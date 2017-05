Igor Volnițchi: „Actuala guvernare merge pe un plan bine pus la punct: reorganizarea guvernului, preconizata modificare a sistemului electoral, sunt inevitable”

Partidul Democrat insistă, prin vocea fermă a lui Vladimir Plahotniuc, pe realizarea cât mai grabnică a, cum s-a spus el, unei „reforme totale a Guvernului și agențiilor”. Liderul PDM a precizat că nu există loc pentru niciun compromis privind modul în care vede partidul său această reformă, dar că o decizie finală privind realizare ei va fi luată de coaliția guvernării. De ce anume o astfel de reformă este necesară? Cât de credibilă este promisiunea aceluiași lider privind anularea partajării politice în administrația publică centrală? Aceste și alte întrebări le vom pune analistului politic, jurnalistului și scriitorului Igor Volnițchi.

Europa Liberă: Partidul Democrat, exprimat de președintele său, Vlad Plahotniuc, într-un briefing, și-a anunțat fermitatea de a duce la capăt ceea ce a fost numit „reforma totală a guvernului și agențiilor”. Știm deja cum ar urma, potrivit PD, să fie construit guvernul – nouă ministere, în loc de 16, de exemplu, mult mai puține agenții ş.a.m.d. În opinia dumneavoastră, o reformă a administrației centrale s-a simțit necesară și de ce? Mai ales că PD spune că a inițiat-o demult, dar nu reușise să o realizeze până acum.

Igor Volnițchi: „Este adevărat. Dacă ne amintim: cu ideea acestei reforme a venit încă premierul Pavel Filip în data de 28 aprilie 2016, atunci când îşi prezenta primul său raport de activitate pentru primele 100 de zile de mandat. Ştim că Partidul Democrat, care reprezintă pilonul guvernării, intenţiona să efectueze reforma respectivă în toamnă. Însă, din ceea ce am văzut noi, din declaraţiile reprezentanţilor acestui partid, i-ar fi împiedicat să facă acest lucru alegerile prezidenţiale, care au impus o altă agendă, alte priorităţi politice ş.a.m.d.

Întrebarea este de ce anume acum se face această reformă? Pentru că unii zic că nimic nu îi împiedica pe cei din PD să o demareze, spre exemplu, la începutul anului curent. Alţii fac o legătură între această reformă şi preconizata modificare a sistemului electoral, zic că se impune un al doilea subiect politic minim la fel de important pe agenda politică a ţării, pentru a sustrage atenţia de la preconizata modificare a sistemului electoral.

A treia categorie fac unele legături, văd unele conexiuni şi cu preconizata reformatare, dacă putem folosi acest termen, a coaliţiei de guvernare. Prin urmare, sunt mai multe întrebări. Și eu cred că cei din Partidul Democrat, dacă îşi doresc cu adevărat ca atenţia opiniei publice să fie axată pe eficiența preconizatei reorganizări a guvernului, trebuie de pe acum să dea răspuns la toate aceste întrebări, trebuie de pe acum să vină cu anumite clarificări. Altfel, s-ar putea ca acest curent de opinie din societate să se ducă cu totul în altă direcţie decât îşi doresc ei.”

Europa Liberă: Domnule Volniţchi, dar în baza a ce s-a ajuns la respectiva reformă, în forma în care urmează să fie adoptată, aşa cum s-a anunţat, „fără niciun compromis”? S-a realizat vreo analiză a funcționării ministerelor, stă la bază vreun studiu care să binecuvânteze structura guvernamentală propusă de PD?

Igor Volnițchi: „Am văzut o declaraţie a domnului Iurie Ciocan, care acum este conducător al unei unităţi de implementare, numită Centrul pentru Reforme în cadrul guvernului Republicii Moldova. Şi dumnealui zicea că la definitivarea respectivei reforme a guvernului s-a lucrat mult şi s-a lucrat inclusiv cu implicarea experţilor din cadrul Cancelariei de Stat, a acelor experţi care au fost delegaţi de către Uniunea Europeană să acorde un suport oarecare guvernului, dar şi a unor experţi contractaţi şi puşi la dispoziţia guvernului de către Banca Mondială. Este o declaraţie oficială, pentru că domnul Ciocan este direct vizat de respectiva reformă, el va fi cel care va urma să asigure într-o oarecare măsură şi implementarea respectivei reforme. De aceea, în condiţiile în care nu avem altă informaţie, trebuie să dăm crezare ceea ce spune dumnealui. Altceva este de ce anume această cifră magică nouă?

