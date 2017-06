„Votăm pentru un viitor mai bun, ca tineretul să rămână, să nu plece, pentru speranță...”

Proaspătul sondaj, realizat de o companie americană în parteneriat cu IMAS, la solicitarea Partidului Democrat, arată că problemele sociale majore mențin pe primul loc șomajul, pe al doilea salariile și pensiile mici, iar pe al treilea corupția. Una din întrebările adresate cetățenilor a fost și cea referitoare la schimbarea sistemului electoral. Potrivit răspunsurilor, 61% din respondenți sunt pentru schimbarea sistemului de vot, iar 29% sunt mulțumiți de actualul sistem. De ce e supărată lumea pe politicieni? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Mulți sunt cei care spun că viața este foarte grea, însă când te apropii de oameni, când le vezi lipsa de speranță, ochii plecați, spatele gârbovit și mâinile crăpate, doar atunci poți să înțelegi că politica trebuie făcută din exterior către interior, adică de la Chișinău spre Moldova profundă. Pe politicieni trebuie să-i lovească realitatea în mod constant ca să se dezmeticească și să-și canalizeze energia pentru a face lucruri utile pentru oameni, să-i lovească tare, pentru că viața de zi cu o zi este dureroasă pentru mulți moldoveni. La Căușeni am discutat cu oameni simpli, sinceri, care trăiesc greu, mulți singuri, cu neamuri plecate departe. Ei își varsă amarul pe politicieni.

- „La noi, mafia e la putere și conducătorii care n-au responsabilitate față de lumea care trăiește în Moldova, ei numai pentru buzunarele lor. Avem un președinte și tot așa, la fel, domnul Dodon și domnul Plahotniuc, ei trăiesc bine, dar noi, poporul trăiește foarte greu, foarte greu, pensiile-s mizerabile.”

Europa Liberă: Așa se zice că națiunea își merită conducătorii pe care îi are, pentru că cetățeanul a mers cu buletinul de vot, l-a aruncat în urnă...

- „Fiindcă sunt plătiți, sunt plătiți, sunt plătiți… Doamnă, domnul Plahotniuc și domnul Dodon… la noi în sat lumea a primit câte o sută de lei. Oamenii la pensie spun că „nouă ni-i foarte greu să trăim, suntem bolnavi și suntem bucuroși că ne-au dat câte o sută de lei”, dar ei nu sunt de acord, eu le-am spus: „Vă vindeți, vă vindeți...” Sunt cumpărați, oameni cumpărați de sărăcie, mântuiți, oameni mântuiți.”

Europa Liberă: Dar cine își poate asuma responsabilitatea să ia destinul acestui petic de pământ în mâini?

- „Cine poate? Așa să fie un om demn, pe dreptate, da’ nu știu, Doamne, mi-am pierdut încrederea. Cândva credeam de Ghimpu că este un om mai aistâia, dar am văzut că și Ghimpu tot nu merge pe drept. Să mă audă, chiar și să asculte atent, fiindcă mult l-am stimat, dar acum nu-l stimez, cum nu-l stimez pe Plahotniuc și pe Dodon, așa nu-l stimez nici pe Ghimpu.

La putere la noi tot au fost șuvițe de oameni de aceștia care doresc să-și bată buzunarele cu bani și eu văd că de-acuma la închisori încap tot cei mai mici, încă mai mici, peștișorii, și-apoi se va ridica și la rechin, cred că va veni vremea. Toți caută să-și facă pasport ca să plece în Europa. De ce? Fiindcă e dreptate, fiindcă lumea trăiește bine, legea este lege. Ei se tem de lege. Domnul Plahotniuc se teme de lege? Să fi fost să fi câștigat doamna Maia Sandu, ei, domnul Plahotniuc era închis, dar așa, dumnealui vedeți ce face – merge înainte și de-acuma și domnul Dodon tot merge cu dumnealui. S-au lipit amândoi...”

Europa Liberă: Dar de ce credeți că sunt într-o înțelegere?

- „D-apoi n-ați văzut despre votul mixt acum cum au? Totul în înțelegere. Da’ noi ce nu vedem pe televiziune cum arată, cum ei în Parlament stau și sfătuiesc amândoi? Foarte clar se vede. Calea noastră dreaptă e înspre Europa, doamnă!”

Europa Liberă: În 2018, veți fi chemați să alegeți 101 deputați. Cum vreți să vă alegeți deputații?

-„Cui trebuiesc atâția? Nici nu mă duc să-i aleg. Pentru ce să-i alegi o sută de deputați, pentru ce?”

- „Ei, cu legea lor, or merge în râpă. Iaca, ședem aicea și vindem o fasolă... De ce nu dau de lucru?”

Europa Liberă: Sunteți supărată pe toți politicienii, guvernanții?

- „Pe toți aiștia care conduc, că niciunul nu conduce acătării...”

Europa Liberă: Cine ar putea să conducă acătării?

- „Nu știu de-amu cine-o să fie. Amu, dac-ar fi Stalin, apoi acela ar face...”

Europa Liberă: Vreți un dictator?

- „Unul de nădejde, da’ aiștia... Nu știu care o să fie.”

Europa Liberă: Cum e mai bine – să fie democrație sau dictatură?

- „Nu știu. În politică, nu știu, da’ știu una: că nu-i bine.”

