Jared Kushner și procesul de pace israelo-palestinian

Ginerele presedintelui Trump, Jared Kushner a revenit in Orientul Mijlociu pentru a impulsiona procesul de pace. Este actuala conjunctura favorabila unui astfel de demers? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Kushner a inceput calatoria la Cairo, unde s-a intilnit cu presedintele Egiptului, Abdel Fatah al-Sissi, si a purtat convorbiri cu oficialitati saudite si din Emiratele Arabe Unite. Delegatia americana s-a intilnit si cu oficialitati din Qatar si Iordania.

De la ultima sa vizita in regiune, in iunie, Jared Kushner are de facut fata unor noi obstacole. In Israel, urmatoarea etapa a căăatoriei sale, premierul Benjamin Netanyahu, este implicat intr-un scandal de coruptie si pe acest fond, primul ministru depinde in mare masura de coalitia sa de dreapta si i-ar fi foarte dificil sa faca concesii in procesul de pace.

De cealalta parte, presedintele palestinian, Mahmoud Abbas este nepopular si izolat politic, tensiunile intre el si miscarea Hamas accentuîndu-se in ultima vreme. Observatorii politici considera ca ambii lideri sint mult prea concentrati asupra problemelor lor interne, pentru a se putea ocupa de procesul de pace.

In plus, nici presedintele Trump nu este intr-o situatie politica prea buna. Dan Shapiro, care este fost ambasador al Israelului in Statele Unite, a spus ca la începutul anului era increzator ca se pot realiza progrese, pentru ca ambii lideri isi doreau relatii bune cu Washingtonul. Dar acum Shapiro crede ca momentul nu este prielnic, avantajul de plecare a fost irosit. Alti experti cred ca tocmai aceasta situatie îi va obliga pe Abbas si Netanyahu sa negocieze, pentru a arăta că realizează ceva si a distrage atentia de la problemele politice pe care le au.

Un recent sondaj arata ca procesul de pace e înca popular intre israelieni si palestinieni, o majoritate de mici dimensiuni sprijina crearea a doua state. In plus faptul ca Trump nu doreste sa se pronunte public in favoarea solutiei cu doua state, ingreuneaza misiunea lui Abbas.

Familia lui Jared Kushner a sprijinit in trecut asezari evreiesti in teritorii ocupate, la fel ca si ambasadorul american in Israel, David Friedman, a carui fiica a emigrat in Israel si va deveni cetatean in aceste zile.

Departamentul de Stat arată că Donald Trump nu respinge idea coexistentei a două state si este dispus sa sprijine orice solutie agreata de partile implicate in conflict.