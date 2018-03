După ședința CSS președintele Igor Dodon a spus că s-a vorbit despre raportul Kroll 2, privind furtul miliardului din bănci, document înmânat marți BNM, și despre evoluția efortului de soluționare a conflictului transnistrean, despre strategia de apărare și despre declarațiile simbolice de unire cu România adoptate de unele localități din R. Moldova. Valentina Casian, primarul municipiului Strășeni a declarat Europei Libere că pe 24 martie consilierii locali vor să semneze o declarație simbolică.

Europa Liberă: Azi a avut loc ședința Consiliului Suprem de Securitate și în cadrul acestei ședințe șeful statului a atenționat din nou autoritățile locale care au semnat așa-zisele declarații simbolice de Unire. Vă sperie, vă îngrijorează acest lucru? Cum înțelegeți Dvs. mesajul care vine de la instituția prezidențială?

Valentina Casian: „Domnul [Dodon] a venit cu mai multe mesaje și mai multe declarații, care nu ne fac față absolut deloc, ba din contra, ne știrbesc din imagine. Eu vorbesc la general, ca țară, nu numai ca municipiul Strășeni. Mai mult ca atât, fiecare cetățean are viziunea sa. El este în drept să decidă, nu are dreptul nimeni să-i impună o ideologie sau alta, să fie membru al unui partid sau al altui partid, să-l angajeze pe criterii politice, pentru că se mai practică și lucrul acesta la noi. Nu este de speriat pentru noi. Pentru că este anul Centenarului, o să organizăm o activitate unde cetățenii din municipiul Strășeni vor avea posibilitate să se pronunțe vizavi de poziția lor în acest stat, în această comunitate.”

Europa Liberă: Semnarea acestei declarații-simbol cum o explicați pe înțelesul tuturor?

Valentina Casian: „Este, de fapt, o atitudine, o poziție a comunității. S-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, că 26 de ani tot mergem spre independență și nu știu unde am ajuns, că independență nu mai avem, dar este vorba de o voință politică a poporului simplu, pentru că am zis: și în 1918 nu a fost voința unui guvern culpabil de egoism și incompetență sau voința unui partid politic, a fost voința poporului. Și iată această voință a poporului s-a dovedit a fi mai puternică decât acel guvern sau acel partid care era atunci la conducere.

Foarte multă lume este presată, pentru că este mai confortabil să activezi într-un fotoliu, să ai un serviciu foarte bun și să fii membru al unui partid, că și declarația prim-ministrului care a fost la 1 martie că din cei peste 800 de primari 600 sunt membri ai Partidului Democrat vorbește despre multe. În Strășeni este absolut altă situație și în Primăria Strășeni. Țin să mulțumesc Guvernului României pentru acel suport pe care l-a acordat pentru îmbunătățirea condițiilor de activitate în instituțiile preșcolare. Am avut doar un milion o sută de mii de lei, pentru că, iarăși, a fost implicat factorul politic. Și atunci am fost nevoiți să mai alocăm din sursele bugetului local și am implementat proiecte în valoare de peste trei milioane de lei pentru a asigura buna activitate în aceste instituții. Și nu numai.

Noi avem acorduri de colaborare frumoase cu Cumpăna, Constanța, cu municipiul Sebeș, unde copiii își petrec vacanța pe litoralul Mării Negre, unde își petrec vacanța în tabăra de vară și elevii, și profesorii, dar și acum intenționăm la 24 martie să semnăm un acord de colaborare cu Slănic.”

Europa Liberă: Dar știți că au început mai mulți reprezentanți ai administrației locale să semneze contra-declarații Unire? O societate atât de polarizată se dezbină și mai mult în continuare.

