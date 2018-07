Ion Ceban: „Vom continua să muncim pentru locuitorii municipiului...”

Cum va fi condusă primăria Chișinău, acum, când învingătorul scrutinului repetat e invalidat și nu poate sa-și înceapă activitatea? O întrebare pe care ne-o punem astăzi împreună cu invitatul nostru matinal, Ion Ceban, șeful celei mai mari fracțiuni din Consiliul municipal compusă din 19 consilieri socialişti, el şi fost competitor din scrutinul local învins de Andrei Năstase. Ne mai întrebăm împreună cu invitatul nostru matinal ce efecte are și va avea provizoratul din executivul local, un provizorat ce durează deja de o buna bucata de vreme şi va mai dura, aşa cum a devenit clar după invalidarea scrutinului.

Europa Liberă: Dacă ați fi câștigat dumneavoastră fotoliul de primar, ați fi cedat la fel de ușor cum se pare că cedați în competiția cu justițiarii? E o formulă în care ați participat, nu? Deci, nu doar Andrei Năstase trebuie să fie nemulțumit, dar și dumneavoastră, pentru că i-ați scos la vot şi pe alegătorii dumneavoastră...

Ion Ceban: „Așa.”

Europa Liberă: Și ați cedat, așa, cam ușor. Căi de atac mai există, cum credeți? Se mai poate face ceva sau gata, pâinea e tăiată?

Ion Ceban: „Până la urmă, toate căile de atac sunt într-adevăr epuizate… Deşi mai există instanțele internaționale în acest sens… Iată… În ceea ce privește dacă aș fi cedat, până la urmă, eu cred că e un lucru care este important: spre marea diferență de contracandidatul meu, eu chiar nu am încălcat nimic în această campanie.”

Europa Liberă: Nu, eu vă întrebam dacă, după această pierdere, dumneavoastră ați fi ieșit tot așa în stradă cu suporterii? Sau mergeaţi pe formule de astea: de exemplu să fiţi avantajat de un președinte socialist, pentru că dânsul e garantul Constituției, dânsul ar trebui să apere acum alegătorii care au pierdut dreptul de a înscăuna un primar? Sau nu?

Ion Ceban: „Eu nu cred că dumneavoastră acum chiar aţi putea să aveți dreptate în această circumstanță… Pentru că nu e competența președintelui să se implice în justiție.”

Europa Liberă: Am înțeles, am înțeles.

Ion Ceban: „Asta este un lucru… Dar, iarăși, ce e cu justiția moldovenească cam toată lumea înțelege, noi ne-am exclus în repetate rânduri în această privinţă.”

Europa Liberă: Da, dar nu avem probe și asta îi avantajează pe ei… În fine, să trecem la tema, de fapt, pentru care v-am trezit așa dimineață. Sunteți cu 19 consilieri în spate, cum ar veni. Cum veți funcționa de acum înainte, pentru că bățul e cu două capete, acest provizorat ar putea să fie bun, dar ar putea să fie rău. Depinde cum va fi folosit. Pe timpurile Silviei Radu, televiziunile ne convingeau că lucrurile merg excelent. De acum încolo, cum va funcționa Primăria, pentru că, oricât ar dura, mă rog, poate fi cu semnul plus, dar și cu semnul minus, nu?

Ion Ceban: „Până la urmă, deci, pe noi mai puțin ne-ar interesa situația legată de executiv, deși este un lucru foarte important. Nu excludem orice scenariu posibil în această circumstanță: cu regret, trăim într-o țară în care am văzut de toate până la momentul de față. Am văzut o decizie a instanței fără precedent, după părerea mea, pentru că până astăzi încerc să găsesc un precedent de acest tip în alte state ale lumii și nu găsesc. Asta este unu. Doi: noi ne-am fixat o agendă foarte clară, noi am avut o agendă pentru trei ani de zile, acum avem o agendă foarte clară, mergem pe proiecte, pe decizii, pe întrevederi cu oamenii, pe întrevederile din suburbii. Prezentăm aceste proiecte de decizie în Consiliul Municipal Chișinău, blocăm proiectele care nu sunt pentru municipalitate. Iată că am reușit în această perioadă cel puţin şapte proiecte foarte importante, începând cu persoanele cu nevoi speciale și finalizând cu bugetarii din tot felul de sectoare, am reuşit să identificăm surse financiare pentru ca la unii să le majorăm sau să dăm adaos la salariu – 30%, 40%, cum ar fi cei din mediul culturii, asistenței sociale.”

