-au văzut cu mandatul în mână, nu mai știu drumul la sat.”

Europa Liberă: Dar legătura cum ar trebui să se mențină?

- „Ar trebui să fie legătura permanentă; poporul să aibă posibilitate să apeleze, și ei să poarte răspundere, pentru mandatul acela ei ar trebui să aibă răspundere. Nu, nu se vede.”

Europa Liberă: Și dacă sunteți dezamăgită în cei care guvernează astăzi, aveți pe cine să-i aduceți ca să le ia locul lor și să mențineți încrederea?

- „Da, generația tânără. Dacă s-ar întoarce generația tânără din țările în care lucrează acum și văd care e adevărata democrație și adevărata formă de guvernare și grija față de oameni, dacă ei s-ar întoarce cu experiența de acolo și ar prelua, să nu rămână nimeni care-i acum, niciun partid care-i acum la guvernare să nu rămână, și generația tânără să vină să pună mâna pe putere.”

Europa Liberă: Credeți că e ușor acest suflu nou să pătrundă?

- „Nu-i ușor, în primul rând, de atâta că ei au format o blocadă de nepătruns.”

​Europa Liberă: Lupta cea mai mare se duce în baza vectorului geopolitic și lumea e divizată în cei care cred în politicienii care promit să ducă Moldova mai aproape de Rusia sau, invers, în cei care promit o apropiere de Uniunea Europeană. Pentru Dvs., pentru omul simplu, e ușor să discearnă, să știe încotro să meargă statul și el?

- „Nu, omul simplu e dezorientat. Mai bine ar fi o Moldovă independentă, să aibă relații și cu Rusia, și cu România, cu Uniunea Europeană, dar să se afle pe picioarele ei, să nu fie atașată, să nu fie în bătaia vântului, să nu fie în calea tuturor răutăților, cum ziceau cronicarii. Că a fost Moldova și este și ne pare rău că rămâne să fie în calea tuturor răutăților, dar răutățile acestea, cu părere de rău, sunt mai mult de pe loc, mai mult dinăuntrul țării noastre. Ca și oriunde, și la Bujor sunt oameni care au diferite păreri și sunt care ar dori să fie cu Rusia, că a fost bine când erau cu Rusia, sunt care ar dori să fie cu Uniunea Europeană, că au copiii duși prin toate țările Uniunii Europene. Mă rog, ca peste tot, nu este unitate; suntem moldoveni.”

Europa Liberă: Ce mesaj aveți pentru cei care guvernează statul Republica Moldova? Iată, dacă ați vorbi cu dl Plahotniuc, cu dl Dodon, cu dl Filip, cu dl Candu, ce mesaj le-ați transmite, ca să cunoască aceste griji și probleme despre care vorbiți Dvs.?

- „Dacă guvernează această țară, să aibă grijă ca ea să fie demnă de numele ei! Politicienii ar trebui să fie nu cu partidul, ci cu poporul. Pentru popor ei ar trebui să fie uniți și să facă lucruri din care să aibă poporul câștig, să aibă folos și să simtă că într-adevăr are conducere, are guvernare. Acum nu se simte.”

Europa Liberă: Cu ce asemănați Moldova?

- „Cu un copil orfan, rămas fără grija părintească și care-i nevoit singur să lupte pentru a supraviețui.”

*

Aproape un sfert din moldoveni nu au încredere în niciun politician, așa cum sugerează ultimul sondaj de opinie. Și locuitorii de la Bujor, raionul Hâncești, spun că au pierdut încrederea în clasa politică. Am căutat să aflu și opinia unui reprezentant al mediului de afaceri, Iurie Bârsa, directorul Editurii ARC de la Chișinău. Ce crede el despre direcția spre care se îndreaptă Republica Moldova?

​Iurie Bârsa: „Dacă am ști răspuns la întrebarea aceasta, înseamnă că am fi acolo unde ne-am dorit noi tot timpul să ajungem, dar eu cred că nimeni nu are o certitudine, dacă ceea ce facem noi acum, facem bine și dacă direcția, direcția, de fapt, declarată este o direcție parcă acceptată de toți, în realitate…”

Europa Liberă: Acceptată într-un stat divizat, într-o societate dezmembrată?

Iurie Bârsa: „Eu vorbesc… acceptată de majoritatea oamenilor cu un nivel de cultură, majoritatea intelectualilor, când vorbesc, de fapt, mă refer mai mult la ei, ceilalți…”

Europa Liberă: Toți sunt alegători o dată la patru ani?

Iurie Bârsa: „Da, dar eu m-am săturat să fiu ostaticul acelor alegători care, de fapt, nu se documentează, acelor alegători care se lasă manipulați, acelor alegători care se lasă zombați și care în fond vor să revenim la acea bucată de salam de două ruble și cincisprezece copeici și o bucată de pâine ieftină, de șaisprezece copeici, adică să vorbesc așa, în terminologia care îi interesează pe ei.”