Şi aici eu aş vrea să amintesc de altă opinie care există şi ea vine deja nu din mediul guvernamental, nu din mediul celor ce susţin guvernul Republicii Moldova. Există o prevedere legală foarte clară, care spune că, în condiţiile în care o reorganizare a guvernului afectează peste 50% din structura lui, urmează ca premierul să-şi depună demisia. Iată că, diminuând numărul ministerelor de la 16 la nouă, reducând numărul vicepremierilor de la patru la trei, nu ştiu, cei care au gândit această reformă s-au oprit exact la pragul care le permite să facă nişte schimbări prin adresări directe către preşedintele ţării, prin decrete prezidenţiale, fără a fi impuşi să meargă pe calea demisiei guvernului. Aici este deja altă întrebare: în ce măsură acei experţi de care vorbea domnul Ciocan au fost ghidaţi sau conectaţi la interesele politice pe care le-ar avea PD, mai concret, guvernarea în general în legătură cu această reformă.”

Europa Liberă: Da, foarte preţioasă precizare, domnule Volniţchi. Ce va putea face însă, în acelaşi context, coaliția, dacă liderul PD, partidul care a crescut ca-n poveste, într-o lună-două, cât altele în mai mulți ani, a spus foarte răspicat: niciun compromis, nicio jumătate de măsură cu această reformă, pe de o parte, iar pe de alta, a promis negocieri, consultări cu partenerii de coaliţie?

Igor Volnițchi: „Aici e şi problema – când erau multe ministere aveai ce împărţi. Şi eu cred că reorganizarea guvernului, reducerea numărului de ministere, birouri şi agenţii, despre care se discută de mult timp, s-ar fi făcut mai demult. Însă existenţa unor coaliţii permanente de guvernare, pentru că ultimele cinci guverne pe care le-am avut, dacă nu mă înşel, toate au fost guverne de coaliţie și, atunci când ai guverne de coaliţie, trebuie să ai şi ce împărţi.

Închipuiţi-vă, spre exemplu, că Alianţa pentru Integrare Europeană – 1, în 2009 venind la putere, ar fi decis: „Uite, avem nouă ministere, dar nu 16” şi ei erau patru. Ce ar fi împărţit ei? Fiecare câte două ministere sau unuia i-ar fi revenit trei ministere? Adică, atunci când e o coaliţie, este o necesitate mai mare de ministere. Şi atunci, toate discuţiile despre reforma guvernului, reforma administraţiei publice centrale trec pe un plan secund.

Domnul Plahotniuc, când a anunţat ieri că acest guvern va fi format din persoane detaşate politic, dacă putem spune aşa, altfel zis că va fi un guvern tehnocrat, răstălmăcind ceea ce a spus liderul PD, el s-a condus de o realitate: nu prea ai ce împărţi aici. De aceea, şi trebuie susţinut un asemenea guvern necondiţionat, sunt nouă ministere. Şi se zice că, coaliţia majoritară va fi constituită nu doar din PL şi PD, chiar dacă au voturi suficiente, la ea urmează să adere, și e o informaţie neoficială, şi grupul popularilor europeni. Închipuiţi-că acum că partajările s-ar face în continuare pe principii partinice, pe principii politice. PD s-ar alege cu patru-cinci ministere, celorlalţi doi parteneri de coaliţie ar trebui şi lor să le revină ceva. Nu prea ai ce împărţi. De aceea, formula, pe care au identificat-o ei, impunându-i, de facto, pe liberali şi presupun că va fi o declaraţie similară şi a popularilor europeni să anunțe sprijin necondiţionat guvernului reorganizat, a fost un pas bine gândit şi care a reieşit dintr-o situaţie concretă.”

Europa Liberă: Domnule Volniţchi, Vlad Plahotniuc vorbea de anumite costuri politice, pentru care va intra chiar şi partidul său, acum aflat acolo unde se află, într-un fel de suferinţă. Ce fel de costuri politice pot exista, după realizarea acestei reforme?

Igor Volnițchi: „Partidul Democrat şi-a înaintat în actualul guvern mai mulţi reprezentanţi, marea majoritate a acestora, dacă nu fiecare, având şi calitate politică. Acum, când se anunţă că va fi un guvern în care principiul partajării politice, practic, nu va exista, acum, când se anunţă că vom avea un guvern tehnocrat, mulţi dintre ei vor trebui, pur şi simplu, sacrificaţi, retraşi pe un plan secund. Pentru că altfel ce va spune PL, care zice: „Susţinem necondiţionat un guvern în care nu se va pune accent pe partajarea politică a funcţiilor”, iar, din alt punct de vedere, PD îşi va păstra în funcţie miniştrii care au o puternică afiliere politică? Şi nu doar miniştrii, şefi de birouri, de agenţii, demnitari de un anumit rang. PD are acum, cu această reformă şi o altă provocare, el trebuie să găsească locul unde să îi asigure cu unele activităţi, cu funcţii pe cei care vor avea de suferit, vor fi afectaţi direct de reforma respectivă.

Noi cunoaştem realitatea moldovenească şi noi ştim cât de mare este rânza celor care percep puterea doar prin prisma intereselor proprii. Da, bine, acum nu vor fi mişcări de sciziune, chiar dacă vor fi supărări. Toţi se tem de Vlad Plahotniuc care e atotputernic, nimeni nu va îndrăzni să facă nicio mişcare, dar orice supărare creşte în timp ca proporţie. Şi în momentul în care poziţiile PD şi personal ale lui Vlad Plahotniuc vor slăbi, aceste supărări vor avea efectul unor bombe, care vor sta la baza unor eventuale sciziuni. Vlad Plahotniuc înţelege acest lucru şi el înţelege că, propunând o formulă de guvern în care principiul partajării politice, practic, nu va exista, el are de rezolvat şi altă problemă: să diminueze supărările celor ce vor fi afectaţi de reforma respectivă.”

Europa Liberă: Şi totuşi o astfel de reformă pe cine de pe scena politică întărește şi, dimpotrivă, îl slăbește?

Igor Volnițchi: „Este evident că întăreşte PD care, din acest moment, orice s-ar spune, guvern tehnocrat, guvern în care nu va exista principiul partajării politice, va fi un guvern totalmente controlat de către Partidul Democrat, care, după cum Alexandru Canțîr menţionase mai devreme, a crescut mult în ultimul timp, are acum, dacă nu greşesc 41 de deputaţi şi cred că nu ar avea o problemă să aibă şi singur o majoritate. Nu ştiu pe cât de bine este pentru acest partid să se expună şi să iasă în prim-plan, luând de unul singur guvernarea. Mai are nevoie şi de paratrăsnete politice. Şi aici în prim-plan sunt scoşi popularii europeni şi liberalii. Dar este evident că liberalilor şi popularilor europeni li se rezervă mai mult un rol decorativ, de paratrăsnet, cum menţionam mai sus, iar beneficiarul direct şi unicul beneficiar, putem spune deschis, este Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Domnule Volniţchi, de ce nu reforma administrativ-teritorială, administrației publice locale, mai întâi, de vreme ce se dorește uninominalul, respectiv, „deputat de Căușeni”, „deputat de Taraclia” ş.a.m.d.? Sau cum se leagă această reformă a autorităţii centrale de necesitarea reformelor dincolo, la nivel local?

Igor Volnițchi: „Eu am adresat exact aceeaşi întrebare ieri seara, în cadrul unei emisiuni, domnului Ciocan, de care spuneam că are acum o nouă calitate în guvern. După care a intrat pe fir şi domnul ministru al Mediului, Valeriu Munteanu, şi care, iarăşi, s-a expus la această problemă. Pentru mine nu este clar până la capăt. Or, liberalii erau cei care la un moment dat spuneau că reforma administraţiei publice centrale şi reforma administraţiei publice locale trebuie să meargă mână în mână, ca să nu mai vorbim deja de reforma administrativ-teritorială, care s-ar fi pliat, practic, perfect şi pe preconizata modificare a sistemului electoral.

Am auzit nişte răspunsuri, dar am impresia că am călcat undeva, pe ceva, care doare. Pentru că am avut impresia că şi domnul Ciocan, şi domnul Munteanu au spus doar jumătate de adevăr şi au evitat să spună şi cea de a doua. În zilele următoare vom vedea cât de incisivi vor fi liberalii. Or, aceasta a fost condiţia lor, să fie corelate aceste două reforme. Dacă în sprijinul lor necondiţionat pentru reorganizarea guvernului intră şi această mică condiţie, e o contradicţie – necondiţionat, dar cu o mică condiţie – atunci, situaţia va fi una. Dacă însă ei vor prefera să tacă şi să uite de propria condiţie, pe care au înaintat-o anterior, situaţia este alta.

Cert este că eu cred că actuala guvernare merge pe un plan bine pus la punct şi tot ce se întâmplă acum, reorganizarea guvernului, această reformă a guvernului, preconizata modificare a sistemului electoral şi eventualele reforme ale administraţiei publice locale şi administrativ-teritoriale sunt inevitabile. Pur şi simplu, ele nu vor merge mână în mână, ci cumva consecutiv.”

Europa Liberă: În aşteptarea celeilalte jumătăţi a adevărului, domnule Volniţchi, vă mulţumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineaţă.