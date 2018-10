Ion Jigău: „Patriarhul Kiril vine să-i aducă puncte președintelui [Igor Dodon]”

Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii Kiril va veni sâmbătă în R. Moldova într-o vizită canonică de două zile. Dintre demnitari, Patriarhul Kiril se va întâlni doar cu şeful statului Igor Dodon. Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu a spus că nici el, nici premierul Pavel Filip nu vor avea întrevederi cu clericul. Patriarhul Kiril al Rusiei a mai fost în Republica Moldova în 2011 şi 2013. Despre semnificaţia acestei vizite în interviul cu sociologul Ion Jigău, Directorul Centrului de investigații sociologice și marketing CBS-AXA.



Europa Liberă: Pentru a treia oară în Republica Moldova va veni în vizită Patriarhul Kiril. În ce scop vine Întâistătătorul Bisericii Ruse în Moldova?

​Ion Jigău: „Vine să-i aducă puncte președintelui. Nu știu dacă cu patru luni înainte de alegeri asta are efect, fiindcă peste vreo săptămână-două perturbarea făcută de această vizită se va diminua și se va liniști. Nu cred că ține mai mult de două săptămâni efectul vizitei.”

Europa Liberă: Igor Dodon a fost criticat aspru de speakerul parlamentului, pentru că, așa cum spune dl Candu, președintele se implică în treburile bisericești, iar Republica Moldova rămâne a fi un stat laic.

Ion Jigău: „Da, este evident că noi suntem un stat laic. Mai mult ca atât, moldovenii nu prea sunt creștini practicanți, cam patru-cinci la sută, adică 95 la sută suntem ortodocși, dar din ei cam patru-cinci la sută merg pe la biserică, merg mai des ca alții, dar în rest sunt destul de neutri, n-aș spune că sunt atei, dar este altceva că preoții, bineînțeles, pot să facă agitație și pe urmă, dar și acolo, într-un fel, ei se supun ierarhiei bisericești și nu-și arată nemulțumirea, dar și între preoții Mitropoliei Basarabiei sunt oameni care sunt destul de critici în privat.”

​Europa Liberă: Patriarhul Kiril va merge și la Bălți, va merge și la Comrat. Igor Dodon ar putea să-l însoțească și la sud, și la nord. Vedeți ceva ce nu se spune?

Ion Jigău: „La Comrat poate să-l ajute, la Bălți nu cred. Din punct de vedere electoral, mă refer, deoarece influența lui Usatîi până când e mai mare decât a lui Marchel acolo. Și Marchel este important, dar influența lui Usatîi este mai mare. Este altceva că el este departe și-l văd oamenii, cetățenii, numai prin Skype...”

Europa Liberă: A lui Renato Usatîi, fostul primar, care a rămas doar lider de partid?

Ion Jigău: „A lui Renato. Da, el este văzut numai prin Skype, dar până când el are o anumită influență în zona aceea.”

Europa Liberă: Patriarhul urma să ajungă și la Tighina/ Bender, dar pe ultima sută de metri s-a contramandat această destinație. Încalcă sau nu Igor Dodon Constituția, Legea Fundamentală a țării?

Ion Jigău: „Dânsul a încălcat-o de mai multe ori.”

​Europa Liberă: Dacă luăm în calcul anume acest aspect – felul cum înțelege el să fie aproape de Biserică, de preoți? El anunță programul vizitei Patriarhului Kiril în Republica Moldova...

Ion Jigău: „Cred că aici dl președinte Dodon își atribuie cam multe din simplul motiv că o autoritate a statului, dar președintele este una din autoritățile statului, cel puțin morală, dacă nu are competențe mai mari, dar morală este o autoritate a statului, își cam încalcă competențele sale și nu cred că ar trebui să se amestece aici. Să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului.”

Europa Liberă: Patriarhul vine tocmai după ce s-a iscat acest conflict între Kiev și Moscova, după ce i s-a conferit autocefalie Bisericii Ortodoxe din Ucraina.

