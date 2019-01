Ion Diacov: „Sistemul trebuie de schimbat, nu omul”

Șeful Delegației Uniunii Europene la Chisinau, Peter Michalko, susține că UE este îngrijorată de deteriorarea standardelor democratice și ale statului de drept din ultimul an în Republica Moldova, inclusiv a libertății și pluralismului mass-mediei. Cum se edifică un stat de drept? La aceasta și alte întrebări răspunde Ex-procurorul șef al municipiului Chișinău, Ion Diacov.



Europa Liberă: Încotro se îndreaptă astăzi Republica Moldova? Se edifică un stat de drept?

Ion Diacov: „Nu! Cu părere de rău, nu.”

Europa Liberă: De ce?

Ion Diacov: „Pentru că nu s-au creat încă condițiile necesare.”

Europa Liberă: Douăzeci și șapte de ani au fost prea puțini?

​Ion Diacov: „Douăzeci și șapte de ani am mers numai nu spre statul de drept. Republica Moldova a ratat și în plan uman. Și iată am ajuns peste 30 de ani de democrație să ne trezim că totul a dispărut, am pierdut, n-am acumulat nimic. Numai vrajbă, mizerie, înverșunare, sfadă, de toate cele negative, numai nu pozitive. La noi e un calambur – toți caută în apă tulbure, nu vrea nimeni să limpezească apele, nu dorește; nu-i dorință nici din partea puterii și cel mai rău că nici din partea opoziției. La noi toți se duc în politică pentru a-și redresa starea materială.”

Europa Liberă: Cum explicați faptul că nu se edifică statul de drept Republica Moldova?

Ion Diacov: „Acum numele de procuror a devenit poreclă. Eu merg pe stradă și, pur și simplu, dau ochii în jos, cu toate că eu nu mă simt vinovat.”

Europa Liberă: De ce s-a compromis breasla asta, a justițiarilor?

Ion Diacov: „De ce? Au fost mai multe etape, dar etapa principală a fost când a fost Voronin. Iaca, toți îl laudă pe Voronin că a fost bun conducător. Eu socot că omul acesta a băgat în mocirlă țara noastră, Republica Moldova a băgat-o în mocirla corupției, în mocirla mafiei pe care o numim noi și nu știu care și nu știu cine ce înțelege despre asta. Țineți minte, când spunea, încă era el în opoziție: „prihvatizare, prihvatizare”? Acestea-s cuvintele lui! Pe vremea cabinetului Sturza s-a privatizat acolo unde și unde câte o întreprindere.

Dar cine a privatizat toată Republica Moldova? Voronin! Voronin, conform Constituției și împuternicirilor lui ca președinte, el nu avea drept să invite nici un procuror, dar procurorii ședeau cu lunile, stăteau în rând și iată procurorul municipiului, unde eu am activat, stătea câte șase, câte opt luni fără procuror.”

Europa Liberă: Voronin nu mai e la putere din 2009. De ce nu s-a demontat ceea ce a făcut rău guvernarea comunistă?

Ion Diacov: „Voronin a pus pe durată lungă bazele. Și nimeni nu vrea, vedeți un clovn politic, el s-a transformat într-un clovn politic, îl invită jurnaliștii și el își bate joc mai departe. Pe dânsul nimeni nu l-a întrebat niciodată ce a făcut și nimeni măcar chiar așa, eu nu spun la o anchetă ca atare, dar așa să-l întrebe: „Moșule, ian stai olecuțică, ce umbli tu?” Că el, așa, șugubăț, el își bate joc mai departe de țara asta a Moldovei și undeva se acceptă. Societatea acceptă, face glume...”

Europa Liberă: Dar în zece ani, din 2009 încoace, ar fi fost cazul să-i dea voie justiției să devină independentă și să-și facă treaba cei care reprezintă acest sistem așa cum cere buchea și spiritul legii?

Ion Diacov: „Iar se dă în politică, fiindcă, chiar din primii ani ai independenței, cineva acolo care se învârteau în jurul puterii, ca să nu zic a treucii, ei au mirosit, au simțit că procurorul îi foarte important, foarte important pentru a pune accentele...”

Europa Liberă: Inclusiv pentru răfuială politică?

Ion Diacov: „Apoi da, că lupta politică trebuie dusă în Parlament până la sânge. Desigur că e de dorit civilizat, dar la noi îs șmecheri. Pe de altă parte, și procurorii nu-s proști, ei tot aici îs născuți și ei s-au orientat și au simțit că-i bine cu puterea. Uitați-vă acum ce salarii au ei și ce condiții, iată au trecut în sediu... Dar care e meritul? Ce s-a schimbat? Nu, asta-i tot o pârghie de șantaj: „Na, măi, ți-am dat salariu...” Ce trebuie să-l mai bată, să-i dea? El a înțeles singur că trebuie să slujească. Și slujește!”

