Aliona Barbăroșie: „Voi putea să vin în ajutorul părinților cu niște sfaturi, ca să diminueze excesul de consum media al copiilor”

Centrul pentru Jurnalism Independent a instruit peste 35 de profesori din tot atâtea şcoli care şi-au arătat interesul pentru cursul opţional de Educație media. Printre acestea şi gimnaziul din Brăviceni, raionul Orhei. Învăţătoarea Aliona Barbăroşie a fost la cursul de pregătire a profesorilor şi, spune ea, până nu demult nu realiza amploarea dezinformării, mai ales pe reţele sociale:

Aliona Barbăroșie: „Când am aflat că este așa o posibilitate, am reacționat pozitiv, pentru că copiii de astăzi petrec tot mai mult timp în fața calculatoarelor, în fața televizoarelor și am fost destul de bucuroasă și mai ales că am fost solicitată să merg la un curs unde sigur că urma să primesc răspunsuri la multe întrebări la care nu aveam nici eu răspuns.”

Europa Liberă: Dar care erau aceste întrebări, doamna Barbăroșie?

Aliona Barbăroșie: „Despre media de la noi din țară, despre impactul politic al media, media ca acea armă cu două tăișuri, care ne influențează. Am aflat niște lucruri pe care chiar nu le știam despre acele efecte negative asupra copilului, ca de exemplu, scăderea creativității, slăbirea gândirii logico-matematice…”

Europa Liberă: Spuneți sincer, v-a strâns cumva așa în spate, când v-ați dat seama câte ore petrec copiii în fața televizoarelor sau pe internet?

Aliona Barbăroșie: „M-a strâns în spate destul de mult, pentru că mai discut și cu părinții când ne întâlnim și la ședințe și aud des că copiii petrec mult timp și nu-i pot scoate din fața lor și atunci încercam și eu să vin cu niște sfaturi pentru părinți, dar la acest curs am aflat mult mai multe lucruri utile, pe care aș putea să le spun, să vin în ajutorul părinților cu niște sfaturi, ca să diminueze excesul de consum media al copiilor.”

Europa Liberă: Doamna Barbăroșie, vă propun un scurt exercițiu: să presupunem că acum ne ascultă mai mulți părinți, ce le-ați zice dacă copiii lor petrec mult timp în fața computerului sau în fața televizorului?

Aliona Barbăroșie: „Eu le-aș spune părinților, în primul rând, să comunice mai mult cu copiii lor, pentru că copiii stau mult în fața ecranelor, atunci când părinții cu comunică cu ei, atunci când, bănuiesc eu, părinții nu vorbesc de la egal la egal cu ei, când nu le sunt prieteni, când nu cunosc ce doresc ei. Poate părinții ar trebui să-i inițieze, să le propună să iasă în mahala cu vecinii, să organizeze să se joace împreună cu ei, să-i scoată un pic din fața calculatoarelor, pentru că dacă 10-15 ani în urmă părinții nu ne puteau aduce în casă, acum este invers, părinții nu pot scoate copiii din casă, din fața ecranelor.”

Europa Liberă: Doamna Barbăroșie, înțelegem că, după un asemenea curs, are de câștigat copilul, că devine mai atent, mai responsabil poate; au de câștigat părinții, pentru că copiii lor vor ști cum să evite capcanele mass-media, dar are cineva de pierdut de pe urma acestui discernământ mai accentuat al elevilor?

Aliona Barbăroșie: „Poate au de pierdut cei care plasează acele jocuri virtuale care au numai un impact negativ, poate acele site-uri care nu sunt atât de pozitive.”

Europa Liberă: În acest an, cursul este opțional pentru clasele a III-IV-a. Dvs. ca dascăl, bănuiesc, în comunicare nu vă limitați doar la elevii de clasele primare, dar cu siguranță discutați și cu elevii din clasele mai mari. Simțiți necesitatea ca acest curs să fie predat și în clasele mai mari, în clasele liceale, de exemplu?

Aliona Barbăroșie: „Da, cred că este important ca acest curs să aibă și continuare, să urmeze și în clasele mari și nu știu, aș zice că chiar nu numai un an, dar poate și doi-trei ani să se studieze, să fie editate niște manuale, niște programe, să meargă profesorul la cursuri, pentru că, recunosc că și noi, pedagogii, avem nevoie să fim formați, întrucât am rămas, ca să zic așa, chiar în urmă; copiii cunosc mult mai multe, știu să acceseze, cunosc diferite tehnologii.

Sunt momente că ar trebui să fim mai insistenți, să mai cerem, să mai spunem și problemele pe care parcă le cunoaștem, dar, știți, stau așa aici la noi în sat, aici la noi în oraș și nu ajung mai departe. Să ne unim cu toți pedagogii din republică ca să mai tragem alarma asupra unor probleme, fiindcă ar fi cazul ca în afară de educația pentru media și educația pentru sănătate și alte discipline opționale să stea poate un pic în capul mesei sau acele lucruri, formule care nu sunt atât de importante pentru sănătatea fizică și psihică a fiecărui copilaș.”

Europa Liberă: Și o ultimă întrebare, doamna Barbăroșie: La Brăviceni, Orhei, aveți acces la informație diversă, la multe surse mass-media; localnicii, dacă stați de vorbă cu ei, reușesc să facă diferența între o știre trucată și una încheiată la toți nasturii?

Aliona Barbăroșie: „Din fericire, localnicii mei sunt conectați la internet, privesc multe canale, dar nu prea se pricep să deosebească o știre falsă de una adevărată, să cunoască unde este influența politică, căci chiar la ședința mea cu părinții am discutat despre acest lucru și parcă un pic s-au mai luminat și ei, parcă au zâmbit un pic, parcă am înțeles și eu că poate un pic au să fie mai atenți atunci când vor asculta o știre și au să încerce să o compare cu o știre de la alte canale, din mai multe surse. Eu în urma adunării cu părinții, sper un pic, am încercat și eu din ceea ce am fost și eu curioasă, am aflat pentru mine și am încercat să transmit asta și părinților, și vecinilor mei, ca un pic să ne trezim, să gândim critic, căci, până la urmă, o societate nu poate evolua cu oameni care nu gândesc critic.”