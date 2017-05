Administrația Trump și afacerea Jared Kushner

Presedintele Trump a revenit in America dupa o calatorie in Orientul Mijlociu si Europa. Desi el si-ar dori sa se vorbeasca mai mult despre ceea ce a facut acolo – desi nu sint putini critici – tema care domină este scandalul legat de amestecul Rusiei in alegeri. Despre faza în care a ajuns scandalul, o relatare corespondentului Europei Libere la Washington.

Ceea ce preocupă acum este o stire, publicata la inceput in Washington Post, din care rezulta ca ginerele presedintelui Trump, Jared Kushner i-ar fi cerut ambasadorului Rusiei, in decembrie, sa faciliteze un canal de comunicare direct si secret cu Kremlinul. In conformitate cu sursa de presa, la momentul respectiv, ambasadorul ar fi comunicat superiorilor săi la Moscova această solicitare.

Mulți, intre care si senatorul republican Lindsey Graham, sustin că știrea nu are sens. Ei se intreabă de ce ar fi comunicat ambasadorul Kisliak, stiind ca ar fi putut fi interceptat, o astfel de informatie, de natură să-l implice pe Kushner.

Fox News a aflat de la Casa Alba o versiune, neconfirmată, că întilnirea ar fi avut loc, dar că ambasadorul a formulat solicitarea, nu Kushner.

Intre analistii care cred ca stirea ar putea fi reala, opiniile se împart intre cei care sustin ca Jared Kushner este un începator in politică si a comis o eroare naivă si altii care spun ca pur si simplu, echipa de tranzitie a lui Trump nu avea incredere in Barack Obama, inclusiv in serviciile de informatii, si a simtit nevoia sa comunice cu Rusia, separat si în secret, in intentia de a imbunatati relatia.

Din nefericire insa, ceea ce s-a intimplat in ultimele luni, culminind cu concedierea directorului FBI, care conducea ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegeri, știrbeste credibilitatea administratiei Trump, pentru că invită la suspiciuni, chiar daca acestea se vor dovedi nefondate.

Ceea ce deranjeaza analistii politici nu este posibilitatea ca Kushner să incerce să lucreze la imbunatatirea relatiilor cu Rusia, ci faptul ca ar fi incercat sa o faca ascunzindu-se de institutii ale Statelor Unite. Si nu se stie – daca e adevarat – de ce?

Dar mai exista si o alta fateta a realitatii. Tot Washington Post a publicat un articol din care rezulta ca exista suspiciunea ca multe dintre aceste scurgeri de informatii provin nu de servicii de informatii sau de la sustinatori ai administratiei anterioare, ci chiar din interiorul Casei Albe. Or, acolo – spune presa – se duce o lupta acerba intre doua tendinte, cea ultra-nationalista, avindu-i in centru pe strategul Steve Bannon si autorul de discursuri Stephen Miller, care doresc ca Donald Trump sa ramina fidel bazei sale electorale, si o alta factiune considerata moderata si mai inclinata catre globalizare, condusa de Kushner si consilierul economic, Gary Cohn. Or este clar careia dintre factiuni i-ar conveni diminuarea influentei lui Jared Kushner. Asta complica o poveste si-asa suficient de incilcita.