Valentina Casian: „Se dezbină și mai mult, da. De fapt, foarte multă lume spune că semnarea declarațiilor de Unire și semnarea declarațiilor care vin din partea socialiștilor, de

Trebuie să ai o coloană vertebrală, trebuie să-ți cunoști istoria...

fapt, dezbină societatea, dar noi suntem acea parte de intelectualitate, noi trebuie să avem altă gândire, să dispară, pentru că este incorect. Și trebuie să ai o coloană vertebrală, trebuie să-ți cunoști istoria. Rușine pentru cei care au ajuns la conducere și nu știu până în ziua de astăzi ce limbă vorbesc, rușine pentru cei care ocupă locurile acestea în parlament și nu modifică cadrul legal, pentru că nemodificarea Constituției, a cadrului legal care există, duce la această dezbinare. Limba moldovenească - limba română de mult trebuia să fie ajustat acest cadru legal, Constituția, ca să cunoască toată lumea: limba română este vorbită și asta este unica și să nu mai umble cu tot felul de limbi care sunt vorbite și ca limbi de stat care există pe teritoriul țării noastre. Iată, asta este voința politică – încearcă să fie în două luntri, dar, din păcate, creează această dezbinare. De aici se pornește, nu din partea cetățenilor.”

Europa Liberă: Dar la armonie se poate ajunge, dacă există această confruntare?

Valentina Casian: „La armonie se poate ajunge, trebuie să se ajungă…”

Europa Liberă: Sau e un an electoral și se va epuiza subiectul?

Valentina Casian: „Într-adevăr, este un an electoral și mai multă lume spune că, în loc să ne axăm pe îmbunătățirea condițiilor de trai ale oamenilor, pentru că atunci când omul nu are ce mânca noi trebuie să vorbim de limbă, dar, oameni buni, noi nu putem să vorbim despre starea materială, dacă starea spirituală, sufletească este zero. Tu trebuie să-ți cunoști istoria, pentru că de aici se pornește totul. În 24 martie vom vedea care este poziția municipiului Strășeni.

La 24 martie intenționăm semnarea declarației de Unire, indiferent de ceea ce va spune non-președintele Dodon, Partidul Socialiștilor, alții care mai vin cu asemenea declarații. Indiferent de poziții, eu consider că fiecare om are dreptul să decidă. Este dreptul nostru constituțional. Să nu se bage nimeni în sufletul nostru, pentru că este dreptul nostru de a decide.”

Europa Liberă: Sunteți conștientă că nu gândesc precum Dvs. cei de la Comrat sau cei de la Dubăsari?

Valentina Casian: „Sunt conștientă! Sunt conștientă, pentru că noi asemenea situații am avut chiar și în campania electorală a alegerilor locale și, atunci când am ajuns la al doilea mandat, am demonstrat încă o dată că să câștigi alegerile poți nu neapărat să mergi – așa cum au practicat partidele – cu orez, cu zahăr, pentru că erau depozite întregi încărcate cu praf de spălat, cu ceasuri, cu ce doriți, cu bani în pliante.

Eu n-am avut cheltuială în campania electorală și am obținut ceea ce am obținut datorită faptului că eu sunt sinceră atunci când vorbesc cu omul, datorită faptului că eu trăiesc cu problema omului. Și prim-ministrului i-am spus că „Dvs. nu cunoașteți toate problemele care sunt la nivel local și cei care vă transmit, vă transmit un mesaj incorect”. De ce la deschiderea unui centru multifuncțional în Strășeni să nu fie invitat primarul unei localități? De ce se face lucrul acesta? Ori se face capital politic într-un an electoral și încearcă să-i dea la o parte pe cei care nu le sunt convenabili, pe cei care le spun lucrurilor pe nume și lor nu le este plăcut că atunci când participi într-o ședință a Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, ei spun că noi scoatem gunoiul din casă.

Noi nu scoatem gunoiul din casă, dar și Legea privind finanțele publice locale, și alte legi au fost modificate datorită faptului că am ajuns cu acțiuni de protest și la Consiliului Europei, ca să încerce instituțiile din afară să-i influențeze pe aceștia de la nivel central din Republica Moldova să modifice o lege, pentru că noi vorbim de autonomie locală, noi vorbim de descentralizare, dar, de fapt, noi suntem departe de autonomie locală și de descentralizare.”