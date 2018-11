Ion Manole: „Este important ca în Republica Moldova autoritățile să nu aibă o atitudine selectivă, să nu existe o justiție selectivă”

Asociația Promo-LEX a comunicat comisiei parlamentare care anchetează cazul Fundației „Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) și al fondatoarei acesteia Ludmila Kozlowska că rapoartele sale privind finanțele partidelor politice pentru anul 2017 și primul semestrul al acestui an nu conțin nici o informație despre fundația respectivă. În schimb, Promo-LEX a văzut în audierile comisiei un prilej de a comunica o dată în plus deputaților îngrijorările, concluziile și recomandările principale ale acestor rapoarte. Amănunte în interviul cu directorul executiv al organizației neguvernamentale, Ion Manole.

Europa Liberă: Promo-LEX s-a conformat citației comisiei parlamentare de anchetă creată pentru „cazul „Otwarty Dialog” (Dialog Deschis)” și și-a delegat reprezentanți la audierile acesteia. O comisie de anchetă creată pentru a limpezi lucrurile, „pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept ale imixtiunii ilegale a fundației respective și fondatoarei acesteia, Kozlowska, în treburile interne ale Republicii Moldova și finanțării ilegale a unor partide politice din Republica Moldova, acțiuni ce atentează la suveranitatea și securitatea națională a țării”. Pentru început, într-o notă informativă remisă comisiei se subliniază că Asociația Promo-LEX „nu poate fi privită ca parte implicată în ancheta privind imixtiunea Fundației „Otwarty Dialog” în treburile interne ale Republicii Moldova”. De ce a fost, dle Manole, necesară o astfel de precizare? De ce asociația s-a distanțat de ceea ce se numește anchetă în acest caz?

Ion Manole: „În primul rând, când am primit această invitație, am convocat o ședință cu colegii pentru a lua o decizie în acest sens, ținând cont și de faptul că în ultimul timp în special unele surse media din Republica Moldova încearcă să folosească și să distorsioneze mesajele, dar și informațiile pe care noi le publicăm în rapoartele noastre, în produsele pe care noi le elaborăm pentru opinia publică. Și pentru a evita orice fel de speculații în acest sens, cred că am procedat corect, am venit cu această notă informativă public pentru a ne expune poziția noastră vizavi de această invitație la această comisie.”

Europa Liberă: Promo-LEX a comunicat că în rapoartele sale privind finanțarea partidelor pentru anul 2017 și primul semestrul al acestui an nu conțin informații despre fundația Dialog Deschis. A fost firesc să nu fie? A considerat cineva asta drept o lacună?

Ion Manole: „N-am înțeles întrebarea, îmi cer scuze.”

Europa Liberă: A fost firesc ca rapoartele organizației dvs. să nu conțină date despre „Dialog Deschis” sau dimpotrivă?

Ion Manole: „Nu, Asociația Promo-LEX nu elaborează rapoarte referitor la activitatea altor organizații. Deci mă refer la rapoartele noastre de monitorizare a alegerilor sau de reflectare în ceea ce privește finanțele partidelor, cum partidele din Republica Moldova colectează banii și îi gestionează. La fel cum raportează cheltuielile privind campania electorală sau aspectele electorale.”

Europa Liberă: A fost ciudat să fiți invitați la această ședință?

Ion Manole: „Mă rog, este la discreția comisiei, pentru că în lege se spune că la solicitarea comisiei orice persoană sau instituție care cunoaște anumite informații sau probe care pot conține informații pentru această comisie este obligată să se prezinte. Noi am decis că nu avem un motiv să refuzăm, dimpotrivă vom putea folosi această ocazie pentru a reaminti opiniei publice și parlamentarilor despre rapoartele noastre, constatările din aceste rapoarte, dar și recomandările ce țin de gravele situații și probleme pe care noi le constatăm și venim cu recomandări pentru rezolvarea lor.”

Europa Liberă: Dle Manole, între aceste constatări sau îngrijorări este și faptul că organizații necomerciale filantropice locale, asociate cu politicieni sau partide politice, urmăresc scopuri politice și au activități de finanțare netransparentă, cum se constată, a formațiunilor politice. Despre ce este vorba mai exact? Ați putea deschide paranteza?

Ion Manole: „Da. Deci, conform metodologiilor noastre de monitorizare a alegerilor și a finanțelor partidelor politice, noi am identificat de foarte multe ori și am venit în rapoarte, am făcut aceste prezentări la conferințele pe care le-am organizat odată cu lansarea rapoartelor noastre, am încercat să discutăm cu actorii relevanți. Implicarea unor fundații, asociate sau apropiate unor partide politice sau lideri politici, după noi, este o problemă foarte mare și este un transfer de imagine foarte, să spunem așa, abil și eficient și credem că Parlamentul sau autoritățile trebuie să-și plece urechile la aceste recomandări și să inițieze cel puțin dezbateri largi cu societatea în mod transparent pentru a rezolva această problemă.”

Europa Liberă: Un exemplu despre ce fundație este vorba, ca să fie mai limpede.

Ion Manole: „Nu e vorba doar de una, sunt mai multe. Noi am enumerat cel puțin patru, care sunt asociate și probabil toată lumea le cunoaște. Este vorba de fundația primei doamne, este vorba de Fundația „Edelweiss”, asociată Partidului Democrat, este vorba de fundația lui Renato Usatîi, asociată aceleiași formațiuni politice și cu aceeași denumire, și Fundația „Șor”, care la fel este foarte vizibilă, foarte activă...”

Europa Liberă: Cum priviți, dle Manole, iată această situație că, deși în nenumărate rânduri ați sonorizat, ați verbalizat îngrijorări în legătură cu implicarea acestor fundații în procesele electorale, de asta nu se ocupă nimeni, dar iată de cealaltă parte autoritățile sunt tot mai interesate de activitatea și legăturile dintre unele partide sau pretinsele legături dintre unele partide și fundația aceasta de peste hotare?

