Născut la 3 martie 2005 la Chișinău, învață la Liceul Prometeu-Prim, clasa 7-a. Îi place să filmeze, să fotografieze, să programeze și să cânte la chitară. Este un tânăr activ, colaborand mult cu Radio Moldova si Centrul Media pentru Tineri. Vlogger.

Luni

Începe o săptămână care este pe jumătate de școală, pe jumătate de vacanță.

Astăzi a fost o zi liniștită, cu soare, în care vara a început să își arate zilele însorite. Acum școala începe să devină plictisitoare, cel puțin ultimele zile. Nu că aș critica școala, că până la urmă este un loc unde stai toată ziua cu prietenii și socializezi. Doar că ultimele zile sunt monotone!

Zilele acestea se vorbește peste tot despre arestarea lui Dorin Chirtoacă! Și încep să mă întreb. Oare ce s-a întâmplat cu acest om care a intrat în politică așa triumfător, așa un războinic înflăcărat pentru un oraș european și care așa de mult vroia să lupte cu corupția! Oare să-l fi prins și pe el „infecția” asta din politica moldovenească și s-a amestecat cu toți corupții din politica noastră? Uite așa, încă un fost om de onoare a fost manipulat de bani și interese. Mie personal, chiar îmi pare rău. Și încă am mai auzit că socialiștii au cele mai mari șanse să preia Primăria, ceea ce nu ar fi o veste foarte bună! Și până la urmă tot noi, cei care zi de zi ne călcăm pe suflet pentru a mai da o șansă Moldovei, suferim foarte mult, sărăcind tot mai mult!!! Cine va crește viitorul țării? Sau mai bine ar fi să intreb, în ce mediu va putea crește viitorul țării? Sper că atunci când voi atinge majoratul să am și răspuns.

Marți

Azi e penultima zi de școală, în care ne-am uitat la două filme, am vorbit cu prietenii. Ajungând acasă, fiind un gen de copil căruia îi place să se uite la știri, deschid computerul și încep să navighez să stiu ce mai este nou pe portalurile de știri din Moldova. Intrând mai întâi pe la Europa Liberă, analizez ce este nou și deîndată îmi vine în minte: „De ce nu intru pe alte site-uri să văd ce mai publică și ele?”. Eu tot timpul caut site-urile unde sunt sigur că nu o să fiu fraierit. Iată că mă duc să văd ce este nou pe site-ul unei televiziuni private de la noi. Încep să citesc fiecare articol pe rând și observ că devin stresat, enervat de lumea asta crudă, bla bla bla. Dar stai? Ce s-a întâmplat? De ce

Trebuie să știi să faci alegerea corectă a surselor din care te informezi..

brusc am devenit un stresat trist dezamăgit. Acum am înțeles că televiziunile mai au o armă folosită împotriva noastră: știrile negative în exces. Un canal tv care se respectă nu trebuie să facă o duzină întreagă de știri negative și doar puținul loc care mai rămâne să-l lase știrilor pozitive sau neutre. Știrile negative ne fac să începem să gândim pesimist. Ne induc o stare de nesiguranță și un sentiment de un permanent pericol, o permanentă amenințare. Iată de ce e important să existe un echilibru prin știri. Iată de ce trebuie să știi să faci alegerea corectă a surselor din care te informezi.

Miercuri

Suuuper!!! Azi este ultimul sunet, azi începe vacanța!!! Mă simt de parcă a trecut prea repede acest an școlar! Probabil este pentru că a fost un an productiv într-o școală foarte bună care te ajută să devii o personalitate! Cu atâtea emoții am intrat pe poarta școlii, văzând și auzind în jur și mai multe emoții! Peste tot erau copii mai mari, mai mici care vorbeau înflăcărați despre cum vor petrece vacanța. În ochii copiilor se observa bucuria adusă de vară!!! Și evident că și eu mă simțeam de asemenea foarte emoționat! Vacanța asta va fi una activă! Voi filma aproape zilnic pentru vlogul meu, mă voi întâlni cu prietenii și mă voi distra foarte bine în tabără!!!

Ați auzit și voi? Chiar azi a fost un atac terorist in Afganistan! Și ați observat că despre acest atac s-a vorbit mai puțin decât despre cele din Manchester sau cele din Franța sau Germania? Orientul Mijlociu este în general o zonă

Mii de oameni suferă, având în ochi lacrimi ..

tensionată și plină de conflicte violente, dar terorismul este la fel de hidos peste tot. Este groaznic!!! De când au început atacurile teroriste din Europa, mi-a apărut întrebarea: „De ce ai face în așa hal rău unei comunități?”. Serios. Mii de oameni suferă, având în ochi lacrimi din cauza lor. A face rău cuiva nu poate aduce onoare și nici demnitate. Din păcate conflictele care exista în jurul Siriei au început să genereze pericole în lumea paşnică a Europei…

Joi

Azi e Ziua copiilor, 1 iunie!!! Nici nu ştiu de ce să mă bucur mai mult - de începutul vacanţei sau de această sărbătoare. De un an întreg tot aștept ziua asta! O zi în care noi suntem sărbătoriți! Super! Noi am mers de dimineață la Orheiul Vechi, la Butuceni. Acolo am fotografiat, am admirat peisajele rar întâlnite prin alte părți și am filmat cum petrec ziua de 1 iunie copiii de acolo. Mi-am dat seama că noi, copii de la oraș, sărbătorim mult mai luxurios această zi decât cei din sate. Doar acum am văzut că noi avem cele mai multe motive să fim bucuroși și oricum suntem tot timpul nemulțumiți. În timp ce copii de la sate se bucură așa

Orice copil are nevoie de măcar o zi de atenție ca să nu se simtă trist. Și, din păcate, copiii din satele noastre nu au destulă...

de tare pentru lucruri atât de neînsemnate! Acei copiii au învățat să se bucure cu adevărat! În timp ce noi de ziua copiilor îi facem pe părinți să-și scoată cât mai mulți bani din buzunare, copii de la sat nici nu se gândesc cadouri scumpe. Ba chiar îi ajută pe părinți în gospodărie și lucrează, chiar şi de ziua copiilor. Asta nu mi se pare corect. Da, ei sunt harnici, sunt bravo, dar orice copil are nevoie de măcar o zi de atenție ca să nu se simtă trist. Copiii au nevoie de atenție. Și din păcate copiii din satele noastre nu au destulă…

Azi am fost invitat la o dezbatere la emisiunea unui cunoscut moderator de la un post privat de televiziune și împreună cu alți copii am discutat despre cum vedem noi viitorul Republicii Moldova. Concluzia noastră a fost că Moldova are niște copii foarte deștepții, dar acești copii nu au condiții pentru a rămâne acasă. Eu am spus că în Moldova sunt prea mulți hoți la putere și lupta împotriva corupției sau împotriva oligarhilor trebuie să fie principala cale de dezvoltare a Republicii Moldova.

Vineri

Azi e prima zi în care am simţit cu adevărat că e vacanţă - nu m-a trezit nimeni!!! Sau stai. M-a trezit totuși alarma anti-aeriană. Eu consider că această rămășiță din perioada URSS-ului, când toată lumea se pregătea să se apere de bombardamentele americane, este destul de inutilă acum. După idee țara noastră nu se află în timpul războiului, nu? Și chiar dacă, doamne ferește, s-ar întâmpla ceva, oameni nu ar știi dacă alarma asta este adevărată, sau din nou, doar un test? Iată așa e situația la noi.

Dar, oricum, vacanța a început!!! Această vacanță va fi una din cele mai

Vreau să mă dezvolt în ceea ce-mi place și în timpul anului școlar nu pot să găsesc timp ...

productive din toate pe care le-am mai avut. De ce? Am de gând să fac o duzină de chestii!!! În primul rând, vreau să mă dezvolt în ceea ce-mi place și în timpul anului școlar nu pot să găsesc timp. Mai exact ar fi informatica și chitară care va deveni şi mai interesantă după ce îmi voi cumpăra una electrică - mi-o doresc de atâta timp !!! Am de gând să mă întâlnesc cu prietenii, să filmez cât mai mult posibil pentru vlog și de asemenea să și fotografiez. Va fi o vară productivă şi foarte activă!!! Vara este un timp care trebuie prețuit. Poți face foarte multe lucruri. Iată de ce mie îmi place vara!!!