Ion Jigău: „Constantinopolul și Moscova, nu Kievul; Kievul și așa o parte a Bisericii care s-a rupt mai înainte este în conflict cu Moscova.”

Europa Liberă: Am spus „conflictul dintre Kiev și Moscova”, pentru că Vladimir Putin a zis că vor urma sancțiuni dure pentru partea ucraineană.

Patriarhul Bartolomeu nu are nicio divizie, dar autoritatea lui morală este destul de mare în lumea ortodoxă...

​Ion Jigău: „Sancțiunile contra unei Biserici care încearcă să-și obțină autocefalia, cu atât mai mult că autoritatea morală în Biserica Ortodoxă aparține Constantinopolului, Patriarhul Bartolomeu nu are nicio divizie, dar autoritatea lui morală este destul de mare în lumea ortodoxă și atunci aici îmi vine greu să spun cu ce se va termina acest conflict.”

Europa Liberă: Dar se va duce și pe mai departe conflictul între Constantinopol și Moscova?

Ion Jigău: „Conflictul dintre Constantinopolul și Moscova este unul care ține de multe lucruri care, hai să spunem așa, țin de dreptul canonic. Citesc blogul părintelui Andrei Kuraev. Este un astfel de protodiacon la Moscova, cam înlăturat de Patriarhul Kiril de la Academia Teologică, care este destul de lucid la minte și zice că aici se greșește, este o mare eroare conflictul dintre aceste două patriarhii.”

Europa Liberă: Patriarhul ecumenic Bartolomeu a și spus că „indiferent dacă le place sau nu fraților ruși”, așa îl citez, pentru că așa a spus el, „totuși rușii vor recunoaște în curând decizia Patriarhiei Ecumenice, deoarece nu vor avea altă opțiune”. Și mai adaugă că „este bine familiarizat cu eforturile părții ruse în finanțarea publicațiilor care constituie propagandă neagră”.

​Ion Jigău: „Oamenii care sunt sfetnicii Patriarhului Bartolomeu sunt foarte bine puși la punct din punctul de vedere al canoanelor. Să nu uităm că totuși Bizanțul a fost vestit prin anumite politici pe parcursul istoriei și deci cunoscători ai tuturor canoanelor și regulilor bisericești ei sunt foarte buni. Cred că cei mai buni în lumea ortodoxiei. Și atunci, eu cred că trebuie să-i dăm dreptate.”

Europa Liberă: Ca să revenim la declarațiile pe care le-a făcut președintele Republicii Moldova Igor Dodon, el sugera pentru agenția rusă TASS că ar fi bine să fie organizat la Chișinău un sinod panortodox pentru a discuta problemele care au apărut între Patriarhia Moscovei și cea a Constantinopolului. Nu a mers prea departe?

Nu cred că inițiativa unui președinte de țară poate rezolva careva probleme bisericești...

​Ion Jigău: „Aici cu siguranță da. Chiar și la Sinodul acela panortodox din Creta Patriarhul Kiril n-a mers. Acolo urma să se discute anumite probleme. Deci nu cred că inițiativa unui președinte de țară poate rezolva careva probleme bisericești, anume din simplul motiv că totuși o parte din patriarhiile ortodoxe îl vor susține pe Patriarhul Bartolomeu. O parte vor păstra un timp oarecare neutralitatea, mai puțini vor fi cei care vor merge spre Patriarhia Moscovei, dar cu timpul cred că lucrurile se vor aplana, dacă nu se vor găsi oameni civili, hai să le zicem așa, care se vor amesteca aici.”

Europa Liberă: Dar ar putea să existe și un scenariu mai trist?

Ion Jigău: „Ar fi cu totul din cale afară dacă în secolul XXI am avea un război religios. La noi aici, cel puțin, în Republica Moldova conflictul de la Nistru n-a fost nici confesional, nici etnic; în Ucraina problemele confesiunii sunt mai mari probleme decât la noi, dar oricum nu s-a ajuns până la un război confesional. Deci este un război politic acolo în Donbas, în estul Ucrainei, dar nu este pe principii confesionale și ar fi păcat dacă oamenii politici s-ar amesteca aici și ar mai introduce încă un element. Războaiele religioase nu se încheie cu bine niciodată.”

​Europa Liberă: Prezența Patriarhului Kiril în Republica Moldova este un prilej să fie discutată și o eventuală solicitare din partea Republicii Moldova pentru o autocefalie?

Ion Jigău: „Nu cred că Biserica din Republica Moldova poate solicita autocefalie.”

Europa Liberă: Pentru că sunt două mitropolii?

Ion Jigău: „Nu numai de atâta. Ca și în cazul Kievului, de la 1600 și ceva, Basarabia a trecut necanonic la Patriarhia Moscovei, fiindcă imperiul asta făcea. Acum nu cred că cineva poate revizui aceste lucruri. Vor intra pe un teren care este minat, care are foarte puțini cunoscători buni și atunci aici pot apărea diferite acte canonice, hai să spunem așa, care au avut loc în decursul istoriei, pe care noi n-o să le putem renega, n-o să le putem ocoli.”

​Europa Liberă: Vor mai trece mulți ani ca cele două mitropolii din Republica Moldova să activeze separat?

Ion Jigău: „Cred că da. Problema este că la noi acest conflict este în mare măsură artificial din simplul motiv că preoții, în primul rând, au o subordonare destul de puternică pe ierarhie și ei nu vor să-și părăsească stăpânul. Deci am cunoscut preoți și de acolo, și de dincolo...”

Europa Liberă: Și de la Mitropolia Moldovei, și de la Mitropolia Basarabiei?

Ion Jigău: „Da, care sunt conștienți de ce se întâmplă, dar ei, unii de acum au făcut atunci la începuturi pasul pe care l-au făcut și au trecut la Mitropolia Basarabiei, iar alții înțeleg, dar din solidaritate cu alți preoți nu o fac.”

Europa Liberă: În campania electorală va fi implicată Biserica? Biserica va permite politicului să fie folosită în favoarea unui concurent electoral? Cetățeanul, ce face el ca să-și dea seama unde e folosit ca enoriaș și unde nu?

Ion Jigău: „Vedeți că la noi, în Republica Moldova, tot mai mult și mai mult începe să aibă loc un fenomen care se numește votul rațional, tot mai mulți și mai mulți cetățeni fac o alegere rațională în alegeri. Este altceva că noi îi avem plecați în afară pe cei mai raționali. Și sunt mulți! Dar și acasă încă avem destui care sunt raționali. Deci o să vă dau un exemplu: unioniștii, conform sondajelor, ultimelor, cel puțin ale noastre, sunt cam 24 la sută, dar vedeți cât iau partidele așa-zis unioniste? Cele care declară în campanie această lozincă iau sub 1 la sută. Aici are loc votul rațional. Deci, ei știu că aceste partide nu vor lua nimic și atunci, ca să nu-și piardă votul, votează pentru partidele democrate care cu siguranță trec baremul. Asta a fost până acum și nu cred că în timpul apropiat lucrul acesta se va schimba.”

Europa Liberă: Biserica câștigă că lasă ușile deschise politicului?

Ion Jigău: „Nu cred, fiindcă sunt intelectuali, care poate nu sunt atât de practicanți creștini ca niște femei mai în vârstă de la țară, dar oricum sunt creștini care respectă anumite comportamente creștin-ortodoxe și pe care Biserica prin aceasta îi îndepărtează de ea. Totuși, după mine, preoții de la țară ar trebui să fie niște autorități morale. Ei nu au putere. Cum am spus despre Patriarhul Bartolomeu că nu are nicio divizie, niciun preot de la țară nu are niciun pluton, dar el are autoritate morală în sat, în localitate și atunci, dacă o ia pe altă cărare, pierde. Pierde Biserica, în primul rând, ca autoritate morală.”