Europa Liberă: Eu știu, noi am auzit și salutăm ideile astea. Foarte bine, dar vă întrebam: va fi mai ușor sau mai greu, acum, când aveți un executiv, așa, mai provizoriu, mai șchiopătând? Va fi mai ușor? Cum va fi acest Consiliu Municipal? Mai bătăios, mai unit, șanse mai multe să treacă bugetele pe care, iată, dumneavoastră le propuneți?

Ion Ceban: „Eu de ce zic lucrul acesta pe care l-am început a spune este un lucru foarte important, pentru că inclusiv dumneavoastră m-ați întrebat la dezbaterile electorale: „Ce faceți?” Noi asta facem cam de trei ani de zile și dacă mi s-ar permite să spun despre aceste lucruri în mod normal, cu timp suficient, poate am avea și alte scopuri…”

Europa Liberă: Dar nu avem timp în acest interviu.

Ion Ceban: „Asta am înțeles. Nu știu, domnule Botnaru, cum va fi. Sincer, noi suntem pregătiți pentru orice.”

Europa Liberă: Să vă întreb concret, domnule Ceban, chiar dacă ziceți că nu vă interesează sau mai puțin vă interesează executivul, dar executivul este cel care trebuie să execute, cumva, deciziile consiliului. Din patru viceprimari, în funcție în acest moment sunt doar doi. Din acești doi viceprimari, unul e interimar, vorbim de Ruslan Codreanu, dar care ar putea la un moment dat să părăsească funcția…

Ion Ceban: „…Ilegal, ilegal plasat acolo…”

Europa Liberă: Așa considerați dumneavoastră.

Ion Ceban: „Așa considerăm noi.”

Europa Liberă: …altul e Nistor Grozavu…

Ion Ceban: „…da, care este un penal…”

Europa Liberă: …Aşa ziceţi dumneavoastră. Deci, vedeţi ce complet aveţi? El însuși crede că nu e chiar potrivit să conducă Primăria în cele ce urmează... E de așteptat, în aceste condiții, ca, la un moment dat, să nu existe un interimar? Și ce veți face?

Ion Ceban: „Iarăși, dacă vorbim de situații care se întâmplă în Republica Moldova, eu nu exclud. Dar cred că nu vor merge să riște atât de mult nici chiar cei care au făcut sau au tras toate sforile în această privință. Am zis: nu exclud, dar nu cred pentru că, na!, oamenii și așa sunt foarte revoltați și atunci cred că am avea o explozie a situației în aceste circumstanțe și nu cred că vrea cineva să se joace cu asta.”

Europa Liberă: Adică?

Ion Ceban: „...cu astfel de democrații.”

Europa Liberă: Adică?

Ion Ceban: „Păi, există un protest al oamenilor, există o situație care, bine-mersi, până la urmă, mai are o alură juridică pe care o are. Noi n-o recunoaștem, dar orice tentativă, după părerea mea, astăzi de a instala acolo cu forța o altă persoană, are consecințe foarte neplăcute pentru guvernarea actuală.”

Europa Liberă: S-a vehiculat o versiune de posibil interimar - Vasile Chirtoca…

Ion Ceban: „Nu cred.”

Europa Liberă: De ce vă întrebăm? Pentru că dumneavoastră sunteți un om direct. Şi atunci când a fost dat la o parte Năstase prin justiție, dumneavoastră ați rămas, de fapt, adversarul numărul unu al lui Plahotniuc, dacă într-adevăr așa stau lucrurile… Şi până acum se vorbea că Ruslan Codreanu nu vrea să rămână, acum zice că rămâne, dar se presupune că rămâne din cauză că l-a rugat Partidul Democrat. Dumneavoastră veți fi, de fapt, adversarul, ținta numărul unu a lui Plahotniuc. Cum vă formulați de acum încolo tacticile?

Ion Ceban: „Domnule Botnaru, vedeți cum în două-trei săptămâni de zile s-au schimbat cel puțin interpretările, pentru că, până acum…”

Europa Liberă: Da, erați din binom, da, da ca și cum.

Ion Ceban: „Toată media mă făcea parte componentă a binomului, ca fiind candidatul din umbră al lui Plahotniuc. Iată, până la urmă, îmi spuneți la moment că sunt „adversar”. Și adversar sunt la momentul de față, și al celor care sunt în executiv, și al celor care stau și trag sforile în spate, pentru că, dacă era altfel, atunci ajungeam eu să fiu primar și nu eram exclus din această cursă, fiind, să zicem așa, „anulat” împreună cu Andrei Năstase. Asta este, cel puțin, pentru clarificarea situației. Nu știu, domnule Botnaru, cum vor evolua lucrurile. Am zis că noi suntem pregătiți pentru orice scenariu în această circumstanță. Noi lucrăm de dimineață și până seară, ne găsiți, așa cum am zis, inclusiv în weekenduri în Primărie, în suburbie, în oficii...”

