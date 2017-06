Valeriu Munteanu: „Problema gunoiului din ultimele trei zile are un miros politic puternic”

Nimic mai previzibil ca gunoaiele în viața omului, dar și în viața unei localități, inclusiv Chișinăul. Dar nu și, cum pare, situațiile în care un oraș este inundat, treptat, de propriile deșeuri. Cine se face vinovat de „criza gunoiului” de acum? Și ce este la mijloc: concurs nefericit de împrejurări? iresponsabilitate? sabotare? jocuri politice? O convorbire la această temă cu ex-ministrul Mediului Valeriu Munteanu, vicepreședinte al PL.

Europa Liberă: Capitala începe să se sufoce deja din cauza cantității uriașe de deșeuri care nu este colectată și evacuată. Fără o soluție rapidă, situația poate degenera. Vom spune că premierul Pavel Filip printre altele a promis că astăzi va începe evacuarea deșeurilor, fără a da prea multe amănunte. În această situație, dle vicepreședinte al Partidului Liberal, fostul Dvs. coleg de partid, viceprimarul de Chișinău, Nestor Grozavu, consideră că „problema nu este atât la Bubuieci (localitatea unde a fost blocat accesul la gunoiște), cât din partea unor foşti colaboratori din diferite instituţii centrale ale statului, inclusiv de la ministerul Mediului şi alţi politicieni care vor să se revanşeze”. Practic, viceprimarul sugerează că foștii trimiși liberali la guvernare au creat și mențin premeditat, cu anumite scopuri, situația de plâns legat de gunoi la Chișinăul. L-am înțeles bine pe dl viceprimar? Despre ce revanșă credeți că poate vorbi, sunteți oarecum totuși vizatul?

Valeriu Munteanu: „Nu știu dacă sunt eu vizatul. Dlui Grozavu, din câte înțeleg, acum îi sunt sugerate niște linii de mesaj, dar dumnealui nu întotdeauna le realizează sau le spune foarte explicit. Cred că dumnealui ar fi trebuit, dacă tot s-a angajat în jocul acesta, să spună foarte clar despre ce este vorba. Eu am încercat să verific în decursul zilei de ieri o declarație de-a dumnealui - că a văzut printre protestatari un fost angajat de la Inspectoratul Ecologic - și, zic, Doamne, nu s-a dus oare vreunul de-al nostru care poate trăiește la Bubuieci? Şi am descoperit că era vorba de un fost - fost angajat care este angajat într-un partid politic ș.a.m.d. Adică, se fac declarații politice, dar și acțiuni politice.

Iar eu insist asupra faptului că problema gunoiului din ultimele trei zile are un miros puternic politic, pentru că și soluția care s-a găsit ieri către miezul nopții a fost una politică. Noi, cei care știm cum fierb oalele în această bucătărie, înțelegem foarte exact că există un scenariu.”

Europa Liberă: Vreți să spuneți că dat fiind faptul că PL nu mai este acum la guvernare, toate oalele se sparg de capul lui?

Valeriu Munteanu: „Nu, problema nu era în spargerea oalelor, dar am bănuieli rezonabile să cred că ceea ce se întâmplă în ultimele trei zile în Chișinău este un scenariu politic cu elemente de PR. Din păcate autorii nu înțeleg că nu mai suntem în anul 2002, sau 1986, ci suntem în anul 2017 când lumea judecă și înțelege foarte exact că poți face acest ping-pong: timp de trei zile îi spui lui Grozavu și celorlalți, vedeți voi acolo, nu duceți gunoiul, că dacă nu, veți fi chemați la Procuratură, după care te înțelegi cu cei de la Bubuieci; sunt niște chestiuni nu foarte serioase, după care vii la miez de noapte să spui că toate lucrurile s-au rezolvat.”

Europa Liberă: Dvs. pe cine vedeți vinovat, totuși, de această criză a gunoiului? Cine nu a putut sau nu a dorit să-și facă treaba ca să nu se ajungă aici?

Valeriu Munteanu: „E greu de spus, eu nu vreau să fac aprecieri de acest gen. Eu pot să răspund foarte clar doar de mandatul de un an și zece luni pe care l-am avut la Ministerul Mediului și toate eforturile pe care le-am depus, aproape sisifice, de a ajuta, de a pune umărul ca să nu ajungem în această situație.

Și am să vă dau un simplu exemplu: din prima lună de când devenit ministrul al mediului am început să văd gospodăria și am mers personal la această gunoiește de le Bubuieci și, recunosc acum și am spus și atunci, dar și am acționat în acest sens, că această gunoiește este umplută până la refuz și nu putem să continuăm în acest sens. Respectiv, încă de un și jumătate am venit cu identificarea de soluții, proxime, în afară de strategia națională pentru gestionarea deșeurilor pe care am gestionat-o și este o cu toată altă poveste mare, trebuia o soluție de moment pentru Chișinău.

