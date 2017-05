Moldova, între voinţa politică şi voinţa socială

Şeful Parlamentului şi preşedintele ţării au reafirmat, în interviurile acordate Europei Libere, că susţin schimbarea sistemului electoral. Majoritatea aleşilor din Parlamentul de la Chişinău, 74 la număr, au decis să introducă un sistem mixt de vot, jumătate din deputaţi vor fi aleşi pe circumscripţii uninominale, iar altă jumătate pe liste de partid. Va ţine cont voinţa politică şi de voinţa societăţii? Căutăm răspuns la acest sfârşit de săptămână.

Alegerea deputaţilor în baza sistemului proporţional ar putea să rămână, cel mai probabil, în istorie. Oamenii cu care am discutat la Străşeni spun că încrederea pe care o au în politicienii de la putere în acest moment e aproape nulă. Dar şi gradul de optimism în ceea ce priveşte direcţia în care se îndreaptă Moldova e destul de mic. Ei se declară nemulţumiţi de nivelul de trai pe care îl au şi promit să măsoare de zece ori, înainte să voteze la următoarele alegeri.

Interlocutorii meu au păreri împărţite, atunci când vine vorba de decizia celor 74 de deputaţi din Parlamentul de la Chişinău, care vor un sistem electoral mixt.

– „Votul mixt – asta când vom alege omul nostru din oraşul nostru.”

Europa Liberă: Şi votul dumneavoastră e şi deputatul dumneavoastră?

– „Ei aşa spun, că votul nostru – deputatul nostru. Dar, când vom ajunge noi la deputatul nostru, atunci nu cred să facă ceva pentru popor, pentru noi.”

Europa Liberă: De ce nu aveţi încredere?

– „E un dezastru foarte mare. Ce e mai rău e că ei votează pentru dânşii, fraudează alegerile. E greu. Eu, de exemplu, sunt căsătorit, am doi copii şi să vă spun drept, stau pe piaţă, vând, îmi ajunge numai pentru serviciile comunale. Dacă ar apărea un om de la noi, din Străşeni, un om de treabă, cred că îl vom alege, dacă va fi, până la urmă, votul mixt. Vom vedea.”

– „Eu nu văd nicio persoană să o alegem mai competentă. Acum sunt toţi pentru dânşii.”

Europa Liberă: Dar ei promit că vor fi pentru dumneavoastră, să vă rezolve problemele.

– „Ei promit cât sunt alegerile, dar pe urmă au uitat de toate. Şi de aceea, nu are niciun rost, acestea sunt nişte alegeri ca să fie numai în folosul lor.”

Europa Liberă: Dar, oricum, trebuie să existe Parlament, trebuie să existe deputaţi.

– „Trebuie să existe, numai nu cum fac ei acum, ca să fie deputaţi din circumscripţii. Trebuie cum a fost înainte aşa să fie. Fiindcă aşa ei aleg numai pentru dânşii deputaţi.”

Europa Liberă: Dar partidele vă insuflă încredere?

– „Partidele mai merg oleacă. Că partidul nu îl poţi cumpăra, dar o persoană o cumperi aşa de uşor. Un Plahotniuc de acesta îi cumpără pe toţi. Banul e la putere şi cel mai tare decide banul. Dar ei nu sunt educaţi, nu au şapte ani de acasă.”

Europa Liberă: Dar de ce nu îi căutaţi pe cei educaţi, pe cei patrioţi, pe cei cu inima pentru dumneavoastră?

– „Nu îi căutăm că a dovedit răul.”

Europa Liberă: Şi de ce nu inversaţi acum, să biruie binele?

– „Să fie o sărăcie, o foame, un război, atunci se va schimba. Dar aşa nu se va schimba nimic, ei aşa vor merge înainte.”

– „Cum nu vor schimba, cum nu vor spune, şi vorbesc frumos la televiziune, la radio, eu sunt convins că tot krugul acesta mic va rămâne la conducere. Acolo ei pun oamenii lor şi dau oleacă de colb la oameni că e aşa.”

Europa Liberă: Despre popor se zice că el e suveran în ziua alegerilor.

– „Da, aşa se spune, că poporul e cel mai puternic în ziua când sunt alegeri. O dată la patru ani e cel mai puternic, dar patru ani ceilalţi sunt mai puternici.”

Europa Liberă: Dar dumneavoastră v-a părut vreodată rău pentru votul pe care l-aţi dat?

– „Da.”

Europa Liberă: Nu au meritat cei pe care i-aţi votat să fie aleşi?

– „Cum să merite, dacă noi alegem diferiţi oameni, unul comunist, unul socialist, dar ei acolo împreună fac cum le place lor? Pentru ce lumea să mai aleagă? Se cumpără, se vând.”