Europa Liberă: Vreți un tătucă din ăștia care să bată cu pumnul în masă?...

- „Ei, să bată cu pumnul... Da’ de ce să bată cu pumnul? Vot imenno că ei toți bat cu pumnul în masă, niciunul nu face dreptate, ei toți ce-au vrut, aceea au făcut. Au vândut țara și și-au luat grija, da’ noi rămânem cu nică. Ce nu se știe ori ce? Trec peste graniță cum vor și pe dânșii nu-i prinde nică, da’ pe un țăran, dacă, săracu’, poate o luat ceva acolo și are mai mult, apoi gata, acela-i la tiurma, da’ pe dânșii nu-i ia nimeni la tiurma. E trist, e tare trist, lumea n-are cu ce trăi și vai de capul lor, o rămas doi țărani, s-o dus toți pe lume, satele-s goale și șed și aiștia, vai de capul lor.”

Europa Liberă: Și Moldova, în zece ani, cum o să arate?

- „Reiese că Moldova n-are să fie voobșce pe hartă.”

Europa Liberă: De ce vă este cel mai tare frică?

- „Mi-i frică că s-a prăpădi tot, iaca ce. Nici noi n-om trăi și nici ei n-or trăi. S-or ucide unul pe altul.”

- „Eu nu văd să conducă țara asta normal nimeni; toți numai cu gândul la ciordit. Asta-i rău, nu se gândește nimeni la oameni, toți vor să trăiască bine, pe spinarea cuiva.”

Europa Liberă: Cetățenii îi aleg pe cei care guvernează statul.

- „Ei, cetățenii... Totu-i fals. Eu mă uit părerea la oameni, că ei votează, da’ dincoace cu totu-s altfel rezultatele. Sau îi amăgesc cu bani pe alții, se cumpără, se vând oamenii...”

Europa Liberă: Trebuie schimbat sistemul electoral? Ce trebuie de schimbat?

- „Da’ cine șede acolo, la cârma ceea? Ți-e greață să-i asculți. În orice caz, eu am pierdut încrederea în toată sistema electorală și toți cei care șed acolo, la cârma ei.”

Europa Liberă: Și acuma, dacă ați pierdut încrederea, mai sunt șanse s-o recâștigați sau abandonați statul, sau ce faceți?

- „Când o să vină un om cinstit, eu o să mă conduc după asta...”

Europa Liberă: Dar de ce nu-l aduceți dvs. pe omul cel cinstit?

- „Oameni cinstiți tare greu ajung acolo.”

Europa Liberă: Chiar nu poate să-și facă loc? Cetățenii nu sunt capabili să aducă oameni care să insufle încredere, care să priceapă la administrarea treburilor țării?

- „Oamenii așteaptă să vină așa oameni, așteaptă să vină, da’ văd că nu vine.”

Europa Liberă: Trebuie să apară ei sau trebuie dvs. să-i promovați pe politicienii buni?

- „Noi trebuie să-i ajutăm. Ei singuri greu or să răzbată la așa posturi. Sistema e foarte complicată la noi, în Moldova. Rușine, rușine, așa o țară mică și trăim ca niște bomji – drumuri nu-s, condiții de viață nu-s, lumea se duce, toți divorțează, rămân copiii, rămân case pustii... Rușine, da’ mai strașnic o să fie, dacă n-o să se oprească acuma și n-au să se gândească la oameni. Toți numai fac față că se gândesc: popor, popor, pentru popor, adică... Ce poporul?”

Europa Liberă: Cetățenii au ales președintele prin vot direct, pe domnul Dodon. Pe de altă parte, instituția prezidențială zice că nu se împacă cu celelalte două ramuri ale puterii – cu Executivul și Legislativul. Vă este clar ce se întâmplă acolo, sus?

- „Prin ce metode a ajuns domnul Dodon președinte, asta-i clar la multă lume, asta-i rușine, pentru așa vreme, veacul XXI, să ajungi tu așa prezident, să înjosești pe cineva... E urât, până când e urât la noi.”

Europa Liberă: Dar stăpânul Moldovei cine e?

- „Plahotniuc. Hoțul, el și comanda asta a lui. Eu nu știu, atâta rău să faci în țara asta ca să nu meargă bine, special să fugărești tu oamenii din țară, asta-i o rușine. Noi singuri, la vremea noastră, de la drumurile astea, ne-am divorțat și-mi pare rău. Unul se duce încolo să facă o copeică, altul rămâne sau amândoi se duc și...”

Europa Liberă: Mai mult cu oftatul, cu necazul, cu disperarea sau optimism trebuie semănat?

- „Eu tot sunt optimist pentru țara asta și tot aș vrea să fie bine, să trăiască lumea, să aibă de toate și să fie acasă. Aș vrea, dar, cu părere de rău, nu-i așa.”

- „Se fură mult și de lucru nu prea este și tineretul se duce, de atâta că lipsa spațiului locativ, salarii mici...”

Europa Liberă: Dar aveți vreo explicație, de ce guvernanții nu rezolvă problemele cetățenilor?

- „Ei, nu poate să facă, ei acolo-s implicați toți, pe cine n-ai schimba, nu mai fac nimic. Ei se schimbă, toți promit și tot ei sunt la conducere... Se schimbă, îi închid și pe urmă le dau drumul și iară se schimbă și...”

