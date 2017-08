Cum Putin și Medvedev nu înțeleg nimic din democrația americană

Niște declarații recente ale lui Dmitri Medvedev, premierul Rusiei și fost președinte alternativ cu Putin, despre care în general uită toată lumea, într-atât rolul lui, indiferent de funcție, e pur decorativ, arată cât de tare s-a păcălit Putin în legătură cu noul președinte SUA și cât de puțin înțeleg ei, acolo la Kremlin, funcționarea democrației americane.



Mai întâi, Medvedev a spus că impunând noi sancțiuni Rusiei pentru invadarea Crimeei și a estului Ucrainei, SUA au declanșat „un autentic război comercial" cu Moscova.



Formula este, desigur, cu totul dincolo de adevăr. Pentru a putea vorbi de un „război comercial” ar trebui in primul rând să existe comerț între cele două părți. In realitate, exporturile Washingtonului spre Rusia reprezintă mai puțin de 0,1% din Produsul Intern Brut (PIB) al SUA. Importurile americane din Rusia reprezintă 0,2% din PIB.



Dar nu ignorarea unor date economice elementare a fost lucrul cel mai surprinzător în declarațiile lui Medvedev. Medvedev a mai spus, pe un ton de ciudă, că administrația lui Donald Trump „și-a dovedit neputința totală lăsându-se umilită de Congres și cedându-și prerogativele executive”.



Asta dovedește în mintea lui Medvedev o ignorare totală a separării puterilor în stat și a felului în care funcționează democrația SUA. In realitate, atât Putin cât și Medvedev văd executivul, președinția și guvernul, ca pe cel mai important mecanism în funcționarea statului.



Și Putin a avut recent niște remarci din care reieșea că e dezamăgit de Trump. E ca și cum încetul cu încetul Putin și Medvedev ar începe să priceapă că în SUA președintele nu este atotputernic și că acolo funcționează o întreagă constelație de forțe în echilibru, de la Congres la președinte, trecând prin serviciile de informații, FBI-ul și presa total independentă. E ca și cum Putin și Medvedev arată că n-au priceput niciodată cum funcționează democrația. Ca și cum și-ar spune că Trump nu e „bărbat adevărat” (настоящий мужик, cum zic rușii), lăsând Congresul să-și facă de cap și presa să scrie despre el asemenea lucruri.