Europa Liberă: Votul dumneavoastră e deputatul dumneavoastră?

– „Invers, votul e al meu, dar deputatul e al lui Plahotniuc, ori care e acolo.”

Europa Liberă: Dar în viitorul Moldovei credeţi? Cum va fi?

– „Cred. Peste 100 de ani, când nu vom mai fi noi.”

Europa Liberă: Dar în cinci-zece ani Străşeniul, Moldova cum vreți să arate?

– „Până când nu văd nicio schimbare. Tot krugul ista mic rămâne acolo.”

Europa Liberă: Şi în 2018 nimic nu se schimbă, lăsaţi să se înţeleagă acest lucru?

– „Aşa va rămâne, numai colb. Nu se duc aceştia de la putere cu una, cu două.”

Europa Liberă: Şi colbul cine îl şterge?

– „Nu că îl şterge, dau la oameni câte o rublă, două şi apoi iar patru ani ne jupoaie.”

– „Moldova noastră până când pe calea dreaptă nu merge, fiindcă nu are cine o conduce.”

Europa Liberă: Dar în 25 de ani nu tot alegeţi pe cei mai buni, care merită să fie în fruntea statului?

– „Oamenii care aleg nu aleg ce trebuie.”

Europa Liberă: Există şanse ca să fie aleşi oameni oneşti, cinstiţi în fruntea ţării?

– „La noi în ţară nu, deocamdată.”

Europa Liberă: De ce sunteţi atât de categoric?

– „Nu poate fi aceasta acum în Moldova, fiindcă la noi lucrează banii. Care are bani, acela e la putere. Eu am două fete, amândouă sunt în Europa, lucrează pe specialitate, sunt medici de mulţi-mulţi ani. Și ne ajută şi pe noi. Noi ţinem vaci, porci, trăim. Iată-mă cu soţia, băiatul, vindem brânză, smântână din munca noastră şi trăim.”

Europa Liberă: Se discută mult cum să alegeţi deputaţii. Cum vreţi să îi alegeţi?

– „Nu mă întrebaţi, că nici deputatul nu face de ales acum. Cum vor fi aleşi tot de ai lor vor fi şi tot vor fura şi aceştia.”

Europa Liberă: De ce ai lor şi nu ai dumneavoastră? Doar dumneavoastră, alegătorii, îi trimiteţi acolo, în Parlament.

– „S-au învăţat toţi numai să pună mâna în buzunar, să fie totul al lor în buzunar.”

– „Promit numai ca să îi alegi. După ce îi alegi, s-au terminat promisiunile.”

Europa Liberă: Şi dumneavoastră de ce credeţi în promisiuni, dar nu le cereţi să vă demonstreze faptele pe care le-au lăsat până acum?

– „Până ce îi alegi toţi spun: „Facem, facem...”. Şi cum au căpătat fotoliul, s-a terminat cu „Facem, facem...” şi fac ce au făcut şi cei de dinaintea lor.”

Europa Liberă: Şi veţi vota altfel decât aţi votat până acum?

– „Nu ies să votez pe nimeni. Şi aşa e greu de trăit, dar şi mai greu va fi. În toţi am pierdut încrederea. Cât au spus la radio, la televizor, la calculator că vor adăuga la pensie? Cu cât au mărit pensia? Pensia e de 723 de lei că am lucrat 32 de ani la tutun. Ne-au scos pe otravă peste tot locul şi am rămas fără nimic. Ce încredere să avem? În cine încredere să avem? Mi-au adăugat 60 de lei. Aceasta e pensie?”

Europa Liberă: Dar dacă aţi avea o pensie mai mare, de 2.000, de 3.000 de lei, aţi recâştiga încrederea?

– „D-apoi cum nu? Ceea ce spun să facă. Dar nu fac, nu ţin cuvântul şi promisiunea lor.”

– „Ţara e coruptă. Care ajung la putere se molipsesc de boala tradiţională de a fura şi fură în stânga şi în dreapta. Viaţa noastră e egală cu drumurile care sunt aici, în piaţă.”

Europa Liberă: Dumneavoastră ziceţi „cei care ajung la putere”. Ei ajung cu votul dumneavoastră acolo, în vârful puterii.

– „Da. În campania electorală promit marea şi sarea, dar, când ajung între pereţii Parlamentului, acolo pereţii sunt murdari de nişte microbi, de care se molipsesc şi peste o lună-două nu mai sunt acei deputaţi, acei candidaţi care au promis multe.”

Europa Liberă: Şi el ştie că va mai veni şi data următoare să cerşească votul dumneavoastră.

– „Mulţi dintre ei ajung şi a doua oară, tot cu ajutorul nostru. Vrând-nevrând, e voia noastră.”

Europa Liberă: Cei de la guvernare au procedat corect acum schimbând sistemul electoral?

– „Pe de o parte, e corect de a schimba, ca să îl ştim în faţă cine e el. Putem să îl chemăm să răspundă. Pe de altă parte, mă gândesc că iar va fi corupt. Ademeneala cu banii din partea oligarhilor e mare.”

Europa Liberă: Chiar are Moldova oligarhi?

– „Clar că are.”

Europa Liberă: Mulţi?

– „Trei, patru, 15, dar sunt.”

Europa Liberă: Cum vă explicaţi că într-o ţară săracă există oligarhie?

– „Toată pricina e din furturile acestea. A nimerit omul la putere – începe a fura. Şi aceasta e o boală pe care nu o pot lecui. Azi a furat un ac, mâine fură un sac şi tot aşa. Şi devine cu timpul om bogat, care nu se mai gândeşte la un om de la ţară, la un pensionar care e bolnav. Şi tot acaparează pentru dânsul numai.”

Europa Liberă: În 25 de ani de independenţă, de câte ori aţi pedepsit politicianul care nu v-a insuflat încredere, care v-a dezamăgit?

– „Am pedepsit numai moral, verbal. Fiindcă în faţă rar îi întâlnim. Să îl vedem la o întâlnire cu alegătorii nu vine, să vedem ce e cu deputatul acela şi ce a făcut în această perioadă de timp.”

Europa Liberă: Pe moment cine vă insuflă încredere? Cine pot fi numiţi modele de politicieni în Republica Moldova?

– „Cam greu de spus de modele. În care am avut încredere deja s-au şters, venind la putere.”

Europa Liberă: Şi cine le ia locul celor care v-au dezamăgit?

– „Alţii din echipa lor. Nu ştiu când va fi bine la noi.”

Europa Liberă: Dar aici, la Străşeni, sunt persoane demne să câştige încrederea dumneavoastră, ca să îi delegaţi să ajungă acolo, în forul legislativ de la Chişinău?

– „Sunt. Dar mă tem că, ajungând la putere, să nu îşi schimbe părerea, tactica de lucru şi tot aşa mai departe.”

Europa Liberă: Dacă aţi fi dumneavoastră deputat, ce aţi face, cum aţi face?

– „Nu mă laud, dar poate aş face mai mult ca dânşii.”

Europa Liberă: Dar de unde aţi începe?

– „De sus.”

Europa Liberă: De ce e atât de greu într-un stat mic cum e Republica Moldova ca lucrurile să meargă pe calea cea bună?

– „E multă corupţie, se fură. Eu, dacă aş fi în locul lor şi aş vedea că am adus ţara într-o aşa situaţie, mi-aş da demisia, să vină alţi oameni, să înceapă de la început. Pentru că peştele de unde se împute? De la cap. Trebuie curăţat de la cap, să nu se împuţească, de sus. Decât ar face atâtea alegeri, atâtea mitinguri şi ar cheltui atâţia bani, mai bine ar face ceva pentru ţara aceasta a noastră.”

Europa Liberă: Ziceţi că v-au dezamăgit cei pe care i-aţi votat tot dumneavoastră şi i-aţi trimis în Parlament. Acum, dacă nu aveţi încredere, pe cine îi aduceţi în loc?

– „Pe nimeni nu aş vota.”

Europa Liberă: Şi dacă nu mergeţi să votaţi?

– „Pentru că, dacă nu ar vota nimeni, niciun cetăţean al Republicii Moldova să nu voteze, să iasă ţăranul să facă grevă, nu aceştia care au bani... Ţăranul nu iese. Pe dânşii îi cumpără. Eu dacă am vaci, am brânză, smântână, lapte, vin la piaţă. Eu produc. Ţăranului nu îi atrag nicio atenţie, absolut. Când au nevoie de alegeri, ei toţi vin la ţăran. Dar de ce nu vin la ţară să vadă acelaşi drum, că a fost apă şi l-a fărâmat, aceiaşi copaci, aceleaşi băbuţe care nu au ce mânca? 30 de ani lucraţi, trei copii educaţi, învăţaţi şi primesc 900 de lei pensie.”

Europa Liberă: Ce valoare are votul dumneavoastră, ce preţ are?

– „Nu are niciun preţ. Noi, dacă votăm, degeaba votăm. Ei ne promit, dar nu fac. Ei toţi vor la conducere. Nu trebuie să te ceri tu să conduci, dar lumea să te vrea.”

Europa Liberă: Cum e mai bine ca lumea să recâştige încrederea, să fie aleşi deputaţii în Parlament?

– „În ochi poţi citi onestitatea şi cumsecădenia. Şi în Parlament nimeresc oameni care se vând, se cumpără, fără demnitate, fără onestitate.”

Europa Liberă: Şi există o explicaţie că atât de uşor se vinde votul, se vinde mandatul, se vinde deputatul?

– „Nu pot să spun. Dar eu voi zice o maximă pe care o vorbeau încă în Roma Antică şi în Grecia Antică: orice popor e demn de aleşii lui. Aceasta o merităm.”

Europa Liberă: Cetăţenii Republicii Moldova merită conducerea pe care o au?

– „Cred că o merităm. Noi votăm Parlamentul.”

Europa Liberă: Şi atunci de ce acest oftat?

– „Pe listă stau oameni cunoscuţi că au fost demişi din funcţie pentru corupere, pentru nu ştiu ce şi la urmă sunt votaţi şi puşi în Parlament iar. Cum de înţeles aşa popor? Alegătorul este vinovat.”

Europa Liberă: Deci, alegătorul trebuie să poarte mai mare vină?

– „El trebuie să ducă răspunderea pentru ceea ce nimereşte în Parlament.”

Europa Liberă: Şi cei care sunt aleşi nu au nicio responsabilitate?

– „Nu au onestitate.”

Europa Liberă: Arătaţi la obraz.

– „Da.”

Europa Liberă: De ce toate valorile s-au inversat?

– „E greu să vă spun.”

Europa Liberă: De ce Moldova merge pe o cale greşită şi nu poate să îşi găsească drumul cel bun şi drept?

– „Sunt prea mulţi mafioţi.”

Europa Liberă: Dar dumneavoastră îi alegeţi.

– „Eu la aceştia nici nu mă uit.”

Europa Liberă: Dar ei sunt aleşi de cineva.

– „De cineva? Ei singuri pe dânşii se aleg.”

Europa Liberă: Cum se aleg ei singuri, dacă poporul e suveranul acestui stat?

– „Nu e corect. Partidele acestea îşi aleg compania lor.”

Europa Liberă: Şi în 2018 dumneavoastră veţi decide cine să ajungă în Parlament, cum să ajungă, pentru ce merite să ajungă.

– „Acum trebuie de adunat poporul să judece, să aleagă poporul pe cei care merită.”

Europa Liberă: Cum să îi aleagă pe cei care merită? Cum îi identifică?

– „Când îi vor pune în genunchi, atunci vor începe a se gândi cu capul.”

Europa Liberă: Pe cine să îi pună în genunchi?

– „Poporul. El încă nu e în genunchi.”

Europa Liberă: E îngenuncheat, se zice, de 25 de ani deja.

– „Noi suntem vecini, suntem dintr-o familie şi ne hărțuim care în stânga, care în dreapta, care pe galben, care pe roşu. Aceasta e normal? Într-o familie de patru persoane fiecare votează partidul lui? Despre care Parlament putem vorbi, dacă familia nu este unită, nu este coeziune între membrii familiei? Omului îi poţi lua cu sila, dar nu poţi să îi dai. Nu parlamentarul îi dă, omul îşi alege destinul, el îşi alege calea, el votează. Mai spun o dată: dacă într-o familie de patru persoane votează fiecare diferit, noi vrem în societate să fie coeziune?”

Europa Liberă: V-aţi certat vreodată cu nevasta, cu vecinul pentru opţiunile diferite?

– „Eu nu. Vecinul ţi se uită în ochi şi îţi promite că te votează pe tine şi eu ştiu că a votat pe altul.”

Europa Liberă: Cine pe cine amăgeşte?

– „Se amăgesc pe ei înşişi.”

Europa Liberă: Constatări triste, situaţie proastă...

– „Cu regret.”

Europa Liberă: Cine propune soluţii?

– „Soluţii sunt multe.”

– „Până nu vor arunca toţi mafioţii din Parlament, nu va fi regulă.”

– „Cine să îi alunge?”

– „Poporul.”

– „Cu furca?”

– „Românii cum au făcut? În timp de o lună au hotărât.”

– „Liberalismul nu trebuie să fie tratat ca anarhie. Şi valorile democratice nu înseamnă liberalism şi anarhie. Valorile democratice trebuie puse pe masă şi îndeplinite, executate.”

Europa Liberă: Şi acum se edifică un stat democratic, un stat de drept în Republica Moldova?

– „În timpul apropiat nu va fi treaba aceasta.”

Europa Liberă: În timpul apropiat cât: 10-20 de ani?

– „În 10-20 de ani nu va fi. Persoanele care sunt gata de a se sacrifica stau în spate.”

Europa Liberă: De ce nu ies în faţă?

– „La noi în popor mai este o zicală: obraznicul mănâncă praznicul. Cei care s-ar sacrifica sunt mai modeşti. Cei care sunt obraznici se bagă şi...”

