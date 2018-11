Cuvântul skillet din limba engleză are în românește mai multe sensuri: cratiță, tigaie, creuzet (acela din industria metalurgică, forma în care se toarnă metalul topit).

E greu de ghicit la care anume din aceste sensuri s-a gândit pianistul și organistul american de jazz John Medeski când a înființat în 2015 trupa John John Medeski’s Mad Skillet. Un lucru e însă sigur: arta culinară și metalurgia au un principiu comun - amestecul.

În cazul muzicii pe care o cântă acești întrumentiști din Statele Unite, amestecul înseamnă (o spune pagina lor de pe Facebook) „acel adânc New Orleans groove îmbibat în jazz, blues, rock psihedelic și rythm & blues”.

Genitivul din John Medeski’s Mad Skillet ne spune că liderul grupului este John Medeski, despre care am mai vorbit la Dicționarul de sunete rare, când v-am prezentat grupul Medeski, Martin & Wood.

Din noua trupă a lui Medeski mai fac parte ghitaristul Will Bernard și doi muzicieni născuți în New Orleans: bateristul Terence Higgins, și sousafonistul Kirk Joseph (sousafonul este un instrument de suflat înrudit cu tuba de concert, mai mare însă, care se încolăcește în jurul muzicianului și are cupa deasupra acestuia, dominând restul orchestrei care de obicei cântă în marș, cum se face în mod tradițional la New Orleans)

Medeski spune despre Higgins și Joseph că sînt o secție ritmică formidabilă, explicînd că deși „mustesc” de tradiție, sînt oricînd gata să o ia în orice direcție îi cheamă muzica. E rar, mai spune John Medeski, să găsești muzicieni cu rădăcini adânci în tradiție atăt de deschiși la experiment.

Acum trei zile, vineri 9 noiembrie 2018, John Medeski’s Mad Skillet și-au lansat albumul de debut, numit chiar așa: „Mad Skillet”, de pe care noi ascultăm acum piesa „Little Miss Piggy”, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol veți găsi o secvență video din concertul lui John Medeski’s Mad Skillet acum un an la vestivalul „Blues Alive” de la Šumperk, Republica Cehă.

