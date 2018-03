Corneliu Ciurea: „Dl. Tănase face parte din grupul restrâns de oameni pe care te poți baza”

Ministrul justiției Alexandru Tănase și-a anunțat duminică intenția de a demisiona pentru că încrederea publicului în integritatea sa ar putea fi subminată, ceea ce nu-i va permite să facă reformele dorite în justiție. Tănase a făcut anunțul pe Facebook. Este aşteptată acum demisia oficială, iar noi discutăm subiectul cu analistul politic Corneliu Ciurea.

Europa Liberă: Dle Ciurea, Alexandru Tănase a anunţat pe o reţea de socializare că are de gând să-şi dea demisia. Acest anunţ vine după ce o înregistrare cu voci din care una pare să fie a lui, iar alta a lui Veaceslav Platon a fost difuzată la Jurnal TV. Înregistrarea pare să dateze din perioada în care Platon nu era încă arestat, iar Tănase era președinte al Curții Constituționale. Cum priviți această situaţie?

Corneliu Ciurea: „O privesc cu destul regret și este o mișcare surprinzătoare. Însăși înregistrarea nu pare să-l culpabilizeze cumva pe dl Tănase, dar din ceea ce am înțeles, din declarațiile făcute pe Facebook ale dlui Tănase constatăm că nu dorește să fie o țintă într-un an electoral și a preferat să iasă din zona publică. Rămâne să înțelegem dacă această ieșire este una definitivă sau temporară.”

Europa Liberă: Ați zis că nu-l culpabilizează pe Tănase. Îl plasează totuși cumva într-o lumină proastă? Iată, ce ați auzit Dvs. din acea înregistrare, cum vi s-a părut?

Corneliu Ciurea: „Cred că politicienii de rang înalt ar trebui să evite contactele cu persoane dubioase. Totuși, în acea perioadă dl Platon nu era sub nicio acuzare, din câte înțelegem.”

Europa Liberă: Da. Era numit, totuși, raiderul nr. 1 din CSI. Vă amintiți că avea această imagine?

Corneliu Ciurea: „Da. De asta și spun că era o persoană dubioasă, întrucât imaginea lui nu era tocmai strălucită. Sigur, în asemenea condiții, dacă vorbim de procese de reforme în stil european, miniștrii, președinții curților constituționale ar trebui să nu fie în contact cu asemenea gen de persoane. Din această cauză, cred că dl Tănase a preferat cumva să iasă din acest joc pentru o perioadă anumită.”

Europa Liberă: Dar pe cine și prin ce credeți că ar fi putut supăra această discuție telefonică?

Corneliu Ciurea: „A fost supărat sau deranjat dl Tănase. Noi am văzut, am auzit în ultimul timp două versiuni care explică cumva demersul dlui Tănase. Ambele țin de zona conspirației. În primul rând, s-a vorbit despre faptul că ar fi o lovitură dată nu atât dlui Tănase, cât în mod direct Partidului Democrat dintr-o zonă a serviciilor secrete, eventual cele rusești, pentru că într-un an electoral anumite forțe încearcă să destabilizeze situația în țară și să vulnerabilizeze într-o mare măsură Partidul Democrat, scoțând din circuit piesele grele din garnitura guvernamentală. Asta ar fi o primă versiune.”

Europa Liberă: Dar mai există și versiunea că ar fi pur și simplu o înregistrare făcută de Platon și acum scoasă așa, din anumite motive. Dvs. cum credeți?

Corneliu Ciurea: „Pur și simplu nimic nu se întâmplă în Republica Moldova. Evident că este o înregistrare, probabil făcută de dl Platon, dar eu încerc să explic care au fost scopurile scoaterii acestei înregistrări anume în acest moment, pentru că suntem nu într-un an oarecare, ci într-un an electoral și există un context special. Și o a doua explicație la care, de asemenea, se face trimitere este că lovitura totuși a fost dată direct dlui Tănase, iarăși din zone obscure, de către cei care încearcă să obstrucționeze, să blocheze mersul reformelor în justiție. Este cumva o lovitură dată de sistem unui ministru reformator.”

Europa Liberă: V-aţi fi aşteptat ca dl Tănase să fi procedat altfel, să aștepte cumva să se clarifice această situație?

Corneliu Ciurea: „Nu pot decide eu în locul dlui Tănase. Este evident că această înregistrare nu strică sau nu afectează sub nicio formă foarte mult imaginea dlui Tănase. Totuși au fost anumite motive ascunse, încă nemărturisite, care l-au determinat să întreprindă această acțiune. Ceea ce a spus este că nu dorește să servească drept țintă electorală într-un război care se va da în acest an și această explicație poate fi până una-alta acceptată.”

Europa Liberă: Apropo de asta, cât de validă vi se pare, iată, această explicație politică a situației? Putem presupune și noi, aşa cum a presupus dl Tănase, că interesul politic este cel care a făcut să apară înregistrarea și a împins cumva lucrurile spre demisie?

Corneliu Ciurea: „Eu cred că da. Cu siguranță, pentru că înregistrarea apare într-un an electoral. Deci sunt urmărite obiective politice. Și aici trebuie să facem o constatare: este totuși regretabil că în acest an electoral sunt loviți oameni importanți din țara noastră, politicieni care fac parte totuși dintr-un grup restrâns de elită. Asta înseamnă că lupta va fi foarte crâncenă și avem foarte multe persoane la vârf totuși destul de vulnerabile sau această vulnerabilitate este cumva construită de către inamicii statului nostru.”

Europa Liberă: Se încheie într-adevăr cariera politică a dlui Tănase cu acest episod? Cum vi se pare Dvs. în acest moment?

Corneliu Ciurea: „Eu cred că noi nu ne putem permite să renunțăm la puținii politicieni de valoare pe care-i avem în țara noastră. De asta mi-aș dori foarte mult ca dl Tănase să revină în circuitul politic după, eventual, o anumită pauză, în cazul în care totuși își va depune demisia, dar cred că pe parcursul acestui an reformele în justiție vor fi totuși înfăptuite de alte persoane.”

Europa Liberă: Și spre final, cum credeţi, care vor fi până la urmă efectele acestui mini-scandal sau nu știu cum să-i zic, acestei situații așa mai puțin obișnuite? Care vor fi efectele?

Corneliu Ciurea: „Da, eu cred și sper că prin această demisie sau prin această plecare în fond scandalul este consumat, nu va avea o dezvoltare în continuare, dar nu exclud că aceste lovituri care vin din niște zone tenebroase vor viza și alți oameni apropiați Partidului Democrat, pentru că este foarte clar că acum se dă o luptă foarte îndârjită și principala țintă a acestor lovituri sunt oamenii care se află la guvernare.”

Europa Liberă: Cum credeți că s-ar putea derula în continuare relaţia dintre dl Alexandru Tănase și Vlad Plahotniuc, fiind cunoscută cumva ostilitatea, duşmănia între Vlad Plahotniuc şi Platon, care este acum condamnat la aproape 30 de ani de închisoare, dacă nu greșesc? Vă întreb, pentru că Tănase a acceptat la un moment dat o funcție într-un Guvern dominat de PD și mă interesează perspectiva Dvs. asupra acestei situații.

Corneliu Ciurea: „Eu cred că vă referiți totuși la relația politică, nu personală dintre liderul Partidului Democrat și încă actualul ministru al Justiției.”

Europa Liberă: Politică, exact.

Corneliu Ciurea: „Eu cred că această relație, sper foarte mult că va continua după alegeri, pentru că, repet, dacă ne referim la relația politică, Partidul Democrat are nevoie de cadre, are nevoie de oameni cu experiență și dl Tănase face parte din acest grup, după cum am spus, restrâns de oameni, pe care te poți baza. Deci, în cazul în care scandalul nu va avea nicio dezvoltare, la experiența dlui Tănase se va apela în continuare, în special după alegeri.”