Europa Liberă: Vă referiți la cei care încă trăiesc cu nostalgia și, totuși, după 26 de ani, dacă ar fi fost o voință politică ca în statul acesta, în Republica Moldova, să aibă loc adevărate reforme care să aducă bunăstare în casa fiecăruia, credeți că mai trăiau atât de mulți cetățeni cu această nostalgie după perioada sovietică sau e și vina lor, pentru că și ei au votat?

Iurie Bârsa: „Vina este a tuturor – este vina noastră că n-am fost destul de convingători, este vina lor că n-au întreprins nimic pentru a-și schimba soarta și este și vina celor din afara sistemului acesta de coordonate, să vorbesc așa, în termeni matematici, care ne-au lăsat de-a izbeliștea, într-un fel, și n-au încercat să ne capteze sau să ne facă, zic, mai europeni decât credem noi că suntem.”

Europa Liberă: Și această rătăcire până unde poate să ajungă? Pentru că sunt voci care spun că situația trebuie să ajungă într-o stare foarte proastă, ca după asta să se înceapă a clădi binele. Mai rău decât este, poate fi?

Iurie Bârsa: „Tot timpul mai rău poate fi, dar nu sunt de acord…”

​Europa Liberă: Și atunci lumea zice „ca să nu fie mai rău”?

Iurie Bârsa: „Nu, eu nu sunt de acord că ar trebui să acceptăm să ne fie mai rău, fiindcă viața este prea scurtă, ca să facem experimente de felul acesta, noi trebuie să încercăm să unim toate forțele pentru a convinge și pe cei care în fond nu vor să ia o atitudine că lucrurile nu mai pot să decurgă așa. Totuși, să încercăm să urnim piatra din loc.”

Europa Liberă: Iată, Iurie Bârsa gestionează treburile unei întreprinderi. Dacă ar fi în fruntea unui minister, ar fi deputat, ar avea o funcție acolo, în instituțiile statului, ce ar face ca să recâștige încrederea cetățeanului care e disperat?

Iurie Bârsa: „Cred că trebuie de pornit de la lucruri simple. În primul rând, trebuie să întrebăm cetățeanul: ce ar vrea dumnealui să fie schimbat pentru a vedea altfel lucrurile?”

Europa Liberă: Cetățeanul vrea să scape statul de sărăcie și de corupție.

Iurie Bârsa: „Cetățeanul simplu, de fapt, se confruntă cu o singură idee, cum văd eu, este vectorul european și vectorul, să-i zic așa, propagat sau promovat de forțele de stânga din Republica Moldova spre o uniune care în fond nu există, și eu aș pune în fața cetățeanului, dacă să vorbim așa, prin exemple simple, aș urca cetățenii într-un autobuz și i-aș duce acolo unde vor să ne ducă socialiștii și i-aș urca în alt autobuz și să-i duc acolo unde vor să ne ducă forțele de dreapta. Și cetățeanul, iarăși vorbesc convențional, ar trebui să aleagă unde vrea el să ajungă – vrea să ajungă acolo unde, de fapt, este o realitate a unei uniuni vamale care nu există sau o realitate de care se bucură astăzi o lume întreagă, zic așa, lumea povestită de Europa.”

Europa Liberă: Dvs. lăsați să se înțeleagă că soarta Republicii Moldova o decide azi geopolitica?

Iurie Bârsa: „Și geopolitica. De ce nu?”

​Europa Liberă: Și dacă, iarăși revin, dacă s-ar săpa aici, în adânc, să se scoată rădăcina răului, rădăcina corupției, rădăcina mizeriei, chiar lumea nu ar judeca altfel?

Iurie Bârsa: „Ca un sculptor, dacă am scoate tot ce este de prisos, am avea o sculptură perfectă, dacă am scoate rădăcinile răului, dacă am scoate corupția, dacă am scoate…, am fi noi diferiți și atunci am lua și decizii adecvate situației, dar noi doar nu avem lucrul acesta, deci ne trebuie ani de zile pentru a schimba mentalitatea și e complicat acum să zici ce ne-ar face pe noi ca să facem acest lucru. Lumea este dezamăgită și oamenii când văd că au ajuns la o disperare totală, atunci, pentru a nu pierde timp, părăsesc țara. Asta este realitatea.”

Europa Liberă: Și acest exod este în folosul cuiva sau se gândește cineva că trebuie să oprească lumea care mai stă cu mâna pe geamantan?

Iurie Bârsa: „Nu, nu este în folosul nimănui, în folosul statului cu siguranță nu este, fiindcă pierdem forța de muncă și, într-o perioadă scurtă, dacă trendul acesta se va păstra, o să rămânem fără oameni care să contribuie la bugetul nostru, nu o să avem pensii, nu o să avem salarii, nu o să avem locuri de muncă, care sunt vital necesare pentru funcționarea unui stat.”

Europa Liberă: Situația e atât de tensionată și pierderea aceasta de încredere din partea cetățeanului oricum lasă amprenta pesimismului. Dar odată și odată trebuie lumea să se gândească că trebuie să-și răsuflece mânecile, că destinul acestei bucăți de pământ depinde inclusiv de fiecare dintre cetățeni?

Iurie Bârsa: „Da, dar sunt niște lucruri teoretice, la modul practic este mai complicat să aducem la cunoștința fiecăruia în parte, mai ales la cei de la sate care sunt mai puțin informați, fiindcă, la ora actuală, au pierdut încrederea în orice partid politic. Oamenii au ajuns, unii, la culmea sărăciei și în situația aceasta nu prea pot analiza lucrurile la rece, ca să ia niște decizii corecte.”

Europa Liberă: Reforma electorală poate aduce o schimbare, poate aduce o îmbunătățire a vieții oamenilor în Republica Moldova?

Iurie Bârsa: „Ceva schimbări sigur că o să aducă, dar nu știu dacă va aduce schimbări spre bine sau spre rău, asta urmează să vedem.”

Europa Liberă: Există frica aceasta că ar putea să vină majoritari în Parlament socialiștii și atunci, ei vor decide încotro, Moldova, iar intenția lor e să o ducă mai aproape de Federația Rusă.

Iurie Bârsa: „În asemenea condiții, sigur, eu recunosc, îmi caut de treburile mele, adică, că ați spus că mă ocup și eu de businessul pe care îl administrez, dar în fond cred că e mai complicat astăzi să schimbăm pentru a putea să modificăm mentalitatea întregului electorat, după cum v-ați exprimat Dvs.”

Europa Liberă: De ce prind atât de ușor mesajele pe care le promovează, de exemplu, președintele Igor Dodon, considerat un politician pro-rus?

Iurie Bârsa: „Nu numai el este pro-rus, dar și electoratul lui în mare parte este un electorat rusofil. Asta este problema și mie îmi pare foarte rău că cei care susțin politica acestui partid socialist în mare parte fac acțiuni în detrimentul copiilor, în detrimentul țării, în detrimentul propriului destin. Asta pentru mine este o enigmă – de ce o generație întreagă de tineri văd în politica pe care o promovează Partidul Socialist o politică care în fond duce nicăieri, văd o politică de perspectivă pentru viitoarele generații și o politică de perspectivă pentru țara noastră?”

​Europa Liberă: Dar ca și alegător, cum înțelegeți „un deputat mai aproape de interesele cetățeanului”?

Iurie Bârsa: „Un deputat care ar lucra pentru interesele cetățeanului este un deputat care trăiește cu problemele cetățeanului.”

Europa Liberă: De ce puterea îi schimbă pe politicieni?

Iurie Bârsa: „Cred că politicienii noștri au și niște scopuri mercantile, adică, nu numai scopuri de a schimba țara, dar a-și îmbunătăți și bunăstarea familiei și, ajungând în politică, dat fiind faptul că au poate niște complexe, niște frustrări, sunt într-o competiție de asta, zic așa, pentru bunuri materiale, în primul rând, încep să-și rezolve problemele materiale, și mai puțin se gândesc la cei despre care vorbiți Dvs., cei de la țară, cei care într-adevăr se confruntă cu probleme reale.”

Europa Liberă: Și atunci, reproșul multor cetățeni e că îi votează pe cei care nu merită, dar alegătorul care și-a dat votul pentru cel care l-a mințit într-un mandat și-l mai votează o dată are o explicație?

Iurie Bârsa: „Este o enigmă cred că atât pentru Dvs., cât și pentru mine. Omul se lasă amăgit, știți cum spunea cineva că „mă amăgește, dar mă amăgește frumos”. În perioada campaniei electorale, oamenii vor măcar să obțină din puținul ce le oferă acești pretendenți la un post de deputat, și ei se mulțumesc cu puținul, nu văd perspectiva de a schimba lucrurile de lungă durată.”

Europa Liberă: Și ei nu-și dau seama că, crezând într-o promisiune deșartă, vor avea ei de pătimit pe parcursul a patru ani?

Iurie Bârsa: „Cred că nu, pentru asta trebuie să dai dovadă de multă perspicacitate, pentru asta trebuie să ai o pregătire anume, pentru asta trebuie să ai o clasă politică care să umble din casă în casă și să le explice oamenilor, de fapt, ce îi va aștepta în cazul în care va învinge unul și cum ar putea să evite acest lucru, dacă ar vota altfel. Trebuie să vă spun un lucru, deci, nu am avut o tradiție de democrație, adică, la o scară istorică avem doar 20 și…”

Europa Liberă: 26 de ani.

Iurie Bârsa: „…26 de ani, și 26 de ani este prea puțin pentru a schimba mentalitatea oamenilor.”

Europa Liberă: Dar cum poți să responsabilizezi o clasă politică să trăiască cu interes național, și nu cu interes de partid, să nu încurce buzunarul personal cu buzunarul statului?

Iurie Bârsa: „Acești deputați trebuiau să se educe în familii cu tradiții, dacă ar fi fost o școală cu tradiții, dacă nu am fi cultivat, să zicem, nonvalorile sau nu am fi promovat nonvalorile. Deci, lucrurile cred că au rădăcini mai adânci în trecutul nostru, noi acum numai strângem roadele unor lacune ale educației noastre de altădată.”