Europa Liberă: Domnule Ceban, imaginați-vă că eu vin și vă cer să-mi tăieți iar o bucată de parc din Valea Morilor sau să-mi tăiați dumneavoastră, cu consilierii socialiști, o bucată de pe lângă „Guguță”. Eu despre asta vă întreb.

Ion Ceban: „Da, dumneavoastră doar știți foarte clar că noi chestiuni de genul acesta nu facem.”

Europa Liberă: Asta am vrut să aud încă o dată.

Ion Ceban: „Nu facem, nu am făcut și nici nu vom face. Nu vom face, domnule Botnaru, și nu există, eu chiar mă bucur la momentul de față că, până astăzi, nu a putut să ne invoce, în pofida tuturor manipulărilor, în pofida tuturor murdăriilor care au fost aruncate în spațiul public, un singur exemplu unde noi am fi greșit. Deci, o fracțiune de 19 persoane - măcar o singură persoană să fi greșit, măcar o singură dată în acești trei ani de zile. Dar asta, vă zic, noi vom continua să muncim pentru locuitorii municipiului Chișinău.”

Europa Liberă: Domnule Ceban, din echipa lui Andrei Năstase, ați văzut, probabil, s-au făcut auzite voci care i-au cerut interimarului Ruslan Codreanu, ca dovadă de bune intenții, să-l suspende, întâi de toate, pe Nistor Grozavu, să revoce toate actele permise pentru construcția din Bogdan Voievod 1 și demolarea de la Gaudeamus, să verifice toate construcțiile permise de Nistor Grozavu în ultimii doi ani. Ce credeți despre aceste sugestii?

Ion Ceban: „Avem foarte multe inițiative în ceea ce privește nemijlocit domeniul construcțiilor. Revocarea sau rechemarea unei autorizații de construcții nu este o soluție pe termen mediu și lung. Este o soluție temporară, până găsești o altă soluție, cu privire la una sau altă construcție.”

Europa Liberă: Dar la Bogdan Voievod trebuie să continue construcția aceea?

Ion Ceban: „Nu, absolut. Noi ne-am expus în această privință: nici Bogdan Voievod, nici Decebal, nici, eventual, „Guguță”, nici Mircea cel Bătrân, nici Zelinski 4, nici multe alte construcții nu ar trebui să se continue, pentru că sunt cu încălcarea normelor urbanistice. Dar nu acestea sunt soluțiile. Deci, acestea sunt soluții pe termen foarte scurt, până găsești client și, la ceea ce au făcut ei anterior, adică să-i dezbați cu aceeași monedă pe care au aplicat-o ei.”

Europa Liberă: Dar care sunt soluțiile, că nu înțeleg?

Ion Ceban: „De exemplu, Gaudeamus, am zis că ar fi utilitatea publică ca să negocieze municipalitatea din poziția numărul unu, nu să vrea să facă ceea ce vrea să facă nemijlocit agentul economic. Zelinski e o altă situație. Bogdan Voievod e o a treia situație. Fiecare situație trebuie să fie discutată. Deci, Bogdan Voievod nu este proprietate privată a cuiva, de asta, ceea ce am propus noi e ca toate terenurile din domeniul privat, adică cele care se află în arendă sau se află în locațiuni să fie trecute în domeniul public. Pentru că legea spune că pe domeniul public nu poți construi și atunci singura soluție care, în decursul unui an de zile, până la elaborarea unui plan urbanistic sau actualizarea planului urbanistic municipiului Chișinău, ar putea să fie făcută și cu tot municipiului Chișinău, împreună cu planurile zonale, împreună cu planurile în detaliu și tot așa mai departe.”

Europa Liberă: Domnule Ceban, noi vă mulțumim, am înțeles că acum, totuși, aveți condiții propice pentru ca să vă puneți în aplicare parte din programul dumneavoastră.

Ion Ceban: „Da, domnule Botnaru, eu deja am pus. Dar, apropo, eu am vrut să vă reamintesc cât de important este C3 și R6. Țineți minte două săptămâni de zile cum s-a vorbit de asta?”

Europa Liberă: Da, țin minte, țin minte.

Ion Ceban: „Ați văzut?”

Europa Liberă: Ei, deci, eu contez tare mult, ca și locuitorii Chișinăului, pe faptul că veți rămâne „soldățelul de plumb”, citat cunoscut din poveștile pe care le știm cu toții. Deci, a fost președintele grupului socialist din Consiliul Municipal Chișinău, fost competitor în cursa pentru Primăria capitalei, Ion Ceban.