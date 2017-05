Născut la 2 mai 1962 in satul Firlădeni raionul Căușeni. A terminat Facultatea de Limbi Străine a USM. Este sef de departament la USM, doctor conferențiar, expert știintific în cadrul Consiliului Europei.

Luni

Începând de azi Franța are un nou președinte şi este în așteptarea fenomenului zis „la passation”. Mă tem că va fi mult mai mult decât un transfer ritualic al puterii oficiale. E şi trecerea de la o mentalitate politică mai mult clasică la una modernă, de la un sistem politic pluripartinic la altul mai puțin partinic, de la o vârsta politică mai „învechită” la una mult mai proaspătă. Pare a fi şi un risc, or e ceva absolut inedit pentru istoria modernă a Franţei. Fiind în mobilitate științifică timp de o lună în sudul Franței, am urmărit îndeaproape evoluția pulsului votant al Franței şi am intuit din start victoria tânărului politician Macron (are doar 39 de ani), mai puţin cadrat cu parametrii clasici ai prezidențiabilului francez, şi vreau să mă bucur din plin de acest eveniment istoric. Încerc să cred că dacă va pune în aplicare dominantele sloganelor sale preelectorale, atunci chiar vom avea un președinte al întregii Franțe (spre deosebire de ceea ce a declarat şi demonstrat preşedintele nou ales aici la noi), al unei Franțe ce va prospera economic şi va consolida Europa, iar prin aceasta va reanima tendința proeuropeană a populației republicii noastre. Doar europeni suntem şi punctum.

Tot din acest considerent, am fost plăcut surprins să ascult la un post de radio tineri reveniți ca şi mine din mobilități europene şi care subliniau importanţa cunoașterii mai multor limbi străine. Mă bucur, or experiența mea de expert științific în cadrul Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei îmi zice ca e mult mai bine atunci când le vorbești europenilor şi pre limba lor. Exact asta am realizat fiind zilele acestea în sudul Franţei, nordul Spaniei, apoi la Strasbourg în centrul Europei, fapt ce m-a făcut să fiu mândru de limbile străine pe care le stăpânesc şi să mă simt ca peştele în apa limpede europeană. Subscriu părerilor suspuse şi invit tinerii să însușească limbile străine oriunde ar fi.

Marţi

E 9 mai şi din acest an suntem cu două sărbători în una: Ziua Victoriei şi Ziua Europei. Exact acest sentiment de ambiguitate l-am avut pe tot parcursul zilei.

În prima parte a fost Ziua Victoriei, sărbătorită întocmai ca la Moscova şi chiar presupun ca există un dirijor central de acolo a acestei ceremonii pentru tot fostul spațiu sovietic. Mă simțeam în altă țară sau ieșit din tranșee şi gata pentru o nouă luptă, doar că cei care au fost învinși şi-au revenit demult, s-au redefinit şi au devenit cei mai atractivi din Europa de azi, şi nu ştiu de ce dar chiar şi refugiații sirieni se trag spre ei şi nu spre cei victorioși. E nevoie de o schimbare de mentalitate şi de atitudine şi în Est, or suntem în veacul XXI al mileniului III.

După masă a pogorât Ziua Europei. Semnele distinctive au fost prezente prin municipiu şi m-am bucurat pentru tricolorul din pieptul chișinăuienilor, un semn oficial şi care va trebui să-l promovăm insistent şi la 9 mai. Salutul din această zi părea să fie: Felicitări cu sărbătoarea de azi, fiecare alegându-și sărbătoarea.

Dincolo de acestea, am mers împreună cu colegii prin republică în cadrul proiectului Angajarea comunității în susținerea educaţei al Asociatiei CATALACTICA, susținut de Fundația SOROS. Grație proiectului, patru comune câștigătoare au beneficiat de câte 30 de mii de lei fiecare şi au reușit să pună în mișcare centre educaționale mult dorite: în Fârlădenii din Căușeni am deschis Centrul de Educație Estetică şi de Promovare a Portului Popular unde are loc cercetarea tradiției portului popular şi familiarizarea cu noile tehnologii ale utilajului supermodern de confecționare a iilor, batistelor, brâielor cu motive culese de la cei din comunitate, fapt ce a dinamizat viaţa comunității.

Nu am putut să uit că exact cu o săptămâna în urmă am fost frumos «secerat» la Paris de sute de mesaje pe smartphone cu ocazia aniversării a 55-a de la naştere. Nu mi s-a mai întâmplat așa ceva, or cu cinci ani în urmă nu aveam smartphone şi pot să recunosc că a fost ceva deosebit prin faptul că am sărbătorit doar virtual, răspunzând la mesaje, deci putem vorbi de aniversări virtuale Facebookiste, o noutate a timpurilor postmoderne. Am mers şi pe Turnul Eiffel şi am vrut să percep momentul urcării şi împlinirii, al înălțimilor şi obstacolelor. Nu pot să nu aduc mulțămiri tuturor celor care mi-au fost în preajmă în acești 55 de ani frumoși.

Am aflat că şi în Moldova, la insistența responsabililor europeni, va fi permisă viteza maximă de 110 km pe drumurile naționale, o viteză care ne-ar apropia mai rapid de spațiul european la propriu şi la figurat. Atât că porțiunea „europeană” de distanță permisă de poliţia rutieră este de doar 6 km, situată pe traseul Bălti - Soroca, realizată din bani americani. Să fie oare asta şi unitatea de măsură a apropierii noastre europene ? Încerc să nu fiu de acord.

Miercuri

Trupa SUN STROKE Project a trecut în etapa finală a concursului muzical de la Eurovision. O veste bună pentru starea de suflet a moldovenilor basarabeni după potopul iernatic din final de aprilie, stil Hitchcock. E greu să crezi într-o victorie finală, care ar presupune cheltuieli enorme pentru o sală în capitala noastră capabilă să găzduiască un astfel de eveniment european, dar vă invit să visăm frumos până sâmbătă şi să-i dorim succes şi României, știind bine de unde vor veni în final cele 12 puncte pentru Moldova.

Legislativul actual, mai bine zis majoritatea parlamentară, promite în scurt timp reforme cardinale legate de optimizările din guvern. Din cele 16 ministere vor rămâne doar nouă, comasate fiind şi agențiile. Sună frumos, pe alocuri periculos de frumos, nu ştiu doar cum se va proceda. Promisiunea de a angaja miniștri doar pe criterii profesioniste, deci nu politice, ar fi o mare provocare. Fiind expert internațional în evaluări, ar fi frumos să vad pusă în aplicare o metodologie complexă ce ar dezvălui strategii şi tactici realiste ale candidaţilor, competenţe şi performante incontestabile, inclusiv în cunoașterea mai multor limbi străine. Să mai așteptăm puțin ca s-o vedem şi pe asta.

Ca microbist înrăit, nu pot să nu mă bucur de reinițierea unei finale în cadrul Cupei Ligii campionilor: Juventus, Torino – Real, Madrid. Îmi era doar de Juve în finală care în doar câțiva ani a demonstrat că poţi să revii din liga I în cea superioară, să fii ani la rând campion, doar dacă nu te părăsesc cei care ţin cu trup şi suflet la echipă, nu doar la bani mulţi, şi care cred în viitorul ei frumos. Deci nu e chiar totul pierdut în lumea asta a fotbalului modern, mai sunt şi valori! Ce exemplu frumos pentru urcarea din adâncuri a republicii noastre. Voi miza pe victoria lui Juve.

Joi

Dis-de-dimineață am ascultat tentativele reprezentanților puterii de a ne convinge de justeţea deciziei lor prin comasarea votului uninominal pur cu cel mixt. Mă deranjează ardoarea cu care se promovează această idee cu titlu de panacee pentru mântuirea, alias izbăvirea noastră de experiențele zise triste de odinioară. Aș fi vrut mai mult dialog social şi dezbateri politice la acest subiect, decât monologul publicitar al unor personalități culturale care atât de uşor au fost convinse sau poate chiar au acceptat conștient această opțiune. Temerile mele sunt legate de faptul că dacă e o panacee, de ce nu s-au resimțit consecințele acesteia şi în alte țâri, mai ales vecine. Nici cei cu protestele din stradă (poate mai puţini acum, dar oricând pot fi şi mai mulți dacă îi vom provoca) nu prea demonstrează credibilitate la acest subiect. Rămâne să vedem ce verdict va da acestei inițiative Comisia de la Veneţia.

Am avut emisiune la Radioul național şi am explicat candidaților din anul acesta cum e sa fii cu/minte la BAC. Deja de trei ani încercăm să convingem tinerii că examenul la bac nu trebuie să fie o problemă în sine, dacă ai învățat pe parcursul celor trei ani de liceu. Or, nu camera de supraveghere video e problema noastră, ci demonstrarea competențelor formate şi nu doar a cunoștințelor. E bine totodată să nu credem în povesti temporare cu fără bac la final de liceu, deoarece trăim în spaţii şi timpuri europene, iar fără bac nu ai acces nicăieri la studii universitare.

Vineri

Pentru că e Ziua internațională a asistentei medicale, cred ca ar fi frumos să le felicităm pe toate şi să le dorim cu acest prilej multă răbdare şi curaj, în speranța unei remunerări mai bune. O zic foarte motivat, întrucât chiar azi l-am condus pe tatăl meu acasă, după 10 zile de tratament la spitalul Nr 2 din Chișinău, fapt ce îmi permite să mulțumesc atât surorilor medicale, cât şi distinșilor medici de acolo care în condiții grele reușesc sa facă şi minuni.

Am auzit un prim aviz al Comisiei de la Venetia. Deci e nevoie de o modificare a sistemului electoral de vot. Doar ca acesta nu trebuie să fie în mod obligator cel uninominal şi nici cel mixt. Asta e.

Am inaugurat Olimpiada republicană la Limba străină. Am avut un cuvânt de deschidere. De ani buni am fost președinte, acum deja președinte de onoare al Consiliului Olimpic Republican la disciplina dată. Am încercat în acest răstimp să aduc şi aici un spirit sănătos, adică olimpic de competiție, ca cei mai buni din cei buni să fie selectați şi puşi în valoare, aşa cum i-am alintat zicându-le: vom alege la crème de la crème. Le mulțumim şi partenerilor noștri permanenți care vin cu premii din partea ambasadelor, consulatelor, agențiilor, alianțelor ce reprezintă statele ale căror limbi sunt studiate în republica noastră.

Sper ca acest final de săptămâna să ne aducă doar veşti bune.