Europa Liberă: Dar este vreo soluție ca să înceapă lucrurile să meargă pe o cale corectă?

- „Ei..., soluția-i foarte greu la noi, în Republica Moldova, de atâta că...”

Europa Liberă: De ce-i greu, e un stat mic?...

- „E un stat mic, da-i împărțit, iaca-s Transnistria, Găgăuzia - într-o parte, nordul – cu Usatîi, sudul – celălalt, centru și uitați-vă acum și primarul încă...”

Europa Liberă: Această dezbinare a societății moldave e o piedică pentru dezvoltarea statului?

- „Da, așa e. Eu cred că...”

Europa Liberă: Dar alegerile parlamentare pot rezolva problema?

- Cred că nu. Chiar cum n-o să fie acolo, că persoana s-o pună, totuna o să vină cei cu banii... Un om fără bani n-o să fie la conducere. Ați văzut.”

Europa Liberă: Dar de ce cel cu bani are șanse să ajungă, iar cel fără bani, integru, cinstit, onest nu poate?

- „Dacă n-are de unde. Cum acel fără bani să ajungă? Acolo trebuie să faci agitație, să promiți, cum ei promit.”

Europa Liberă: Cetățenii Republicii Moldova de ce nu se dezmeticesc și să-i aleagă pe cei care merită, nu pe cei care au bani?

- „Ei, ați văzut și alegerile acestea cum au fost... Peste hotare n-au ajuns buletine, mulți din Transnistria, nici nu știu cum: au fost plătiți ori neplătiți, că au venit... Și tot cu bani s-a făcut.”

Europa Liberă: Fără bani se poate ceva de rezolvat în Moldova?

- „E greu, greu, greu, nu-nu-nu... e greu.”

Europa Liberă: Destinul acestui stat poate fi altul, fără bani?

- „Nu aș crede, totuși sunt implicați acei cu bani. Vrei nu vrei, nu poate un om sărac...”

Europa Liberă: Dar cei cu bani, de unde au sumele acestea?

- „D-apoi ce? Prin escrocherii, prin minciuni, prin transferuri, știți că mai dau și un european ajută, și aceia și nu ajung la oamenii de rând, la cei săraci, dar ajung tot la acei care-s la guvernare.”

Europa Liberă: Dvs. atunci când votați, pentru ce aruncați buletinul de vot?

- „Ei... votăm pentru ca să fie mai bine, pentru un viitor mai bun, pentru ca tineretul să rămână, să nu plece, pentru speranță, știți cum e: avem o speranță.”

Europa Liberă: Dar ce votați: partidul, liderul, omul, programul electoral, promisiunea?...

- „Ei… Mai mult oamenii care-s mai cinstiți, dar nu prea sunt ei...”

Europa Liberă: Acum, cei de la guvernare încearcă să schimbe acest sistem electoral. Cum ar trebui să fie schimbat?

- „Asta nu știu cum, că ei în Parlament se fac că se sfădesc, după aceea se duc în jos acolo, în subsol, în ospătărie și toți se împacă. Numai așa, către lume, fac circ. Dvs. așa mă întrebați de parcă eu sunt guvernant. Eu sunt un om simplu, merg pe drum, cu toți mă salut, dau „Bună ziua!”... Așa-i situația, da...”

Europa Liberă: Sunteți mai tânăr. Spuneți: tinerii se pot ei implica ca să schimbe destinul acestui stat?

- „Tinerii mulți sunt indiferenți de tot ceea ce se întâmplă, mulți nu se duc la vot, li-e totuna ce se întâmplă.”

Europa Liberă: Dar această indiferență nu fură speranța zilei de mâine?

- „Fură, fură...”

Europa Liberă: Voi alegeți calea cea mai simplă, să abandonați Moldova, plecați peste hotare. Te-ai gândit să pleci sau?...

- „M-am gândit, dar să termin studiile și după asta mă voi duce. Nu văd viitorul aici, în Moldova.

Europa Liberă: Viitorul ăsta îl faceți voi, tinerii, îl fac politicienii, îl fac toți cetățenii împreună?

- „Politicienii, ei îl fac.”

Europa Liberă: Politicienii sunt aleși chiar de voi, alegătorii.

- „Da, dar dacă ei de fiecare dată spun diferite minciuni și toți îi aleg și tot nimic nu se mai schimbă.”

Europa Liberă: Data viitoare n-o să-i mai alegeți pentru că vă spun gogoși?

- „Ei, data viitoare nici nu mai știm pe cine să alegem și ce să mai facem.”

Europa Liberă: Dar la alegeri trebuie de mers?

- „Trebuie. Nu trebuie să fim indiferenți de alegerile și care conduce Moldova.”

- „Casele-s lepădate, tineretul toți se duc, toți se duc, că n-au ce să facă aici.”

Europa Liberă: Și încotro Moldova, în zece ani, ce o să fie cu statul ăsta?

- „În râpă, în râpă...”

Europa Liberă: Și cine îl duce, guvernanții sau cetățenii, sau împreună?-

- „Ce depinde de noi, cetățenii?, spuneți-ne. Ce depinde de noi?”

Europa Liberă: D-apoi dvs. sunteți cu buletinul de vot, îi alegeți și-i trimiteți acolo, în structurile statului.

