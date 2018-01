Vladimir Socor: „Întrebarea este dacă dl Plahotniuc va considera că ieșirea R.Moldova din CSI ar fi în interesul puterii sale”

Președintele Igor Dodon a declarat că speră ca Parlamentul să nu aprobe inițiativa liberalilor, care cer ieșirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente. Președintele a recunoscut că nu poate bloca o astfel de decizie, pentru că ea nu necesită adoptarea și, ulterior, promulgarea unei legi pe care el ar putea să o blocheze. Decizia aparține Parlamentului. „Moldova ar risca mult dacă inițiativa liberală va fi aprobată. Avem acorduri cu CSI, iar în Rusia lucrează circa 600 de mii de moldoveni, unii la limita legalității”, a mai spus președintele, citat de Interfax. Dar Dodon s-a declarat încrezător că propunerea, chiar dacă va fi aprobată în Parlament, nu va deveni realitate, pentru că între timp vor avea loc alegeri generale pe care socialiștii le vor câștiga. Dar în opinia analistului politic occidental Vladimir Socor, CSI ar fi o organizaţie fantomă.

Europa Liberă: La Chișinău, liberalii lui Mihai Ghimpu au depus în Parlament un proiect pentru ieșirea Republicii Moldova din CSI. Dvs. ce credeți, se va reuși până la urmă să fie adoptată în Legislativ această inițiativă a liberalilor?

Vladimir Socor: „Bineînțeles că deznodământul va depinde de deciziile dlui Plahotniuc. Dl Plahotniuc controlează în mod nemijlocit majoritatea parlamentară. Partidul Socialiștilor, condus de dl Dodon, desigur că ar fi împotriva acestui proiect de lege, dar nu are suficiente voturi în Parlament pentru a-l bloca. Deci, întrebarea este dacă dl Plahotniuc va considera că acest proiect de lege – ieșirea Republicii Moldova din CSI – ar fi în interesul dlui Plahotniuc, în interesul puterii sale și, mai ales, în interesul relațiilor dlui Plahotniuc cu Rusia. Dl Plahotniuc este certat cu Rusia. Nu aceasta a fost intenția dlui Plahotniuc. Dânsul a încercat tot timpul să se reconcilieze cu Rusia pe două platforme – pe platforma conflictului în privința Transnistriei și pe platforma relațiilor dintre partidul dlui Plahotniuc și al dlui Dodon. Dl Plahotniuc l-a adus pe dl Dodon la putere în mod nemijlocit ca președinte la sfârșitul anului 2016. Apoi, în prima jumătate a anului 2017, dl Plahotniuc a încercat să folosească vizitele lui Dodon la Moscova, convorbirile lui Dodon cu Putin pentru a obține avantaje din partea Rusiei în probleme care interesau, în primul rând, guvernarea de la Chișinău. Problemele gastarbeiterilor moldoveni în Rusia, problema accesului producătorilor moldoveni la piața din Rusia. Dl Plahotniuc chiar a obținut câteva concesii, datorită dlui Dodon, de la Moscova. De exemplu, numirea unui om al dlui Plahotniuc în fruntea companiei „MoldovaGaZ”, cea mai mare companie din Republica Moldova. Dar dl Plahotniuc a comis o greșeală comună multor oameni de stat, și anume, greșeala de a declanșa o dinamică pe care apoi n-a mai putut-o controla. A încercat reconcilierea cu Rusia prin intermediul dlui Dodon, prin intermediul relațiilor cu Krasnoselski din Transnistria, dar a scăpat lucrurile de sub control. Dl Plahotniuc nu dorește să fie în conflict cu Moscova. Acum, conflictul său cu Moscova pare ireparabil și ironia sorții face că acest conflict nu are la bază divergențe de ordin politic, ideologic sau național. A ajuns să fie un conflict personal al dlui Plahotniuc cu Moscova. Dl Plahotniuc consideră că Moscova nu susține puterea sa personală la Chișinău.”

Europa Liberă: Demnitarii de la Chișinău au criticat deseori această Comunitate a Statelor Independente, spunând că este o organizație nefuncțională, că ar fi mai degrabă controlată de Rusia lui Putin, care rezolvă problemele doar în favoarea Federației Ruse, iar calitatea de membru în CSI chiar ar contraveni și aspirațiilor de integrare europeană. Apropo, guvernarea de la Chișinău vrea să modifice Constituția și să scrie vectorul politicii externe a Republicii Moldova, care va fi unul ireversibil – integrarea un UE.

Vladimir Socor: „Semnificația CSI-ului este foarte mult supraevaluată la Chișinău și cred că numai la Chișinău e supraevaluată. Afară de Chișinău, nimeni nu ia CSI-ul în serios.”

Europa Liberă: Chiar autoritățile de la Chișinău au spus că este o organizație neviabilă.

