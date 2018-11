Ion Mărgineanu: „Dacă ar fi să se facă Unirea mâine, eu mai merg încă 500 de kilometri pe jos”

Deputat în primul parlament al Moldovei independente, bălţeanul de 77 de ani Ion Mărgineanu, a străbătut într-o lună de zile o distanţă de peste 500 km pe jos până la Alba Iulia cu prilejul Centenarului Marii Uniri. El spune că ar mai parcurge aceeaşi distanţă dacă idealul unirii s-ar îndeplini.



Europa Liberă: Dl Mărgineanu, ați străbătut această distanță, mare, mică?, 500 de kilometri pe jos, ca să ajungeți la Alba Iulia cu prilejul Centenarului Unirii. Cum a fost această experiență pentru Dvs.?

Ion Mărgineanu: „Stimată doamnă, ieri am pășit ultimii pași din cei 520 de kilometri de la Bălți până la Alba Iulia pe jos. Trebuie să spun că sunt fericit, iar traseul acesta pentru mine a fost ca o facultate universitară. Am cunoscut mii de oameni cu diferite orientări, dar toate patriotice; oameni tare buni, mărinimoși și înțelepți.”

Europa Liberă: Dar ce întrebări vă puneau cei cu care v-ați întâlnit și ați reușit să schimbați câteva vorbe?

Ion Mărgineanu: „Prima întrebare pe care mi-o adresau: unde dormim, ce mâncăm și dacă primim ajutoarele lor, exprimate în bani, produse ș.a.m.d.? După care urmau problemele ordinare ale relației României cu Moldova, ale relațiilor umane. Mai în scurt, totul a fost foarte bine regizat de Dumnezeu, de natură, nu știu cum să spun, că n-a fost nicio vorbă urâtă cu nimeni nicăieri pe parcursul, iată, exact al unei luni de zile.

Acum suntem lângă Muzeul Unirii aici, la Alba Iulia, o mulțime de oameni, parcă-s frații noștri, mă cunosc, mă știu de pe Facebook, nu știu de unde mă știu, se apropie, vor să se fotografieze, nu știu ce vor ei, dar eu accept propunerea lor. Dacă ar fi să se facă Unirea mâine, eu mai merg încă 500 de kilometri pe jos, nu știu unde – ori spre Apus, ori înapoi acasă. Dar aceasta este practic imposibil, că nimeni nu vrea să examineze deocamdată problema aceasta, dar ceea ce s-a făcut până acum încă nu s-a făcut rău.”

Europa Liberă: Această o lună de zile, parcurgând acest traseu pe jos, v-a sleit din puteri, v-a făcut și mai puternic?

Sunt fericit de ceea ce am făcut și las copiilor mei, nu pot să zic că o faptă frumoasă, dar, cel puțin, un gând realizat al meu...

​Ion Mărgineanu: „De la început, mi-a adăugat sănătate multă, de la început, în primele zile, dar în ultimele zile am cam avut probleme cu inima, dar bogdaproste azi foiesc încă. Eu îs mulțumit de ceea ce am, chiar dacă vine și mai rău, este normal; la vârsta mea se poate întâmpla orice. Eu m-am rugat lui Dumnezeu să-mi dea până aici, dar de aici cum s-a întâmpla, cum va fi, dar sunt fericit de ceea ce am făcut și las copiilor mei, nu pot să zic că o faptă frumoasă, dar, cel puțin, un gând realizat al meu.”

Europa Liberă: Care vă este cea mai mare dorință acum?

Ion Mărgineanu: „Cea mai mare dorință? Aoleu! Să vin acasă, să-i văd sănătoși pe toți cei care m-ați petrecut, să te văd și pe mata sănătoasă și să ne întâlnim cu oamenii așa precum am vrut. Eu nu sunt un geniu, nu sunt o persoană deosebită, sunt un muritor de rând și nu vreau aureolă în jurul meu, vreau demnitate să fie, ceea ce eu dau oamenilor să fie primit și să primesc de la oameni înapoi. Restul, nimic nu am, nu am pretenții la premii, la donații ș.a.m.d. Eu sunt mulțumit deocamdată de toate.”

Europa Liberă: Dl Mărgineanu, idealul Unirii poate fi îndeplinit?

​Ion Mărgineanu: „Anul acesta, nu cred. Dar stați, doamnă, nu aduce anul ce aduce ceasul. Nimeni nu știe nimic, pentru că totul depinde de cum se cârnește proțapul carului. Eu consider că-i de ajuns două-trei persoane de la Chișinău s-o pornească spre Unire, așa deschis și să vezi matale, cum în zece zile toată populația Moldovei ar vota Unirea. Nu toți, dar 80% precis că ar vota Unirea, numai să zică acei de sus „Da!”, dar așa lumea este dependentă de X, Y, Z, de celălalt și-apoi celălalt îi dependent de celălalt și celălalt îi dependent de celălalt și tot așa...

Totul depinde de persoanele sus-puse, care, din păcate, unele sunt fricoase, dar altele nu sunt hotărâte...

Lumea nu este nici hotărâtă, nici contra, nici pentru, fiindcă se teme de faptul că-și va pierde locul de lucrul, își va pierde salariul, că va fi retrogradat ș.a.m.d., dar totul depinde de persoanele sus-puse, care, din păcate, unele sunt fricoase, dar altele nu sunt hotărâte.”

Europa Liberă: Dvs. ați fost deputat în primul Parlament al Republicii Moldova. Credeți că la acel început s-a ratat șansa Unirii? A fost o ocazie de a se reunifica cele două state românești?

Ion Mărgineanu: „Da, a fost o ocazie, dar nu s-a realizat nu din cauza noastră, a moldovenilor, ci din cauza altor persoane sus-puse. Ocazia a fost și a fost foarte bine pregătită situația, dar niște persoane au fost contra și nu s-a realizat, s-a mers pe calea independenței.”