P.Postică: „Parlamentarii noștri au trișat atunci când au zis că au respectat toate recomandările Comisiei de la Veneția din 2017”

Comisia de la Veneţia a formulat un nou set de recomandări necesare „pentru a diminua efectele negative ale schimbării sistemului electoral” în R. Moldova, schimbare pe care comisia o crede neavenită din cauza lipsei de consens şi riscului de a încuraja corupţia politică. Deputatul democrat Sergiu Sârbu, care a apărat în faţa comisiei cele câteva îmbunătăţiri aduse legii mixtului după o opinie critică anterioară a Comisiei de la Veneţia, ne-a spus că autorităţile de la Chişinău nu mai au timp ca să urmeze recomandările actuale înainte de alegerile din toamnă, aşa că le vor lăsa probabil pentru următorul ciclu electoral. Discutăm astăzi cu Directorul programului de monitorizare a proceselor democratice din cadrul Asociaţiei PromoLex de la Chişinău, Pavel Postică.

Europa Liberă: Aşadar, dle Postică, Comisia de la Veneţia a formulat un nou set de recomandări necesare „pentru a diminua efectele negative ale schimbării sistemului electoral” în R. Moldova. Anterior, autorităţile au spus că au găsit soluţii pentru toate recomandările tehnice ale Comisiei de la Veneţia. Asociaţia Dvs. însă a afirmat că doar 12 din 32 de recomandări formulate atunci fuseseră luate în calcul. Din punctul Dvs. de vedere, opinia publicată lunii pune punct în această polemică? Descalifică ea în totalitate ceea ce spuneau autorităţile şi demonstrează că, de fapt, Dvs. eraţi cei cu dreptatea?

Pavel Postică: „Poate nu aș fi atât de categoric. Într-adevăr, opinia Comisiei de la Veneția subliniază în mod special faptul că autoritățile au modificat sistemul electoral, contrar principalelor recomandări formulate atât în 2014, cât și 2017, adică trecerea la sistemul electoral mixt de alegere a deputaților în Parlament și aceasta este principala lor îngrijorare. Evident, ei au subliniat acele aspecte bune sau pozitive care au fost luate în calcul de la votarea în prima lectură până la votarea în lectură finală, pentru că trebuie să reamintim radioascultătorilor că primul aviz al Comisiei de la Veneția din vara anului 2017 a fost după votarea proiectului în prima lectură și, respectiv, anumite modificări până la lectura a doua au fost adoptate. Corespunzător, Comisia de la Veneția le-a subliniat, a zis că ele sunt OK. În mare parte, ele se referă la delegarea atribuțiilor de constituire a circumscripțiilor electorale de către o comisie care, potrivit legii, trebuie să fie independentă. Vorbim de măsurile de încurajare a femeilor pentru implicarea în alegeri, dar, cu regret, au fost semnalate foarte multe restanțe, foarte multe lacune care, după cum ați menționat și Dvs., au fost subliniate inclusiv de către Asociația Promo-Lex, dar și multe alte organizații ale societății civile, ca fiind părți negative ale procesului electoral.”

Europa Liberă: Ați spus totuși că cele principale au fost înlăturate, dar nu și cea legată de consensul național, nu?

Pavel Postică: „Nu, eu nu am zis că principalele. Am zis că au fost anumite îmbunătățiri, dar principala recomandare așa și rămâne...”

Europa Liberă: Nu v-am auzit eu bine atunci.

Pavel Postică: „…să nu admitem modificarea sistemului electoral, și anume această fundamentală recomandare nu a fost luată în calcul de autorități, ele au modificat sistemul electoral.”

Europa Liberă: Din lista de recomandări pe care le face de data aceasta comisia, recomandări necesare, așa cum spuneam mai devreme, pentru „a diminua efectele negative ale schimbării sistemului electoral”, pe care le-aţi remarca, în primul rând?

Pavel Postică: „Este foarte complicat din toată această listă, pentru că sunt destul de multe recomandări tehnice, să scoți în evidență care-i mai importantă și care nu. Din punctul meu de vedere, principala recomandare ține de… care vizează direct alegătorii, în special, constituirea circumscripțiilor electorale peste hotarele țării și în regiunea transnistreană, inclusiv lipsa unor proceduri foarte clare de constituire a secțiilor de votare în aceste teritorii…”

Europa Liberă: Și recomandarea comisiei care e? Cum ați înțeles-o Dvs.?

Pavel Postică: „Recomandarea comisiei este că ar fi bine să revizuiască această poziție adoptată de către comisia care nu știu dacă mai funcționează.”

Europa Liberă: În ce sens? Adică să fie mai multe circumscripţii, să fie mai puține, să fie mai bine delimitate?

Pavel Postică: „Eu înțeleg recomandarea comisiei ca să fie revăzute hotarele acestor circumscripţii, dar, nu în ultimul rând, exact așa o recomandare se referă și la circumscripţiile electorale constituite în interiorul țării. Or, comisia a subliniat că acel prag de 10%, cu regret, dar a fost încălcat în foarte multe cazuri, lucru pe care l-am menționat și noi. Și aici partea proastă este că Comisia de la Veneția a ridicat semne de întrebare vizavi de independența comisiei care a stabilit hotarele acestor circumscripţii electorale.”

Europa Liberă: Din punctul Dvs. de vedere, iată, această recomandare poate fi urmată până la alegeri?

Pavel Postică: „Eu cred că absolut toate recomandările care au fost formulate de către Comisia de la Veneția, inclusiv acea recomandare fundamentală de a nu modifica sistemul electoral mixt, pot fi luate în calcul și soluționate în cadrul Parlamentului până la finele acestei sesiuni parlamentare.”

Europa Liberă: Revenim la câteva din cele mai importante recomandări. Ce recomandă comisia, de exemplu, în legătură cu pragul electoral? Cum Dvs. ați înțeles ceea ce spune în opinia de ieri comisia?

Pavel Postică: „Aici soluția este foarte simplă. Recomandarea comisiei este că pragul trebuie să fie diminuat. Parlamentarii noștri au trișat atunci când au zis că au respectat și au luat în calcul toate recomandările Comisiei de la Veneția formulate în 2017. Or, pragul fiind de 6% anterior și acum fiind păstrat acel prag de 6%, de fapt, ei l-au majorat de două ori. Deci, ei nu că au micșorat pragul așa cum a solicitat Comisia de la Veneția, dar de facto ei, practic, l-au majorat de două ori. Acum cu cât al putea să-l diminueze? Din punctul meu de vedere, ar trebui micșorat acest prag măcar la 2%, așa încât într-adevăr să fie o diminuare efectivă care să permită accesul în Parlament al altor partide și într-adevăr Parlamentul să fie cât mai reprezentativ.”

Europa Liberă: La fel credeți că e o chestiune care se poate rezolva până la scrutinul din toamnă?

Pavel Postică: „Cu siguranță, da. Eu reiterez ceea ce am menționat. Din punctul meu personal de vedere, toate recomandările formulate de către comisie pot fi luate în calcul și soluționate până la finele sesiunii parlamentare curente. Mai mult ca atât, noi nu trebuie să uităm că Parlamentul atunci când a adoptat această Lege 154, prin care a introdus sistemul electoral mixt de alegere a deputaților în Parlament, a obligat Guvernul să vină cu propuneri de ajustare a cadrului legal. Și regretabil, dar nici Guvernul și nici Comisia Electorală Centrală nu au făcut absolut nimic pentru a soluționa deficiențele care au fost introduse prin acest sistem electoral, pentru că sunt foarte multe lacune pur tehnice, să zicem așa, care vor pune în dificultate implementarea sistemului mixt. Și Guvernul urma să facă acest lucru încă în termen de două luni de la adoptarea legii, practic până în luna octombrie. Și ei nu au făcut absolut nimic. Deci, ei trebuie să urgenteze implementarea acestor recomandări.”

Europa Liberă: Continuăm să ne uităm pe aceste noi recomandări. Mai e ceva important sau foarte important ce ați vrea să remarcați?

Pavel Postică: „Eu cred că un alt aspect care trebuie menționat se referă inclusiv la votul studenților, pentru că comisia a indicat foarte clar că nu este explicit formulat în proiectul sau deja în legea Republicii Moldova, în Codul Electoral, cum se votează în cadrul unor circumscripţii, cum să voteze, spre exemplu, studenții, care pot vota în orice localitate – ei votează doar pe circumscripţia uninominală, ei votează doar pe listele proporționale? Aceste lucruri nu sunt clare și atunci când ele sunt lăsate la discreția organelor tehnice pot genera anumite probleme.”

Europa Liberă: Ca să nu se întâmple așa, ce ar trebui să facă autoritățile în chestiunea asta?

Pavel Postică: „Să modifice cadrul legal și să spună foarte clar: se votează doar pe circumscripţia uninominală, se votează doar pe listele proporționale. Aici în mare parte sunt vizați alegătorii care votează cu certificate cu drept de vot, alegătorii care își schimbă în scurt timp domiciliul sau reședința. Aici sunt niște aspecte pur tehnice.”

Europa Liberă: Da, care la fel trebuie clarificate. Deputatul democrat Sergiu Sârbu, dle Postică, cel care a apărat în faţa comisiei îmbunătăţirile aduse legii mixtului (referitoare la stimularea participării femeilor, plafoanelor la donaţii etc.), ne-a spus ieri într-o intervenție prin telefon că autorităţile de la Chişinău, cel mai probabil, nu au timp ca să urmeze recomandările actuale, pentru că asta ar însemna să schimbe regulile de joc înaintea jocului, așa că le vor lăsa pentru următorul ciclu electoral. Cum priviţi aceste planuri?

Pavel Postică: „Probabil ar fi greu să calific aceste declarații. Din punctul meu personal de vedere, eu reiterez încă o dată: recomandările Comisiei de la Veneția tocmai pentru asta și au fost făcute, ca să fie luate în calcul…”

Europa Liberă: Până la actualul scrutin?

Pavel Postică: „Evident. Dacă autoritățile vor neglija aceste recomandări, își asumă consecințele. Și aici iarăși trebuie să subliniez un lucru foarte important, pentru că, în special în acest aviz, Parlamentul a primit un prim cartonaș galben, să zicem așa, în care Comisia a specificat și a punctat foarte clar că chestiunile pur politice trebuie să fie soluționate de Parlament, de organul politic, și nu lăsate pe seama autorităților executive. Or, noi avem și am avut foarte multe cazuri în care Parlamentul se eschivează de la executarea obligațiilor lui, interpretarea legii, spre exemplu, cum am avut și în cazul celui de-al doilea grup de inițiativă care a încercat să organizeze referendumul, pentru că legea nu este clară. Și aici este rolul Parlamentului, în special, să precizeze și să explice foarte clar cum se aplică legea, să nu lase asta pe seama instanțelor de judecată, să nu lase asta pe seama Comisiei Electorale Centrale, Guvernului sau acelei comisii care a fost creată și care se prezumă că a fost și este independentă.”

Europa Liberă: Dle Postică, vă mulțumim!