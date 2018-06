Iohannis: „Dragnea ar trebui să se retragă de tot din politică” (VIDEO)

Aflat la Sibiu, unde a luat parte la întîlnirea de 40 de ani de la absolvirea Liceului Samuel von Brukenthal, președintele României Klaus Iohannis a făcut sîmbătă un anunț și o declarație politică, ambele importante pentru scena politică românească.

A spus mai întîi că este ferm hotărît să candideze pentru un al doilea mandat de președinte, și a explicat asta astfel:

„Scena politică românească a intrat într-o fază destul de tulbure. Am urmărit mai multe sondaje și toate arată că nivelul de nemulțumire este peste 80% ceea ce este extrem, extrem de mult, arată că lumea nu mai are încredere în clasa politică. În acest context, am considerat că acest anunț poate să constituie un punct interesant. Poate unii vor fi încurajați să meargă mai departe, alții probabil nu vor primi atât de bine acest anunț. Am vrut o clarificare necesară a intențiilor (...). Eu cred că PSD nu este extrem de fericit că am făcut astăzi acest anunț.” (LȘ)

În declarația sa politică de la Sibiu, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre liderul PSD și președinte al Camerei Deputaților Liviu Dragnea, aflat la a doua condamnare, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție de la București a decis că el trebuie să execute trei ani și jumătate de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Protecție a Copilului din județul Teleorman.

Liviu Dragnea ar trebui să dispară pur și simplu din viața politică, a spus Iohannis, adăugînd că PSD are un comportament irațional pentru că face zid în jurul liderului său în jurul lui Dragnea și nu înțelege că acesta trebuie să plece după ce a fost condamnat:

„Sunt de părere că Dragnea ar trebui să se retragă de tot din politică. După a doua condamnare, ar trebui să dispară pur şi simplu din viaţa publică românească. (...) În politică nu trebuie să aştepţi până la ultima condamnare. Sigur, orice persoană are dreptul să fie considerată nevinovată în sens constituţional, dar în politică e nevoie de oameni asupra cărora nu planează nicio suspiciune. Cum vrea un infractor condamnat de două ori să fie credibil şi să fie un exemplu pentru România? Aici vorbim şi de moralitate. Politica e despre moralitate. Cum să conducă România un om care e condamnat în două dosare penale? Ce credibilitate mai poate să aibă România? Cu acest comportament pe care l-aş numi iraţional din partea lui Dragnea şi a conducerii PSD care îl sprijină, suntem aruncaţi înapoi cu mulţi ani. România îşi pierde respectul pe care îl câştigase greu şi în Europa, şi în lume. Investitorii îşi pierd toată încrederea dacă cel mai important lider politic îşi permite să disece hotărâri judecătreşti în şedinţe de partid şi în public“.