„Reuşitele unei persoane te provoacă să fii mai bun şi mai perseverent”

Născută la 5 aprilie 1980 in Chisinău. Este absolventă a Universității de Stat de Medicină și Farmacie N.Testemițanu. Master în administrarea afacerilor la Grenoble Graduate School of Business. Fost ministru al muncii și al sănătății. Expert în sisteme de sănătate în cadrul Organizatiei Mondiale a Sănătății ( OMS).

Eu iubesc viața, de aceea, fiecare zi pe care mi-o oferă Dumnezeu, încerc sa o trăiesc din plin. Agenda mea este mereu încărcată, iar ca să le reuşesc pe toate, mă trezesc în zori. Merg tiptil în sufragerie, ca să nu-mi trezesc soțul şi copii. În timp ce le pregătesc micul dejun, savurez o cafea cu lapte. Când gustarea de dimineață este gata, îmi invit familia la masă. Ne împărtăşim drăgălăşenii şi ne urăm o zi binecuvântată. Tradițional, le pregatesc pe fete pentru grădiniță şi revin la agenda mea.

Luni

Mulți consideră ziua de luni grea şi încep săptămâna stresați. Pentru mine ziua de luni este însă un nou început. Dimineața am organizat şedința biroului executiv al Organizației de femei a PDM din sectorul centru al Capitalei. Este o întrunire pe care o facem tradiţional, pentru a discuta despre acțiunile pe care doamnele democrate urmează să le organizeze. De asemenea, planificăm activități și evenimente pentru o perioadă de câteva luni.În această zi am discutat despre Săptămâna Europeană de prevenire a cancerului de col uterin şi despre Ziua Mondială de lupta împotriva Cancerului, care este marcată, anual,pe 4 februarie. Am decis să vizităm pacienții internati la Institutul Oncologic şi sa ii încurajăm. Este demonstrat, emoțiile pozitive ajută mereu bolnavii de cancer să învingă mai uşor suferința. Vrem ca acesti pacienti, pe care ii consider adevărati eroi, să simtă afecțiunea şi susținerea noastră. Solidaritatea este un panaceu pentru oamenii aflati in dificultate.

Marți

Dimineata m-am întâlnit cu una dintre beneficiarele programului de stat de fertilizare in vitro, demarat în aprilie 2017. Femeia mi-a spus că fătul se dezvoltă bine, şi că sarcina decurge fără complicații. Vorbea cu multă dragoste despre bebeluşul care urmează să apară pe lume, şi pe care l-a aşteptat mai mulți ani. Mă bucur că, în perioada în care am fost ministrul Sănătății, am reuşit împreună cu echipa să oferim posibilitatea cuplurilor asigurate medical să beneficieze gratuit de o procedură de fertilizare in vitro. Cetățenii care contribuie la fondul de asigurări medicale au dreptul să beneficieze gratuit de asistența medicală necesară, atunci când au nevoie de ea. În cazul cuplurilor asigurate infertile acest drept a fost încălcat mai mulți ani. Sunt mulțumită că s-au întreprins măsurile necesare pentru ca acest drept să fie respectat. Un copil este o binecuvântare pentru o familie. Să dea Domnul ca aceşti copii să fie sănătoşi şi fericiți! Seara am participat la şedinţa „Una dintre noi”, organizată de femeile democrate pe care o conduc. În cadrul acestei întruniri, traditional, una dintre colege își împărtăşeşte istoria vieţii şi carierei sale. Totodată, abordăm subiecte de actualitate socială si politică. Asemenea întâlniri sunt motivaționale, deoarece reuşitele unei persoane te provoacă să fii mai bun şi mai perseverent. Viața ne pune în față multe obstacole, iar exemplele pozitive ne ajută să le depăşim cu uşurință.

Miercuri

Dimineața pe o rețea de socializare am primit încă un mesaj emoționant, din partea unei femei care s-a vindecat de hepatită virală C, după ce a urmat tratamentul modern implementat în premieră în țară la începutul anului 2017. Până în prezent, aproximativ 50 de oameni, pe care nu i-am cunoscut niciodată, mi-au scris și și-au împărtășit cu mine bucuriile lor. Doamna mi-a scris despre suferințele provocate de maladie timp de 11 ani. Se bucura de fiecare nouă zi, şi în acelaşi timp, se ruga ca această zi să nu fie ultima. Mi-a mărturisit că se simte bine fizic şi spiritual după acest tratament. Personal, am investit multe speranțe în tratamentul modern al hepatitei virale C. În acelaşi timp, medicii infecționişti muncesc enorm pentru a asigura accesul pacienților la medicamentele revoluționare. Ei sunt implicați în procesul de studiere a dosarelor, care este unul destul de anevoios. Comisia Ministerului Sănătății a aprobat deja peste 10.000 de dosare, iar asta înseamnă că aceste persoane vor învinge boala. Mă bucur că am reuşit să oferim o şansă la viață pentru bolnavii de hepatită virală C.

Joi

Am participat la mai multe teleconferințe, organizate de grupul de experți al Organizatiei Mondiale a Sănătății, care elaborează ghidul practic pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă 2030 în Republica Moldova. Fac parte din aceasta echipa de câteva luni. Printre alte sarcini, iau cunostinta de experiența statelor care au întreprins măsuri concrete pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Am reușit să selectez multe exemple bune, care se vor regăsi în ghidul elaborat de Organizatia Mondiala a Sănătății.

Spre seara, am vizitat un tânăr cu dizabilitate severă, care suferă de distrofie musculară Duchenne. Deși după moartea mamei sale este nevoit să se descurce singur, nu se plânge pe soartă. Iubește viața, iar această dragoste îi dă putere să facă față dificultăților. Sunt receptivă atunci când are nevoie de ajutor sau de un sfat. Periodic, îl vizitez la domiciliu. Am stabilit să mergem la teatru, imediat ce se topește gheața.

Vineri

Acum câteva săptămâni am oferit adăpostului de animale din localitatea Ciorescu hrană pentru câini. Atunci mi-a atras atenția patrupedul Zorro, un câine frumos de rasa curtzhaar, care mă privea cu ochi triști si nu ma lăsa sa ies din curte. Din privirea cățelului am înțeles că își dorește să fie iubit și îngrijit. Am găsit o familie care vrea să-l aibă prieten.

Sâmbătă

În weekend mă dedic totalmente familiei. Petrecem timpul împreună acasă, la bunici sau în oraș. Pentru micul dejun pregatim cu fetele brioșe din dovleac, apoi mergem la patinoar. Le place să patineze, iar pentru mine este distractiv să le privesc. Sunt pasionate, de asemenea, și de înot. Le încurajez să facă multă mișcare, pentru că mișcarea înseamnă sănătate!

Duminică este Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului. Împreună cu mai multe colege vom merge la Institutul Oncologic si vom oferi 15 ferigi. Feriga este simbolul sănătății, reînnoirii şi speranței. Pe ramuri pacienţii vor găsi mesaje de încurajare scrise de femeile democrate. În lupta împotriva cancerului, optimismul şi credința sunt importante.