- „ Ele-s, știu cum să aleagă – zvârl voturile levîie și vsio, și gata. Ce asta-i secret? Asta nu-i secret.”

Europa Liberă: Dar încredere, puteți recâștiga, totuși, la următoarele alegeri parlamentare?

- „Nu știu, eu socot că Dodon, cum îi, tânăr, normal, el e capabil, vsio, dar el n-are comandă și până când n-o să se schimbe să fie a lui comandă, n-o să facă nică el.”

Europa Liberă: El acuma se ceartă și cu Guvernul, și cu Parlamentul...

- „Se ceartă, konecino, d-apoi ce... Da’ al doilea – cât noi am ales, promit, promit, o ales – vsio, o murit bălaia, nică, niciunul n-a ieșit că „Măi, oameni buni, nebuni, ori cum sunteți, hai, iaca ce programa noastră o fost...”

Europa Liberă: Dvs. votați pentru aceste promisiuni?

- «Мы потерянные пока, потому что нет у нас будущего. Может, придет в Молдове, наступит тот момент, когда не будут уезжать молодые, когда будет старикам хорошо и пенсии, и зарплаты, все будет…»

Europa Liberă: Через сколько лет?

- «А-а-а, эта большая перспектива, очень большая, и это зависит не только от них, а и от нас, от каждого. Мои вот дети, две дочери, там, на Атлантике. Обе. И внуки там, а мы тут, с бабушкой. Что за интерес в жизни, по скайпу общаться? Вы спрашиваете, как сегодня? Плохо! Nu-i bun, cum govorit moldoveanul.”

- „Pensiile-s mici, uslugile îs tare mari.”

Europa Liberă: Dacă ați avea o pensie mai mare, ați fi mulțumită?

- „Numai că aș fi...”

Europa Liberă: Câți bani ar trebui să fie o pensie?

- „Măcar o mie, dar dacă ele-s șase sute cu tot cu compensație, ce să facem?”

Europa Liberă: Și la ce renunțați?

- „Las’ să fie pace pe pământ, iaca la ce. Pace, că o să fie tăti, pe unde iaca ne mai chinuim, da’ trăim. Mulțumim lui Dumnezeu. Eu îs mulțumită că merg pe picioare, că am 83 de ani.”

Europa Liberă: Dacă ați fi Dvs. în fruntea Moldovei, ce ați face?

- „E-i-i-i, nu știu... De-alde mine, ce poate să facă? Să-mi dați o sapă, să mă duc să prășesc măcar pe undeva.”

- „Toți trăiesc cum pot, după buzunar. Dacă ai buzunarul mare, apoi trăiești ghine, da la noi ca atare în Moldova...”

- „... Îi greu de trăit.”

Europa Liberă: Și cine-i de vină – cetățeanul sau politicianul?

- „Politicianul, că cetățeanul, de ce-i de vină?”

Europa Liberă: Politicianul este ales de către cetățean.

- „Jos guvernanții!”

Europa Liberă: Și pe cine îl aduceți în loc?

- „Pe Vlad Țepeș. O să puie pe toți pe șompor și... foc la ghete.”

Europa Liberă: Cine ar putea să fie un Vlad Țepeș în Moldova?

- „Numai el...”

- „Altul nimeni.”

Europa Liberă: El trebuie să apară tot din rândul populației.

- „D-apoi el încă nu s-o născut.”

Europa Liberă: De ce toată lumea-i necăjită, oftează, cu necazuri și nu văd un viitor în statul ăsta, Republica Moldova? Ce se întâmplă?

- „Așa-i viața. Viața ne-a adus, nu vedeți ce face Parlamentul? Ei ce se uită la lume? Asta tăt depinde de crîșa noastră care ne ține.”

Europa Liberă: Dvs. îi alegeți. Atunci când aruncați buletinul de vot, investiți încredere că ei o să rezolve problemele națiunii.

- „Când o să fie votarea, atuncea de-amu o să vedem.”

Europa Liberă: Dar cum ați vrea să-i alegeți pe deputați?

- „Să-i dăm jos pe toți cei care sunt acum acolo.”

Europa Liberă: Și dacă-i dați jos pe toți, pe cine-i aduceți?

- „Tineri care-s pentru lume, dar nu să șadă...”

- „O furat toată Moldova noastră, o vândut toată Moldova.”

- „Ei s-au gândit la buzunarul lor, dar nu la lume.”

Europa Liberă: Și lucrurile mai pot fi schimbate ca să se redea încrederea?

- „Eu cred în prezidentul nostru.”

Europa Liberă: Dar el, de unul singur, zice că e greu, pentru că intră în conflict cu Guvernul, cu Parlamentul.

- „Noi o să-l susținem, o să-l susținem.”

- „Îi păcat să nu susținem așa prezident. Trebuie lumea să-l susțină, da la noi lumea îi împărțită în jumătate – jumate cu Dodon, da’ jumate cu Plahotniuc.”

- «Единоличная власть должна быть, как Лукашенко делает, как в России, единоличная власть, без парламента. Парламент делает свои интересы. Все.»

- „Nu-s aceia moldoveni care au fost înainte. Din pod, din cer nu chică nică, trebuie să lucrezi.”

- „Fără muncă, fără sudoare nu-ți vine nică.”

- „Muncesc acei de la țară, aceia muncesc.”

Europa Liberă: Ca să fie locuri de muncă, ca să fie salarii bune, dvs. îi votați pe cei care ajung în vârful puterii.

- „Numai până ajung la putere, da, ca și când tăți îsde-o mamă făcuți și pensia n-o mai ridică tare, tot așa, puțin de tot.”

Europa Liberă: Moldova are viitor?

- „Dacă o să vrem, o să aibă, dacă or să vrea oamenii.”

Europa Liberă: Vorbind despre situația din Republica Moldova, cum o descrieți?

- „Se dorește ceva mai bine să fie, da’ ce să facem? Tot noi suntem de vină, noi îi alegem și la urmă, ceea ce am ales, aceea culegem.”

Europa Liberă: Cetățenii își merită conducerea pe care o aleg, guvernanții care sunt.

- „Așa-i, cum noi îi alegem, așa este. Dar dacă ar fi ce să alegem, dar deseori nu-i corect ceea ce se alege cu ceea ce în adevăr.”

Europa Liberă: D-apoi alegeți din 45 de partide, alegeți din mii de persoane care vor să ajungă acolo, în fotoliul de deputat.

- „Da’ care se zbat mai tare? Se zbat care să ajungă acolo sus, să-și facă pentru ei.”

Europa Liberă: Ei sunt trimiși acolo cu votul dvs.

- „Da, corect. Și acuma tot or să vină și or să ne roage: așa, că o să facem, dar de la zis și până la făcut e t-a-a-are prăpastie mare.”

Europa Liberă: Și dvs. votați promisiunile?

- „Da’ ce să facem? Tot noi suntem de vină.”

- „Noi votăm lista, acolo nimeresc cu totul alții, pe care nici nu-i știi și niciodată n-o venit unul măcar să spună: „Iaca, voi m-ați ales, mulțumim”. Nimeni, nimic.”

Europa Liberă: La Căușeni vin slugile poporului să discute cu dvs., cei care le-ați dat votul și mandatul?

- „Nu, nu, nu!”

Europa Liberă: Și cum vă explicați că ei se distanțează de problemele cetățenilor?

- „Noi trebuie să-i cunoaștem în față. Cui îi dai votul, trebuie să îl știi. Să-i alegem nominal, să-l știm pe care l-am ales, de la acela să cerem. Și-i tot.”

Europa Liberă: Inițial, deputații democrați au propus ideea ca să fie votul uninominal.

- „Noi suntem de acord.”

Europa Liberă: După asta s-a schimbat – a zis că să fie votul mixt.

- „Niciun fel de mixt!”

- „Trebuie să fie nominal și să vină să dea darea de seamă. Și chiar acei care sunt din raion, nici aceia, niciunul – fie el comunist, fie el socialist, fie din altă fracțiune, niciunul n-a fost aicea, să vină să stea de vorbă cu noi.”

Europa Liberă: Calea pe care merge Republica Moldova e una corectă, e una dreaptă?

- „Îi corectă, că merge anume la Europa, asta-i corect, de atâta că noi cu rușii am fost. La nimeni nu i-o dat degeaba – care o muncit, acela o avut, da’ în schimb cultura noastră, că aici era dictatură, și ce istorie am învățat noi? Ce istorie? Istoria Moldovei Socialiste? Și pochii aicea s-o vârât în politică.”

Europa Liberă: Cine?

- „Preoții ăștia s-o vârât în politică. Ei au uitat că este Împăratul Ceresc care El poartă grija la toate persoanele.”

Europa Liberă: Dacă Dvs. ați fi în fruntea Moldovei, ce ați face, de unde ați începe ca să redați încredere cetățeanului în statul ăsta, în viitorul acestei bucăți de pământ?

- „Offf, Doamne! Dintâi aș fi eu alăturea cu țăranul cela care șede la sat, da’ noi votăm milionerii și tragem nădejde la ghini. Iaca ce-i chestia...”

Europa Liberă: Da’ de ce votați cu milionarii?

- „Ascultați ce vă spun! V-am spus că a fost lista și am votat lista, da’ în listă o nimerit care a fost...”

Europa Liberă: Dl Dodon a fost ales de către cetățeni prin vot direct...

- „Ce vorbiți degeaba? Acei din Găgăuzia, ei 99% au votat pe dânsul, da’ el le-a promis ceva. Le-a promis că el o să-i unească cu Pridnestrovia și o să-i unească cu Rusia. Oameni buni, noi trebuie să nu speculăm și să nu împărțim aceea ce ne-a mai rămas, da’ trebuie să ținem ceea ce avem și să nu promitem, căci cândva o să-și aducă aminte cineva ce i-ai promis.”

Europa Liberă: Ați pedepsit vreodată politicianul pe care l-ați votat și nu v-a îndreptățit încrederea, v-a furat speranța?

- „Dacă noi… Dacă eu v-am spus că noi nu-l vedem în față, noi vedem liste și-s 45 de partide, 45 de liste.”

Europa Liberă: Ce reproșuri aveți la adresa celor care guvernează astăzi Republica Moldova?

- „Să nu uite de unde s-au pornit.”

Europa Liberă: Da’ de unde s-au pornit?

- „S-au pornit din mediul nostru.”

Europa Liberă: În 2018, după alegerile parlamentare, situația va fi alta?