Vladimir Socor: „Da, este o organizație fără niciun fel de eficiență, și nu de azi, de ieri, ci, practic, de la începuturile sale. CSI-ul nu are nici o pârghie de influență asupra statelor membre. Este o organizație pur simbolică. Și pe vremea lui Elțin, și acum, în timpul lui Putin, permite conducerii de la Kremlin să amăgească populația Rusiei cu ideea că mai există încă un fel de Uniune Sovietică. Uniunea Sovietică n-a murit de tot, iată, există încă CSI-ul. N-are nicio semnificație. Inițiativa liberalilor, sigur, personal sper că inițiativa acesta va fi votată în Parlament, dar valoare practică nu are. Liberalii, partidul dlui Ghimpu, am în vedere, a fost pasiv în această problemă până acum; partidul încearcă, pur și simplu, să se reabiliteze în fața propriului său electorat pe care l-a pierdut. Partidul dlui Ghimpu nu mai are nicio șansă să intre în viitorul Parlament. Această mișcare cu CSI-ul are semnificația politică internă de a se reabilita în ochii electoratului anti-rus.”

Europa Liberă: Dar dacă în Constituție apare inclusiv acest aspect care ține de parcursul european al Republicii Moldova, e doar făcut în scopul de a câștiga simpatii într-un an electoral sau chiar la modul cel mai serios, guvernarea are șanse să ducă Moldova în UE?

Vladimir Socor: „Până acum, guvernarea a făcut tot posibilul pentru a stopa procesul de integrare europeană. Politica financiară, în primul rând, politica în chestiunea justiției, neîndeplinirea Foii de parcurs în privința reformelor, neîndeplinirea celor 28 de precondiții, pe care le-a pus Uniunea Europeană pentru continuarea asistenței financiare, arată că această guvernare este incapabilă de a continua procesul de integrare europeană. Indiferent de gesturi propagandistice, cum ar fi, de exemplu, introducerea în Constituție a dezideratului integrării europene, ceea ce contează sunt acțiunile concrete. Introducerea unui nou paragraf în Constituție în niciun caz nu ține loc de reforme.”

Europa Liberă: Ce evoluții prevedeți în continuare pe scena politică de la Chișinău, ținând cont de faptul că este un an electoral?

Vladimir Socor: „Va fi foarte interesant în ce mod va gestiona partidul dlui Plahotniuc alegerile parlamentare. Dacă va continua să meargă pe calea împărțirii puterii cu Partidul Socialiștilor, condus de dl Dodon, sau dacă, dimpotrivă, va încerca să folosească pârghiile administrative ale Partidului Democrat pentru a ține Partidul Socialiștilor cât mai departe de putere. Rezultatul final al alegerilor parlamentare va depinde în mare parte de capacitatea partidului dlui Plahotniuc de a influența direct sau chiar de a măslui, de a frauda alegerile.”

Europa Liberă: Societatea civilă a încercat să propună un referendum care ar anula reforma electorală, dar CEC-ul nu a aprobat acest plebiscit. Credeți că ar fi interesată guvernarea să facă un pas înapoi și să revină la sistemul electoral vechi?

Vladimir Socor: „Atunci când domnii Plahotniuc și Dodon au căzut la înțelegea de a schimba Codul electoral și de a introduce votul cu circumscripții uninominale, atunci politica dlui Plahotniuc era încă aceea de a împărți puterea cu dl Dodon și de a căuta în acest mod să se reconcilieze cu Moscova. Asta se întâmpla în primăvara și la începutul verii lui 2017.”

Europa Liberă: Și de atunci până acum, lucrurile s-au schimbat?

Vladimir Socor: „Da, s-au schimbat, deoarece dl Plahotniuc a scăpat relația cu Moscova de sub propriul control. Dl Plahotniuc este foarte greșit sfătuit în politica externă, și nu numai dânsul, dar am văzut și declarația dlui Marian Lupu acum câteva zile, chiar la Dvs., la Radio Europa Liberă, doamna Valentina. Declarația dlui Lupu arată cât de prost sfătuiți sunt liderii Partidului Democrat. Dânșii nu au capacitatea necesară de a se orienta în politica externă nici față de Occident, nici față de Rusia. Așa s-a ajuns la faptul că dl Plahotniuc a scăpat conflictul cu Rusia de sub control. Dânsul dorea să aibă o relație cu Rusia, tensionată, pentru a câștiga puncte în fața Occidentului, dar, în același timp, controlată, pentru a câștiga și avantaje de pe urma relației cu Rusia – piață, gastarbeiteri. Dar aceasta strategie de relație tensionată, dar controlată, inclusiv cu beneficii, nu i-a reușit dlui Plahotniuc, iar Moscova nu este, la rândul ei, interesată de relații bune cu Republica Moldova. Pentru Moscova, Republica Moldova nu reprezintă o prioritate. Degeaba încearcă dl Plahotniuc să ne sperie cu perspectiva iminentă a unei cuceriri rusești. Moldova nu intră în prioritate față de Rusia. Rusia nu are nici scopul politic, nici mijloacele materiale de a susține o Republică Moldova satelită.

Europa Liberă: Și atunci, pe interior, PD va căuta să îmbunătățească relația cu partidele din opoziție?

Vladimir Socor: „PD-ul ar dori ca Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma DA să devină un fel de anexe ale PD-ului. Ar dori să le înregimenteze pe aceste două partide de opoziție; să le înregimenteze într-o construcție politică mai largă sub controlul PD-ului. Pretextul ar fi, bineînțeles, vigilența sau chiar apărarea împotriva pericolului rusesc. Eu cred că foarte puțini sunt la fel de vigilenți cum sunt eu personal în privința pericolului rusesc. Acest pericol nu există la ora actuală; există pericolul intern – modul în care dl Plahotniuc guvernează Republica Moldova să alimenteze nemulțumiri sociale în așa măsură, încât să netezească drumul Partidului Socialiștilor spre putere. Ceea ce s-a și întâmplat, pentru că anul trecut sondajele de opinie arătau că Partidul Socialiștilor ar putea, în sistemul proporțional, să formeze guvernarea de unul singur. De aceea, dl Plahotniuc a și recurs la reforma sistemului electoral, care-i permite să împartă puterea cu Partidul Socialiștilor al dlui Dodon.”

Europa Liberă: Ideea că guvernarea i-ar face o cărărușă și partidului dlui Shor e una viabilă?

Vladimir Socor: „Eu cred că partidul dlui Shor este atât de ridicol, încât nici nu merită să ne ocupăm de el. Mă îndoiesc că va intra în Parlament, mă îndoiesc că dl Plahotniuc ar dori să se compromită pe el însuși, patronând un partid al dlui Shor în Parlament. Oricine își dă seama că, dacă dl Shor intră în Parlament, nu o poate face decât sub patronajul dlui Plahotniuc. Acest lucru e clar ca bună ziua și nu cred că polit-tehnologii care-l sfătuiesc pe dl Plahotniuc l-ar încuraja să meargă la acest pas care i-ar dăuna dânsului.”

Europa Liberă: Dvs. vorbiți că relația Partidului Democrat de guvernământ ar fi una bună cu instituția prezidențială, iar cei doi actori, din contra, arată că au contradicții mari. A fost suspendat de câteva ori dl Dodon, pentru ca să promulge dl Candu Legea anti-propagandă și să numească în funcție miniștri. Mai credeți că, până la finele anului, se va repeta acest scenariu?

Vladimir Socor: „Contradicțiile dintre ei au devenit reale. Spuneam că procesul a fost scăpat de sub control. Și relația lui Plahotniuc cu Dodon a scăpat de sub control. Strategia era clară, până la începutul verii 2017, strategia era de împărțire a puterii cu dl Dodon.”

Europa Liberă: Dar în continuare relația Plahotniuc – Dodon care va fi?

Vladimir Socor: „Lucrurile sunt în continuă evoluție. E foarte greu de prevăzut ce se va întâmpla până la sfârșitul anului. Alegerile parlamentare sunt programate, probabil, pentru luna noiembrie. Între timp, am văzut că dl Plahotniuc l-a lipsit pe dl Dodon de monopolul rezolvării problemei transnistrene. Dl Plahotniuc a intrat într-o relație directă cu Vadim Krasnoselski la Tiraspol și cu persoana care stă în spatele lui Krasnoselski, dl Gușan. La sfârșitul anului 2017, în discursul său de bilanț, în așa-numitul soviet suprem din Tiraspol, dl Krasnoselski a declarat deschis că dânsul negociază nu cu Dodon, dar cu Plahotniuc, deoarece Dodon nu are acces la decizii, pe când Plahotniuc este cel care ia decizii. Acest lucru l-a declarat Krasnoselski în modul cel mai direct în discursul său de bilanț în pretinsul soviet suprem. Deci, Dodon nu mai are eventualul atu electoral de a se prezenta ca acea persoană care rezolvă conflictul din Transnistria. Dodon a fost redus la irelevanță. Plahotniuc i-a luat acest atu, dar i-a luat acest atu cu prețul ca Plahotniuc însuși să facă cedări Tiraspolului, suveranizându-l, cu pași mici, pe socoteala intereselor Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Admiteți că va mai fi suspendat din funcție Igor Dodon?

Vladimir Socor: „Dodon poate fi suspendat din funcție de oricâte ori dorește Curtea Constituțională, care am văzut de nenumărate ori că este instrumentul dlui Plahotniuc. Republica Moldova a ajuns un fel de parodie de stat. O parodie, în care Curtea Constituțională, aflată la cheremul unei persoane care nu deține o funcție în stat, dl Plahotniuc, îl suspendă pe șeful statului, pentru câteva ore, pentru ca altă persoană să iscălească decretele în locul șefului statului, după care șeful statului își reia bine-mersi postul, lipsit de orice putere. Aceasta este o parodie de constituționalism și ea a început, de fapt, în anul 2013. Seria deciziilor halucinante ale Curții Constituționale a început cu anul 2013 și continuă până în prezent.”