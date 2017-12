„Tinerii au nevoie de spațiu liber, deschidere și încredere din partea adulților”

Născută în 12 Mai 1985 la Glodeni. Deține diplome de masterat în Management și Științe ale Comunicării și titlul de expert în politici publice. Are 6 ani de experiență de lucru în administrația publică centrală, fiind implicată în elaborarea Strategiei Naționale pentru Tineret și Legea Național de Voluntariat, precum și alte acte legislative importante în domeniul politicii de tineret. În calitate de funcționar public, a fost responsabilă pentru stabilirea planurilor naționale de lucru și a unor programe în domeniul educației și a tineretului, de monitorizare a fazelor de implementare, precum și asistarea diferite ONG-uri, consilii de tineret, grupurilor de iniţiativă în dezvoltarea capacităților și management de proiect. De asemenea, ea are o vastă experiență în dezvoltarea politicilor de tineret la nivel internațional fiind membru al Comitetului Director European pentru Tineret al Consiliului Europei și membru al Centrului European de Cunoaștere pentru tineret, Parteneriatul între Comisia Europeană și Consiliul Europei. Actualmente este Coordonator Programe la Fundația Est-Europeană / East Europe Foundation – Moldova.

Luni

6 zile pînă la hotarul dintre ani

E Crăciunul. Jurnalul săptămînal a ajuns la mine. Și nu e pur si simplu un jurnal și nu e pur și simplu o zi. Cinci zile voi ține Jurnalul la mine. Mă gîndesc la predecesorii sau mai bine spus la predecesoarele mele, care au scris Jurnalul, două doamne absolut fenomenale ca femei, personalități și unice prin energia cu care mișcă lumea din loc.

Azi, emoțiile, trăirile mele sunt țesute cu colind, luminițe, brad. Speranța și credința, zborul și spiritul magic al zilei sunt și ele toate acolo, parcă la locul locul lor. Îmi vin gînduri și se perindă imaginar diferite chipuri, oameni la care mă gîndesc astăzi mai mult ca alte dăți, pe care îi am alături și pe care nu, dar și la ce există mai departe, mai sus de aceasta și fac legătura dintre. Mă gîndesc mai puțin la detalii și mai mult la sensul nostru de a fi. Asa sunt un pic mai melancolică astăzi, o melancolie pozitivă.

Urările cu acest prilej frumos încep să vină. Mă bucur atît de mult. Formulez și eu urările pentru cei dragi și încep să dau sunete și să scriu mesaje.

Pe fundal aud „O ce veste minunată”.

Marti

5 zile pînă la hotarul dintre ani

Ultimele zile din an la birou sunt exact ca un mozaic aproape complet, cind imaginea aproape e clara, dar nu este una finala. Asa am eu o stare de peste an înca ne încarcată total. Imaginea încă nu-mi oferă emoția de satisfacție deplină.Dacă e să o descriu in cuvinte, dar îmi sar acum în cap și cifre atunci ar fi de 90% incarcat și 10% în așteptare. Privesc peste mozaic, măsor distanța parcursă, de la punctul de plecare și cu un ochi către punctul final, simetria de la stînga la dreapta, viceversa, și fără să stau mult pe gînduri încep să număr după care să analizez piesele rămase încă nearanjate.

Dau și primesc telefoane, scriu și primesc mesaje, citesc, iar scriu, alt telefon, alt text în față, alte file răsfoite, citesc, revin la prima, după care la ultima și ultimele piese apar pe rînd în mozaic. Planific a doua zi.

Seara, un pic de rutină.

Miercuri

4 zile pînă la hotarul dintre ani

Mozaic încă incomplet. Nu este simplu. Nu-mi place deloc să complic lucrurile ori procesele dar îmi place să fac lucrurile bine din start (zîmbesc), cel puțin așa intenționez de fiecare dată și echilibrul la start are nevoie de mult exercițiu. Azi, continuu mozaicul cu o vizită la Orhei, acolo unde echipa Fondului pentru Tineri Orhei organizeaza Gala Bunelor Practici. Este un prilej de a întîlni unii dintre cei mai activi și ingenioși tineri din raionul Orhei. Dar și foarte bun prilej de inspirație și motivație.

Ora 15:00. Am apreciat mult ideile inovatoare, curajul , entuziasmul și munca depusa de către grupurile de inițiativă a tinerilor la implementarea a 10 proiecte locale, care au implicat sute de tineri, au mobilizat zeci de cetățeni din localițăti și au fost stabilite colaborări rezultative cu autoritățile publice locale și agenții economici. De multe ori am menționat cu diverse ocazii, că tinerii au nevoie de spațiu liber, deschidere și încredere din partea adulților, iar resursele financiare reprezintă doar un mijloc printre alte mijloace de realizare a inițiativelor.

Seara a fost una marcată de întîlniri cu prieteni dragi sufletului. Ador așa zile, ador așa seri.

Joi

3 zile pînă la hotarul dintre ani

Dimineata. Mă gîndesc cît de inspirată sunt azi să scriu. Și rîd. O nouă zi la birou.Mozaicul e aproape complet. Îmi reamintesc că aseară ajunsem tîrziu acasă, dar mă pornisem să caut o carte bună în modesta mea bibliotecă, formată din cîteva rafturi cu cărți citite, recite, dar și noi, încă în așteptare. Cread eu,o așteptare reciprocă. O carte pentru acest sfîrșit de an. N-am ajuns să aleg cartea. Nu cred ca eram în stare să citesc, dar doream să pun ceva de citit pentru următoarele zile.

Revin ale mele de birou. Îmi place ceia ce fac și îmi scriu pe puncte ce fac azi pînă la sfîrșitul zilei. Pe parcurs, reușesc să stabilesc cîteva chestii importante pentru anul viitor și să-mi formulez unele dintre priorități pentru 2018.

Este o zi între 2017 și 2018, am muncit alături de colegi la proiectarea anumitor activități importante pentru anul viitor.

Semnul zilei a fost: Proiecte 2018.

Vineri

2 zile pînă la la hotarul dintre ani

Spun Bună dimineața, nu că nu aș fi spus în celelalte zile, dar cum rămîn zilele numărate în unități temporale mici pînă la hotarul dintre ani, îmi zic și mă conving că au fost bune diminețele în 2017. Sunt recunoscătoare anului care își face ultimii pași și îi rog să se oprească la un nou început promițător și de ce nu, dar îmi vine cuvîntul frumos. Da, îmi doresc un an frumos, dar și fericit și sănătos.

Cu toate că mulți spun că sfîrșitul de an are același scenariu, eu zic că nu, nu în cazul meu, în primul rînd pentru că suntem altele și alții în fiecare an care vine, ne schimbăm, creștem și dorințele variază în timp și în intensitate.

Azi sunt recunoscătoare.

Seara am fost la un Concert de Revelion, așa am ales să petrec ultimele zile din acest an. Am scris mai sus. Nu repet același scenariu. Încerc an de an să-l fac mai bun. La mulți ani!