„Toți, la o masă, într-o casă. Oriunde...”

Doina van Tooren-Rotaru s-a născut la 19 mai 1975 la Chișinău. A studiat la Universitatea Babeș Bolyai de la Cluj, precum si Universitatea Erasmus din Rotterdam. A emigrat in Olanda in 2001. A lucrat 15 ani in domeniul bancar, iar acum un an si-a lansat propria afacere in consultantă financiară. Momentan locuiește in Irlanda/Dublin unde familia ei s-a mutat recent.

Luni

Prima zi după revelion e de obicei pașnica si leneșa, o zi perfecta pentru meditații.

Familia mea, ca si a multor moldoveni, e divizata geografic si, momentan, ne aflam in trei tari: Moldova, Olanda si Irlanda. Rar când reușim sa fim cu toții împreuna - atât de rar, încât anul acesta de revelion ăștia mici si-au pus o singura dorința pentru 2018: ca in anul nou sa ne adunam odată si odată cu toții: buneii, părinți si nepoții. Toți, la o masa, într-o casa. Oriunde.

Oare câți moldoveni si-au pus la hotarul dintre ani aceasta dorința?

Azi i-am petrecut pe cei din Olanda acasă. Sărbătorile au fost succinte, toți avem angajamente, slujbe. Ne-am sculat devreme, in tăcere am făcut micul de un, am hrănit copiii, in tăcere ne-am îmbrățișat si ne-am despărțit.

Libertatea noastră intelectuala si materiala - are un preț: distanta si separarea.

Marti

In aceasta săptămâna copiii au vacanta si, respectiv, stau acasă si trebuie distrați. Distracțiile noastre sunt „active”: fiind in Irlanda, unde natura este incredibil de frumoasa, am îndrăgita plimbările. In timpul acestui mers activ, ocupația preferata a fetițelor mele este joaca „Întrebare - Răspuns”: îmi adresează toate întrebările care le frământa, le discutam si încercam împreuna sa găsim răspunsul.

Azi am ales destinatia Bray-Graystone.

Aceasta este una dintre cele mai memorabile si frumoase rute pe care eu am descoperi-o in Irlanda. E o cale de-a lungul coastei maritime, oferind priveliști de nedescris deasupra Marii Irlandeze, Munților Wicklow și orașului Bray.

In Irlanda am învățat sa nu-mi modific planurile după cum e timpul. Ne-am obișnuit si am învățat sa avem haine pentru orice fel de timp - fie ploaie , fie vânt – mai ales ca într-o singura zi poți avea toate cele patru anotimpuri.

Am parcurs cei șase km într-o ora si un sfert - a fost magnific!

Miercuri

Magia sărbătorilor se topește.

Trei zile e prea lung pentru a nu intra pe la birou. Am intrat, mi-am citit posta. Ador aceasta perioada a anului când zilele tale de odihnă corespund cu cele ale întregii lumi! Posta e putina.

Ziua mea de lucru se împarte in doua: prima jumătatea lucrez in regim european, cu echipa si partenerii din Olanda, iar după masa - in regim SUA. Respectiv, după-amiezile mele si serile sunt foarte încărcate, din motiv de diferența de timp, deoarece in SUA e încă zi activa atunci când in Irlanda e seara.

Ca sa am un echilibru intre viața mea profesionala si privata, si având in vedere ca am doi copii mici - trebuie sa fiu foarte bine organizata si eficienta. Si totuși - permanent mi-i frica sa nu uit sa fac ceva. Sa nu uit sa fac ce am promis. Sa nu duc pe nimeni in eroare. Sa fiu atenta. Sa verific de câteva ori rezultatele.

Respectiv, am vreo trei agende: una in computer, o copie in geanta, si alta in cap.

Viața mea profesionala se împarte intre două tari: intre Olanda unde am început activitatea profesionala si unde am locuit pana acum un an, si Irlanda... O data pe săptămâna fac naveta Dublin-Amsterdam. Pentru 2018 mi-am promis sa călătoresc mai puțin si sa fiu mai mult acasă cu fetele mele.

Astăzi mi-am planificat toate activitățile pana la sfârșitul lunii februarie. M-am străduit sa păstrez weekend-urile libere. La fel ca si zilele de vineri, ca sa am timp pentru... „Întrebare -Răspuns”. Nu sunt sigură că o sa mă tina de cuvânt aici.

Joi

Am decis azi sa consacru ceva timp grupului social pe care il administrez „Moldovenii in Irlanda’ de pe Facebook. Am deschis acest grup ca o reacție de protest atunci când am văzut ca in Irlanda moldovenii au tot felul de grupuri pentru „vânzare - cumpărare” sau anunturi de publicitate. Nici un grup care sa folosească o platforma informațională, unde sa se discute noutățile social-politice de acasă. Sau cel puțin unde sa se difuzeze obiectiv informațiile importante.

Am decis sa-l deschis eu. Am acumulat foarte rapid o audienta impresionanta. De anunțuri comerciale nu am putut scapa, deși repetat rugam si informam audienta sa respecte specificul grupului si sa nu folosească platforma noastră pentru ‘alungirea unghiilor’ sau ‘vânzări de mașini’. Credeți că rugămintea a fost respectata? Nu.

Când vom începe sa ne respectam, sa ne auzim, sa ne debarasam de obsesii materiale, când vom avea o tendința sincera de a ne informa, dezvolta, tinde spre schimbare si progres?

Cum vom reușii sa ne cream o opinie proprie, independenta, pentru a lua o decizie corecta?

Rețelele sociale sunt pline de ‚ferme’ de troli - o realitate foarte periculoasa după părerea mea. Si daca noi, voluntar, efuzam sa ne informam corect - cum vom rezista prostiei si manipulări?

Vineri

Revin la simțământul straniu, poate chiar trist pe care l-am avut in prima zi a anului. Știu foarte bine ce vreau, dar si mai bine, ce nu vreau in 2018:

Nu vreau :

sa aud despre lăcomie, furt, abuz si crime care practic zilnic au loc in Moldova

Nu vreau noutăți triste

Nu vreau computer - iPoduri - si iPaduri care sa înlocuiască jucăriile

Nu vreau minciuni electorale si fraude.

Nu vreau ca regulile si bunul simt sa fie ignorate

Vreau: