Iulian Groza: „Moldova, o ţară tânără, are nevoie de anumite repere şi valori după care să ne conducem”

„Schimbarea începe cu tine” acesta este genericul unei iniţiative lansată de experţii Institutului pentru politici şi reforme europene. Ei şi-au propus să explice pe scurt în 18 videouri „principiile democrației, funcționării statului de drept, a sistemului politic, diferențele și jocurile geopolitice, dar și care sunt principiile manipulării și propagandei prin intermediul mass-media”. Autorii iniţiativei şi-a propus drept scop promovarea în rândul tinerilor a gândirii critice faţă de politicieni. Mai multe în interviul cu invitatul emisiunii Iulian Groza, directorul executiv al acestui institut.

Europa Liberă: Vă rugăm pentru început să explicaţi foarte scurt ideea şi miza acestei iniţiative?

Iulian Groza: „Ne-am propus să facem o contribuție în a încerca de a ajuta tinerii din Republica Moldova să aibă o abordare puţin diferită decât cea tradițională, intuitivă în comunicarea publică, dar mai ales cu politicienii. În acest sens, ne-am propus, într-adevăr, să instruim un grup de tineri, în special pe cei din localitățile din țară, pentru a încerca să oferim nu doar informaţii de bază, informaţii fundamentale privind funcţionarea statului, a partidelor politice, dar şi să încercăm să-i imunizăm sau cel puţin să-i ajutăm să înţeleagă mai bine ce înseamnă presa, ce înseamnă propagandă, cum se manipulează, cum să te informezi corect. Este un exerciţiu care conţine atât elemente teoretice, de bază despre cadrul legal, dar şi chestiuni practice. Am încercat să le conectăm la viața reală din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Aveţi impresia că tinerii din Republica Moldova sunt dezinformați, detașați de viaţa politică, socială şi atunci pot fi manipulați mai uşor?

Iulian Groza: „Impresia mea este că, în general, în Republica Moldova există o anumită obosire cu privire la viaţa publică, viaţa politică, cu privire la tot ce ţine de activitatea civică şi cea politică. cetăţenii, dar în special tinerii nu sunt foarte atraşi de participarea democratică, participarea civică. Acest lucru se datorează faptului că de multe ori politicienii, într-un fel sau altul, au dezamăgit aşteptările cetăţenilor.

De multe ori cetăţenii sunt în situaţia în care să interacționeze cu politicienii doar în campanii electorale. Sunt nevoiţi să asculte promisiuni care nu întotdeauna sunt realizate. Asta într-un fel dezamăgește şi scade interesul public faţă de aceste interacţiuni cu viaţa publică, viaţa politică.

Când vorbim despre tineri, situaţia este şi mai complicată. Dacă urmărim chiar şi cele mai recente alegeri parlamentare, prezidențiale sau locale, vedem că rata de participare a tinerilor în alegeri este foarte scăzută. Asta denotă un interes foarte scăzut din partea tinerilor faţă de activitatea publică.

Pe de altă parte, observăm că şi partidele politice, şi alţi actori încearcă să implice tinerii în diferite activităţi, inclusiv de natură politică. Noi încercăm să facem abstracţie de activitatea politică, dar să încercăm să facem o contribuţie didactică pentru tineri, în special la nivel local, unde, credem noi, e nevoie de mai multă informaţie şi înţelegere faţă de procesele politice din ţară, faţă de viziuni externe, faţă de modul în care se informează tinerii, să poată să facă diferenţă între informaţiile veridice şi manipulări.

Toate aceste elemente am încercat să le sintetizăm într-un ghid pe care l-am prezentat public şi pe care l-am utilizat în cadrul ciclului de training-uri în zece localităţi din ţară. Ca instrument care să ne ajute să multiplicăm această informaţie, acest ghid, am încercat să utilizăm şi sursele media. Am încercat să creăm şi un ciclu de video-uri care să explice mai simplu şi să încercăm să ajungem mai simplu la cetăţeni, în general, dar în special la tineri.”

Europa Liberă: Dar e suficient oare doar prin nişte video-uri, ghiduri, instruiri să cultivați această gândire critică, dacă ea nu s-a format în familie, la şcoală, la universitate?

Iulian Groza: „Probabil că nu este suficient, dar este important să facem ceva pentru ca să generăm anumite procese. Lucrul acesta, credem ar putea fi şi o anumită contribuție, poate ar fi şi o motivare pentru alţi actori, inclusiv mass-media, alte organizații şi partide politice, eventual, să atragă o mai mare atenţie acestui lucru nu punând accent pe interesul de grup, dar în interesul public. Încercăm să motivăm o astfel de abordare.

Spațiul nostru informațional, cel public este plin de informații care nu neapărat te motivează să fii interesat de viaţa publică, dar mai degrabă te motivează să nu fii interesat de acest lucru. Or, obiectivul nostru e să încercăm să facem cetăţenii, tinerii, în primul rând, să fie mai incomozi atunci când comunică cu autoritățile, cu politicienii. În aşa fel poţi să generezi o anumită schimbare, dacă dorești, cel puțin în atitudine nu doar la nivelul tinerilor, dar şi la nivelul decidenților politici, autorităților. Încetul cu încetul poţi să generezi o anumită masă critică care să producă o schimbare la nivel general. aceasta este cel puţin miza noastră. Sigur că nu este suficient ceea ce facem noi, dar poate picătură cu picătură o să putem să contribuim la formarea acestei mase critice împreună. Asta ne propunem.”

Europa Liberă: Totuşi există tineri care au gândire critică şi spirit civic, dar care se plâng că mediul sufocant din Republica Moldova le taie din aripi şi nu le permite de fapt să avanseze. În ce măsură iniţiativa dumneavoastră le este de folos şi acestor tineri?

Iulian Groza: „De la bun început am încercat să identificăm tinerii care sunt interesați, care sunt mai activi şi să-i motivăm să multiplice interesul lor, cunoștințele lor în comunicarea cu alți tineri. Am încercat să beneficiem de cei care sunt mai activi, sunt mai interesați și să-i motivăm să fie în continuare activi în Republica Moldova, să înțeleagă că mai este foarte mult de lucru aici şi să încerce să-i încurajeze pe alţi tineri să fie mai informaţi, mai interesaţi de viaţa publică, nu doar de alte activităţi de care, de regulă, tinerii sunt mai mult interesați.”

Europa Liberă: Domnule Groza, ia uitați-vă așa o situaţie – pe vremea Uniunii Sovietice exista o dezinformare provenită din existența unui singur mass-medium, acum există o dezinformare şi confuzie generate de faptul că în jurul omului se aud o sumedenie de voci ale mass-media. Înainte omul ştia că minciuna e concentrată într-un singur loc, acum ea poate să se audă din diferite locuri. Nu credeţi că acest tip de dezinformare şi confuzie care apare din cacofonia asta care se creează în jurul omului e mai greu de combătut?

Iulian Groza: „Şi da, şi nu. Cred că trebuie să ne bucurăm totuşi că există mai multe surse de informare. Cred că problema e de fapt în a încerca de a educa cetăţenii, tinerii de a face diferență între informațiile manipulatorii şi cele veridice. Cel puţin să încercăm să încurajăm o anumită cultură de informare a cetăţenilor care presupune informarea din diferite surse şi să îţi faci singur concluziile. Atunci putem să creăm această imunizare față de diferite informații manipulatorii şi oamenii să facă diferență.

Din punctul meu de vedere, altă soluție deocamdată nu există, mai ales în viaţa modernă, când sursele de informare s-au extins şi pe internet. Singur că este foarte greu să educi cetățenii pentru ca ei să facă diferența între informația manipulatoare, falsă şi cea veridică. E bine de ştiut şi care ar fi acele surse de informaţii veridice din diferite locuri din care poţi să se informezi şi să-ţi faci singur concluziile. Cred că asta ar fi soluţia de moment.”

Europa Liberă: Genericul inițiativei este schimbarea începe cu tine. Auzim ani de zile sloganuri similare şi se pare că avem în continuare o societate inertă, incapabilă să-şi asume rolul de a transforma lucrurile în țară. Cum vă explicați asta?

Iulian Groza: „Într-adevăr aceste slogan – schimbarea începe cu tine – nu este ceva nou. Noi nu inventăm bicicleta. Ceea ce încercăm noi să facem e să readucem tinerii, cetățenii că dacă dorești să faci o mică schimbare trebuie să începi, în primul rând, de la tine.

Cel mai simplu este să dai vina pe toţi că lucrurile nu merg bine în ţară, că problemele nu se rezolvă, în momentul în care tu singur probabil câteodată te pomenești în situaţia în care nu faci un efort în plus pentru a face anumite lucrurile care ar putea produce schimbare. Dacă am putea să motivăm această idee, cea ca să cerem în primul rând de la noi să facem anumite lucruri pe care le cerem de la alţii, atunci lucrurile ar putea să ia o cu totul altă întorsătură. Iar acest lucru este cel mai greu. Cred însă că asta este soluţia pe moment pentru a încerca de a schimba lucrurile în societate, mai ales în Republica Moldova care este o ţară tânără şi care are nevoie de anumite repere şi valori de care să ne conducem.”