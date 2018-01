O discuție cu europarlamentarul român Siegfried Mureșan despre evoluțiile politice din Moldova și șansele primirii primei tranșe din creditul macrofinanciar așteptat de Chișinău.

Europa Liberă: După prima vizită la Bruxelles în calitate de vicepremier pentru Integrare Europeană, Iurie Leancă a declarat Europei Libere că speră ca prima tranșă din creditul macrofinanciar de 100 de milioane de euro din partea UE să fie plătită în martie. Dvs. ce opinie aveți, vor veni aceste 100 de milioane de euro la început de primăvară la Chișinău?

Siegfried Mureșan: „Banii vor veni când autoritățile de la Chișinău vor fi îndeplinit condițiile. Condițiile sunt cunoscute și iată că se împlinește chiar în zilele acestea un an de când Comisia Europeană a spus în ianuarie 2017 că vrea să dea 100 de milioane de euro Republicii Moldova. Și noi în Parlament atunci am spus „da” și ne apucăm de treabă să adoptăm actele legislative în Parlamentul European, doar că în luna martie au venit inițiativele legate de schimbarea legislației electorale și toată lumea a fost îngrijorată în toate instituțiile Uniunii Europene – în comisii, în Consiliu, în Parlament – de această tentativă de modificare a legislației electorale, în ciuda recomandărilor partenerilor internaționali, avizului experților Comisiei de la Veneția. Deci, răspunsul la această întrebare este: banii vor veni când condițiile vor fi îndeplinite și banii ar fi venit deja de mult timp, dacă Guvernul nu ar fi luat acele măsuri legate de legislația electorală. Eu vreau ca banii să ajungă cât mai repede la cetățeni.”

Europa Liberă: Domnule deputat, dar dl Leancă a reamintit la acest microfon al Europei Libere de acele condiții care au fost atașate pentru eliberarea ajutorului și a spus clar că primul pachet de condiții ar fi fost îndeplinit în totalitate de către guvernare.

Siegfried Mureșan: „Decizia legată de eliberarea asistenței macrofinanciare este luată de către Comisia Europeană pe baza condiționalităților comunicate anul trecut și doar Comisia Europeană e cea care ne va spune când condițiile sunt îndeplinite. Nici eu nu vă pot spune ceva și nici autoritățile de la Chișinău nu pot vorbi în numele Comisiei Europene. Deci, deîndată ce vom auzi de la Comisia Europeană că banii vor veni, doar atunci vom avea certitudinea.”

Europa Liberă: Dar chiar Dvs. sunteți cel care vorbiți cu multe ocazii despre nevoia ca fonduri europene, ca asistență financiară din partea UE să fie oferite Republicii Moldova?

Siegfried Mureșan: „Sigur că da. Și am luptat mereu în ultimii ani pentru ca Republica Moldova să primească cât mai multe fonduri europene din bugetul Uniunii Europene și în fiecare an am luptat cu succes. Și anul trecut, și anul acesta, când sunt raportor general din partea Parlamentului European pentru tot bugetul Uniunii Europene, în Republica Moldova vin mai multe fonduri europene nerambursabile. Deci, eu vreau să vină cât mai mulți bani, dar condițiile trebuie îndeplinite.

Și cel de-al doilea lucru – banii care vin din bugetul Uniunii Europene pe proiecte, cum am obținut mai mulți bani pentru Moldova anul acesta, vin pentru infrastructură, reforma administrației publice, combaterea sărăciei, diferite modernizări, căi ferate, drumuri ș.a.m.d. Acestea sunt fondurile pe care anul trecut și anul acesta eu am luptat să le creștem și am luptat cu succes.

Asistența macrofinanciară sunt bani care se duc în vistieria statului și statul face ce are nevoie cu ei – plătește pensii, plătește salarii, acoperă deficit ș.a.m.d. Și din acești bani, din această sută de milioane, 40 sunt nerambursabili și 60 de milioane sunt credit, sunt rambursabili. Deci, banii pe proiecte niciodată nu au fost legați de multe condiții și niciodată nu au fost întârziați; banii pe proiecte, aceste fonduri pentru care eu am luptat să fie mai multe și au fost mai multe și anul trecut, și anul acesta vin tot timpul.

Discuția publică este concentrată, din păcate, prea mult pe asistența macrofinanciară, care e văzută de Guvern ca un certificat de bună purtare de la Uniunea Europeană și pe care

Dacă dai Guvernului 100 de milioane, trebuie să ai încredere în acel Guvern...

Guvernul vrea neapărat să îl primească. Or, toți banii pe proiecte vin necontenit și sunt cheltuiți îmbunătățind încet, încet situația la firul ierbii.

Asistența macrofinanciară, care sunt bani care merg la Guvern, aceia trebuie condiționați foarte clar și acolo, dacă dai Guvernului 100 de milioane, trebuie să ai încredere în acel Guvern. Deci, acolo, la asistența macrofinanciară, întotdeauna vor fi condiționalități și de altfel această nouă logică cu condiționalități mi se pare că reflectă și așteptările cetățenilor Republicii Moldova, care spun: „Da, vrem ca Europa să ne ajute, dar în timp ce ne ajutați, vă rugăm, asigurați-vă că politicienii mai fac și câte ceva din ceea ce noi așteptăm de atâta timp și ei fac prea încet.”