Ion Manole: „Din punctul nostru de vedere, cred că autoritățile sunt obligate să reacționeze la toate constatările și la toate recomandările pe care noi le avem. Deci pentru noi este important ca autoritățile să nu aibă o atitudine selectivă sau să nu existe în Republica Moldova o justiție selectivă, să nu avem examinarea și cercetarea anumitor

Trebuie să avem și o atitudine sau o abordare proporțională față de tot ceea ce se întâmplă...

situații și partide politice sau actori politici și, dimpotrivă, o toleranță mult prea mare față de alții. Și cred că trebuie să avem și o atitudine sau o abordare proporțională față de tot ceea ce se întâmplă.

Atunci când autoritățile reacționează la un caz care vizează neraportarea unei sume mici de bani și ignoră probleme sau informații și constatări ce țin de sume mult mai mari, atunci, evident, în calitate de cetățeni suntem în drept să ne punem anumite întrebări și să le adresăm acestor funcționari publici.”

Europa Liberă: De altfel, traduse în bani, de exemplu, estimativ măcar, cum ar arăta activitatea cu potențial impact electoral a acestor fundații, asociate cu partidele politice sau cu politicienii din Republica Moldova?

Ion Manole: „Nu am raportul meu în față acum, dar din ultimul raport pe care l-am prezentat recent sumele erau foarte mari și impresionante. Și vreau să vă amintesc și să amintesc radioascultătorilor dvs. că noi nici n-am intrat în campania electorală. Deci este un alt aspect de care trebuie ținut cont, pentru că în mare parte cheltuielile și activitățile cu caracter electoral au început de foarte mult timp și, respectiv, sunt cheltuiți foarte mulți bani și noi venim cu această informație nu de dragul prezentării unor noi rapoarte sau cercetări, dar venim cu aceste informații pentru a atrage atenția asupra anumitor probleme și pentru a corecta lucrurile.”

Europa Liberă: Da, cifrele respecte probabil sau cu siguranță pot fi găsite pe site-ul asociației unde este și această notă informativă. Odată însă constatat - voiam să vă întreb, dle Manole - odată constatat acest lucru în legătură cu fundațiile, ce ar trebui făcut ca activitatea respectivelor entități să nu mai poată fi suspectată de „finanțare netransparentă a partidelor politice”?

Ion Manole: „După noi, este o metodă foarte abilă de a evita respectarea prevederilor legale de către unii concurenți electorali sau unii actori politici și noi nu cunoaștem soluția sau cel puțin nu am dori

Ne dorim ca autoritățile să inițieze discuții și dezbateri cu opinia publică, discuții largi, transparente, cu implicarea tuturor actorilor...

s-o oferim noi, dar cel puțin dorim ca autoritățile – și am menționat asta la începutul acestui interviu – ne dorim ca autoritățile să inițieze discuții și dezbateri cu opinia publică, discuții largi, transparente, cu implicarea tuturor actorilor, pentru ca fiecare care are ceva de spus la acest capitol să poată veni cu informații, cu recomandări, propuneri, iar într-un final împreună să luăm decizia care este soluția cea mai bună, ce ar trebui să facem, cum ar trebui să facem, în așa fel încât fundațiile să-și vadă de activitățile lor, fără a se implica în suportul anumitor actori politici, iar actori politici să joace cinstit, corect, onest și să existe șanse pentru toți.”

Europa Liberă: De cealaltă parte, în legătură cu obiectul anchetei, constatați că „acoperirea cheltuielilor de deplasare peste hotare de către organizatori, inclusiv entități înregistrate peste hotare, la fel este o situație cu potențial de problemă, ce trebuie reglementată clar de către legislator”. Ce aveți în vedere?

Ion Manole: „Știți, în Republica Moldova, din păcate, de foarte multe ori au fost adoptate legi în grabă, legi fără a fi consultate cu opinia publică suficient și evident că aceste legi care nu sunt consultate, care sunt adoptate în grabă, ele nu pot fi perfecte. În general, orice lege este greu să pretinzi că este una perfectă și acoperă sau rezolvă toate

Legile pe care noi le respectăm și suntem obligați să le respectăm nu funcționează întotdeauna foarte bine...

problemele, dar mai ales atunci când nu sunt respectate niște reguli elementare, evident nu ne putem aștepta la rezultate foarte bune. Și vedem că legile pe care noi le respectăm și suntem obligați să le respectăm nu funcționează întotdeauna foarte bine.

Eu aș veni aici cu un exemplu. Pe lângă faptul pe care l-ați menționat Dvs., mai sunt și alte situații. Spre exemplu, la momentul de față există prevederi noi, a fost modificată legislația, prin care instituțiile, organizațiile, întreprinderile nu vor mai putea delega în deplasare persoane care nu sunt angajate. Din acest considerent cred că noi, cel puțin, vom avea probleme serioase atunci când vom decide să

Legile adoptate în grabă și fără consultare produc efecte negative în societate...

delegăm observatorii noștri la secțiile de votare din străinătate. Să nu uităm că a fost introdus sistemul electoral mixt și noi acolo la fel dorim să observăm, să vedem ce se întâmplă, să vedem cât de bine sunt respectate prevederile legale.

Și atunci legile, după cum spuneam, adoptate în grabă și fără a fi consultate, produc efecte negative în societate și noi am identificat această problemă și vrem împreună cu autoritățile să găsim răspuns în așa fel încât să nu încălcăm nici noi legea și să putem monitoriza conform procedurilor noastre.”

Europa Liberă: Dle Manole, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață!