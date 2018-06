Invalidarea scrutinului de la Chișinău: justiție sau răfuială politică? (VIDEO)

Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii „Punct și de la capăt”.

Deciziile neglijente se răzbună, darămite cele greșite ori cele luate din rea-voință. Mai devreme ori mai târziu ele dau de știre și funcționează exact ca bumerangul. Cea mai recentă hotărâre judecătorească privind invalidarea și anularea rezultatelor scrutinului local din municipiul Chișinău ar putea ilustra această legitate. Despre asta vom discuta astăzi cu musafirii Europei Libere.

Deși e vară, ar trebui să plecăm în vacanță, dar politicul nu ne lasă, pentru că rezultatele scrutinului local din municipiul Chișinău au fost anulate de o judecătoare. Nu vrem să discutăm despre experiența ei, nu vrem să discutăm ceea ce semnalează presa, averile pe care le-a adunat; vrem să discutăm despre modul în care s-a ajuns până aici, despre reacțiile de nedumerire, începând de la reacția de nedumerire a premierului Filip și terminând cu ambasadorul Uniunii Europene sau ambasadorul Statelor Unite și mulți alții care au ridicat sprâncenele.

Culmea este că acești oameni și mulți alții nici nu-și pun întrebarea că ar fi fost o decizie autonomă, libera conștiință a judecătoarei i-ar fi dictat o asemenea decizie. Foarte multă lume vorbește ca despre un fapt împlinit că este o decizie din afara sălii de judecată. Și acesta e pericolul! Și asta-i marea problemă a instanței de judecată și a sistemului judecătoresc în general, pentru că oricât s-ar jura sistemul judecătoresc, judecătorii în parte că ei iau decizii autonome, nedictate din afară impresia care se creează în societate e foarte greu de schimbat și doar ei, judecătorii, pot s-o schimbe în cazuri private, inclusiv în acest caz pe care încercăm să-l analizăm și am invitat doi observatori foarte atenți – Nicolae Negru și Igor Volnițchi – să discutăm înainte de a ști noi cum se va produce deznodământul în acest litigiu, dar, repet: ne interesează cum s-a ajuns până aici. Dle Volnițchi, Dvs. când ați auzit această știre, prima reacție spontană ce v-a spus – a fost o decizie a judecătoarei sau nu?

Igor Volnițchi: „Eu demult mi-am pierdut încrederea în sistemul judecătoresc din Republica Moldova, inclusiv în calitate de analist, de jurnalist, urmărind toate câte se întâmplă de-a lungul anilor, în special în ultimii ani, și de câte ori sunt întrebat de ce am această atitudine față de sistemul judecătoresc, eu răspund cu o întrebare: Ați văzut măcar vreo decizie care să aibă tangență cu politicul și să aibă o greutate politică cât de cât luată în ultimii ani de sistemul judecătoresc?”

Europa Liberă: Dar dacă faceți abstracție de experiență, iată acest caz particular, această judecătoare cu doi ani experiență, de ce nu aveți încredere că ea ar putea să aibă iată așa o decizie, așa o revelație nocturnă și să zică: „Ia să răstorn eu acest scrutin”? Doar probe nu există că ea are un cordon ombilical spre GBC sau unde?

​Igor Volnițchi: „Este adevărat – probe nu există sau, dacă există, sunt ținute departe de ochii lumii și nu știu dacă vreodată vor fi făcute publice, dar miza, însăși miza acestui exercițiu electoral care a avut loc în Republica Moldova și importanța lui pentru alegerile parlamentare, însăși relația dintre cel care a câștigat lupta pentru Primăria capitalei, Andrei Năstase, și actuala guvernare – toate ne duc la gândul că altfel decât răfuială politică, comandă politică această decizie nu trebuie tratată. Mie îmi este greu să înțeleg cum o judecătoare – și mai ales cu o asemenea experiență de activitate – putea să-și asume greutatea unei asemenea decizii. În genere, nu știu dacă era…”

Europa Liberă: Dar cum de a ajuns dosarul la ea? Știm, după recuzare, a ajuns la ea, dar…

Igor Volnițchi: „Sigur, dacă o să adresăm această întrebare celor din sistemul judecătoresc, o să ne povestească foarte multe istorii despre sistemul aleatoriu, despre computerul care nu știu ce, merge printre oameni și nici nu vede fețe și nume și nu știu cui repartizează, sigur că, dar noi știm că orice sistem are lacune, inclusiv sistemul de distribuție a dosarelor și cel care cunoaște lacunele respective poate juca abil pe ele, ca dosarul să ajungă acolo unde anume trebuie să ajungă. Eu fac parte dintre acei care din start am fost foarte sceptic și, dacă vă amintiți, încă în startul campaniei electorale am publicat împreună cu colegii o serie de scenarii și scenariul că rezultatele alegerilor nu vor fi validate în cazul în care acestea vor fi câștigate de către cineva care nu convine guvernării era la noi pe primul loc. Ulterior am prins o frază aruncată cred că din neatenție de doamna Silvia Radu, care a candidat și ea la Primăria capitalei, și noi am dedus că ea știe deja, știa la acea etapă că alegerile vor fi invalidate. Noi am scris despre acest lucru și ca să nu mai vorbesc de numeroasele cazuri când…”

Europa Liberă: Dar poate Dvs. l-ați sugerat, poate cei care au decis au zis: „A, dacă Volnițchi totuna crede, ia să facem noi cum zice el”?

Igor Volnițchi: „Credeți că ăstora trebuie să le sugerezi ceva? Știu ei foarte bine ce au de făcut. Ei testează acum niște tehnologii de ignorare a voinței populare și, din păcate, nu e prima dată când se întâmplă acest lucru. Cel mai bun exemplu în acest sens este rezultatul ultimelor alegeri parlamentare. Unde-i voința populară?”

Europa Liberă: Până acolo, să-l întreb și pe Nicolae. Nicolae, dumneata când ai auzit acest text citit de doamna judecătoare, care a fost prima reacție? Au existat unii care au zis: „Bravo! În sfârșit, un judecător curajos…”.

​Nicolae Negru: „Au existat așa persoane care au zis?”

Europa Liberă: Da, într-o emisiune am văzut o persoană tânără, foarte tânără, la fel de tânără ca și judecătoarea, care a zis: „Iată, nu s-a dat presiunilor din stradă și a luat o decizie în răspăr”.

Nicolae Negru: „Trebuie să spun că nu am nici eu încredere în sistemul nostru judecătoresc.”

Europa Liberă: Deci sunteți doi deja?

Nicolae Negru: „Nu știu dacă există cineva în Republica Moldova care să aibă această încredere. E o experiență prin care am trecut noi toți, dar mi-am pus întrebarea: În interesul cui s-a făcut acest lucru, cui

Cu un asemenea rezultat se poate pune în discuție gradul de captivitate sau de capturare a statului Republica Moldova.

​prodest?, vorbind așa, deschis. La prima vedere, nu-i folosește partidului de guvernământ aceasta. Am putea crede că partidul de guvernământ s-a împușcat în picior. Dacă el a făcut asta, s-a împușcat în picior, dar nimeni nu știu de ce nu analizează și situația când cineva poate a împușcat în spatele partidului de guvernământ, poate cineva a înfipt un pumnal în spatele partidului de guvernământ. Eu nu zic că așa este, zic, cel puțin teoretic, ar trebui să examinăm acest lucru, fiindcă ați văzut că și dl Pavel Filip a zis că nu este, tocmai e împotriva interesului guvernării iată această mișcare când parcă ceva lucrurile se mișcaseră din loc, am în vedere relația cu partenerii externi, cu Uniunea Europeană, când iată-iată trebuie să vină acum această macrofinanțare pentru Republica Moldova și când aceste rezultate ale alegerilor și felul în care au fost desfășurate alegerile parcă dădea, parcă arăta bine pentru guvernare. Unii chiar au și zis – și eu m-am numărat printre aceștia – că cu un asemenea rezultat se poate pune în discuție gradul de captivitate sau de capturare a statului Republica Moldova.”

Europa Liberă: Păi, exact asta a spus Plahotniuc: „Aveți Președinția, aveți Primăria, la mijloc Partidul Democrat…”

Nicolae Negru: „Și atunci eu mă gândesc – iarăși teoretic – opinia publică, analiștii trebuie să examineze și această variantă: nu a apărut cumva la noi un alt jucător, care este interesat în această degringoladă, în această compromitere a guvernării, poate în această destabilizare a situației din Republica Moldova? Dumnealui zice că a sugerat ceva Silvia Radu. Îmi vine greu să cred că atunci când s-a pus, dacă s-a pus în discuție un asemenea scenariu, au fost acolo mulți oameni. Adică, evident că lucrurile acestea dacă s-au făcut, s-au făcut în așa fel încât să nu iasă la suprafață, să nu iasă dintr-un cerc îngust.”

Europa Liberă: Adică, Dvs. spuneți că, după ce toată lumea, multă lume are senzația că judecătorii ar fi controlați de partidul de guvernământ, când colo, nici acolo de fapt nu merg la raport?

Nicolae Negru: „Eu nu zic că nu sunt controlați, dar s-ar putea. Dacă un judecător este controlat de cineva, păi el poate fi controlat și de altcineva. S-ar putea să existe o anumită forță care să controleze acești

Undeva există mulți saci cu bani, cineva investește; investește evident că în speranța că dacă nu azi, mâine. Sau poate e vorba de o spălare de bani?

judecători și poate pentru care venirea lui Năstase la Primărie este un rău mai mare decât pentru partidul de guvernământ, fiindcă partidul de guvernământ – știm – a lucrat și în condițiile când la Primărie era, de exemplu, Dorin Chirtoacă și s-au mai întâmplat lucruri, că nu poți să controlezi absolut totul. Dar de ce n-am presupune că există o mafie imobiliară, de exemplu, care dispune de resurse, așa cum vedem noi ce se investește și, apropo, uitați-vă, în Chișinău se investește enorm fără ca în aparență să aibă acești investitori venituri, câștiguri, o sumedenie, cel puțin la Ciocana, eu mă uit, o stradă întreagă și în alte multe locuri ale orașului case pustii nou-nouțe date în exploatare. Deci, undeva există mulți saci cu bani, cineva investește; investește evident că în speranța că dacă nu azi, mâine. Sau poate e vorba de o spălare de bani?”

Europa Liberă: Dar asta se vede și în Centru, dl Negru.

Nicolae Negru: „Și în Centru.”

Europa Liberă: Se bagă „ciupercile” acestea în plin cartier, probabil că lucrurile acestea sunt foarte apetisante. Aveți dreptate.

Nicolae Negru: „Și, uitați-vă, nu de un an și nu de doi se investește și se investește, se investește. Deci e o forță financiară eu cred că nu mai mică dacă, de pildă, presupunem că Plahotniuc e forța cea mai mare, eu cred că e o forță financiară care concurează. Iarăși, eu nu zic că acesta e scenariul, dar cel puțin pe mine m-a mirat violența cu care s-a reacționat, ca și cum acesta e adevărul, e dovedit , e în ultima instanță și alte ipoteze nu-s. Adică, de fapt, o ipoteză este transformată mecanic în axiomă și de aici se pornește și toată lumea pornește. Ambasada Americii a reacționat, dar, ați văzut, foarte…”

Europa Liberă: Diplomatic…

Nicolae Negru: „Diplomatic, cu anumită prudență. Hai să vedem ce va urma după asta. Același lucru și de la Bruxelles, au zis că mai există apelul acesta…”

​Europa Liberă: Dar există întrebarea, după ce am trecut turul acesta de impresii, întrebarea în principiu: dacă decizia asta este într-adevăr împotriva alegătorilor, dacă poți să admiți o mică abatere, o mică încălcare pentru ca să respecți voința unor alegători?

Nicolae Negru: „Din punctul meu de vedere, e o prostie să interzici alegerile, pentru că cineva a făcut campanie, cum să zic, agitație electorală au făcut și Ceban, și Andrei Năstase, dar chiar dacă n-ar fi chemat ei să vină la vot, simplul fapt că ai apărut în fața alegătorilor și zici: „Dragi alegători, eu am votat pentru cursul european al Republicii Moldova și transmiți niște…”

Europa Liberă: Așa cum a spus Candu, de exemplu, „am votat un om care să facă altă capitală”.

Nicolae Negru: „Da, dar asta nu este agitație electorală?”

Europa Liberă: Dar ceilalți nu-s concurenți.

Nicolae Negru: „La modul absolut… Dar unde scrie că concurenții nu pot? Nimeni nu trebuie să facă agitație electorală, asta se spune în legislație.”

Europa Liberă: Da, dar partea interesantă este – facem aici un asterisc – că judecătoarea s-a apucat să măsoare efectul acestei agitații. E una când spui „a făcut agitație” și alta când ai intrat în cifre sofisticate, 250 de mii… Am impresia că este foarte curajoasă și inovatoare judecătoarea.

Nicolae Negru: „E ridicol! Tocmai de asta mi se pare neprofesionistă pur și simplu. Ea spune niște lucruri care te fac să mori de râs.”

Europa Liberă: Dar aici unii au zis așa că „este singura care a acceptat să spună așa ceva”.

Nicolae Negru: „O prostie să spună ? Că e o prostie!”

Europa Liberă: Da, că nu-i aparține. Pe unii îi face să creadă că nu-i aparține și de asta a zis: „Ia s-o spun, îi interesantă, îi rebelă, își va face carieră pe un start exotic…”

Nicolae Negru: „Scuze, te rog, dar cui îi e interesant, cel care a formulat această prostie? Lui îi e interesant să figureze ca prost, chiar dacă nu-l știe lumea sau numai îl presupune, probabil zice: „Măi ce prost om, iată, uite, ce-a găsit el”.”

Europa Liberă: Poate dimpotrivă, dl Negru, are ambiția să pună în mișcare societatea, s-o bulverseze, să facă o mămăligă de asta cu boțuri și după aceea să zică: „Hai mâncați-o acum”?

Igor Volnițchi: „Bine, haideți să luăm în calcul realitățile care sunt în Republica Moldova, în primul rând, realitățile politice. Ce judecător care cât de cât înțelege ce se întâmplă în politica moldovenească s-ar apuca să-și facă nume, PR, o intrare zgomotoasă în scenă, știind care e miza procesului și cine sunt cei care sunt vizați de decizia sa? Un sinucigaș. Or, doamna respectivă, din câte cunosc eu și din psihologie, și din mutrologie, cum se mai zice în popor, nu prea seamănă a astfel de sinucigaș.”

Europa Liberă: Și nici nu prea este ambițioasă, să zici că vrea să o facă pe a doua Bețișor.

Igor Volnițchi: „Nu o cunosc și nici nu știu dacă vreau s-o cunosc, că nu cred că aș vrea s-o cunosc nici măcar ca ziarist, s-o intervievez.”

Nicolae Negru: „Încearcă, e interesant…”

Igor Volnițchi: „Mă rog, mi s-a creat impresia că ar fi un interlocutor cam plictisitor, dar poate e părerea mea subiectivă. Nu o cunosc, dar din ceea ce am văzut, eu nu cred că e tipul de om despre care vorbiți Dvs., dl Botnaru, și eu aș vrea să vă amintesc aici că dumneaei a mai apărut din când în când în atenția opiniei publice. Și presa a reamintit cu această ocazie despre aparițiile anterioare. Spre exemplu, dosarul Gamrețchi. Doamna este cea care l-a restabilit pe Gamrețchi, iar liberalii – cel puțin dacă e să-i credem pe liberali, că noi nu avem probe să afirmăm nimic nici despre dl Gamrețchi – au spus care a fost prețul achitării relativ ușoare, că nu a fost o achitare, a scăpat relativ ușor Gamrețchi de problemele cu justiția. Și ei au indicat direct că urma duce spre Partidul Democrat. Și iată că această doamnă care a figurat și în dosarul Gamrețchi, cel despre care liberalii zic că a intrat deja în unele înțelegeri cu guvernarea actuală, iată acum iese din nou la rampă. Ce să credem noi în asemenea situații? Noi suntem ziariști, noi mai analizăm niște lucruri, le punem cap la cap și facem niște concluzii, iar concluziile sunt la suprafață.”

Europa Liberă: Dar dl Negru zice că Partidul Democrat iese prost din situația asta, dacă se va invalida până la urmă scrutinul. Dvs. credeți că Partidul Democrat ar putea într-adevăr să asambleze o versiune cu primar interimar și să-și facă în continuare interesele?

Igor Volnițchi: „Eu zic că Partidul Democrat testează acum câteva lucruri foarte importante și colegii mei ziceau că încearcă să omoare trei iepuri dintr-o lovitură. Ce înseamnă trei iepuri dintr-o lovitură? Dl Negru s-a referit deja la mafia care există în Chișinău, inclusiv mafia imobiliară, există mafie și în alte domenii și acest lucru îl cunosc practic toți. Bine, nu toți au dovezi, dar, mă rog, toate la un moment dat iese în evidență. Care e primul iepure pe care ei îl țintesc? Andrei Năstase să fie – noi putem presupune în baza la ce se spune – Andrei Năstase să fie ținut departe de Primărie măcar o perioadă, pentru că și d-lui, și cei din echipa primarului ales ziceau că în ultima perioadă se întâmplă lucruri interesante în municipalitate. Se iau anumite decizii în anumite domenii, se fac anumite lucrări…”

Europa Liberă: Adică până se taie turta?

Igor Volnițchi: „Așa e. Poate că ei mai aveau nevoie de o perioadă anume, așa cum zice dl Năstase și cei din echipa lui, că fiecare zi contează.”

Nicolae Negru: „Dar ei au avut un an la dispoziție.”

Igor Volnițchi: „Eu nu știu dacă au reușit chiar toate, pentru că, mă rog, au fost și…”

Europa Liberă: În completarea acestei versiuni sau a acestei ținte – v-am auzit la un interviu la noi, la Europa Liberă, și cineva spunea că, mai mult decât atât, Năstase nu doar să fie ținut, dar și umilit la maximum, adică după ce s-a văzut deja cu sacii în căruță – expresie românească –, să i se arate locul de fapt care i se cuvine. Tu vei sta și vei aștepta în anticamera primarului cât vom decide noi. Acum iarăși bățul îi cu două capete – această presupusă umilință s-ar putea, cum a zis și Dodon, să-l victimizeze și să-l transforme în Nelson Mandela.

Igor Volnițchi: „Așa e. Este adevărat, dar, dacă-mi permiteți, o să-mi continui gândul, după care revin și la această idee. Cel de-al doilea iepure – sunt departe de gândul și am văzut reacția lui Ion Ceban, el pur și simplu nu se aștepta la o asemenea decizie și a spus-o direct că a fost folosit. Adresarea sa a fost folosită și chiar i s-a schimbat sensul de către cei care, zicea dumnealui, „stau în spatele deciziei respective”. Acum închipuiți-vă și situația în care a nimerit PSRM-ul și personal dl Ceban. Ei au nimerit în postura de oameni care într-un fel au făcut un joc comun cu guvernarea. E o chestie foarte periculoasă pentru PSRM și pentru dl Ceban în perspectiva alegerilor din toamnă. Probabil, cei de la guvernare – dacă e să admitem că ei stau în spatele deciziei respective – s-au gândit nu doar la ținerea cât de cât departe pentru o perioadă anume sau pentru totdeauna a lui Andrei Năstase de Primărie, cât și la această lovitură pe care au aplicat-o PSRM-ului. Și trei…”

Europa Liberă: Adică lovitură de imagine?

Igor Volnițchi: „Lovitură de imagine.”

Europa Liberă: Adică au pățit la fel ca și cu mixtul.

Igor Volnițchi: „Tot ce se asociază cu actuala guvernare – și exemplul PLDM-ului, exemplul PL-ului sunt foarte relevante în acest caz – înseamnă pierdere de imagine, pierdere de rating, pierdere de poziție, pierdere de orice. Nu putem exclude nici această variantă. Și iepurele trei, care e cel mai gras, cel mai tentant pentru actuala guvernare – ei testează care e reacția societății. Dacă societatea admite anularea rezultatelor alegerilor acum, dacă nevalidarea mandatului lui Andrei Năstase nu scoate lumea în stradă într-o măsură suficient de mare, nu reaprinde spiritul protestatar în așa fel încât el să prezinte un pericol pentru guvernare, ai mână liberă să faci ce vrei și cu rezultatele parlamentarelor. E un test. În același timp, dacă masa protestatară crește brusc, îți rămâne varianta de rezervă – Curtea Supremă de Justiție. Mai ales că repet: nimic nu-i costă, deocamdată ei nu riscă nimic. Ei vor intra într-o zonă foarte periculoasă în momentul în care se vor parcurge toate instanțele și Andrei Năstase va rămânea cu mandatul nevalidat. Iată atunci ei intră în zona de risc, zona de pericol; până atunci, ei au încă spatele asigurat.”

Europa Liberă: Dl Negru, în momentul în care s-au anunțat rezultatele, Năstase continua să fie foarte vehement la adresa guvernării, la adresa lui Plahotniuc personal. Plahotniuc, uitându-se la televizor, oare n-a avut reflexul omului care poate să facă orice, să recurgă la o vendetă?

Nicolae Negru: „Poate. Nu este exclus. Eu sunt de acord cu primul punct pe care l-a spus dl Volnițchi – emoțiile în politică joacă un rol important. Și mai ales când te afli în situația că ești potent și poți interveni, și poți umili. A umili un concurent, un adversar, un dușman chiar e un lucru plăcut. Asta se știe. Răzbunarea e uneori mai dulce decât alte acțiuni și nu exclud o răzbunare. Totuși m-aș întoarce să clarificăm cu doamna judecătoare. Trebuie să recunoaștem anumite lucruri. Ea a făcut ceea ce a făcut, după ce Curtea Supremă de Justiție i-a permis lui acest Gamrețchi, adică a scos această interdicție de a ocupa niște funcții lui Gamrețchi. Deci de acolo vine, adică trebuie să fim corecți față de această persoană.”

Igor Volnițchi: „Da, corect, corect…”

Nicolae Negru: „Eu nu știu dacă chestia cu verificarea sau testarea opiniei publice; ea a fost destul de testată opinia publică în Republica Moldova și spiritul acesta protestatar s-a văzut că el este în scădere. Și, apropo, și reacția atunci când și PAS, PDA și PLDM au chemat la acest protest, nu știu dacă sunt satisfăcuți acești organizatori ai protestelor de modul în care s-au produs.”

Europa Liberă: Năstase am înțeles că-i mulțumit, pentru că pentru o oră…”

Nicolae Negru: „Bine, poți să zici că ești mulțumit, dar eu mă uitam, nu era…”

Europa Liberă: În fine, dar să nu plecăm de la întrebarea pe care am formulat-o eu și vă rog și insist – dacă se admite o mică ilegalitate de dragul respectării votanților, sutelor de mii, în primul rând, măcar și banii care s-au cheltuit, judecătoarea sau sistemul, oricare alt judecător trebuia să aibă în vedere și chestia asta – banii, reacția publicului, oportunitatea, rațiunile politice?

Nicolae Negru: „Desigur, aici este ceva irațional și am spus-o de la bun început – cineva nu dorește desigur ca Andrei Năstase să fie primar. Și asta poate să fie guvernarea, poate să fie Plahotniuc, dar poate să fie și altcineva. Eu asta îndemnam – să vedem lucrurile în ansamblu, să nu ne închistăm sau, să zicem, să nu fim tendențioși, fiindcă totuși Republica Moldova este o scenă unde mai există jucători și am văzut, apropo, și lucrurile acestea acum iese la iveală, și în această fraudă a miliardului că mai existau acolo în culise niște jucători și trăgeau niște sfori și nu este exclus, mai ales acum, în Republica Moldova să existe un jucător care să fie interesat. Nu pun mâna în foc că e așa, eu zic pur și simplu: hai să vedem! Eu pornesc de la această nedumerire a lui Pavel Filip, e un cuțit în spatele lui Pavel Filip, fiindcă el a încercat să facă ceva, să stabilizeze, să creeze o anumită imagine. E vorba chiar și de această justiție, acum s-au suspendat niște finanțări pentru Republica Moldova din cauza justiției și din cauza acesteia depind și finanțările viitoare ale Republicii Moldova și cum așa dintr-odată să…”

Europa Liberă: Să vă întreb pe șleau, dl Negru, e cumva urma rusească? Acum „e la modă”, e de actualitate și în strategia de recuperare a miliardului, deunăzi am văzut primul număr al „Newsweek”-ului de România în care pe copertă este Putin și în articolul care de fapt e linia roșie a acestui număr de debut al revistei scrie foarte clar că oamenii lui Putin au penetrat România și nu mai lucrează pe față, mandatați de servicii secrete, de Kremlin mișună în România și sigur că ar fi straniu să nu mișune în Republica Moldova?

Nicolae Negru: „Păi, dar uitați-vă, să gândim logic, de ce Rusia și serviciile secrete se implică în Marea Britanie, în Statele Unite, în România și nu s-ar implica în Republica Moldova? Ar fi o prostie să credem că nu...”

Europa Liberă: Ei, Republica Moldova e un „cărăbuș” mult prea neimportant.

Nicolae Negru: „Da? Atunci de ce nu-și retrage trupele, dacă așa-i de neimportant? Nu-i chiar neimportant, e un interes acum, e pe muchie de cuțit de fapt această luptă – spre Est sau spre Vest? Dl Dodon ce spune în fiecare zi când se duce la Putin? Că a mai rămas puțin…”

Europa Liberă: Și mutăm hotarul.

Nicolae Negru: „Și mutăm hotarul și în genere întoarcem oiștea geopolitică din Republica Moldova. Și credeți că Putin nu vrea? De ce îl miluiește pe Dodon, de ce îl ține lângă dânsul? E adevărat, îl ironizează, își mai bate joc de el, dar are nevoie. Putin are nevoie de un succes cum apropo avea nevoie Uniunea Europeană, Republica Moldova – caz de succes, așa și Rusia are nevoie în politica externă de niște succese acum…”

Europa Liberă: Și mai ales fără sângele din Donbas?

Nicolae Negru: „Și mai ales fără sânge, mai ales fără nimic, abia un sprijin pentru Dodon. Și această destabilizare, ridicare a cetățenilor Republicii Moldova, Plahotniuc ce are el aici de testat? Lucrurile sunt cunoscute, dar chiar o destabilizare e în interesul Rusiei aici, în Republica Moldova, e în interesul Partidului Socialiștilor și ea, apropo, stă acolo Renato Usatîi de câte ori de acum a zis el că el o să vină, el o să vină, el așteaptă momentul, momentul acesta trebuie creat pentru el și iată o asemenea ocazie se face. Iarăși repet: nu putem…”

Europa Liberă: Cazanul poate să fiarbă într-atâta încât să dea peste cap și alegerile din toamnă-iarnă?

Nicolae Negru: „Poate, dar nu ați auzit deja că se vorbește: „Alegeri parlamentare anticipate!”, exact refrenul acela pe care îl auzeam noi în 2016.”

Europa Liberă: Și care i-a unit împreună pe Dodon și pe Usatîi?

Nicolae Negru: „Și care i-a unit pe Dodon, ciudat, pe Năstase și pe Usatîi. Întâmplător s-au unit ei sau poate nu chiar așa de întâmplător? Și această batistă pe țambalul integrării europene, este ea întâmplătoare, pur și simplu?…”

Europa Liberă: Năstase a încercat să explice ce-i cu țambalul acesta, că să nu vorbim, nu că să nu facem integrare, cir să nu vorbim, dar să facem integrare!

Nicolae Negru: „Dar ce înseamnă să nu vorbim, ce înseamnă să nu vorbim? Asta înseamnă să facem.”

Europa Liberă: Pentru că astfel ne compatibilizăm cu Usatîi și cu Dodon.

Nicolae Negru: „Păi, cum să nu vorbim? Nu vorbim un an, o jumătate, doi ani, d-apoi avem Acordul de Asociere, de îndeplinit anumite condiții…”

Europa Liberă: În fine, el o să continue să explice. Dl Volnițchi, Dvs. sunteți de acord cu versiunea aceasta că Rusia ar putea să fie foarte interesată de explozia aceasta sau implozia?

Igor Volnițchi: „Eu urmăresc foarte atent comportamentul guvernării, atitudinea lor în raport cu persoanele care se comportă altfel, iau decizii importante, dar care nu sunt în interesul lor. Eu presupun așa: dacă această doamnă judecătoare ar fi acționat la indicația cuiva pentru a destabiliza situația în Republica Moldova, la indicația, nu știu, Rusiei, la indicația unor cercuri de interese ale mafiei imobiliare, altceva, a doua zi, știind modul de a fi al guvernării, am fi văzut numele ei pe toate gardurile. La presa afiliată guvernării am fi văzut toate buletinele începând cu numele ei și numaidecât în context negativ. Dacă ar fi fost vreo urmă oarecare în această decizie care nu ar fi convenit guvernării, cu siguranță guvernarea ar fi spus acest lucru imediat după pronunțarea deciziei, s-ar fi venit cu declarații, analiștii pe care îi știm că au anumite relații cu guvernarea ar fi venit cu anumite atitudini, bloggerii, toți moderatorii de emisiuni ar fi primit deja messagebox-ul, nu ar fi rămas până în ziua de astăzi nimic din imaginea acestei doamne. Poate nu am dreptate, poate putem admite orice scenariu, inclusiv ingerințe din afară, inclusiv presiuni, inclusiv orice s-ar fi făcut în cazul acestei doamne. Dar pentru mine cel mai bun indicator este toleranța guvernării și această toleranță față de doamna respectivă, indiferent de…”

Europa Liberă: Dar poate ca și Filip, a luat-o prin surprindere această decizie?

Igor Volnițchi: „Eu nu vreau să-l supăr pe dl Filip, dar eu chiar admit că el a fost sincer. El poate nici nu a știut ce s-a făcut acolo, nu e numaidecât să știe și premierul.”

Europa Liberă: Mai puțin informat.

Igor Volnițchi: „Evident, și el a judecat…”

Nicolae Negru: „Deci, el nu a știut, dar Silvia Radu a știut, sau cum?”

Igor Volnițchi: „Nu, Silvia Radu, apropo, e bine să amintim de acel context în care a spus dna Radu ceea ce a spus, imediat după alegeri, ea pierduse deja alegerile, era clar. Mai mult ca atât, ea deja plecase din funcția de viceprimar și primar interimar, a rupt orice legătură și cu politica, și cu Primăria. Și o întreabă ziariștii, dacă îmi amintesc eu bine, cineva din colegi o întreabă: „Ce veți face în continuare?” și ea zice: „Stați să nu ne grăbim, să vedem cu ce se vor termina aceste alegeri”. Dar ce te interesează pe dumneata, dna Radu, aceste alegeri? Deja le-ai pierdut. Admit că te-ar fi interesat că, uite, chipurile, se întâmplă ceva în turul doi și rămâi dumneata interimar. Deja plecaseși și din funcția respectivă.”

Nicolae Negru: „Nu, dar ar putea să rămână și Ceban și ea are relații cu Ceban, cu Ceban putea să rămână viceprimar, de exemplu.”

Igor Volnițchi: „Viceprimar?...”

Europa Liberă: Dar ulterior, nu tot atunci, dânsa s-a desolidarizat definitiv de Partidul Democrat și a spus că „sărutul Partidului Democrat s-a dovedit a fi otrăvit”.

Nicolae Negru: „A fost otrăvit. Da, ea a spus lucrul acesta.”

Igor Volnițchi: „Păi, ce putea să mai spună dumneaei? Atunci când am analizat noi cele cinci greșeli majore și le-am făcut și publice pe care le-a comis dna Radu, noi am menționat printre altele că, pe durata campaniei electorale, dumneaei nu a făcut nicio mișcare pentru a se desolidariza, pentru a se îndepărta de…”

Europa Liberă: Poate credea că îi aduce punctaj, poate ea în subsidiar spera că de ce să fac eu gestul Maiei Sandu, poate câștig?

Nicolae Negru: „A fost neprofesionistă campania ei.”

Igor Volnițchi: „Ce punctaj? Punctajul Partidului Democrat pe Chișinău până la această relație oficială sau neoficială a partidului cu dna Radu a fost un procent. Pe ce să mizezi acolo?”

Nicolae Negru: „Trei procente. Trebuie să fim corecți.”

Igor Volnițchi: „Da, aveți dreptate, la un moment dat a fost 2,96, ceva de genul acesta, am impresia cazul dnei Babuc, ceva de genul acesta. Mai departe, Partidul Democrat este formațiunea cu cel mai mare antirating din istoria modernă a Republicii Moldova. Liderul partidului are antirating. Pe ce mizezi în acest caz, care e strategia? Chiar e miopie politică, dacă s-a mizat pe așa ceva.”

Nicolae Negru: „Dar ea într-adevăr a desfășurat o campanie neprofesionistă, se vedea că nu are ea consilieri, zicea că o consiliază soțul sau cineva pe acolo. A făcut multe greșeli.”

Europa Liberă: Totuși, cum a reacționat breasla judecătorească la acest incident? Și breasla tot a rămas cumva surprinsă, într-o stare de stupoare?

Nicolae Negru: „Nici nu am văzut ca alte dăți un judecător să reacționeze la modul cum a judecat altcineva, dar eu cred că Consiliul Superior al Magistraturii are acolo subdiviziuni care…”

Europa Liberă: După ce se consumă fazele de apel?

Nicolae Negru: „După ce se consumă faza de apel ș.a.m.d. o să trebuiască să ia o decizie și poate chiar și Curtea Supremă de Justiție să puncteze niște lucruri, fiindcă poate veni oricine mâine și să zică: „Păi, acesta a făcut campanie electorală în timpul…”. Chiar dacă făcea campanie electorală, acesta nu e motiv ca să anulezi alegerile și hai, am stricat totul și… Da, l-ai pedepsit pe cel care a încălcat legea, dar…”

Europa Liberă: Știți, cineva îmi spunea – mie îmi plac metaforele acestea, comparațiile –, cineva îmi spunea, zice că: „Autobuzul nu a fost vopsit conform, roțile nu erau suficient de curate, din cauza asta am dat jos toți pasagerii, am întors autobuzul, faceți ce vreți!”. Cam așa stau lucrurile.

Nicolae Negru: „Păi, de aceea eu pun sub semnul întrebării, fiindcă într-adevăr e o prostie mare. Oare chiar cineva acolo, să zicem la Partidul Democrat, gândește în felul acesta că lucrurile se pot face așa de simplu și eu zic atunci expresia ceea americană că s-a împușcat în picior, păi nu numai în picior s-a împușcat, în ambele și în mâini, și probabil și în cap, că e o sinucidere politică.”

Europa Liberă: Eu am auzit mai multă lume, după ce a analizat la rece, după primul val de emoții că într-adevăr Partidul Democrat nu este chiar atât de puternic, încât să bage într-o febră de asta societatea din care nu se știe cum va ieși.

Nicolae Negru: „Păi da, dar nici Partidului Democrat nu-i este convenabil. Zici să testeze… Păi, testul acesta îi cum te-ai juca, știi, la butoiul cu pulbere.”

Europa Liberă: Și dacă ia foc și dacă ajunge ca la armeni, da?

Nicolae Negru: „Ia foc sau nu ia foc? Mai ales într-adevăr avem experiența Armeniei, care nu este chiar atât de depărtată. Eu zic, sunt anumite lucruri care ne determină sau trebuie să ne determine să privim în complexitate tot ceea ce s-a întâmplat. Ceea ce nu accept eu sau să zicem ceea ce nu că nu accept, dar într-un fel îmi creează o incomoditate, dintr-odată toți s-au aprins ca la comandă. Bine, Năstase să zicem poate că e scuzabil, dar Maia Sandu, alții, Ghimpu ș.a.m.d. ca la comandă: acolo, acolo.”

Europa Liberă: Păi pe asta s-a mizat poate?

Nicolae Negru: „Poate pe asta s-a mizat și eu mă gândesc, dar nu e așa de ușor, nu e așa de simplu lucrul acesta. Chiar sunt așa de proști strategii Partidului Democrat că nu au calculat lucrurile acestea?”

Europa Liberă: Ce putem să spunem despre șansele de a se umbla din nou la legea mixtului?

Nicolae Negru: „Iată încă un motiv de ce Partidul Democrat trebuia să se teamă să umble la lucrurile acestea.”

Europa Liberă: S-ar putea detona, iată, o discuție?

Igor Volnițchi: „Numai dacă va fi nevoie de o nouă monedă de schimb, numai dacă situația va crește în intensitate, va crește tensiunea, presiunea în societate, va crește presiunea în dialogul cu partenerii occidentali, în acest caz poate că, în calitate de monedă de schimb, s-ar putea reveni, numai că probabilitatea este foarte și foarte mică. Pe democrați nu-i avantajează acest tur doi în circumscripțiile electorale uninominale. Chiar dacă se zice că primii și cei mai avantajați sunt socialiștii, nu este chiar așa. Atunci când folosești resursa administrativă – și democrații au demonstrat deja pe exemplul alegerilor la nivel de sate – amintiți-vă câte sate numai în ultimele luni și-au ales primarii, au avut alegeri anticipate ale primarilor, a câștigat cineva acolo în afară de democrați? Da, ei sunt foarte slabi în municipii, în special în Chișinău, iată acum și în municipiul Bălți, dar ei continuă să rămână, datorită acestui factor administrativ, datorită factorului uman, factorului mediatic și factorului financiar – sunt acei patru factori care-i fac pe dânșii suficient de puternici în circumscripții, plus că circumscripțiile au fost croite într-un mod foarte și foarte interesant. Și unii experți au atras deja atenția asupra acestui fapt – nicăieri practic nu rămâne o circumscripție care să fie dominată clar fie de cei care au susținut-o pe Maia Sandu în prezidențiale, fie de socialiști. Bine, la socialiști mai sunt câteva, două sau trei excepții, chiar am identificat noi pe nord acolo și în Găgăuzia, părțile acestelalte, dar în rest au fost croite astfel circumscripțiile în baza acestui număr minim de alegători și în baza raioanelor, în baza frontierelor administrative, încât cei care dețin cele patru resurse menționate de mine mai sus să fie avantajați. Deci, eu nu văd motive, numai cu titlul de monedă de schimb, numai dacă funia se va strânge prea tare la par, atunci se va face acest pas, în rest nu prea văd.”

Europa Liberă: Dl Negru, Dvs. cum credeți?

Nicolae Negru: „Eu văd, eu văd că, dacă lumea ar ieși în stradă și vor ieși nu 1.000 sau 800 sau 1.500 așa cum au ieșit, dar vor ieși chiar 15.000, 20.000 și vor sta în Piața Marii Adunări Naționale așa cum stăteau în piața din Erevan, atunci nu va avea încotro, va trebui să facă cedări majore.”

Europa Liberă: Mielul de sacrificiu ar putea să fie această lege?

Igor Volnițchi: „Monedă de schimb.”

Nicolae Negru: „Poate da, poate să fie. Atunci va veni vorba aceea, de acum să-ți protejezi pielea, să ieși viu din această încercare, de acum nu se va mai gândi: să câștig alegerile sau să nu câștig alegerile. E o chestie care de acum, cum să zic, se ridică la alt nivel, de acum trebuie să iei alte decizii.”

Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat analiștii Igor Volnițchi și Nicolae Negru.