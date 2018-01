„Cu aceeași atenție și același profesionalism la orice oră am fi solicitați...”

Eva Gudumac s-a nascut la 6 mai 1941 in comuna Tătărăuca Veche, Judeţul Soroca, Republica Moldova. Absolventa a Institutului de Stat de Medicină or.Chişinău. Doctor habilitat în ştiinţe medicale.

ACTIVITATE PROFESIONALĂ: 1966 – prezent: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N.Testemiţanu” — chirurg pediatru; este specialistul principal al Ministerului Sănătăţii. Din 1980 si pana în prezent este Preşedinte al Asociaţiei Chirurgilor Pediatri Universitari din R. Moldova; Şefa catedrei Chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică a I.P. U.S.M.F. „Nicolae Testemiţanu”. Din 2002 detine funcţia de Director Coordonator al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic Academician “Natalia Gheorghiu. Este membru al Asociaţiei al Chirurgilor Pediatri din România. 2001-2009 - Deputat în Parlamentul R. Moldova. Distinctii: - “Ordinul Republicii”; „Om Emerit”, medalia 60 ani al AȘM, medalia „Nicolae Testemiţanu”, Membru de Onoare al Societății Române de Chirurgie.

Sub îndrumarea ei au fost susţinute opt teze de doctor habilitat în științe medicale şi 28 teze de doctor științe medicale, pe diverse teme de diagnostic, tratament, profilaxie a copiilor cu patologie chirurgicală, neurochirurgicală, urologică, anesteziologie și reanimatologie, ortopedie și traumatologie pediatrică și la adult etc.

Luni

Admir răsăritul noului an. Eminescu a surprins genial aceste prefaceri și gânduri care ne încearcă pe toți la cumpăna dintre ani: „Cu mâine zile-ți adaogi/ Cu ieri viața ta o scazi/ Și ai cu toate astea-n față/ De-a pururi ziua cea de azi.”

Mă prinde dorul de bastină. Recent am fost la țară, în satul meu natal Tătărăca Veche, raionul Soroca. Dorul de casă, cu trecerea anilor, este tot mai puternic și în special amintirile locurilor unde părinții mi-au dat viață, m-au educat, mi-au dat șapte ani de acasă și mi-au acceptat dorința de a continua studiile la Universitatea de Medicină. Am fost la cimitir, unde sunt îngropați părinții, bunicii, străbunicii.

Noaptea am sperat, că voi visa părinții, dar nu a fost să fie. Oamenii din satul meu natal sunt minunați, dar unii din ei suferă, că nu mai sunt alături copiii, care au plecat in străinătate pentru o viață mai bună. Am fost la Gimnaziul din sat care îmi poartă numele, cât și la grădinița de copii și oficiul medical. Seara l-am sunat pe nepotul Valentin, student la USMF “Nicolae Testemițanu” și am vorbit despre viitorul medicinii.

La acest început de ianuarie urez la toată lumea „La mulți ani sănătosi!”.

Marți

M-am trezit la ora 4:30. Am luat micul dejun, o cafea și o tartină. La ora 6:00 am fost în Clinica de chirurgie după care consultația pacienților în secția de reanimație chirurgicală, a copiilor, care se externau postoperator, a pacienților cu boli chirurgicale din provincie. Am răspuns la mai multe solicitări telefonice. Am avut trei intervenții chirurgicale, am controlat două Protocoale Clinice Naționale pe Chirurgie. Am ajuns acasă seara tarziu. Am fost solicitată pentru trei consultații ale pacienților de medicii chirurgi din raioanele Republicii.

Miercuri

Impreună cu mai mulți colegi am discutat despre evoluția chirurgiei Pediatrice și totodată despre capacitatea enormă a fondatorului ei, a savantului, academicianului Natalia Gheorghiu, care a desprins această supraspecializare din trunchiul mamă al Chirurgiei Generale. Explicația principală a fost, de a acumula un volum imens de cunoștințe în domeniul chirurgiei copilului pentru o permanentă îmbunătățire a rezultatelor terapeutice și, prin urmare, o mai mare siguranță și încredere a pacientului, atunci, când se adresează unui specialist cu acest înalt grad de calificare. Am concluzionat, că consecințele acestui gest al profesoarei noastre a fost, este și va fi unul benefic pentru medicină în genere, pentru viitorul adult, deoarece gradul de complexitate la care a ajuns această nobilă meserie este evidentă pentru pacient, pentru sănătatea lui, pentru viitorul țării noastre.

Seara, noi, elevii academicianului Natalia Gheorghiu, am vizitat cimitirul Central de pe strada Armenească, unde îsi doarme somnul de veci Distinsa Doamnă, Savant, Om, Dăruitor de viață, Avocatul nostru, al tuturora, Natalia Gheorghiu. Am încheiat ziua cu o masă de pomenire și am spus, că profesoara noastră nu va muri niciodată, cât suntem noi, elevii și acea școală de chirurgie pediatrică, pe care Domnia Sa a fondat-o, deoarece numele Natalia Gheorghiu este legat de o veșnicie.

Joi

Am emoții, și mîndrie, multe sentimente, deoarece mi-a reușit impreuna cu colegii sa facem bilanțul chirurgiei pediatrice în cei 60 de ani și 103 ani de la nașterea academicianului Natalia Gheorghiu.

Agenda zilei a fost destul de încărcată, consultația pacienților, participarea în consilii, prelegere, seminar practic, operații, lucrul cu doctoranzii. Seara am stat până târziu, evaluând lucrările colaboratorilor științifici.

Vineri

Trezire la ora 4:30. Dimineața începe cu vizita pacienților în secția de reanimație chirurgicală, consultația pacienților, conferența matinală, intervenții chirurgicale, consultația pacienților gravi din serviciul de chirurgie pediatrică. De comun cu colegii am programat viitoarele Protocoale Clinice Naționale pe problemele chirurguie, ortopediei, urologiei pediatrice. Am revenit acasă târziu, dar și mă culc târziu.

Noaptea am fost trezită de repetate ori de colegii mei, chirurgi pediatri, care s-au confruntat cu cazuri deficile a pacienților. A fost o noapte grea, neliniștită și de o mare răspundere, deoarece, nevăzând personal pacientul, dai unele recomandări, bazându-te pe spusele colegilor și deseori te întrebi, oare nu am greșit?

În momentele dificile, ne amintim cuvintele spuse de profesoara Gheorghiu, care acumulase o experiență extrem de bogată și a avut publicații valoroase. Ea ne îndemna să tratăm toți bolnavii cu aceeași atenție și același profesionalism la orice oră am fi solicitați. Permanent repeta că nu există pacienți bogați sau săraci, pacienți cu poziții sociale, ori politice priveligiate, sau oameni de rând, trebuie să aveți față de toți, aceiași înțelegere, și compasiune pentru suferințele lor. Așa ne-a învățat profesoarea noastră Natalia Gheorghiu, care a abordat plină de curaj domenii de vârf ale chirurgiei pediatrice, fiind înconjurată de specialiști de valoare pe care i-a format și i-a tratatat cu repect și grijă părintească.