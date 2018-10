Jair Bolsonaro, un populist de extremă dreaptă președinte al Braziliei

Cine crede ca ofensiva populismului in lume este in regres trebuie din acest weekend sa priveasca si catre o alta tara mare si importanta, Brazilia. Despre rezultatul alegerilor prezidentiale de acolo o relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Jair Bolsonaro, fost capitan in armata, membru al Parlamentului si populist de dreapta a fost ales presedintele Braziliei, in ceea ce este caracterizat drept o alta revolta populara, anti-sistem. Aceasta optiune adauga Brazilia la lista nationalistilor de dreapta care conduc tari ale lumii de la Statele Unite, la Ungaria sau Filipine si nu putine alte tari.

Bolsonaro a avut o campanie asemanatoare celei a presedintelui Trump, cu accent pe retelele de socializare, atacind coruptia elitelor politice si promitind combaterea criminalitatii cu o mina de fier. El si-a demonizat oponentii si a polarizat tara, denigrind minoritati, femei si homosexuali.

Intr-o interventie de dupa victorie, Jair Bolsonaro a amenintat lideri ai opozitiei cu inchisoarea, aratind ca Brazilia „nu poate sa continue sa cocheteze cu socialismul, comunismul, populismul si extremismul stingii”. Dar intr-o alocutiune ulterioara catre natiune, el a facut apel la unitate nationala spunind „Țara apartine tuturor, brazilienilor nascuti aici si celor care se simt brazilieni. Brazilia este o tara cu opinii, culori si orientari diverse. Legea este pentru toti”.

Jair Bolsonaro ia apararea fostei dictaturi militare din Brazilia, crezind ca aceasta nu a ucis suficienti dizidenti. Nu este mai putin adevarat ca tara este marcata de coruptie la nivel inalt, violenta si o economie in deriva si faptul ca contracandidatul lui Bolsonaro reprezenta continuitate nu l-a ajutat.

De la restaurarea democratiei in Brazilia, in 1985, doi presedinti au fost inculpati, unul aflindu-se la inchisoare; o treime din membrii camerei inferioare a parlamentului sint investigati pentru coruptie. La inceputul ciclului electoral, Jair Bolsonaro nu a fost considerat un candidat serios ci unul mai curind excentric, dar s-a impus in ciuda absentei unui partid semnificativ, adresindu-se direct electoratului pe Facebook live. Solutiile sale simple si dure i-au atras simpatia unor categorii similare celor care l-au sprijinit pe Trump: promotori ai dreptului la port arma si clerici evanghelici. Aceasta popularitate a crescut in ciuda faptului ca intre altele, Jair Bolsonaro a spus despre o politiciana ca este prea urîtă pentru a fi violată sau ca e de preferat un copil mort, decit unul homosexual.

Anul trecut el a declarat ca urmasi ai sclavilor de origine africana sint „grasi si lenesi”. In ultima vreme el si-a mai moderat pozitiile dupa ce de exemplu spusese ca pentru reducerea criminalitatii doreste sa inarmeze populatia pentru ca focurilor de arma sa li se raspunda cu focuri de arma.

Jair Bolsonaro, la fel ca alti populisti a inteles curentul popular si a cistigat cu o retorica impotriva „corectitudinii politice”. Mesajul sau catre electorat a fost „Daca America a putut sa-l aleaga pe Trump, si Brazilia poate”. Si a avut dreptate.