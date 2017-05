Ion Sturza: „Disperarea PD a dus la un şir lung şi destul de bizar de greşeli”

Petras Austrevicius, raportor pentru Moldova în Parlamentul European, a confirmat pentru Europa Liberă că legislativul UE vrea să amâne acordarea ajutorului pentru R. Moldova din cauza intenţiei Partidului Democrat de guvernământ și a Partidul Socialiștilor apropiat președintelui Igor Dodon de a schimba sistemul electoral, şi că decizia va fi făcută publică la cea mai apropiată şedinţă în plen a Parlamentului European. Corespondenta Europei Libere Liliana Barbăroşie a stat de vorbă despre această amânare cu fostul premier moldovean, om de afaceri stabilit în România, Ion Sturza.

Europa Liberă: De credeţi că riscă autorităţile de la Chişinău cu asistenţa europeană, doar ca să realizeze această reformă controversată?

Ion Sturza: „Pentru mine este o enigmă ce e mai mult: aroganţă, disperare sau prostie la Chişinău, cu această reformă a sistemului electoral? Poate e şi disperare. Să ajungi sub 3% în opţiunile de vot ale cetăţenilor este o „performanţă”. Nici liderii Partidului Democrat, cu toată perseverenţa și cu bugete enorme pentru PR, nu prea au excelat în opţiunile cetăţenilor Republicii Moldova. Toate aceste lucruri, cred, au stârnit disperarea PD, care a dus la un şir lung şi destul de bizar de greşeli. Printre care și insistenţa cu care s-a promovat în mass-media votul uninominal, iarăşi, cu bugete enorme, vorbim de milioane de euro. Şi aceleaşi sute de mii de semnături, majoritatea dintre ele, aparent, sunt false. Aceleaşi ONG-uri care sunt mai mult nişte fantome. Dar şi mai grav e ceea ce s-a întâmplat pe plan extern. Eu aveam zilele acestea informaţii că se conturează o opinie de consens, de la Veneţia până la Bruxelles, că autorităţile de la Chişinău cam întrec măsura, că, de fapt, se fac presiuni, se trişează, dar unele elemente chiar pot fi tratate ca încercare de corupere. Ceea ce este extrem de grav, dacă e aşa. Eu citez dintr-un document intern, din interiorul Uniunii Europene.”

Europa Liberă: Democraţii aici, la Chişinău, vorbesc că, dimpotrivă, opoziţia ar face presiuni asupra Comisiei de la Veneţia, de exemplu prin faptul că ar crește aşteptările faţă de acel aviz pe marginea votului mixt care ar trebui să vină în iunie. Acum dumneavoastră ziceţi că puterea de la Chişinău exercită presiuni asupra Comisiei?

Ion Sturza: „Impunerea unor decizii pe plan intern a trecut fără mari opoziţii din partea societăţii, din partea partidelor. Se părea că acest lucru se poate face şi pe plan extern. Numai că, atunci când îl faci într-o formă atât de străvezie, cusută cu aţă, când apar suspiciuni, menționez cuvântul cheie: încercare de corupere de către autorităţile de la Chişinău, atunci e clar că vor fugi de Republica Moldova sau de aceste decizii ca dracul de tămâie. Nu în zadar au apărut aceste semnale străvezii, această declaraţie a partidelor mari europene, acel interviu al secretarului Comisiei de la Veneţia, această intervenţie a parlamentarilor europeni, care au anunţat despre suspendarea finanțării RM. Nu ar trebui, bineînţeles, să ne bucure că se amână această finanţare. Ştiţi poziţia mea, eu niciodată nu am considerat un lucru bun că se amână aceste finanţări. Pentru că, până la urmă, o parte din bani ajung şi la oameni.”

Europa Liberă: Aş reveni un pic la ceea ce ziceaţi dumneavoastră mai devreme despre încercarea de corupere. Factologic, ce puneţi la baza acestei declaraţii?

Ion Sturza: „Multe detalii nu vă pot da. Vă spun despre nişte lucruri care se discută off the record, cum se spune, în anumite cercuri în Europa. Ceea ce a iritat mult este inclusiv armata aceasta de lobby-şti pe faţă şi mai puţin pe faţă, care încearcă să convingă, să argumenteze nişte lucruri în discuţiile cu decidenţii europeni. Pe aceștia Maia Sandu azi i-a numit lobby-şti. Ceea ce putea să meargă în Statele Unite ale Americii, unde lucrurile sunt mai mult sau mai puţin clare cu companiile de lobby, aceste lucruri sunt percepute foarte negativ în Comisia Europeană şi în Parlamentul European.”

Europa Liberă: Să facem nişte precizări, pentru că eu nu ştiu prea multe despre ce a avut în vedere Maia Sandu când a zis de lobby-şti. Dumneavoastră aţi înţeles mai bine?

Ion Sturza: „Da. Se vehiculează, ca să nu spunem cu certitudine, că Partidul Democrat, aşa cum a antamat în Statele Unite ale Americii compania Podesta Group, cu un buget foarte generos, care depăşeşte cu mult un milion de dolari, a antamat şi o companie de lobby-şti sau de lobby pentru a lucra în Comisia Europeană, la Parlamentul European. Lucru care, încă o dată vă spun, pentru Statele Unite ale Americii poate fi ok, dar nu e nicidecum ok pentru Europa. Şi aici vă puteţi aminti de cazul lui Adrian Severin, fost europarlamentar din partea României. Deci, acestea deja sunt lucruri care nu cred că vor fi discutate sau spuse pe faţă de cineva, dar se văd în deciziile care se iau în instituţiile respective europene.”

Europa Liberă: Acum, domnule Sturza, procesul acesta care a început (marţi s-ar putea ca în plenul Parlamentului European să se anunţe despre amânarea finanţării) şi lucrurile acestea, inevitabil, duc într-un punct: din nou izolarea Republicii Moldova, răcirea relaţiilor cu Uniunea Europeană. Şi vă întreb: aveţi impresia că puterea de la Chişinău, după ce a făcut atâtea eforturi ca să restabilească relațiile cu partenerii de dezvoltare, câte eforturi s-au făcut doar pentru a se semna un acord cu FMI, deci, îşi doreşte puterea de la Chişinău după atâtea eforturi din nou o izolare? Sau dacă pune în balanţă izolarea şi reforma electorală, şi trage mai greu pentru ei la cântar reforma? Ori cum să înţelegem?

Ion Sturza: „Noi vorbim retoric, cu valori şi principii, dar, până la urmă, politica este foarte personalizată. Dacă toate aceste elemente nu se transformă în capital politic şi electoral, atunci, bineînţeles, ele vor fi abandonate de către cei de la guvernare din Chişinău, care vor recurge la alte mecanisme pentru a-şi păstra puterea. Pentru că acolo nu există o strategie de reforme, o strategie de modernizare a ţării. Există nişte mişcări destul de haotice şi neconsecvente pentru a-şi consolida puterea, deci, a se menţine la putere. În comparaţie cu foarte mulţi politicieni, care, fără mari regrete, trec în opoziţie sau îşi caută de treabă în alte domenii, pentru cei care astăzi se află la putere în RM este o problemă existenţială. Nu e o problemă de a fi la putere sau a fi în opoziţie. Şi atunci coalizezi şi cu dracul, numai să treci puntea.”

Europa Liberă: Încercarea de a se promova, la sfârşitul anului trecut, o amnistie fiscală cu mari semne de întrebare, a fost cumva oprită, pentru că trebuia să se semneze un acord cu FMI. Și toată lumea a interpretat că dorinţa autorităţilor de a semna acordul cu FMI a fost mai mare decât cea de a promova amnistia. În acest caz, cum aţi anticipa dumneavoastră că se va întâmpla?

Ion Sturza: „Repet, este o problemă existenţială pentru cei care se află la guvernare, alternative în viaţa lor nu există sau nu prea există. Şi atunci putem să ne aşteptăm la orice. Inclusiv dacă lucrurile vor intra într-un impas, dar este mult mai uşor de prevăzut că ele vor intra într-un impas, ei vor renunța, în genere, la această reformă electorală. Luaţi în consideraţie că nu numai aceste sute de milioane de euro de la Uniunea Europeană nu vor veni, care sunt un suport bugetar direct, nu va veni nici a doua tranşă, cred eu, de la România. Acele peste 20 de milioane care pot veni sub formă de suport bugetar de la FMI sunt nimic, noi vorbim aici deja de câteva miliarde de lei care se transformă într-un deficit bugetar, pe care ori îl împrumuţi de pe piaţa internă, ori suspenzi nişte cheltuieli. Şi vorbim azi de cheltuielile legate de sectorul social, pedagogii aşteaptă creşteri de salarii. Deci, este o situaţie disperată din punct de vedere economic, social, în relaţiile cu electoratul, în relaţiile cu partenerii externi. Este o situaţie extrem de dificilă şi eu nu îi invidiez sub nicio formă. Aş mai adăuga aici că unda aceasta de şoc cu ceea ce s-a întâmplat în Parlament cu votul uninominal, mixt ş.a.m.d. poate să ducă la schimbări tectonice, deşi tectonice e un pic bombastic spus, şi în structura actuală politică de la Chişinău. Eu cred că nici Partidul Socialiştilor, nici fracţiunea lor în Parlament, nici electoratul aşa şi nu au înţeles ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua respectivă cu votul. Ei aşteaptă în continuare explicaţii de la liderul lor ce s-a întâmplat. În aceeaşi măsură, şi Partidul Democrat, şi activul lor e debusolat şi îngrijorat de ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua aceea. A fost un moft, o decizie ad hoc sau compromis? Şi au început încet-încet să „radă” tot spectrul politic și să îl repoziţioneze în favoarea opoziţiei, în favoarea altor partide. Este o mişcare absolut sinucigaşă din partea lor, din punctul meu de vedere. Mă refer la socialişti, pentru că PD nu mai are unde să cadă.”