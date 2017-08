Kremlinul continuă să joace cartea transnistreană, încercând să împiedice, pe o perioadă nedefinită, reglementarea crizei transnistrene; astfel, Republica Moldova rămâne ,,în zona gri” a Europei, sub influenţă rusă. Declaraţia aparţine generalului Victor Gusleacov, fostul comisar al Comisariatului de Poliţie din Tighina/Bender, care în timpul Războiului de pe Nistru a reuşit să pastreze efectivul în pofida ameninţărilor structurilor separatiste din acest oraş.

Europa Liberă: Atunci, în îndepărtatul 1992, erați comisarul poliției de la Bender. Au trecut ani, cele două maluri nu s-au reîntregit. Încotro, Moldova?

Victor Gusleacov: „Încotro se duce Moldova, hotărăsc politicienii, pe noi nimeni nu ne întreabă, și dacă ne întreabă, noi spunem, dar ei fac totul îndărăt. Cine acum hotărăște soarta Republicii Moldova – președintele, Parlamentul, Guvernul? Cine acolo lucrează? Eu am spus și în ’91, am spus și în ’92 că trebuie de lucrat cu populația. Și cine lucrează? Este viceprim-ministrul domnul Bălan. Da, domnul Bălan, la nivel său, se întâlnește cu domnul Ignatov, cu alți poate conducători; cu Krasnoselski nu se mai întâlnește el se vede că, niciodată nu am auzit ca domnul Bălan să se întâlnească.

Încă la comuniști era formată o comisie parlamentară care să lucreze cu parlamentarii din Transnistria. Nu mai este nici comisia ceea. Președintele… cine acolo lucrează?”

Europa Liberă: Acum, consilierul domnului Dodon e Vasile Șova, fostul vicepremier pentru Reintegrare.

Victor Gusleacov: „Da, fostul vicepremier pentru Reintegrare la domnul Voronin și care, o spun pe de-a dreptul, n-a hotărât nicio problemă; ele încă s-au făcut mai multe. Doar domnul Șova era când domnul Voronin a spus că noi legalizăm documentele voastre. Acum, ei umblă ca să legalizeze diplomele, dar dacă acolo o să fie „pridnestrovskaia moldavskaia respublika”, legalizăm? Asta înseamnă că ce? Că-i recunoaștem ca țară. Și cu transportul… De prima dată trebuia cu Ucraina să vorbiți: «Domnilor, nu le dați drumul, nu sunt înregistrate așa numere în Moldova și, dacă ne recunoașteți pe noi ca o țară integră, nu le dați drumul să treacă prin Ucraina».

Nu, atunci le-am dat voie, s-au dus în Ucraina, s-au dus și în Rusia, pe urmă de-acum și prin alte țări, fiindcă Moldova le dă voie. Mai departe ce facem cu dânșii? Cu cine să vorbești? Cu Krasnoselski? Krasnoselski l-au ales, el îndeplinește condițiile impuse de comanda „Sheriff”. Lor le trebuie să fie așa cum a fost, să rămână și nimeni să nu se amestece în ceea ce fac ei.”

Europa Liberă: Din 1991 și până în ziua de astăzi, anul 2017, și Igor Smirnov, și Evgheni Șevciuk, și Vadim Krasnoselski – toate administrațiile de la Tiraspol spun că viitorul Transnistriei este doar alături de Rusia și tot insistă pe ideea recunoașterii independenței acestei regiuni secesioniste. Chiar credeți că niciodată nu s-au gândit ei la această reunificare a celor două maluri ale Nistrului?

Victor Gusleacov: „Nu! Lor nu le trebuie reunificarea, deoarece oligarhilor care au luat puterea în mână nu le trebuie alt stăpân. Dacă intră cu Rusia, aici repede controale; cu Moldova, să spunem așa că intră sub controlul Moldovei, iarăși - controale ș.a.m.d., marfa de unde-i, contrabandă de unde-i? Lor asta nu le trebuie, ei singuri îs stăpâni pentru dânșii. Adică cum, ei acolo nu au nimic, politica asta lor nici nu le pasă; lor economia, ei să comande tot.”

Europa Liberă: Și dacă Moldova nu ar importa energia electrică din stânga Nistrului, ei s-ar înăbuși economic, regimul secesionist ar muri?

Victor Gusleacov: „Da, dar n-au valută. Valuta de unde-i? Doar să spunem așa - problema care a apărut la dânșii care contra lui Șevciuk era la alegeri, de atâta că era problema pe economie. Adică, valuta care venea pentru energia electrică, pentru folosirea căii ferate se punea la unele firme-fantomă, pe urmă firmele-fantomă se achitau în jumătate cu producătorii, dar restul se ducea la Cipru ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Și atunci, experții spun că autoritățile statului Republica Moldova întrețin acest regim separatist?

Victor Gusleacov: „În mare parte, da. Dar în orice caz suntem nevoiți, cu toate că a fost contractul cu Ucraina, că Ucraina acum n-are posibilitate să ne dea atâta energie electrică, acesta a fost un pas economico-politic ca să-i impună și cei de la Moscova, fiindcă stația de la Cuciurgan e a Rusiei, le-au dat comandă: Stopați, dați înapoi prețurile voastre, fiindcă asta numai un om prost poate să se gândească dacă ați scos firma-fantomă și voi încă mai ridicați prețul. De atâta și am mers la acest pas.”

Europa Liberă: Va ajuta Ucraina Republicii Moldova cumva să reunifice cele două maluri ale Nistrului?

Victor Gusleacov: „Nu, nu, nu! Dacă ar fi interes, s-ar adresa: Ce probleme aveți? Iată, spun problema transportului. De ce Ucraina dă voie cu numere transnistrene să treacă granița? Prima dacă ar face aceasta, atunci s-ar gândi, dar așa, ei le dau voie, trec prin Ucraina, se duc în Rusia și înapoi aduc marfă, duc marfă și la Odesa ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Vedeți că a fost instituit acest punct de control de la Cuciurgan, urmează să mai fie puse în acțiune și altele?

Victor Gusleacov: „Doamna Valentina, spuneți-mă, vă rog, ce folos o să-i aducă Republicii Moldova? Ce, grănicerii și vama au să interzică trecerea transportului cu numere transnistrene în Ucraina? Nu! Ce, taxele vamale? Au plătit până acum și nu le întorceam înapoi. Așa o să fie și mai departe.

Iată, uitați-vă, în ultima lună, după ce s-a introdus acest post, tac din gură. Dar acolo oamenii au înțeles că nu mă înregistrez la Ciciurgan, eu vin aici la Varnița și intru la „Registru” și-mi pun ștampila c-am intrat și gata. Dar încă 12 posturi care trebuie să mai fie, asta încă peste 12 ani de zile.”

Europa Liberă: Domnul Gusleacov, cunoașteți bine dosarul transnistrean. Dacă ați fi Dvs. în fruntea Republicii Moldova, cum ați soluționa această problemă?

Victor Gusleacov: „Nu m-am gândit și nici nu mă gândesc ca să fiu în fruntea Republicii Moldova, dar i-aș impune pe toți care au un interes să lucreze cu populația asta din Transnistria. Da, știu și înțeleg că, începând cu Voronin, au fost interziceri ca să treacă, dar în orice caz, simpozium (conferințe) nu trebuie să facă domnul președinte cu jurnaliștii numai din Transnistria, dar trebuie să fie invitați și conducătorii, trebuie să fie invitați chiar și…”

Europa Liberă: Vă referiți la întâlnirea pe care a avut-o Igor Dodon la Holercani cu reprezentanții mass-media?

Victor Gusleacov: „Nu numai o dată, de două ori a avut. Dar eu vă spun numai una, că nu numai cu mass-media. De ce nu se fac întâlniri cu conducătorii întreprinderilor care-s cointeresați în economie, chiar cu organizațiile neguvernamentale?”

Europa Liberă: Dvs. cum vă explicați faptul că întâlnirile pe care a încercat Vladimir Voronin să le facă cu autoritățile de la Tiraspol, acum aceste tentative ale lui Igor Dodon de a se întâlni cu Krasnoselski și de a dezgheța dialogul dintre cele două părți, de ce nu aduc la nimic bun? De ce nu aduc o rezolvare?

