„.Păcat că noi nu am avut un „Iohannis” în cazul schimbării sistemului electoral...”

S-a născut în 11 iulie 1981 în satul Hârtop, raionul Cimișlia. Studii - Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova. A activat în mai multe instituții de stat (Cancelaria de Stat, Aparatul Președintelui, Ministerul Educației), precum și a colaborat, în calitate de expert independent, cu o serie de companii de consultanță internațională în diverse proiecte finanțate de Banca Mondială, PNUD, USAID, UNICEF. În prezent este expert juridic în cadrul unei asociații obștești. Membru al Biroului Permanent Național al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Luni

De fapt, multe zile ale săptămânii încep și se încheie rotund pentru mine. Dimineața fiicele mele mă așteaptă să pornim spre grădiniță. În fiecare seară, mă așteaptă să ajung acasă măcar un pic mai înainte ca ele să adoarmă.

Dar interiorul acestui ciclu este mai puțin relaxant.

Luni, îmi încep ziua de lucru prin continuarea analizei asupra așa-numitei reforme a Guvernului; reformă o numește guvernarea, în realitate este o simplă restructurare. Concluziile la care ajung nu coincid deloc cu cele ale guvernării; de fapt, sunt chiar diametral opuse. Chiar dacă s-a vorbit peste tot despre „depolitizare”, în realitate administrația publică s-a „suprapolitizat”. Și nu este vorba doar de propulsarea, prin intermediul așa-numitelor concursuri, a exponenților Partidului Democrat în funcții formal apolitice, adică funcții publice, dar și de probleme de fond. Un singur exemplu. Secretarilor generali de stat și secretarilor de stat, care, conform legii, sunt funcționari publici, li s-au atribuit competențe specifice decidenților politici, cum ar fi coordonarea domeniilor de activitate ale ministerelor; pe de altă parte, competențe specifice nivelului administrativ-nepolitic, cum ar fi managementul resurselor umane sau managementul financiar, au rămas la ministru, care este persoană politică. Nu mai vorbesc despre aceea că trecerea competențelor de management al resurselor umane și al celui financiar de la ministru către funcționarii publici, (adică nivelul nepolitic) această trecere a fost prevăzută chiar și în Strategia de reformare a administrației. Guvernarea se laudă cu reforma administrației publice chiar dacă face lucruri care contravin Strategiei de reformă a administrației publice…

În a doua parte a zilei, merg la partid. Acolo particip la o activitate legată de Registrul candidaților PAS. Esența acestui registru, al cărui concept a fost preluat de la conservatorii britanici, e că partidul își creează din timp baza de date cu potențiali candidați la funcții de demnitate publică centrale și locale. Dincolo de evitarea situațiilor în care este nevoie să cauți in extremis candidați pentru diverse funcții, acest registru ne va permite să aplicăm la modul real principiul meritocrației, evaluând potențialii candidați în baza unor criterii prestabilite.

Seara este ședința de rând a Biroului permanent al PAS. Discutăm atât subiecte de ordin intern, cât și cele mai importante chestiuni de pe agenda publică - pregătirea pentru parlamentare, proaspăta demisie a primarului Chirtoacă. Practic, suntem cu toții de acord că demisia lui Chirtoacă i-a prins total nepregătiți pe cei doi gemeni politici care guvernează țara - Plahotniuc și Dodon. Întrebarea este dacă vor fi alegeri sau nu; și de data aceasta nu este o problemă de legislație, care spune fără echivoc că alegerile sunt obligatorii, ci dacă aceste alegeri vor fi admise de către cei doi, or este clar că nici unul din ei nu poate câștiga capitala. Din punctul meu de vedere, dacă vor fi alegeri, atunci candidatul real al Partidului Democrat va fi candidatul formal al Partidului Socialiștilor. Dar cel mai nostim va fi că acest candidat, declarat oficial al PSRM, va trebui să alerge la Plahotniuc pentru ca acesta să-l someze pe Dodon să-i facă campanile, Dodon nefiind interesat de apariția unui concurent în partid.

Marți

Ziua începe cu o ședință la sediul partenerilor de la PPDA. Discutăm despre criteriile care vor fi luate în considerație la măsurarea meritocrației în cadrul procesului de identificare a candidaților Blocului PAS-PPDA. În mare parte, atingem consensul pe marginea majorității acestor criterii și ponderii lor. Atât candidații din listă, cât și cei din circumscripții, urmează a fi selectați pe baza principiului integrității și meritocrației. Este un exercițiu unic în istoria Republicii Moldova, în care ne-am angajat cu toată responsabilitatea.

Seara îmi fac timp pentru a privi meciul Chelsea - F.C.Barcelona. Sunt fan al catalanilor încă de pe timpurile când echipa era antrenată de celebrul Johan Cruyff, iar în primul 11 evoluau Ronald Koeman, Hristo Stoichkov, Romario, iar poarta era apărată de Andoni Zubizarreta. Deși aceștia erau jucători formidabili, nici unul nu se compară cu Lionel Messi, cel care, din punctul meu de vedere, i-a depășit din atât pe Pele, cât și pe conaționalul său Diego Armando Maradona. Până la urmă, a ieșit un meci bun, încins, iar rezultatul - egalitate, 1 la 1 - este unul care reflectă pe deplin evenimentele din teren. Dacă ar fi și în politică la fel ca în fotbal…

Miercuri

Ziua a trecut pe neobservate. Pentru mine, e un semn că am fost destul de eficient în cadrul activităților de la organizația în care activez. Job-ul pe care îl am acum îmi place. Mai ales îmi place programul flexibil, fapt care-mi permite să dedic timp și PAS-ului. Serile și, uneori, nopțile nu le luăm în considerație…

Rămân stupefiat de știrea privind numirea de către interimara Silvia Radu a doi foști polițiști în funcții de conducere. Dincolo de încălcarea legii în cazul numirii lui Axentiev la Regia Autosalubritate, nici una din aceste persoane nu se califică din punct de vedere profesional pentru a ocupa funcțiile. Mai mult decât atât, presa a scris că unul dintre ei a fost implicat într-un accident rutier soldat cu moartea unui copil, iar altul este cel mai mare finanțator declarat al Partidului Democrat. „Finanțatorul” PD-ului, între altele, va fi responsabil de toate achizițiile publice ale primăriei; nu exclud că va avea printre atribuții, formale sau informale, ”PeDizarea” primăriei capitalei după exemplul Parlamentului și a majorității primăriilor din țară.

Joi

Joi e ședința ordinară a Parlamentului. Fără să vreau, mă gândesc la sensurile cuvîntului „ordinar”. Pe de o parte, înseamnă „obișnuit, normal, de rând”. Iar un alt sens este „de calitate inferioară, fără valoare, prost”. Țuțu iese în evidență - prezintă un proiect de lege. Pentru prima dată de când e parlamentar! Chiar dacă acest Parlament este în al patrulea an de mandat… Și mai întâmpină unele dificultăți cu cititul; dar asta, probabil, deoarece nu vrea să-și depășească șeful de partid…

Înainte să pornesc spre casă, Facebook-ul mă anunță că Tudorel Toader, ministrul justiției de peste Prut, prezintă mult-așteptatul raport despre activitatea DNA. Din primele rânduri înțeleg care va fi verdictul - revocarea Laurei Kodruța Kovesi. Începe cu prezentarea propriului CV, citește de pe foaie, nu răspunde la întrebări, transpiră, oftează, apleacă capul când pronunță numele șefei DNA; jurnaliștii din sală sunt extrem de agitați, deoarece nu li se răspunde la întrebări. Din păcate pentru Tudorel Toader, deși a avut o carieră apreciabilă pe palierul juridic, iată că această măsură poate reduce la zero tot ce a obținut el până acum. Demiterea conducătorului celei mai apreciate instituții de luptă anticorupție din Europa de Est - atât conform rapoartelor MCV ale Comisiei Europene, cât în accepțiunea majorității românilor, inclusiv din Republica Moldova, este ceva ce depășește limitele bunului simț. Ce l-a determinat să facă asta? Probabil presiunea din partea alianței de guvernare, în special din partea liderilor Dragnea și Tăriceanu, or, pentru aceștia, „decapitarea” DNA este o chestiune de „viață și de moarte” - dacă nu reușesc, există riscul condamnării penale. Noroc că decizia finală este la Președintele Iohannis. Păcat că noi nu am avut un „Iohannis” în cazul schimbării sistemului electoral...

Vineri

Întocmesc o scrisoare de acces la informație către Ministerul Muncii. Săptămâna trecută am organizat o conferință de presă în care am prezentat clar și argumentat cu cât urmează să se majoreze alocațiile sociale pentru persoanele nevoiașe în realitate. Ministerul Muncii, a doua zi, a emis un comunicat în care a spus că calculele noastre ar fi eronate; și asta cu toate că nu a prezentat cifre concrete, în lei, ci a operat cu procente. Prin această scrisoare vrem să ne spună ministerul cât de „incorecte” sunt calculele noastre - o fi majorarea pentru persoanele vârstnice nu 7 lei cum am spus noi, ci cu 8 lei? Pornesc spre casă mai devreme.

Duminică voi pleca la București. În primul rând am de gând să ajung în Piața Victoriei pentru a fi alături de alți români care doresc democrație și un stat de drept. Sunt sigur că le vom apără în România și le vom construi și în Republica Moldova.