- „Dacă o să tragă unul hăisa și unul ceala, apoi nu dea Dumnezeu să ajungem din urmă Ucraina.”

Europa Liberă: În zece ani, Moldova cum ar putea să arate?

- „În zece ani, dacă ar fi vectorul european, apoi noi nu o să ne cunoaștem pe noi și când o să vii în oraș sau în sat, o să-ți pară că ești în cea mai mare capitală a Europei.”

Europa Liberă: Dar dvs. credeți că o să vină cineva să facă în locul moldovenilor ordine în casa lor?

- „Nu, nu, nu… Noi singuri, noi o s-o facem, dar o să fie legea lege și o să fie leafa leafă și o să fie ordinea ordine.”

***

Ion Lazăr este locuitor de la Nisporeni, de specialitate e inginer-constructor. Timp de patru ani a fost vicepreședintele executivului raional. A scris cerere de demisie, nefiind de acord cu alegerea lui Andrei Sangheli în fruntea Guvernului de pe atunci, după care s-a făcut fermier. Ca și mulți moldoveni, a muncit și el în străinătate, în Italia și în Marea Britanie. În prezent e la odihna binemeritată, dar își câștigă bucata de pâine din agricultură. Ion Lazăr urmărește îndeaproape evoluțiile de pe scena politică încă de la proclamarea independenței statului moldav și vorbește despre motivele care împiedică dezvoltarea unei țări prospere și democratice.

Ion Lazăr: „Problema principală în spațiul nostru e lipsa de educație și nivelul jos de morală. Cred că asta e fundamental.”

Europa Liberă: Acestea se clădesc pe sărăcie, pe lipsă de viitor, de perspectivă... De ce lipsă de morală, de ce puțină cultură, de ce degradare?

Ion Lazăr: „În primul rând, noi am fost toată vremea sub diferite influențe și o politică serioasă, de lungă durată a unui stat în domeniul educației și al ridicării nivelului de moralitate n-a fost în teritoriul nostru, niciodată.”

Europa Liberă: De ce guvernanții nu au pus ca prioritate acest lucru?

Ion Lazăr: „Guvernanții sunt acei pe care îi merităm. Ei ne reflectă, ca o oglindă a societății, și, cu părere de rău, ei nu sunt mai buni decât mediul societății.”

Europa Liberă: Dar societatea trebuie să aibă o elită, trebuie să aibă modele, trebuie să aibă persoane/personalități care să fie exemplu pentru ceilalți?

Ion Lazăr: „Sunt cazuri când se deviază de la regula asta de care vorbim noi, că poporul își are conducerea pe care o merită. În marea majorității, coeficientul de înțelepciune al guvernanților e cu mult mai mic decât, coeficientul mediu de înțelepciune al poporului.”

Europa Liberă: Și de ce votanții îi aleg anume pe ăștia?

Ion Lazăr: „Din lipsă de responsabilitate și chiar din prostie. Adică, lumea nu înțelege că a avea o guvernare bună e un mare folos pentru societate și invers – o guvernare rea împinge în jos toată societatea, adică de la nivel mediu de moralitate și de înțelepciune, o guvernare slabă nu ridică și nu lasă pe loc; invers – împinge în jos atât nivelul de educație, cât și nivelul de moralitate. Cazuri rare, mai mult acestea se bazează pe noroc decât pe concentrarea minții – punerea creierului în lucru -, sunt cazuri rare când se nimeresc conducători cu nivel de înțelepciune cu mult mai mare. Iată atunci e un caz fericit, atunci aceștia, elita aceasta – cu ideile lor, cu proiectele lor – ridică în sus societatea, o trag în sus, la alt nivel. La noi nu este așa ceva. 25 de ani pe noi ne-au tras în jos.”

Europa Liberă: Unii spun că lipsa unui lider național joacă festa într-un stat precum Republica Moldova sau e greu să înțelegi ce vrea cetățeanul?

Ion Lazăr: „Un lider puternic este foarte important pentru societate, dar vreau să vă spun că nimic mai bun decât o democrație veritabilă într-o societate nu există. Nici un tătuc, nici o mână de fier, fiindcă, punând bazele unei democrații veritabile, liderul se poate schimba, pentru că el nu poate să fie veșnic cel mai bun. El poate să fie o perioadă - șase, opt, zece, 12 ani. Dacă este și funcționează între regulile democrației, în timpul acesta se alege schimbul – nu mai rău.”

Europa Liberă: În Republica Moldova, în societatea moldavă se vorbește despre Vladimir Voronin că a fost un lider după care masele au încercat să se ralieze, după care au urmat și alții, dar despre care se vorbește poate mai mult de rău. Acum se vorbește despre rolul pe care îl joacă Vladimir Plahotniuc, cel care coordonează alianța de guvernare, de fapt, de acum nu mai este alianță, pentru că a rămas doar Partidul Democrat la putere, ăștia sunt liderii naționali?

Ion Lazăr: „Sunt niște exemple foarte rele - și unul, și altul –, cu toate că, vreau să recunosc că, în perioada când a condus dl Vladimir Voronin, el măcar n-a permis să se prăbușească tare lucrurile, dar sistemul pe care el îl implementa nu e sistemul de care are nevoie societatea noastră, nu mirosea a democrație nici pe timpul lui Voronin, iar de ziua de azi nici nu mai vorbesc.”

