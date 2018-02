Sergiu Tofilat: „Dacă ANRE tergiversează pînă în toamnă aprobarea tarifului, face campanie electorală PD-ului din buzunarul nostru”

După anunțul experților în energetică că ANRE trebuie să micșoreze tarifele la gazele naturale cu 30%, premierul Pavel Filip a spus că tariful ar putea să scadă cu cel puțin 20%, dar a insistat că decizia va aparține Agenției Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE). Si furnizorul de gaze naturale Moldova Gaz a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să examineze aprobarea tarifelor noi și prețurilor reglementate pentru anul 2018. Cererea survine la o zi după ce seful executivului a declarat că există premise pentru micșorarea tarifelor la gaze cu cel puțin 20%. Expertul Sergiu Tofilat, președinte al think-tank-ului WatchDog.md crede că politicul nu ar trebui sa intervină in activitatea regulatorului independent.

Sergiu Tofilat: „Exact doi ani în urmă, când a fost învestit Guvernul Filip, la fel prim-ministrul a ieșit și și-a dat cu părerea cum ar trebui să fie tariful la gaz. Deci, este un lucru inacceptabil. Trebuie să amintim și premierului că în septembrie a fost votată o nouă lege cu privire la energetică, unde scrie foarte clar: „ANRE este unica instituție în stat responsabilă de stabilirea tarifelor”. Și nu primește indicații de la premier, de la deputați sau de oricine altă persoană publică…”.”

Europa Liberă: Faptul că șeful Executivului a spus că tariful la gazele naturale ar putea să scadă cu cel puțin 20 la sută, asta înseamnă că Guvernul știe că există această ferestruică, unde ANRE ar putea să intervină?

Sergiu Tofilat: „Bineînțeles că da. Numai că, știți, iată n-am văzut să iasă prim-ministrul să ne spună că trebuie de majorat un tarif sau dimpotrivă. Știți, când trebuie de micșorat, el neapărat vrea să iasă în evidență. Ei bine, acesta nu este meritul prim-ministrului și nu are nicio atribuție Guvernul sau orice altă instituție din Moldova cu reducerea prețului la gaz pe piața internațională.”

Europa Liberă: Dle Tofilat, poate au luat în calcul analizele pe care le faceți dvs., experții?

Sergiu Tofilat: „Nu exclud că, dacă noi nu ridicam problema ieftinirii gazului, situația aceasta putea să continue până în toamnă. Trebuie de remarcat faptul că au reacționat autoritățile, dar rezultatul final îl vom vedea după ce vor avea loc dezbateri publice la ANRE și după ce va fi micșorat tariful, așa ca să fie o decizie finală.”

Europa Liberă: Chiar voiam să vă întreb, când vor putea achita cetățenii mai puțin pentru gazele naturale, pentru consumul de gaze?

Sergiu Tofilat: „Mai întâi, ANRE organizează consultări publice, aprobă decizia cu tarifele, se publică decizia în „Monitorul Oficial” și din acel moment noi vom simți efectul în facturi.”

Europa Liberă: Unde au mers până acum aceste 20 la sută din tariful unui metru cub de gaze?

Sergiu Tofilat: „Să explicăm ce înseamnă tariful și cum ANRE îl stabilește. Tariful este o valoare calculată, deci este un plan de cheltuieli. ANRE în fiecare an face niște estimări – cât gaz va fi livrat consumatorilor în decursul unui an. E aproximativ un miliard de metri cubi și, reieșind din acest volum, calculează cât o să cheltuim noi pentru importul gazului, câți lei ne trebuie să transportăm acest gaz, câți lei ne trebuie să emitem facturi consumatorilor, să ducem evidența consumului, adică personalul care umblă și strânge datele de la contoare, să întrețină rețelele, deci calculează toate cheltuielile pe un an de zile legate de acest volum de gaz care va fi consumat și împarte cheltuielile la cantitatea de gaz și stabilește cât este tariful mediu pentru un metru cub.

Mai departe, ai planificat, la sfârșit de an trebuie să verifici care au fost cheltuielile reale, de facto, ale operatorului, ale „MoldovaGaz”. Și atunci, ai planificat, să zicem, cinci miliarde de lei anual, „MoldovaGaz” a cheltuit patru miliarde și jumătate; înseamnă că diferența consumatorii au achitat-o în plus și trebuie s-o scazi din următorul tarif.

La noi această diferență se numește „deviere tarifară”. Iată, ultimii doi ani noi am achitat în plus aproximativ un miliard jumătate de lei, însă în perioada 2012-2015 noi am rămas datori vreun miliard de lei către „MoldovaGaz”, că atunci tariful n-a fost revizuit, prețul gazului era destul de înalt, dar s-a depreciat leul și a crescut cursul dolarului. S-a furat miliardul și cursul dolarului s-a ridicat de la 12 la aproape 20.”

Europa Liberă: Guvernarea a fost acuzată că amână în mod deliberat ieftinirea ca să s-o prezinte oamenilor ca pe o mare realizare în toamnă, în ajunul alegerilor parlamentare din acest an, pentru că se poate câștiga capital politic.

Sergiu Tofilat: „Exact. Anume asta a și fost îngrijorarea noastră,

pentru că noi am luat datele publice din rapoartele ANRE și am analizat care era prețul de import al gazului stabilit în tarif și care era prețul real achitat de „MoldovaGaz” pe ultimii doi ani. Tariful n-a fost revizuit de doi ani de zile, din ianuarie 2016. Și noi am vrut să vedem cât e planificat în tarif și cât noi real achităm pentru importul gazului și am văzut că prețul de import s-a ieftinit, dacă vorbim de 2017, cu aproape 30 la sută.

Înseamnă că noi am achitat niște bani în plus și am estimat că este vorba de aproximativ un miliard jumătate de lei, dintr-înșii am scăzut ceea ce noi am rămas datori în 2012-2015; devierile acolo au fost de un miliard de lei și a reieșit că astăzi deja tariful trebuie redus cu aproximativ 30 la sută. Dacă ne uităm în metodologia de calcul, deci sunt regulile după care se stabilesc tarifele, și regulile acestea îs aprobate de ANRE, în metodologie e scris că, dacă există devieri mai mari de 5% între ceea ce a planificat ANRE în tarif și ceea ce cheltuiește real „MoldovaGaz”, atunci ANRE trebuie să revizuiască tarifele.

Noi azi avem o diferență de 30%, deci, ceva nu este în regulă – ANRE își încalcă propriile reguli de stabilire a tarifelor. Lucrul acesta dă foarte urât și pe exterior, reputația țării. De asta depinde și rentabilitatea pe care o obține operatorul, căci și ea se include în tarif. Deci, de fiecare dată când iese prim-ministrul sau un deputat și spune ce trebuie să fie cu tarifele sau ANRE își încalcă metodologia, noi vom plăti mai mult, pentru că de riscul țării, de imaginea țării depinde și remunerarea care se include în tarif.”

Europa Liberă: De ce ANRE amână reducerea tarifelor?

Sergiu Tofilat: „E bună întrebarea și ar fi bine ca ei să ne răspundă. Reieșind că ANRE este o instituție puternic influențată de Partidul Democrat, presupunerea noastră este că lucrul acesta se face

Dacă ANRE tergiversează aprobarea tarifului până în toamnă face campanie electorală PD-ului din buzunarul nostru ...

intenționat, ca noi să plătim mai mult acum în plus niște bani și banii aceștia se acumulează și cu cât mai mult noi plătim în plus, cu atât mai tare trebuie să fie redus tariful. Și dacă ei o să facă reducerea asta în ajun de parlamentare, atunci vor avea cu ce se lăuda guvernanții.

Reiese că ANRE, dacă tergiversează aprobarea tarifului până în toamnă, de fapt, face imagine electorală, campanie electorală PD-ului din buzunarul nostru. Întâi ia bani de la noi, ca pe urmă să ni-i întoarcă și să ne bucure. Stați un pic, fraților, este metodologie, sunt reguli clare, haideți să le respectăm.”

Europa Liberă: Oricum, rămâne la discreția acestei Agenții Naționale de Reglementare în Energetică?

Sergiu Tofilat: „Așa cred ei. Noi cu colegii am discutat și deci, noi pe 2017 avem doar datele pe șase luni privind prețul de import al gazului, așteptăm datele pe tot anul și atunci vom avea argumente imbatabile ca să punem presiune pe ANRE.”

Europa Liberă: ANRE vă reproșa că datele dvs. sunt eronate, că ați exagerat, că ați manipulat…

Sergiu Tofilat: „Da, ANRE, apropo a dat peste câteva zile după ce am ieșit noi în public, ANRE a dat un comunicat de presă prin care a zis că, iată, datele experților sunt inexacte și, pe alocuri, false, dar n-a precizat care anume sunt datele inexacte și false și n-a spus care sunt datele lor, corecte, ca să vedem unde noi am greșit. Știți, matematica este o știință care se bazează pe cifre și mai puțin pe epitete. Și atunci când ANRE spune că nu este OK, dar nu lămurește ce anume și nu spune care sunt cifrele corecte, se creează impresia că e pur și simplu populism și deciziile…”

Europa Liberă: Dar dvs. rămâneți la analiza pe care ați făcut-o și la exactitatea acelor cifre?

Sergiu Tofilat: „Deci, noi în analiză am explicat un moment important, că devierile pe care noi le-am calculat se bazează pe variația prețului de import al gazului, care este componenta cea mai mare din tarif, deci 75 la sută din tarif e prețul gazului, mai sunt și o serie de alte cheltuieli, dar ele în sumă fac 24-25 la sută din tarif și chiar dacă ele o să crească, nu știu, cu 10%, asta va avea un impact destul de mic asupra tarifului.”

Europa Liberă: Dar e întâmplător că tariful care ați spus Dvs. că trebuie să scadă cu 25-30 la sută…

Sergiu Tofilat: „De asta am și lăsat o marjă de 25-30, pentru că să nu fie…”

Europa Liberă: …e anunțat același procent și de către șeful Guvernului?

Sergiu Tofilat: „Aproape, da, da. Repet, nu are treabă Guvernul cu stabilirea tarifelor sau să-și expună părerea. Deci, este o încălcare destul de gravă și arată că de fapt centrul de decizie nu este la ANRE, așa cum ar trebui să fie după lege și în toate țările normale, dar se hotărăște undeva, nu știu, la GBC. Or, într-o țară normală, civilizată, dacă ar fi ieșit prim-ministrul cu asemenea declarații, eu cred că el a doua zi sau în aceeași zi zbura din funcție. Urmărind procesul decizional al ANRE în ultimii trei ani de zile, 2015-2017, pot spune cu mâna pe inimă că deciziile nu se iau la ANRE; deciziile importante, cu impact social, cu tarifele nu se iau la ANRE. Ei doar execută.”

Europa Liberă: Dar ce spune legea?

Sergiu Tofilat: „Legea spune că ANRE-ul este unica instituție responsabilă și în metodologie e scris clar: dacă devierile sunt mai mari de 5%, ajustează tarifele, nu aștepta să vină prim-ministrul sau vreun deputat, sau societatea civilă să te învețe, să-ți lămurească ce trebuie să faci.”

Europa Liberă: Dle Tofilat, dar l-am auzit și pe șeful statului. Aflându-se în vizită la Moscova, s-a întâlnit cu șeful de la „Gazprom”, dl Miller, și el a făcut anunțul că a negociat cu partea rusă, inclusiv reducerea acestui tarif, a tarifului de import al gazelor naturale.

Sergiu Tofilat: „Da, foarte bine și m-aș bucura dacă ar avea loc acest lucru, numai că, știți, economia și relațiile comerciale se bazează pe documente. Iată, dacă dl Dodon ar publica un document care, de fapt, trebuie să fie semnat de „MoldovaGaz”, și nu de Președinție, d-lui poate să ofere sprijinul și să pună umărul, prin prisma relațiilor personale cu „Gazprom”-ul sau cu conducerea Federației Ruse, dar efectiv contractul de import al gazului se semnează între „Gazprom” și „MoldovaGaz”.”

Europa Liberă: Dar astăzi Moldova importă gazele rusești în baza contractului prelungit, dar inițial pe care l-a negociat chiar dl Dodon și dna Greceanîi.

Sergiu Tofilat: „Exact. Contractul a fost semnat în 2006 și acolo este o formulă de calcul, cum anume se calculează prețul gazului. El este calculat trimestrial și are la bază trei indicatori – prețul mediu al gazelor pentru țările Uniunii Europene, prețul mediu al păcurii și prețul mediu la gas oil, dacă nu greșesc. Deci, sunt niște indicatori și, dacă vorbim de prețul de import care se calculează pentru Moldova pentru 2018, se iau indicatorii europeni pentru anul precedent, pentru 2017, deci, este o formulă și toate astea se ajustează la capacitatea calorică a gazului.”