Europa Liberă: Eliberarea acestor 100 de milioane de euro a fost amânată de Uniunea Europeană, care a vrut să monitorizeze dacă Guvernul respectă democrația la implementarea noului sistem electoral mixt adoptat în vară, așa se pare, în vara anului trecut, în ciuda criticilor din partea opoziției moldovene și a conservatorilor din Parlamentul European, și a Comisiei de la Veneția. Acum, cine trebuie să dea undă verde ca acești bani să ajungă la Chișinău?

Siegfried Mureșan: „Comisia Europeană și doar Comisia Europeană. Noi, Parlamentul, suntem organ legislativ. Am determinat condițiile și am spus exact că condițiile legate de lipsa statului de drept, combaterea spălării banilor și precondiții legate de alegeri libere, sistem multipartinic, asta include evident nemodificarea legislației electorale unilaterale, în ciuda avizului Comisiei de la Veneția. Noi, organul legislativ, am stabilit condițiile și acum Comisia Europeană e cea care decide în baza mandatului din partea Parlamentului European.”

Europa Liberă: Pentru Dvs. este limpede că acea reformă electorală va sta la baza alegerilor parlamentare din această toamnă?

Siegfried Mureșan: „Aveți dreptate când ceea ce spuneți ne duce cu gândul la faptul că nu s-au redresat până acum îngrijorările Comisiei de la Veneția. Comisia de la Veneția a avut nouă mari îngrijorări și puncte pe baza cărora nu au putut să dea un aviz pozitiv și realitatea este că din acele nouă puncte importante ale Comisiei de la Veneția nu am văzut dovezi convingătoare finale pe niciuna din acestea. N-am văzut o consultare amplă, serioasă cu opoziția privind modificarea legislației electorale, nu am văzut redresat riscul privind independența parlamentarilor și limitarea posibilităților de luare de influență asupra parlamentarilor în exercitarea mandatului, nu am văzut dovezi convingătoare legate de finanțarea partidelor politice sau de reprezentarea doamnelor, a femeilor în viitorul Parlament. Deci, realitatea este că din marile îngrijorări ale Comisiei de la Veneția niciuna nu a fost rezolvată încă în mod final și convingător.”

Europa Liberă: Reprezentanții Comisiei de la Veneția au fost la Chișinău și au spus că și ei în primăvară vor anunța verdictul lor. Oricum, atunci se vor întruni condițiile pentru ca acești bani să vină la Chișinău într-un sfârșit, asta înțeleg.

Siegfried Mureșan: „Pe mine nu m-ați văzut niciodată substituindu-mă rolului altor instituții. De aceea spun, din partea Uniunii Europene, Comisia evaluează acum și ea trebuie să dea undă verde. Noi, Parlamentul, ne-am exercitat rolul și Comisia de la Veneția de asemenea își va exercita rolul. Evident că recomandările tehnice pe care ei le fac și modalitatea cum partenerii de la Chișinău îndeplinesc ceea ce împreună au hotărât cu partenerii europeni sunt elemente importante pentru parcursul european al Republicii Moldova, pentru încrederea de care autoritățile de la Chișinău se vor bucura în celelalte instituții ale Uniunii Europene. Și evident noi vom primi această expertiză tehnică de la Comisia de la Veneția, de la Comisia Europeană și ea va juca un rol important în luarea deciziilor politice la nivelul tuturor instituțiilor în perioada următoare.”

Europa Liberă: Să vorbim și despre justiția Republicii Moldova. Noul ministru al Justiției, Alexandru Tănase, a declarat că strategia de reformare a justiției pentru perioada 2011-2016 a eșuat. Strategia a urmărit, între altele, consolidarea independenței și responsabilității sistemului judecătoresc și declara toleranță zero față de corupție. Ce credeți Dvs. despre revenirea lui Alexandru Tănase în fruntea Justiției și despre reforma acestui domeniu, care mai ține Republica Moldova în coada topurilor la capitolul încrederea în justiție?

Siegfried Mureșan: „Eu am evitat să fac întotdeauna declarații cu privire la câte o singură persoană politică din Republica Moldova, probabil, cu excepția evident a președintelui declarat pro-rus, anti-român și anti-european al Republicii Moldova, Igor Dodon, pe care evident trebuie să-l numim așa cum este, dar în rest, în ceea ce privește alte personalități din viața publică am evitat mereu pe cât

Instabilitatea guvernamentală din ultimii ani și-a pus amprenta asupra ritmului reformelor din justiție...

s-a putut să fac aprecieri privind persoanele lor, privind activitatea evident, da, dar privind persoanele, nu. De aceea, nu am niciun punct de vedere privind revenirea Domniei sale în fruntea Justiției.

În ceea ce privește reforma în justiție în Republica Moldova, este evident că instabilitatea guvernamentală din ultimii ani și-a pus amprenta asupra ritmului reformelor din justiție. Este evident că majoritatea din Parlamentul actual de la Chișinău este o majoritate ad-hoc, care nu reflectă pe deplin rezultatul votului de la ultimele alegeri, căci mulți parlamentari nu mai sunt în fracțiunile în care au fost aleși atunci și evident că această instabilitate politică a afectat negativ ritmul reformelor în Republica Moldova, inclusiv în justiție, dar ceea ce cetățenii trebuie să știe este următorul lucru: procesul de reformare a justiției nu e un proces care se poate face de azi pe mâine. Am văzut-o și noi în România.

În România au trecut aproape zece ani de la momentul în care reforma în justiție a început cu adevărat în anii 2004-2005, până la momentul la care într-adevăr justiția și-a îndeplinit misiunea, a făcut cu mare încredere în sine anchete mari de corupție. Deci, mesajul meu pentru cetățenii Republicii Moldova este următorul: Justiția se va reforma exact așa cum s-a reformat în România. Oamenii politici care cred că pot împiedica reforma în justiție vor eșua, numai că, așa cum și în România acest proces a durat zece ani de zile, așa nici în Republica Moldova progresele nu pot veni peste noapte. Știu, și eu mi le-aș dori mai rapide, dar e nevoie de timp, vom face pași înainte, vor fi și perioade în care vom bate pasul pe loc, dar direcția e clară și sunt convins că și Republica Moldova va ajunge acolo unde România a ajuns...”

Europa Liberă: UE anterior stopase asistența financiară pentru reforma justiției. Credeți că ar putea să revină Bruxelles-ul la discuții cu guvernarea de la Chișinău pe marginea acestui subiect, din moment ce vor prezenta o nouă strategie?

Siegfried Mureșan: „Aici situația este foarte clară – când progresele nu au venit așa cum trebuia, când ceea ce Chișinăul și Bruxelles-ul împreună au agreat n-a fost implementat, atunci finanțarea a fost sub semnul întrebării. La momentul în care lucrurile la Chișinău se vor mișca în direcția agreată cu partenerii europeni, cu viteză și cu rezultate clare, atunci din nou nu vor mai exista riscuri pentru niciun fel de sprijin pe care Uniunea Europeană îl are la dispoziție pentru Republica Moldova și vrea să-l acorde de altfel cât mai rapid și permanent, și fără întrerupere.”

Europa Liberă: Domnule Mureșan, Dvs. ați spus ceva mai devreme și ați amintit despre asistența financiară care-i este acordată Republicii Moldova în afara acestor 100 de milioane de euro. Dvs. știți cum se folosesc fondurile europene în Moldova, aveți o monitorizare, cunoașteți situația din primă sursă?

Siegfried Mureșan: „Cele mai bune monitorizări pe care noi în Parlamentul European le avem sunt cele ale Curții Europene de Conturi, care în cuvinte scurte ne spune așa: „Rezultatele care s-ar putea obține de pe urma cheltuirii fondurilor europene în Republica Moldova ar putea fi mai bune, s-ar putea obține mai mult pe fiecare euro-fond european nerambursabil cheltuit în Republica Moldova”.

Și atunci, eu am decis la sfârșitul anului 2017 să propun în Parlamentul European ca o delegație a Comisiei pentru bugete a Parlamentului European să vină în Republica Moldova cu exact acest scop – să evaluăm modul în care fondurile europene sunt cheltuite în Republica Moldova, impactul pe care acestea îl au asupra vieții oamenilor și să căutăm modalități de îmbunătățire a eficienței utilizării fondurilor europene. Am făcut această

În perioada 3-6 aprilie o delegație a Comisiei pentru bugete a Parlamentului European se va afla în Republica Moldova...

propunere în Parlamentul European anul trecut și vă anunț acum în premieră că Comisia pentru bugete a Parlamentului European a dat curs propunerii mele și va vizita Republica Moldova în prima parte a lunii aprilie.

În perioada 3-6 aprilie o delegație a Comisiei pentru bugete a Parlamentului European se va afla în Republica Moldova exact cu acest scop – să vedem cum sunt folosite fondurile europene, cât rămâne pentru oameni și cum putem face să rămână mai mult pentru oameni. Ne vom întâlni cu oameni politici, cu colegi parlamentari, cu Guvernul, cu autorități publice, dar vom merge și în țară. Nu vom rămâne doar în Chișinău, vom merge în țară, vom discuta cu beneficiarii de fonduri europene, cu oameni care au aplicat pentru finanțări și au reușit să construiască ceva, cu oameni care au aplicat fără succes pentru finanțări. Tocmai venim și rămânem așa mult – patru zile – tocmai pentru a ne face o imagine completă privind cheltuirea fondurilor europene în Republica Moldova. Este cel mai amplu demers de până acum pe care Parlamentul European l-a făcut legat de cheltuirea de fonduri europene în Republica Moldova.”