Europa Liberă: Societatea e polarizată – unii vor ca țara să se apropie de Rusia lui Putin, alții vor ca să fie continuat acest parcurs european -, această divizare a societății și geopolitica, cum se împacă ele?

Ion Lazăr: „Din punctul acesta de vedere, suntem într-o situație cam complicată, fiindcă doi vectori dau un rezultat bun când sunt îndreptați într-o direcție, la noi vectorii sunt îndreptați în diferite direcții și rezultatul toată vremea e mai mic decât fiecare aparte. După lege, ar trebui să facem eforturi comune, să fie îndreptată toată energia noastră într-o direcție și atunci rezultanta se mărește, conform regulilor fizicii și geometriei. O să avem mult de muncit.”

Europa Liberă: Cetățenii sunt siguri care vector e mai bun?

Ion Lazăr: „Cred că la moment încă nu sunt prea siguri: o parte de societate înțelege destul de bine, tendința spre înțelegerea că vectorul european e cel pe care trebuie să-l alegem o să crească.”

Europa Liberă: Dvs. vorbiți despre o creștere a acestei tendințe din moment ce șeful statului, Igor Dodon, care e ales prin vot direct de către cetățeni, promovează politica apropierii și mai mult a Moldovei de Federația Rusă?

Ion Lazăr: „În viață totul este schimbător. Astăzi, da, într-o măsură oarecare se întăresc forțele care se uită mai mult spre Kremlin, dar asta nu înseamnă că direcția e stabilită și e veșnică și e cu șanse de 100%. Totul depinde de popor, de masele largi, de faptul cât de responsabilă va fi această masă de oameni.”

Europa Liberă: Cine îl ajută pe cetățean să fie bine informat și să se orienteze foarte clar de unde vine bunăstarea, prosperitatea?

Ion Lazăr: „Iată și dl Secretar general al Consiliului Europei a confirmat, a mai amintit o dată guvernanților de la noi, că într-o țară unde nu funcționează instituții independente, unde nu există presă cu adevărat liberă, nu se poate vorbi de prosperitate, de democrație și despre vectori diferiți. Unica șansă acum care este sunt insulele mici care sunt de presă liberă, internetul, cu părere de rău, nu toată lumea are acces și trebuie să mai recunoaștem un lucru că toată populația activă, mai pricepută, mai dezghețată nu se găsește în țară și asta e cea mai mare tragedie pe moment. De asta se și folosesc dl Dodon, Partidul Democrat, în frunte cu coordonatorul, se folosesc pentru că este foarte multă lume ușor de manipulat.”

Europa Liberă: De ce lumea se lasă manipulată, știind că e răul pe care chiar ei, cu mintea lor, îl acceptă?

Ion Lazăr: „Știți, câteodată, trebuie dintâi să te frigi oleacă și apoi pe urmă să simți cum se bea laptele. Oamenii încă nu s-au fript de ajuns, cu toate că o duc greu de tot, absolut greu, nu s-au fript total.”

Europa Liberă: Adică trebuie să fie un rău și mai mare ca lumea să-și dea seama unde s-a ajuns?

Ion Lazăr: „Cred că spre asta și mergem. Uitați-vă și Dvs., investiții în republică nu sunt deloc, serioase, nu din astea propagate, brațele de muncă active nu-s, mediul de afaceri e sufocat, întreprinderile mici se închid, nu se pot dezvolta, creșterile economice, pe care le arată guvernarea noastră, sunt creșteri false, creșteri bazate pe banii veniți în țară, sub formă de granturi sau împrumuturi, și în baza banilor pe care îi trimit cetățenii noștri. Robinetul la dânsele se cam strânge la aceste două surse, pe loc nu se creează deloc surse pentru investiții interne, adică nu văd eu o bază care ne-ar da posibilitatea să fim optimiști și să spunem ce de mâine o să fie sau de poimâine o să fie mai bine. Nu. Cred că un an, doi, trei, patru, cinci o să mergem greu de tot.”

Europa Liberă: Lăsați să se înțeleagă că alegerile parlamentare din 2018 nu vor aduce o schimbare, pentru că lumea asta își dorește. Când îi întrebi de ce nu mai au încredere în nimeni și nimic, zic că așteaptă să vină altcineva la putere.

Ion Lazăr: „De schimbat guvernanții este o nevoie stringentă. Guvernarea actuală este compromisă și nu-și mai poate schimba imidjul. Nici nu are posibilități, pentru că ei nu sunt creați și nu s-au format pentru o activitate normală cu democrație, cu economie de piață liberă ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Dar ei spun, de dimineață până seara, că au restabilit relațiile cu Fondul Monetar Internațional, că partenerii occidentali îi susțin în continuarea reformelor, că au sprijinul partenerilor din exterior pentru a se menține și în continuare la putere...

Ion Lazăr: „La noi, puterea desenează frumos, dar situația e gri. Da, i-au susținut, am primit ajutor de la Fondul Monetar Internațional, este acest acord semnat, dar asta nu înseamnă că sunt succese.”

Europa Liberă: Dacă se insistă ca acei de la guvernare să plece, cine le ia locul?

Ion Lazăr: „Ar fi o variantă bună, dacă ar fi cineva mai bun, cu părere de rău, o să trecem pe „scăriță”, vasăzică, schimbări radicale și bruște nu ne așteaptă.”

