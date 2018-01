O săptămână din viața unui ministru de interne

Născut în 13 iunie 1975 în satul Geamăna, Anenii Noi. În anul 1997 a absolvit Academia de Poliție Ștefan Cel Mare, iar în 2008 Academia de administrație publică. Din 1997 până în 2015 a ocupat diferite funcții în cadrul ministerul de interne iar în 2015-2016 a fost Director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate. Actualmente este ministru de interne al Republicii Mldova.

Luni

Ora 6.00. De 26 de ani pentru mine ziua începe atat de matinal. Din cei trei feciori, doar cel mic este cu noi acasă, iar luni dimineața avem o problemă, nu vrea să se trezească, bem cafeaua, fac câteva gume și îl conving: ca să ajungi undeva trebuie să fii disciplinat.

Ora 6 și 15 minute, vin mesajele din partea șefilor de arme, rapoarte despre ce s-a întâmplat pe parcursul nopții. Sinteza arată că a fost una relativ liniștită, mă bucur că am avut un week-end calm, probabil și infractorii l-au sărbătorit pe Sf. Vasile.

La 7.30 am ajuns la birou, am sunat-o pe mama, este o tradiție deja de aproape doi ani, dacă cumva îmi scapă, mă sună ea la ora 8. La birou ziua începe cu un citat din calendarul înțelepciunii de pe masa de lucru. Pentru azi 15 ianuarie: „La ce sunt bune aplauzele când tu, în sinea ta, știi că nu ți-a ieșit?”.

La 7.45 ședința operativă cu secretarii de stat și conducătorii subdiviziunilor MAI, am programat activitățile pentru o nouă săptămână. În drum spre Guvern am fost informat despre un tragic accident. Republica Moldova a pierdut încă cinci oameni. Imediat problema accidentelor rutiere de pe traseele naționale revine în prim plan.

La ora 9.00 ședința operativă la Primul ministru. Una din problemele abordate se referă la consumul alcoolului ca parte componentă a infracționalității, o problemă majoră a societății. Anul acesta ne propunem să intervenim mai insistent la rezolvarea ei.

Pe parcursul zilei am avut întrevederi cu mai mulți conducători din poliție, am discutat rezultatele obținute la combaterea criminalității. Constat că s-a muncit mult, statistica ne arată 16 % scădere a infracționalității. Totodată, am discutat cu conducerea direcției municipale despre soluționarea problemelor legate de ambuteiaje și parcări. A urmat o ședință cu veteranii, am planificat o acțiune frumoasă prin care vom ajuta 3 veterani de război. Zilnic primesc peste 200 de mesaje și peste 100 de apeluri, uneori, mă gândesc, cât de fericiți au fost buneii noștri fără telefoane.

21.00 am ajuns acasă.

Marți

În fiecare dimineață când ne trezim alegem o melodie care se potrivește cu starea noastră de spirit și astfel începem să ne pregătim pentru o nouă zi.

Răzvan iar nu vrea să se trezească, îl conving să meargă la baie și să se pregătească de școală cu argumentul că e un soldat disciplinat.

Telefoane, mesaje și același drum spre Ministerul Afacerilor Interne.

La 7.30 mama îmi spune că la Geamăna este liniște, îmi povestește despre vietățile de lângă casă, în special despre Graff, care de ceva timp este noul paznic al gospodăriei.

7.40 alt citat pe masa din birou. 16 ianuarie: „Nu moartea este evadarea din durerea și tristețea vieții, ci înțelepciunea și dragostea”

Adevărat, înțelepciunea și dragostea ne vor salva.

La 8.00 Primele activități de planificare cu angajații cabinetului ministrului, apoi ședința pe lângă Primul ministru, alte sarcini, alte perspective.

Am revenit la MAI, discuții cu grupul de lucru referitor la apartamentele de serviciu pentru angajați, sunt convins, anul acesta vom începe construcția acestor blocuri de locuit.

Urmează o ședință cu responsabilii de formarea Centrului de aplicare a legii, ca urmare a aprobării acestui proiect de către Guvern.

În pauza de masă mergem cu colegii la cantina Ministerului, care ne salvează de fiecare dată când găsim 15, 20 de minute pentru mâncare.

15.00

Audiența cetățenilor, probleme și dialog, încercăm să găsim soluții de fiecare dată, iar comunicarea este baza tuturor realizărilor noastre comune.

17.00 Discuții cu veteranii, am planificat acțiunile de comemorare pentru data de 2 martie, este un eveniment anual care necesită implicarea și atenția noastră.

19.30 astăzi am găsit timp pentru sport, cei drept în ultima perioadă tot mai rar.

21.30 am ajuns acasă.

Miercuri

Ca de obicei trezitul la 6.00, mesaje, apeluri, cafea, drum…

7.30 Bună dimineața mama! Citatul zilei de azi, 17 ianuarie: „Ai ajuns pe culmile succesului, în momentul în care nu mai ești interesat de bani, complimente sau publicitate”

Dar unde-s oare culmile, știe cineva?