Europa Liberă: Dar cine le poate face cale celor care sunt mai modeşti și mai corecţi, şi mai oneşti să treacă în faţa celor care nu insuflă încredere?

– „Nu poate să le facă nimeni cale, până nu îşi vor croi cale ei înşişi.”

Europa Liberă: Un politician onest el trebuie să vrea să vină la guvernare sau cetăţenii trebuie să îl aducă?

– „Şi el trebuie să vrea. Dacă nu vrei să faci ceva, nu are sens să te împingă nimeni din spate. Tu trebuie să vii, să vrei şi să fii susţinut. Atunci s-ar schimba ceva.”

Europa Liberă: Străşeniul e la o aruncătură de băţ de capitală, de Chişinău. Aici votul e tot geopolitic?

– „Da, da. S-au mai divizat.”

Europa Liberă: Divizat între opţiunile politice.

– „Şi pro-români, şi pro-ruşi, unii pro-europeni, pro-CSI, galbeni, verzi, albaştri, roşii, de care vrei.”

Europa Liberă: Dar poate fi găsită o idee care să solidarizeze cetăţenii?

– „O idee naţională ar trebui să existe pentru ţară, pentru popor, pentru neam.”

Europa Liberă: Toţi politicienii aceasta vorbesc.

– „Una e să vorbeşti şi alta e să împărtăşeşti ceea ce spui.”

Tot mai multe sunt vocile care acreditează ideea că, pentru a schimba calitativ şi definitiv clasa politică, este nevoie de un faliment total. Printre aceştia şi Valentin Bălan, care este preşedintele Asociaţiei profesioniştilor în comunicare şi relaţii publice, o organizaţie neguvernamentală. El consideră că de 25 de ani, de când şi-a proclamat independenţa, Moldova merge pe o cale greşită.

Valentin Bălan: „Republica Moldova, de când s-a creat ca stat, merge pe un cerc vicios. Adică, i s-a stabilit, de către Rusia, o orbită, acel cerc vicios şi ea întruna va merge în jurul sorţii sale, atât timp cât nu va decide ce vrea cu adevărat. De ce zic de cercul vicios? Pentru că noi am văzut acele urale la Mişcarea de Independenţă, în sfârşit, moldovenii au simţit că pot să schimbe ceva în ţară, în destinul propriu. Mai târziu primiseră o palmă cu războiul. Mai târziu am avut Mişcarea Agrară, preşedinţi care, practic, nu au făcut nimici sau chiar au dărâmat lucruri în Republica Moldova. Pe urmă au venit comuniştii ca un respiro, mai târziu s-au încurcat comuniştii cu planul Kozak, cu Moscova, într-un fel, nu au mai avut acea susţinere de la Moscova. Regimul a fost răsturnat. Cum şi de unde vom afla un pic mai târziu.”

Europa Liberă: De ce ziceţi că vom afla?

Valentin Bălan: „Pentru că nu există lucruri veşnic tăinuite. Se va afla şi, bănuiesc, chiar în curând se vor afla anumite detalii. Pentru că Moldova acum se mişcă pe muchie, chiar pe graniţă de a se răsturna. Respectiv, va fi nevoie de anumite mişcări făcute de către anumite persoane foarte atente. Şi, invers, pentru a şoca societatea, va fi nevoie de răsturnări bruşte de situaţii.”

Europa Liberă: Dumneavoastră aţi spus că în 25 de ani statul acesta şi cetăţenii nu au ştiut încotro să o ia. Au fost atât de debusolaţi, rătăciţi, nu ştiu unde e binele, unde e răul, cum să aducă binele la ei în casă?

Valentin Bălan: „RSSM, nu vreau să zic de Republica Moldova, a fost o republică aparte în Uniunea Sovietică. Adică, odată cu crearea ei, s-au străduit să distrugă cetăţeanul sau să distrugă locuitorii RSSM ca personalităţi. S-a creat insistent, intenţionat, o masă cenuşie, fără de personalităţi sau fără de individualităţi. Adică, acele persoane care nu ştiu sau care nu pot decide, ele aşteaptă semnalul, aşteaptă beculeţul roşu la semafor sau verde. Şi din motivul acesta se poartă acele aprige lupte în televiziune sau mass-media cui să îi revină. Pentru că toată lumea stă cu gura căscată la media să i se dicteze ce să facă. Încă moldoveanul nu este în stare în mare parte, nu mă refer la toţi, pentru că vedem mişcări acum tectonice un pic, dar moldoveanul nu este în stare să îşi decidă soarta. După răsturnarea regimului Voronin, am avut o şansă, o oportunitate foarte mare, acel credit de încredere acordat de către Uniunea Europeană, acel acord pe care l-am semnat, acea foaie de parcurs pe care trebuia să o trecem şi acel regim fără vize. Adică, moldovenii au primit un cadou, un dar foarte mare şi nu au ştiut să se bucure de el.”

Europa Liberă: Şi credeţi că UE a oferit o şansă şi acum privirile Uniunii Europene se vor îndrepta către alte regiuni?

Valentin Bălan: „Nici Uniunea Europeană nu ar vrea să ne piardă, din mai multe motive. Nu pentru că nu ar vrea să aibă în zona limitrofă Uniunii Europene un stat democrat. Nu. Dar noi suntem un exemplu pentru celelalte state în care se investesc bani, în care Uniunea Europeană încearcă să aducă anumit aer proaspăt democratic. Şi atunci, dacă se pierde Republica Moldova, e un semnal prost pentru celelalte ţări şi un semnal foarte bun pentru Rusia că Uniunea Europeană se dezice de un partener sau de un stat care ar fi fost ajutat. Acum se discută foarte mult despre acele 100 de milioane de euro. Problema este că Uniunea Europeană, la un moment dat, s-a trezit şi ne priveşte deja altfel. Dacă până acum ne privea cu unii ochi sau ne priveau ca pe un copil năzbâtios, acum va fi cu noi mult mai dură: „Ai primit banul, ai semnat? Execută”. Pentru că au fost ei purtaţi de nas. Să o spun altfel. Când se admite la masa plină de bucate o persoană flămândă este o anumită perioadă când acea persoană trebuie să se sature. Aşa a crezut Uniunea Europeană: „Hai încă un pic, acuşi se vor sătura. E o perioadă de tranziţie pentru Republica Moldova”. Şi vom depăşi, vom reveni în anumite relaţii democratice sau anumite relaţii cinstite cu Uniunea Europeană. Nu se întâmplă. Şi din motivul acesta au pus bară, au pus stop.”

Europa Liberă: Dumneavoastră credeţi că pe interior şi pe exterior sunt mulţi cei care visează ca Moldova să fie, să rămână, să revină în braţele Rusiei?

Valentin Bălan: „Rusia nu vrea niciodată ca Republica Moldova să fie ţară integră, chiar dacă declară. Niciodată nu ne vor permite, indiferent cine ar fi, Voronin, planul Kozak.”

Europa Liberă: Dar strădaniile domnului Dodon de a îmbunătăţi această cooperare dintre Chişinău şi Moscova şi felul cum înţelege el să îşi menţină bunele relaţii cu Vladimir Putin? Şi care e preţul acestei relaţii pe care domnul preşedinte încearcă să o arate opiniei publice?

Valentin Bălan: „Noi aflăm acum o nouă faţetă a lui Dodon. Şi, respectiv, la fiecare întrebare a dumneavoastră am 100 de cuvinte să răspund, încă şi încă. Vreau să zic că Dodon, până la urmă, este un politician de carton. El s-a scăpat din funcţia de preşedinte de partid în funcţia de preşedinte al unui stat şi nicidecum nu se poate elibera de acea trenă de preşedinte cu declaraţii gălăgioase, sau urale. Noi vedem foarte multe declaraţii care se contrazic cu declaraţiile, fiind preşedintele partidului. Pentru că, atunci puteai să îţi permiţi anumite declaraţii, cum spun ei, politice iresponsabile, şi acum trebuie să ţii cont de ceea ce zici. Ţinem minte şi primele declaraţii în funcţia de preşedinte.”

Europa Liberă: Domnul Bălan, de patru ori s-a întâlnit cu domnul Putin domnul Dodon şi el se mândreşte cu acest fapt.

Valentin Bălan: „Președintele Dodon ar fi fost periculos în Republica Moldova, în cazul că ar fi fost anii 2000-2009, atunci când Rusia avea intenţii sau interese extrem de serioase anume pentru petecul nostru de pământ. Lucrurile un pic s-au schimbat, Rusia s-a înglodat şi economic, şi politic. Acest petic, oricât ar fi de straniu, mic, ţară mică, dar geopolitic este o piesă foarte importantă. Şi atunci, Rusia, bănuiesc, este de acord să accepte starea aceasta îngheţată şi nicidecum să nu întreacă măsura, să nu ne apropie prea tare de sine. Există similitudini, dar, totodată, există şi o mică diferenţă. Vorbesc de Donbas şi Tiraspol. Diferenţa este că Donbasul va distrus şi băgat în cârcă Ucrainei. Ucraina nu va dori să îl ia aşa, până nu îl vor reconstrui ruşii. Din motivul acesta el a fost distrus, ca să distrugă economic statul ucrainean. În Republica Moldova Transnistria nu se distruge, nu există uzine distruse şi întruna se pompează bani acolo. Pentru că lor le trebuie să existe zona aceasta controlată de ruşi întruna. Adică, pe noi ne ţin din scurt, dar, totodată, nici să ne apropie, nici să ne permită să plecăm definitiv. Din motivul acesta Dodon poate face declaraţii, poate face vizite foarte dese la Moscova. Putin nu îl va percepe pe el egal cu Voronin de pe timpuri. Intenţia lui Putin faţă de Voronin era mult mai serioasă decât în cazul lui Dodon. În fotografiile de la ultima vizită din 9 mai ale lui Putin şi Dodon, nu văd mulţumire, nu văd zâmbet, nu văd interesul lui Putin faţă de Dodon. Respectiv, parcă i s-a băgat. Parcă cineva la cinematograf a cumpărat un bilet alături, s-a aşezat şi nu ştie cine îi este vecinul. Eu bănuiesc că Putin l-a primit, nu ştiu, că din greşeală, că...”

Europa Liberă: Putin l-a invitat.

Valentin Bălan: „L-a invitat. Putin i-a invitat pe mulţi. Altceva că a venit doar al nostru. Aceasta e altă treabă. E şi mişcarea noastră ruşinoasă, bănuiesc şi a Moscovei negândită, că nu ar fi trebuit, până la urmă, chiar să îl invite sau al nostru să meargă şi să fie unul în preajma altuia, că noi semănăm a Coreea de Nord acum.”

Europa Liberă: Ce urmează în continuare? Dacă e să ţinem cont şi de ceea ce intenţionează să facă domnul Dodon în relaţia dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă, adică să apropie şi mai mult cele două state. Chiar a spus că, dacă va veni o majoritate parlamentară în 2018 şi dacă i se propune să denunţe Acordul de Asociere a Moldovei cu Uniunea Europeană, îl denunţă. Şi, pe de altă parte, această zvâcnire a Moldovei ca să meargă încet-încet, dar sigur pe calea integrării europene.

Valentin Bălan: „Dodon nu va denunţa acordul. În ultimele declaraţii, din câte am auzit eu, la multe întrebări ale jurnaliştilor despre denunţare el a zis: „Eu voi denunţa mai multe acorduri cu Uniunea Europeană”. Respectiv, nu se referă la acel acord. El nu are interes, în primul rând. În al doilea rând, nu există bani în Est pentru a întreţine Republica Moldova. E foarte ruşinos ce zic, dar noi suntem de 25 de ani cu cerşitul. Rusia nu are bani să ne întreţină şi pe noi. Noi vedem că Transnistria cu scârţ mai rezistă acum şi plus după mişcările noastre la Cuciurgan şi restul. Dodon este un pericol pentru Republica Moldova sub aspect de a înrăutăţi relaţiile cu Vestul. De a îmbunătăţi sau înrăutăţi relaţiile cu Estul el nu prezintă niciun pericol. El este persoană doar pentru declaraţii, este o persoană care a venit să-şi facă imagine şi nu conştientizează că la un moment dat acea imagine îi va dăuna lui.”

Europa Liberă: De ce urmăreşte o cooperare cu Turcia lui Erdogan?

Valentin Bălan: „Aici nu ştiu. Bănuiesc că schimbarea sistemului turcesc de la un stat democratic la un stat totalitar. Acum încă nu se declară lucrul acesta, dar vedem cum toate puterile în stat sunt controlate de Erdogan. Bănuiesc că lui Dodon îi este mult mai aproape această metodă de guvernare. El întruna pomeneşte că are prieteni, că are parteneri care îl vor ajuta, îl vor finanţa.”

Europa Liberă: Chiar şi Europei Libere i-a spus că va găsi bani în alte părţi decât în Uniunea Europeană sau în Rusia.

Valentin Bălan: „În zona noastră există trei puteri militare mari. Este Uniunea Europeană, care este membră NATO, este Turcia şi este Rusia. Dacă negocierile dintre NATO sau dintre Uniunea Europeană şi Turcia vor duce la eşec, vor fi nevoiţi să mişte bazele militare NATO în Europa sau în România, Polonia, bănuiesc că Turcia va trebui să se decidă cu cine este – ori cu Estul, ori cu Vestul. Sunt nişte mişcări mai dure, mai bruşte, dar nu cred că Turcia, până la urmă, se va alinia Rusiei, pentru că Rusia este un stat sărac. Turciei este convenabil să vândă produsele agricole, dar să vândă unui stat care are bani. Vedem că acea intenţie a Rusiei de a construi canalul pentru distribuirea gazului nu a mers în Turcia. Turcii din start spuneau că vor finanţa, văd că acum s-au ferit de finanţare. Ruşii nu au bani pentru această finanţare. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu China.”

Europa Liberă: Și, totuşi, în următorii câţiva ani ce se întâmplă pe acest petic de pământ, aşa cum i-aţi spus? Ce va face Moldova, dacă ziceţi că nu ştie ce vrea deocamdată?

Valentin Bălan: „Când zic petic de pământ, presupun a fi rupt dintr-o bucată mai mare. Moldoveanul se mulţumeşte cu puţinul pe care îl are. Noi suntem o republică bătrână, pentru că tineretul a plecat. Respectiv, să se producă mari schimbări din interior, chiar de la aceiaşi pensionari, nu cred.”

Europa Liberă: Dar evoluţii vor fi.

Valentin Bălan: „Evoluţii vor fi. A fost bine, am avut acea deschidere spre Europa. Şi dacă vom continua cu întoarcerea cu faţa spre Est, bănuiesc că se vor produce anumite schimbări, anumite zdruncinături tectonice foarte puternice în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Şi va apărea o altă forţă?

Valentin Bălan: „Da. Demult se vorbeşte despre forţa a treia. Altceva că fiecare încerca să preia drapelul că el este acea forţă a treia. Spuneam un pic mai devreme de Dodon ca politician de carton. El îşi creează o imagine acum de prieten al Rusiei, în funcție de cât de bine ştie să manevreze, aşa viitor va avea în continuare. Pentru că, dacă, de exemplu, Uniunea Europeană ne refuză acum cu acea modificare a sistemului de vot spre mixt şi lui Dodon, fiindu-i dată mână liberă să devină un fel de contrapunere, un fel de contrast ori spre Est, spre trecutul sovietic, ori spre Vest şi dacă Europa ne refuză, atunci Dodon va fi bătut tare. Va fi bătut tare pentru puterea a treia, spuneam noi, sau partidul de guvernământ acum să poată să îşi construiască propria campanie. Dodon va fi acea jertfă. Dodon urmează să aleagă ori este partener, ori este jertfă.”

Europa Liberă: Şi dumneavoastră ce credeţi că va alege?

Valentin Bălan: „Dodon nu este persoana care alege, care decide. Acum mişcările se produc şi la Chişinău, şi în Uniunea Europeană. Când spuneam despre amânarea finanţării, spuneam că este un semnal. Nu e vorba de bani, cât este vorba de un semnal pentru Republica Moldova. Şi atunci Dodon ori va fi sperietoarea care va fi bătută de toţi, ori se va transforma într-un Partid Social Democrat şi la care nu va fi el preşedinte. Şi va dispărea de pe arena politică prin simplul deputat, preşedinte de comisie, pe urmă pleacă complet din politică. Acesta e viitorul lui.”

Europa Liberă: Aţi lăsat să se înţeleagă că totuşi s-ar putea Moldova să aibă o coaliţie democrat-socialistă, social-democrată?

Valentin Bălan: „Ar fi chiar şi mai trist, mai mult decât coaliţie. Eu bănuiesc că poate fi chiar un singur partid. Poate fi un Partid Social Democrat.”

Europa Liberă: Deci, PD ar putea să absoarbă socialiştii? Sau invers?

Valentin Bălan: „Ei vor face un pact, un acord: „Pentru salvarea naţiunii, salvarea ţării este bine să unim partidele împreună, ca să ne ferim de nu ştiu ce”. Se va inventa până în 2018 o sperietoare şi se va face, chipurile, bine la toţi, ca până la urmă Dodon să plece încetişor.”

Europa Liberă: Şi acum îl faceţi erou pe domnul Plahotniuc?

Valentin Bălan: „Nu îl fac erou. Nu îl fac erou. M-aţi întrebat cine decide. V-am zis că nu Dodon decide. Decide Uniunea Europeană şi persoana care cu adevărat coordonează toate mişcările în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Deci, domnul Plahotniuc ar putea să ajungă salvatorul Republicii Moldova?

Valentin Bălan: „Republica Moldova presupune o mentalitate aparte. La noi cine dă o bucată de pâine, acela este salvatorul. În cazul dat, domnul Plahotniuc încearcă să manevreze între Est-Vest şi bani. Încearcă să cerşească bani pentru pensionari. Respectiv, o mare parte din electoratul de vârsta a treia îl va considera salvator. Da, spuneam, Republica Moldova trebuie să treacă printr-o criză grozavă şi economică, şi politică, şi socială. De orice fel.”

Europa Liberă: Ca să se reinventeze, într-un fel?

Valentin Bălan: „Exact. Să revenim în 1918. Atunci s-a întâmplat, la sfârşitul Primului Război Mondial. De aceea atunci s-a cerut Unirea, de aceea s-a cerut atunci să intervină armata română să fugărească trupele banditeşti care erau pe teritoriul nostru. Era exact aceeaşi situaţie şi eu bănuiesc că ne apropiem de acea perioadă, e acel ciclu de 100 de ani.”