Europa Liberă: Pentru că nu este capital uman?

Ion Lazăr: „Corect. Fiindcă nu avem încă liderii necesari ca să preia în totalmente toate pârghiile de conducere. Se începe de la aceea că încă liderii actuali nu pot convinge toată majoritatea să le dea majoritatea voturilor. Vedeți care e situația? Ei pot convinge un 20 la sută, 16 la sută, șapte la sută. Ca să primim o schimbare radicală și o mișcare mai rapidă, este nevoie să aibă o susținere masivă: un peste 50, minimum.”

Europa Liberă: Cetățeanul, ce e în puterea lui să facă ca să contribuie la schimbarea situației?

Ion Lazăr: „Două lucruri: să se informeze corect, să fie activ, să nu fie indiferent, să înțeleagă că soarta fiecăruia e în mâinile fiecăruia.”

Europa Liberă: Pentru că se vorbește mult despre schimbarea legislației electorale, care model ar fi mai potrivit pentru Republica Moldova ca să aibă loc alegerile parlamentare? Dvs., ca și alegător, ca și om care observați tot ce se întâmplă pe scena politică, ce schimbare electorală agreați?

Ion Lazăr: „Sunt convins că, în situația când în țară lucrurile stau prost și când în societate nu este înțelegere și consens larg, orice schimbare nu e dorită, chiar e dăunătoare. De aceea, eu socot că, la momentul de față, e necesar de păstrat sistemul actual, cu toate că aici trebuie să atragem oleacă atenția asupra faptului cum se creează și se formează la noi partidele politice.

Trebuie să ne uităm toată vremea la rădăcină, aici sunt multe din cauzele neajunsurilor noastre – se creează un grup de inițiativă, un omulean cu parale și încep a gândi: „Cum să facem noi un partid, pentru că partidul acesta tare o să ne ajute să ne protejăm interesele...” Iată asta e logica. E imorală, dar e logica lor.

Cred că la momentul de față trebuie niște reguli stricte care ar reglementa activitatea partidelor politice, să nu le permită să facă abuzuri, folosirea de mijloace ilegale și cu niște reguli de democrație internă adevărate. Trebuie limitată și mărimea resurselor de la donatori, nu sunt contra la aceea ca să fie finanțate de la buget, dar de la buget e clar că trebuie să fie finanțate numai partidele care, într-o măsură oarecare, pun umărul la prosperarea societății, adică trebuie niște criterii, trebuie de gândit cum procedura asta de fixat, dar nici într-un caz, sunt contra reglementărilor pe numere – câte partide să fie, că multe ș.a.m.d. În formarea partidelor, cred că trebuie să fie o libertate deplină.”

Europa Liberă: Îl întreb pe Ion Lazăr, locuitor de la Nisporeni, dacă, eventual, ar ajunge dumnealui în Legislativ sau în Executiv, ca ministru sau ca și deputat, de unde ați începe să schimbați lucrurile?

Ion Lazăr: „Nu pretind. E timpul la o generație mai tânără, dar totuși, două lucruri esențiale: alegerea și numirea cadrelor cu o moralitatea foarte înaltă și al doilea – cu un profesionalism de o calitate foarte bună.”

Europa Liberă: Și câtă lume ați putea aduna în jurul Dvs. cu aceste calități?

Ion Lazăr: „În republică la noi sunt pentru multe parlamente, multe guverne și multe ministere persoane cu calități.”

Europa Liberă: Dar de ce acești oameni nu apar în prim-planul societății?

Ion Lazăr: „Știți, înțeleptul toată vremea se teme să nu greșească, dar prostul e încrezut toată vremea și ei iau prăjina înainte. Înțeleptul toată vremea e mai retras.”

Europa Liberă: Și atunci, el trebuie să se promoveze de unul singur sau cineva să-l scoată la suprafață?

Ion Lazăr: „Cred că și societatea, și mediul, de la cel mai mic grup de oameni, să vorbim așa, într-un sat, într-un raion, într-un colectiv de muncă, într-o instituție ș.a.m.d., oamenii, dacă observă un om înțelept și talentat, trebuie să facă tot posibilul să îl susțină, ca el să ocupe funții responsabile în stat.”

Europa Liberă: Dvs., astăzi, cu ce comparați Moldova, cu ce o asemănați?

Ion Lazăr: „Cu un organism foarte bolnav”.

Europa Liberă: Pe patul de moarte?

Ion Lazăr: „Aproape.”

Europa Liberă: Mai poate fi resuscitat?

Ion Lazăr: „Cred că da.”

Europa Liberă: Există doctorii care să-i pună diagnosticul și să-l scoată din comă?

Ion Lazăr: „La etapa inițială, principalul să nu-i mai dăm otrăvuri. Cu încetul, găsim variantele și căile cum să-l punem pe picioare pe acest stat. Aș vrea ca cetățenii Republicii Moldova să conștientizeze situația în care ne aflăm și să depună eforturi ca să schimbăm lucrurile spre bine. De fiecare dintre noi depinde cum se vor îndrepta lucrurile, să nu aștepte că cineva o să rezolve, cineva o să facă strategie, cineva o să vină cu proiecte de salvări naționale... Nu există, fiecare câte un centimetru, fiecare câte un gram, bobiță cu bobiță se face o rochiță.”