8.00 Ședința de planificare cu conducătorii.

9.00 Diplome de gratitudine din partea Premierului pentru agenții de patrulare care au avut grijă de liniștea și ordinea publică la Târgul de Crăciun. Faptul că nu am avut nici un incident, spune despre concentrarea și profesionalismul de care au dat dovadă colegii.

La 10.00 Ședința de bilanț la Biroul Migrație și Azil și prezentarea conceptului de reformare care urmează a fi demarat.

În concluzie, atestăm că reformele sunt imperative în cadrul acestei instituții.

Ulterior am discutat cu echipa despre Proiectele hotărârilor de Guvern care urmează a fi prezentate la ședința de la ora 15:00. La ședinta executivului a fost aprobat Conceptul Poliției comunitar, Planul de combatere a criminalității organizate și Planul de acțiuni pentru integrarea străinilor. Trei proiecte importante pentru MAI, dar și pentru societate.

Am revenit la birou, am analizat mai multe rapoarte analitice ce țin de reforma poliției naționale, dar și de alte entități din cadrul MAI.

22.00 am ajuns acasă.

Joi

Ne-am trezit cu mult alb după geam, a nins toată noaptea. Primul gând: Ce se întâmplă pe drumurile din țară? Dacă nu mi-a telefonat generalul Harabagiu înseamnă că totul este bine.

Ce spune calendarul? 18 ianuarie: „Mâine este cel mai important moment din viață. Ajunge la noi în miez de noapte, foarte curat. Este perfect ca sosire și se lasă pe mâinile noastre. Sper că am învățat ceva de la ieri”. Acest citat mă duce cu gândul la ieri. Fiecare zi ne învață ceva.

Bună dimineața mama, 7.30.

De fiecare dată când ninge, îmi amintesc de vorba Domnului Harabagiu: „chiar dacă pe drum este complicat, pentru agricultori e bine”.

Din primele rapoarte înțeleg că ninsoarea va da programul de astăzi peste cap. La prima oră Premierul convoacă celula de criză. Am discutat cu toți factorii de decizie și am planificat acțiunile care vor preveni unele situații de risc.

11.00 O alată acțiune, una de binefacere pentru veteranii de război, în cadrul ei, aceștia au primit câte un apartament și alte cadouri. Alte emoții, alte amintiri, acești oameni merită toată grija noastră.

14.00

Întrevedere cu Ambasadorul UE, prima din acest an. Am discutat despre reformele inițiate și despre sprijinul Uniunii Europene în realizarea lor.

16.00 Ședința cu Primul ministru în cadrul celulei de criză la Inspectoratul general de urgență, am analizat situația din țară și problemele provocate de ninsori.

18.30 Recepție organizată de Ambasadorul UE, în contextul sărbătorilor de iarnă.

Am revenit la birou, avem încă multe localități blocate și fără energie electrică, e nevoie de maximă concentrare a autorităților pentru a soluționa aceste probleme.

21.40 am raportat situația Premierului.

22.00 Am ajuns acasă sper să avem o noapte liniștită.

Vineri

Cel mic se trezește mai plin de curaj, e sfârșit de săptămână.

Cafea, mesaje, drum…

Bună dimineața mama! 19 ianuarie - citatul zilei: „Suntem ceea ce pretindem a fi, deci trebuie să avem mare grijă ce anume pretindem că suntem”

Prima întrevedere, cu Consilierul de rang înalt din partea UE, am discutat despre mersul reformelor și obiectivele pe care ni le propunem pentru acest an.

A urmat o ședință cu primarii din localități, un dialog de 3 ore despre implicarea poliției în problemele comunității și despre importanța consolidării eforturilor în rezolvarea lor. Am avut un dialog constructiv și plin de conținut, iar în urma lui colaborarea noastră cu administrația publică locală va fi și mai strânsă. Acești conducători de localități sunt foști angajați ai poliției, iar mai bine decât ei nu cunoaște nimeni problemele oamenilor din comunitate. Vor urma astfel de întâlniri sistematic, în așa fel încât, împreună să formăm o echipă.

14.00 ședință cu conducerea Departamentului Trupelor de Carabinieri, am discutat despre reformele care sunt demarate în această entitate. Prezentarea lor mă făcut să fiu mai încrezător în schimbările pe care ni le dorim cu toții.

După această ședință am discutat cu șeful IGSU, situația în țară este liniștită, sper că weekend-ul va fi unul calm, fără situații excepționale.

Sfârșit de zi, de săptămână, sâmbătă și duminică voi fi tot la birou. Este primul jurnal pe care îl scriu, totuși, nu poate un Ministru de Interne să scrie despre toate câte le trăiește într-o săptămână, zi sau oră. Poate doar într-o carte scrisă în viitorul îndepărtat.

20.00 Acasă cineva mă așteaptă mereu.