De aceea eu am venit cu ideea de a etatiza, de a trece din proprietatea administrației publice locale Țânțăreni în proprietatea statului, a Ministerului Mediului, a terenului de la Țânțăreni. Şi am venit cu acțiuni în acest sens, o hotărâre de Guvern și ea este deja pe ultima sută de metri. Dar a mers greu, eu am vrut să meargă mai repede, dar a mers greu.”

Europa Liberă: Vom preciza că Țânțăreniul este locul unde ar urma să se ducă gunoiul după ce, iată, temporar, mai mult timp a fost dus la Bubuieci.

Valeriu Munteanu: „Da, este adevărat. Problema de la Țânțăreni e, - pentru că iarăşi am analizat aceste două locații temporare, și am constatat, inclusiv din mai multe rapoarte făcute pe banii BERD de experți străini - că gunoiștea de la Bubuieci este în afara oricărei critici și trebuie închisă imediat, iar cea de la Țânțăreni corespunde, cât nu ar fi de straniu, chiar dacă era făcută în perioada ocupației sovietice, pentru că este făcută după proiect și în materie de depozitare, de înhumare a deșeurilor lucrurile nu s-au schimbat în ultimii 25 de ani, tot se face exact aceeași membrană impermeabilă, doar că nu există acolo o stație de tratarea levigatului, levigatul fiind acest must, dacă putem să spunem așa, care se scurge din gunoi.

Noi le-am spus foarte clar celor de la municipiul Chișinău: dacă vreți să continuați transportul, pentru că acest depozit de la Țânțăreni are încă capacități pentru mai mulți zeci de ani, trebuie să instalați o stație de tratare a levigatului. În momentul când se va începe transportul, mâine, poimâine sau nu știu când după adoptarea deciziei de Guvern pe care am pregătit-o eu, se va reîncepe transportul la Țânțăreni fără procurarea acestei stații de epurare, va fi împotriva regulilor de bună gospodărire în domeniul mediului.”

Europa Liberă: Totuși, dle Munteanu, în contextul eforturilor ale Dvs. în calitate de ministru al Mediului, ați fost fericit de modul în care autoritățile municipale s-au priceput să soluționeze problema deșeurilor, chiar și legat de acea mină, acel loc de stocare de la Bubuieci?

Valeriu Munteanu: „Noi avem 898 de municipalități în Republica Moldova. Fiecare și toți împreună au mare dificultate în gestionarea deșeurilor. Mai puțin în salubritate, pentru că curățenie știu să facă, dar mai departe cum să dezafecteze, cum să ducă gunoiul și unde să-l ducă au toți o problemă. Problemă este mai mică și nu atât de vizibilă într-o localitate cu 2-5 mii de oameni și ea devine pregnantă și foarte mare în orașele foarte mari în mărimi moldovenești. Respectiv, vârful de aisberg este municipiul Chișinău.

Ceea ce vedem noi în municipiul Chișinău, din păcate, este o constantă pe tot teritoriul Republicii Moldova, iar strategia de gestionare a deșeurilor despre care v-am spus prevede, și ea este în lucru, prevede crearea a opt întreprinderi mari, opt regionale, cu opt depozite, despre care eu cred că am mai vorbit într-o emisiune la Dvs. despre acest lucru.

Din păcate au existat mai multe ezitări pentru municipiul Chișinău, dar au existat și mai multe obstacole, inclusiv de natură legală. Republica Moldova este unicul stat european care nu permite arderea deșeurilor. Deșeurile poți să le dezafectezi sau să rezolvi problema lor prin două metode clasice - prin înhumare, așa cum facem noi, și a doua prin ardere. Există cineva în Republica Moldova care a mai fost la putere, care a fost în opoziție, după care iar la putere, şi care a considerat și consideră în continuare că nu trebuie să permitem arderea în Republica Moldova. Nu știu de ce. Eu am studiat, pe durată mandatului meu de ministru, această problematică și am constat și răspund pentru acest lucru: în toată Europa există arderea deșeurilor, unde obții și termoenergie, pui filtre foarte și foarte bune și atunci nu există nicio problemă pentru sănătatea umană. În municipiul Chișinău rezolvarea problemei începută în anii 2007-2008 când, știți Dvs. epopeea cu construcția unei fabrici de ardere a deșeurilor, după care legea nu a permis acest lucru pentru că cineva a exclus arderea din lege.”

Europa Liberă: Cine este acel cineva, faceți mai multe trimiteri la cineva care s-ar opune și cred că trebuie să precizăm?

Valeriu Munteanu: „Parlamentul Republicii Moldova. Parlamentul nu a dorit să-și asume acest lucru. Mai mult de cât atât, pe mandatul meu de ministrul am dus în Parlament legea cu privire la deșeuri, care prevedea un capitol separat euro avizat și recomandat de Uniunea Europeană privind arderea și iarăși acest capitol a fost scos.

După ce am avut mai multe discuții foarte lungi, după mai multe convingeri în cadrul arcului guvernamental, pe ultima sută de metri, înainte de a pleca, am primit o dispoziție din partea primului ministru pentru redimensionarea deșeurilor din Republica Moldova care ar implica și redimensionarea legislativă, respectiv introducerea arderii. Iată că a trebuit să dureze mai mulți ani ca să ne dăm seamă, să ne convingem și să-i înduplecăm pe alții, că nu putem să ducem la groapa de gunoi deșeuri care ar putea, de exemplu, să ne asigure o jumătate de oraș cu energie termică.”

Europa Liberă: În termeni reali, ce cunoașteți despre situația cu proiectul finanțat de BERD, pentru că înțeleg că de el se leagă toate lucrurile? Acest proiect în valoare de 23 milioane de euro, proiect promis de Dorin Chirtoacă și despre care el spunea că, odată realizat, în timp 5-7 va fi rezolvată integral problema deșeurilor solide din Chișinău?

Valeriu Munteanu: „Cunosc în detalii acest proiect, dar și proiectul mare al Ministerului Mediului privind crearea regionalei Centru care ar implica și municipiul Chișinău în acest sens. Proiectul BERD este simplu - reconstrucția a depozitului de la Țânțăreni, construcția unor stații de sortare pe teritoriul municipiului Chișinău, ca la groapă să ajungă și să fie înhumate doar acele deșeuri care nu pot fi reciclate. Şi, respectiv, creșterea capacității administrative și a bazei tehnico-materiale a întreprinderii care gestionează. Nu-i mare filozofie în acest proiect.”

Europa Liberă: La ce etapă e?

Valeriu Munteanu: „Proiectul are toate datele depășite cu 1-2 ani, pe motiv că nu găseau soluția cu Ţânţăreni. Ceea ce eu cred că a fost o problemă pentru Dorin Chirtoacă e că a crezut că ar putea să înduplece municipalitatea și locuitorii din Țânțăreni ca de bună voie să-i permită să ducă gunoiul, iar dumnealor o să le dea bani etc… În toate orașele și toate capitalele europene care nu ard deșeurile, evident că nu găsesc acest loc în municipiu, pentru că lumea trăiești compact și merg la 20-30 de km și, respectiv cumpără acest teren. Acolo unde nu pot să găsească ei teren, vine statul, pentru că este o necesitate de stat, și etatizează.”

Europa Liberă: Și acum așa se va întâmpla şi în Chişinău, din ce înțeleg?

Valeriu Munteanu: „Așa se va întâmpla. Așa s-a întâmplat în anul 1985-1986. Nici atunci nu exista în municipiul Chișinău un depozit, de aceea a venit Guvernul RSSM, Guvern de ocupație atunci și a naționalizat, de fapt, totul era naționalizat a luat de la Țânțăreni o bucată de pământ, 25 de ha., și le-a dat municipiul Chișinău, iar municipiul Chișinău a construit acest depozit de la Țânțăreni. Exact așa se întâmplă la București, la Sofia, dar şi oriunde în altă parte unde nu există ardere.”

Europa Liberă: Și sugerați că se va întâmpla și în continuare la Chișinău, în baza acestei hotărâri de Guvern care ziceți că e pe masa premierului?

Valeriu Munteanu: „Da, noi am pregătit-o, urmează doar să fie stabilite despăgubirile care vor fi plătite pentru Țânțăreni, iar în bugetului municipiul Chișinău, la insistența mea și dl primar a asigurat acest lucru, au fost programați bani pentru procurarea unei stații de tratare a levigatului la Țânțăreni, dar și pentru o stație de tratare a levigatului la Bubuieci. Pentru că nu înseamnă că am plecat de la Bubuieci, am închis poarta și totul este ok. Acolo trebuie un proiect avizat și euroconform, și foarte bun de recultivare și de închidere a gropii de la Bubuieci, care înseamnă toate procesele prin care să se dezafecteze această groapă.”

Europa Liberă: Ceea ce a promis premierul Filip credeți că va rezolva în sfârșit, la modul punctual, problema acum pentru cel puțin o perioadă până se rezolvă situația?

Valeriu Munteanu: „Ca cu bagheta magică, o să vedeți. Vă asigur eu.”