Victor Gusleacov: „Fiindcă la noi e broasca, știuca și lebăda.”

Europa Liberă: Dar în acești 26 de ani de independență a Republicii Moldova, Rusia a fost interesată să fie soluționată această problemă transnistreană?

Victor Gusleacov: „Nu! De atâta că Rusiei îi trebuie un „forpost” (avanpost) în regiunea aceasta balcanică. De ce în „planul Kozak” prima dată era scris cinci ani de zile, pe urmă s-au propus 30 de ani? În 30 de ani, știți, multe…”

Europa Liberă: Să staționeze armata rusă pe teritoriul Republicii Moldova?

Victor Gusleacov: „Da, forțele pacificatoare, așa-numitele. Dar este necesar? Da, este necesar pentru Rusia, deoarece aici se află baza militară. Eu nu știu cum atunci, Elțin se vede că era beat și a semnat că o să scoată baza militară, dar acești care sunt acum la conducere înțeleg foarte bine că lor le trebuie baza aceasta. De atâta și ucrainenii luptă ca să fie scoasă.”

Europa Liberă: Baza militară rusă?

Victor Gusleacov: „Baza militară de aici.”

Europa Liberă: Dvs. știți ce se află acolo, în această bază militară?

Victor Gusleacov: „În baza militară, dacă asta-i să spunem așa, toate munițiile aduse din Germania… Cantitatea-i foarte mare. Nu dea Domnul să explodeze că ajungem până la Chișinău și în Ucraina…”

Europa Liberă: Și dacă prezintă pericol aceste muniții, de ce ele rămân stocate aici?

Victor Gusleacov: „Când era problema aproape hotărâtă, Rusia a spus că Smirnov nu le dă voie. Noi vorbim despre forțele pacificatoare, că noi dorim să scoatem forțele pacificatoare, ai noștri trebuie să se exprime că forțele pacificatoare, două sau trei batalioane care sunt, să spunem, în acordul semnat între Elțin și Snegur, despre asta vorbim, dar în orice caz, celelalte forțe care mai sunt ale Armatei a 14-a ele trebuie evacuate. Acestea nu-s forțe pacificatoare! Ei spun că păzesc Cobasna.

Las’ să socotească câte posturi sunt la Cobasna – numai vreo șapte oameni, vreo șapte oameni (!) au să păzească obiectele acestea, iată, las’ să socotească câți oameni trebuie pentru apărarea obiectelor și câți avem în forțele pacificatoare. Și forțele pacificatoare nu pot să se afle la Tiraspol, ele se află la Bender și la Dubăsari. Și gata.”

Europa Liberă: Insist pe ideea să aflu de la Dvs.: De ce Rusia nu are interes ca acest focar să dispară de aici?

Victor Gusleacov: „Interesul e politic-militar, geopolitic, deoarece lor le trebuie să aibă aici, în regiunea balcanică. Ei n-au să plece de aici. Le vor da ajutor, așa cum Transnistria solicită, o să le dea ajutor de 42 de milioane de dolari. Moscova le-a promis să le dea a doua parte de la ajutorul umanitar pe care încă Șevciuk l-a adus pentru pensionari.”

Europa Liberă: După ce vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care e împuternicit de Vladimir Putin să aibă grijă de dosarul transnistrean, a fost declarat persoană indezirabilă, lucrurile încotro se vor îndrepta?

Victor Gusleacov: „Putin l-a propus pe Rogozin din ce cauză? Pentru că aista-i „iastreb” (șoim), aista-i persoană care nu se gândește, ce-i intră în cap, aceea și vorbește, dar politicienii nu se comportă așa.”

Europa Liberă: Știți că domnul Rogozin a scris o carte? În carte a spus cum a luptat aici, la Nistru.

Victor Gusleacov: „El a organizat formarea forțelor care să vină în Transnistria. El e un fricos... Cu limba, da, dar cu capul la dânsul e…”

Europa Liberă: Dar se vor înrăutăți relațiile între Chișinău și Moscova, după acest caz?

Victor Gusleacov: „Nu. Nu. Nu. Pentru ce să se înrăutățească? S-a dus o persoană, vine altă persoană. Unul a venit cu bâta, dar altul vine cu „preaniki” (turte dulci). Asta-i politică și ei se așteptau că cândva, cândva n-au să reziste ai noștri.”

Europa Liberă: Dar cine a luptat cu cine în 1992 aici, la Nistru?

Victor Gusleacov: „Rusia cu Moldova! Rusia cu Moldova și oleacă Ucraina, nu cu forțele oficiale, dar a fost ajutor din partea Ucrainei, fiindcă prin Ucraina treceau toate forțele înarmate din Rusia ș.a.m.d. Dar de ce spunem că Rusia? Deoarece ei singuri au pus întrebarea când l-au adus pe Lebed, ca Lebed să…”

Europa Liberă: Generalul Armatei a 14-a?

Victor Gusleacov: „Da, ca Lebed să pună punct, însă Lebed… Știți cum le-am spus eu? A fi militar, asta încă nu înseamnă că ești politician.”

Europa Liberă: Atunci, în ’91, erați permanent la Tighina/Bender?

Victor Gusleacov: „În ’91 și în ’92.”

Europa Liberă: Și acum când treceți aceste vămi, aceste posturi?

Victor Gusleacov: „Eu nu trec. Mă scuzați, dar eu nu trec, fiindcă în anii ’93-’94 chiar și fotografia mea era pusă cu ale persoanelor care trebuia să fie arestate și puse la dubală, pentru că noi am fi început războiul, cu toate că nici până în ziua de astăzi n-au adus niciun argument că noi am început.”

Europa Liberă: Atunci, la începutul anilor ’90, v-ați gândit vreodată că, după un pătrar de veac, Moldova nu va fi reunificată, cele două maluri?

Victor Gusleacov: „Niciodată nu m-am gândit la asta. Am foarte mulți cunoscuți din Tiraspol, rude și din Dubăsari, și de la Grigoriopol am cunoscuți, foști colaboratori ai miliției, cu care am făcut serviciul, în Bender am rude și tot. Acest conflict nu-i un conflict pe bază națională. Eu nu vreau să spun nume, dar sunt la nivel înalt în economie și în politică, ai căror copii din Tiraspol și din Bender învață la Chișinău și cunosc „limba moldovenească” mai bine decât mine. Locuiesc, învață și la ASEM, și la Universitatea de Stat, și la Universitatea Pedagogică…”

Europa Liberă: Dar va accepta vreodată administrația de la Tiraspol un statut pentru regiunea transnistreană?

Victor Gusleacov: „Trebuie să lucrăm cu cetățenii ca cetățenii să se impună, deoarece numai oligarhilor asta nu le convine, ca să vină cineva și să comande cu dânșii. Noi îndeplinim referendumul din 2006, asta-i poziția lor.”

Europa Liberă: Recunoașterea independenței?

Victor Gusleacov: „Da, recunoașterea independenței și alipirea cu Rusia, iată ce-i. Așa cum a fost pe urmă în Abhazia… Dar statutul, statutul trebuie să fie hotărât de popor. Noi trebuie să știm ce dorim și care sunt căile noastre de a hotărî problema aceasta.”

Europa Liberă: Prin politica pe care o promovează, Igor Dodon poate să ajungă să fie cel care va reunifica cele două maluri ale Nistrului?

Victor Gusleacov: „Dacă nu va avea susținere de la Parlament, nici de la Guvern, nu. Când am auzit că domnul Dodon se grăbea să-i decoreze pe pacificatori. Care pacificatori? Nu poate fi Rusia considerată pacificator, deoarece a fost implicată în conflict.”

Europa Liberă: O țară are viitor cu regiuni secesioniste unde separatismul rămâne?

Victor Gusleacov: „E foarte greu. Noi trebuie să aducem mai mulți investitori, să ridicăm economia noastră și să arătăm lumii întregi că noi putem lucra și putem fi independenți. Noi trebuie să fim la mijloc - și în stânga, și în dreapta, cu Estul, și cu Vestul.”

Europa Liberă: Dar știți că vițelul care suge la două vaci s-ar putea să rămână fără lapte?

Victor Gusleacov: „Vaca înțarcă câteodată, dar noi trebuie să avem economia noastră. Noi trebuie să facem așa, ca marfa noastră să fie vândută în toate țările.”