Europa Liberă: Ian explicați Dvs., ce înseamnă o adevărată reformă în justiție și o justiție independentă într-o țară ca Republica Moldova?

​Ion Diacov: „Ei, ca să nu facem multă filozofie, trebuie de adunat și de spus: „De azi înainte, voi vă supuneți numai Constituției și Codului de Procedură Penală. Și atât!” Și de pus sarcina ca să fie, o dată în jumătate de an procurorul general să țină raportul în fața Parlamentului, că jocurile astea cu președintele, astea-s jocuri. În fața Parlamentului, în fața aleșilor poporului. Și în baza acestui raport, Parlamentul, dar Parlamentul asta-i societatea, să dea aprecieri. Și ei să le pună niște criterii pe următorul timp.”

Europa Liberă: Dar acești justițiari, care de bine, de rău și-au creat confortul lor, ei mai pot schimba ceva?

Ion Diacov: „Dar de la dânșii nu se cere să schimbe ceva. Ei se simt confortabil. Iată azi cum sunt condițiile, justiția se simte foarte confortabil. Ei sunt apărați, ei știu că nu pot să... În cel mai rău caz, cineva poate să scrie în presă, să le fotografieze casa, mașina... Ei și ce, s-a schimbat ceva?”

Europa Liberă: Vedeți că acum e convenabil și puterii să aibă în buzunar justiția, și justițiarilor le este comod să servească puterea, guvernarea?

Ion Diacov: „Corect!”

Europa Liberă: Și atunci, cetățeanul simplu pierde încrederea în ceea ce se numește justiție.

Ion Diacov: „Cetățeanul simplu se uită și nu înțelege: parcă procurorii îs ai noștri, parcă noi îi hrănim și când colo, totul merge pe alături. Sistemul trebuie de schimbat, nu omul.”

Europa Liberă: Cum, care-i răspunsul Dvs.? Cum se schimbă sistemul?

Ion Diacov: „Desigur că voință politică trebuie să fie. Iată că s-au început alegerile acum, iată aici trebuie să fie voință politică, să fie declarat: „Oameni buni, atâta se vorbește că poporul are dreptul o dată în patru ani să aleagă liber. Hai, dacă-i atâta vorbărie cu Șor, cu acela, cu celălalt, uite, de mâine se suspendă toate anchetele, toate dosarele care au tentă politică. Nu se clasează, nu se opresc, nu se aruncă la gunoi, dar se suspendă până la sfârșitul lui februarie.”

Desigur că voință politică trebuie să fie...

Că în linii generale, chiar același Usatîi să vină el iaca mâine-dimineață în Chișinău, nu mai dovedește el să răstoarne globul pământesc, dar eu socot că, în primul rând, partenerii noștri din Europa au să zică: „Stați oleacă, dar nu mai sunt chiar așa de răi în Moldova, precum se zice. Uitați-vă, au făcut un pas și-s toți liberi.” Și iată, câte oleacă, câte oleacă presa o să se simtă liber. Să li se dea voie să vorbească așa cum simt ei, dar nu cum li se dictează.”

Europa Liberă: Dl Diacov, Dvs. insistați pe ideea unei voințe politice, ca să existe o justiție independentă, iar pe de altă parte, dacă cei de la putere dau frâu liber justiției, ei rămân fără pârghii, fără instrumentul acesta și atunci nu se mai pot răzbuna cu oponenții politici, nu mai pot să țină monopol asupra unor domenii, nu mai pot nimic să facă.

Ion Diacov: „Aparent e așa, dar eu socot că nu-i chiar așa. Mie îmi pare rău că acei care azi iau decizii, consultanții îs proști. Iată, eu m-aș duce consultant, chiar jertfind cu imaginea mea și aș veni public, deschis să asculte părerea mea, dar facă ce vor vrea, că n-am să-l mai impun eu pe cineva acolo, sus, că, iaca, Diacov o venit și îi buricul pământului, dar să mai fie o părere. Și când se iau niște decizii de astea deocheate, aiurea, hai să vorbim, ultimele astea cu Reșetnicov, cu Curtea Constituțională, dar eu aș fi spus: „Oameni buni, dar nu vă faceți de râs. Dar nu se poate, înțelegeți?” Și treaba lor. Dacă îl numeau, îl numeau, dar măcar să știu că le-a spus cineva. Dar dacă să mergem mai în urmă, în urmă, cu miliardul, ce credeți că așa, a bufnit într-o zi sau ce? Nu mai este. Același Voronin, toți spun că miliardul acesta nu s-au dus într-o zi și au încărcat cinci KAMAZ-uri și au furat miliardul. Nu mai este așa. El în timp s-a furat. Acolo s-a furat câte oleacă. Într-o zi a luat o mie, două și-apoi atâta, și-apoi atâta... Iată acum se vorbește deschis, iar mă refer la același Voronin, poate nu-i prea frumos, dar spune că Zinaida Greceanîi a luat 40 de milioane și nu le-a întors. Dna Zinaida se vede astăzi printre primele persoane în stat și nu roșește, măcar o dată să vină, să iasă public și să spună: „Oameni, buni, da, într-adevăr, am luat, m-am încurcat în socoteli, uite, o să vând casa, o să fac așa și așa și o să întorc.” Nimic!”

Europa Liberă: Va exista un deznodământ al acestui dosar, „furtul miliardului”? Își va putea face justiția treaba?

​Ion Diacov: „Nu. Ca și cu 7 aprilie. Lucrurile îs vizibile. Și cu 7 aprilie, iarăși Voronin face circ din treaba asta, când el era acolo deasupra, el știe tot. Cum ceva, iată chiar ultimul interviu al d-lui, că el a spus că din România, nu știu de unde... Hai să fim serioși! Hai să fim serioși! Că au fost poate niște consultanți poate și din Statele Unite, poate și din Rusia, poate și de acolo, și de acolo sau din toate părțile câte unul, eu nu știu. Dar că au făcut-o ai noștri, că ai noștri...”

Europa Liberă: De ce nu se va da de urma miliardului?

Ion Diacov: „Dar nu se dorește, nu se dorește.”

Europa Liberă: Justiția nu dorește?

Ion Diacov: „Justiția a spus că au programă. Asta iarăși e de râsul găinilor. Ei au făcut programul ori cum acolo se numește...”

Europa Liberă: ...de recuperare...

Ion Diacov: „...de recuperare a miliardului.”

Europa Liberă: Și au spus că peste 90 la sută e lucru cunoscut unde au ajuns banii.

Ion Diacov: „Păi, Chetraru și cu Gurin n-au spus din ședința plenului... Oameni buni, de-amu dacă de la așa o tribună, asta cum în biserică ai face ceva urât, așa și în Parlament. Parlamentu-i un loc sfânt pentru un om care se crede cetățean.”

Europa Liberă: Deci, de ce nu se va găsi miliardul dispărut?

​Ion Diacov: „De atâta că persoanele care au fost într-o formă sau alta implicate sunt la putere sau pe lângă putere și nimănui nu-i e convenabil, că n-a furat unul. Iată, Ilan Șor e un participant foarte activ și concret, el e participant, dar nu e el unicul. Suntem noi proști, dar nu chiar într-așa măsură...”

Europa Liberă: Deci, Dvs. credeți că despre miliard doar se va vorbi și nu se va găsi?

Ion Diacov: „Da! Eu socot că nici societatea nu vrea. Pur și simplu, iată când cineva nu are argumente să lupte cu oponenții, el îi aduce aminte de miliard; îi aduce aminte atunci când îi e convenabil unei alte părți, dar nu, iată, să iasă cum în alte țări, în Germania, în Franța, ultimul exemplu, să iasă și să nu se ducă din piață, să nu dea foc la Parlament, dar să nu se ducă până ce miliardul n-o să fie aici. Să pună, iaca, noi am ieșit în piață, veniți, aduceți Kroll-2, aduceți, arătați ș.a.m.d. Iată, cine la noi în țară nu dă voie să publice?”

Europa Liberă: Raportul Kroll-2?

Ion Diacov: „Da. La noi până la absurd au ajuns cu secretele acestea, interes personal, caracter personal, că nu știu ce caracter au... Stați oleacă, este interesul național, pe urmă cel personal. Da, acolo unde-i strict interesul familiei, da, acolo-i sfânt, dar acolo-s două-trei puncte, dar la noi îi tot... Mai deunăzi îl întreb pe unul cât are pensie. Și el îmi zice: „E cu caracter personal”. Îi spun: „Hai, bre, să lăsăm”. Nu, la noi totul e în funcție de interese.”

Europa Liberă: Deci, azi interes național n-ar mai exista? Sau nu are cine să apere interesul național?

​Ion Diacov: „El există, dar el nu-i pus în capul mesei.”

Europa Liberă: Are Moldova nevoie de o lege a lustrației?

Ion Diacov: „De mult! Eu de zeci de ori am scris, de zeci de ori.”

Europa Liberă: Ce ar da această lege a lustrației? La ce ar ajuta?

Ion Diacov: „În primul rând, și azi oamenii ceia sau interpuși de-ai lor încă mai țin, trag ațele, sforile și nu se dă voie să se pună odată capac la istoria ceea neagră și să întoarcem foaia. Doamne ferește! Nu sunt eu acum pentru aceea să începem a aresta, a împușca sau mai știu eu ce, dar a spune adevărul. Și dacă s-ar spune că dl Voronin n-a mai fost el cel mai bun președinte și se vor deschide unele paranteze, lumea care-i acum ar zice: „Stai oleacă, că o să mă ajungă și pe mine.” Și iată de aici se începe. Aici oleacă, mâine oleacă, dincolo oleacă, dar așa, tot nelzea, nelzea, nelzea (nu se poate). Cât se mai poate?”