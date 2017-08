Margareta Crudu: „Moldova e tot timpul lângă mine”

În 26 de ani de independenţă a Republicii Moldova aproape un milion de cetăţeni moldoveni au emigrat în afara ţării. Banii trimiși de ei din străinătate constituie o cincime din economie şi rămân a fi unul din motoarele principale ale creşterii economice din Republica Moldova. Mulţi dintre cei plecaţi peste hotare nu se văd însă reîntorși la baștină. E şi cazul Margaretei Crudu emigrată de 17 ani în Italia.

Europa Liberă: Vă mai gândiți că ați putea reveni în R. Moldova?

Margareta Crudu: „Din 20 august 2000 de când am plecat de acasă m-am gândit tot timpul la asta. Acest gând nu mă lasă zi şi noapte. Moldova e tot timpul lângă mine. Pe masă am prosop, ulcioare, bucate moldoveneşti.”

Europa Liberă: În Italia e şi mama, şi sora, acolo ai familie.

Margareta Crudu: „În Italia mă simt persoană adevărată. Suntem intergraţi.”

Europa Liberă: Ai făcut o familie mixtă, moldo-italiană.

Margareta Crudu: „Da şi e foarte frumoasă.”

Europa Liberă: Acest gând că mai poţi reveni acasă te abandonează?

Margareta Crudu: „Acum da, ţinând cont de situaţia politică din ţară. Doi ani în urmă mă gândeam să mă întorc acasă, la Nisporeni, să

cumpăr un tractor, să arăm cotele, să fiu gospodină la ţară. Mă gândeam să-mi cumpăr găini, să am un câine. Am impresia însă că situaţia politică şi economică a Moldovei e foarte proastă şi nu are nici un sens să ne reîntoarcem.”

Europa Liberă: Se apropie alegerile parlamentare. O să participaţi la vot, o să aveţi şansa să aduceţi în Parlament forţe politice în care să aveţi încredere ca să nu îndepărteze acest vis al vostru de a reveni în R. Moldova, dar poate chiar la modul cel mai serios să vă cheme acasă şi să credeţi acelor politicieni pe care o să-i votaţi.

Margareta Crudu: „Noi am crezut foarte mult în ţara noastră. O să participăm la vot şi suntem tot timpul activi. Nu mă tem să spun însă că e o mare corupţie aici.

Nici peste hotare în ţara în care sunt eu nu e aşa de limpede totul, dar aici eu nu am speranţă , fiindcă mie îmi place dreptatea.”

Europa Liberă: Cine din politicieni ar putea să ocupe acele funcţii, să înceapă stârpirea corupţiei, să spulbere această idee a cetăţeanului că doar atunci când dă mită poate să-şi rezolve problemele? Sunteţi capabili să aduceţi alţi oameni în Parlament ca să schimbe în bine lucrurile?

Margareta Crudu: „Să luăm pe cineva din diaspora care să nu se lase corupt.”

Europa Liberă: Un om de unul singur puţin ce poate să rezolve sau aproape că nimic.

Margareta Crudu: „Atunci să creăm un partid al diasporei şi să încercăm să scoatem ţara din probleme.”

Europa Liberă: Cu ce sunt mai buni cei din afara ţării decât cei care au rămas?

Margareta Crudu: „Poporul nu are nici o vină. Pur şi simplu e necăjit. oamenii au obosit să mai creadă în politicieni. Nu am fost de cinci ani acasă. Acum am revenit pentru ca să văd care este situaţia. Mi-am dat seama că s-a înrăutățit. Chiar şi persoanele care ziceau că nu vor pleca niciodată sunt disperate şi vor să plece fiindcă nu mai au încredere în nimeni. Asta m-a deranjat.”

Europa Liberă: Şi atunci cine poate decide soarta de mâine a R. Moldova?

Margareta Crudu: „Numai poporul poate. Trebuie să fim uniţi. Le spun tuturor şi îi îndemn pe cei de peste hotare să participe la vot şi

chiar dacă e duminică şi în occident se munceşte. Trebuie să-i convingem pe toţi să meargă la alegeri.

Unica problemă pe care o avem noi diaspora, şi vă rugăm să ne ajutaţi, este să fim mai informați. Avem nevoie de informaţii, de Abecedare pentru copii, de şcoli mixte, de profesori care să ştie româna, să ne dea mai multe informaţii.”

Europa Liberă: Păi, este internetul, accesul la informaţie există.

Margareta Crudu: „Mamele noastre sau persoanele care au 60-70 de ani care muncesc peste hotare nu ştiu să folosească internetul.”

Europa Liberă: Sunteţi voi, copiii, nepoţii care pot să informeze părinţii, bunicii.

Margareta Crudu: „Problema e timpul. Nu avem timp. Se munceşte foarte mult.”

Europa Liberă: Cum se explică faptul că cei din diaspora din Occident împărtăşesc alte valori decât cei din diaspora din Rusia, de exemplu. raportul celor plecaţi în străinătate e cam acelaşi – 50 la sută din migranţi sunt în Vest şi 50 la sută – în Est.

Margareta Crudu: „Cred că cei plecaţi în Rusia sunt influențați de politica rusească, de aceea ei cred că în beneficiile unei apropieri de Rusia. Eu, chiar şi să fi fost în Rusia, aş fi de părerea că e mai bine cu Occidentul. Până acum Occidentul ne-a ajutat mai mult decât Rusia. Calea noastră este spre Occident. Nu cred că cu Rusia o să avem mintea la fel de deschisă şi nu cred că o să fim preţuiţi aşa cum suntem în Occident.

Lumea ştie unde e Moldova, ştie despre Moldova. Lumea ştie că Moldova este a doua Toscana, preţuieşte vinurile noastre. Sunt italieni care iubesc vinurile noastre şi le-ar importa. Avem un potenţial mare şi Occidentul îl preţuieşte. Din partea Rusiei nu văd însă aceeaşi monedă.”

Europa Liberă: Dar acolo muncesc 500 de mii de moldoveni, potrivit unor statistici oficiale și mai puțin oficiale.

Margareta Crudu: „Muncesc, dar cred că influența poporului rus asupra lor e foarte mare şi ei nu reuşesc să gândească cu mintea lor. Ei nu se simt liberi. Eu, în Occident, dacă am o problemă o semnalez şi încerc să o rezolv. Nu cred că ei au aceleași drepturi şi pot să ceară ceea ce cerem noi. Ei nu pot să meargă în altă parte să muncească şi acceptă condiţiile pe care le impun ruşii, acceptă salariul şi apleacă capul. Ei consideră, aşa cum consideram şi noi în anii '90 că patria noastră este Uniunea Sovietică şi de aici nu am mai ieşit, nu ştiam ce se petrece în occident, că gazul rusesc şi Rusia sunt ultima noastră şansă. Nu este aşa, însă. Îndemn diaspora din Rusia să mai privească spre Occident, să vadă cum se trăieşte, să mai vină în ospeție pentru că îi primim. O să vadă cum se trăieşte, care e mentalitatea noastră, cum gândim.”

Europa Liberă: Sunt voci care vă învinuiesc pe voi cei care vă aflaţi peste hotare că nu aţi fi patrioţi, că aţi lăsat Republica Moldova în timpurile cele mai grele şi nu există această forţă motrice care ar putea să mişte carul din loc. Sunteţi patrioţi sau trădători?

Margareta Crudu: „Când am plecat, pentru ţară am fost trădător pentru că mi-am lăsat ţara. Mi-am salvat însă copii şi toată familia, nu doar rudele de dragul întâi. Am dat la toţi o bucată de pâine fiindcă era o perioadă foarte grea. Dar acum nu cred că suntem trădători. Cred că acest lucru s-a şi văzut. Mulţi, inclusiv politicieni au frică de noi, diaspora şi vor să ne ţină la distanţă. S-a văzut şi la alegerile prezidenţiale.

Am participat la alegeri. Mama şi sora mea au fost în comisie la alegerile din anul trecut. Nu ajungeau buletine de vot. Am intrat în criză. Să stai câte cinci ore în coadă pe frig şi să ajungi să nu ai buletin de vot după care să auzi că votau morţii şi că s-au făcut şi alte şmecherii. Vă spun sincer, toată noaptea am plâns, m-a durut acest fapt chiar şi dacă sunt peste hotare, am job bun, nu duc lipsă de nimic. Vorbeam între noi, moldoveni din Italia şi cu alți colegi din diaspora și nu înțelegeam ce se întâmplă. Noi însă vom fi în continuare şi mai activi. O să participăm la viaţa politică a ţării. Ţin foarte mult la ţara mea.”

Europa Liberă: Cu ce asemănați Republica Moldova?

Margareta Crudu: „Cu o inimă mare, dar una cu găuri care trebuie umplute cu multă dragoste, speranţă şi luptă pentru un viitor mai bun. Trebuie să le deschidem ochii celor care au rămas aici. Cum e posibil că eu aflata de 17 ani peste hotare vorbesc limba română, desigur o mai uit, pentru că vorbesc patru limbi, iar cei care trăiesc în Moldova zeci de ani nu vor să o înveţe.”

Europa Liberă: După 26 de ani de la proclamarea independenței moldovenii au învăţat să preţuiască libertatea, democraţia? Înţeleg ce înseamnă să trăieşti într-un stat democratic?

Margareta Crudu: „Aici în ţară cred că nu. Privesc lumea şi nu văd feţe bucuroase, văd lume necăjită, îngândurată. Sunt acasă, dar nu mă simt acasă. Nu e casa mea aici, e Partia mea. Dacă aş fi acasă cred că prima aş ieşi în stradă să fac un protest ca să schimb ceva. Aş intra la domnul Dodon, dacă s-ar putea, şi aş vorbi cu el, i-aş da câteva întrebări să văd cum gândeşte, vreau să văd persoana în ochi.”

Europa Liberă: Dar ce întrebări ai vrea să adresezi şefului statului?

Margareta Crudu: „În primul rând, l-aş ruga să înveţe limba română. Să fie puţin mai corect cu lumea, să ştie să cântărească cuvintele când vorbeşte. Ceea ce spune el nu e demn de un preşedinte. Un preşedinte trebuie să-şi insufle încredere şi atunci când vorbeşte.”