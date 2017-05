Ruslan Codreanu: „Cea mai mare problemă este sistemul vechi de organizare a Primăriei”

În timp ce aleşii din Consiliul Municipal Chişinău (CMC) căutau soluţii cum să numească un primar interimar al municipiului, în condiţiile în care instituţia a rămas fără de edil şi viceprimari, toţi fiind reţinuţi de CNA, magistraţii de la Curtea de Apel Chişinău au acceptat recursul avocaţilor de a-l elibera din arest la domiciliu pe viceprimarul Nistor Grozavu. Ruslan Codreanu, preşedintele fracţiunii PPEM în CMC abordează mai multe probleme care ar trebui să se regăsească pe agenda administrației municipale.

Europa Liberă: Să luăm trei probleme cele mai mari ale capitalei unde trebuie să se depună efort acum ca lucrurile să se schimbe în bine.

Ruslan Codreanu: „Cea mai mare problemă din perspectiva mea și a colegilor mei din fracțiune este sistemul vechi de organizare a Primăriei, preluat încă din anii de când a fost creată Primăria, fără a modifica nici structura, nici cadrul legal, nimic. Deci, asta este cea mai mare problemă. Și eu înțeleg că cetățenii nu văd nimic dincolo de această sintagmă, „reforma Primăriei”. Dar ce vedem noi astăzi – arestările – sunt consecințele unei instituții lipsite de transparență, lipsită de spirit de deschidere față de cetățeni, a unei instituții în care procesele sunt triplate, dublate, în care nimeni nu știe cine și de ce este responsabil, a unei instituții care are regulament de funcționare încă din 2002 sau de 1996. Și tot asta este efectul unei astfel de administrări ineficiente.”

Europa Liberă: Și vina o plasați doar în curtea primarului sau e și vina CMC-ului?

Ruslan Codreanu: „Eu nu am văzut nici un plan de acțiuni, să vină primarul și să zică: „Eu vreau să fac unu, doi, trei, patru, am nevoie de suportul Consiliului Municipal”. Ba mai mult de atât, noi când am semnat Acordul de alianță la început de mandat am pus ca prima prioritate din partea fracțiunii noastre – reforma Primăriei, ghișeu unic de livrare a serviciului, eliminarea contactului angajaților primăriei cu agenții economici, cu cetățenii. Nu am fost auziți.

Doi, eficiența întreprinderilor municipale. 63 de întreprinderi municipale, care sunt, multe din ele, falimentate artificial pentru a fi preluate activele antreprenorilor respectivi. Multe dintre ele nu aduc venit și noi subvenționăm din banii puțini pe care-i are bugetul municipal, le alocăm lor bani doar ca să-i menținem la nivel de plutire, fără măcar ca să scoatem un profit. Dar acolo sunt utilaje, oameni care angajați, pământ, terenuri. Este vorba despre regia transport, parc urban de autobuze, Regia Exdrupo, Edilitate , foarte, foarte multe.

Dintre ele doar cinci procente care au un profit. Restul – toate sunt pe brânci. Ele sunt în minus an de an. Ele sunt 63și sunt niște întreprinderi despre care eu vă asigur că nu știu mulți angajați ai primăriei: societatea pe acțiuni „Binefăcătorul”, ziarul „Capitala” etc. Deci, ele încă nu au fost lichidate, dar ele sunt în buget. Și noi anual alocăm anumite sume de bani, de exemplu, pentru „Binefăcătorul”. E o risipă de bani.”

Europa Liberă: Deci, ați anunțat a doua problemă și a treia – care ar fi mai gravă?

Ruslan Codreanu: „Partea ce ține de blocul doi, întreprinderi municipale, asta este eficiența și banii noștri, în care noi investim și se scurg. Partea trei, după mine, este aceea că banii nu vin din investiții. Capitala nu se dezvoltă. Există o problemă și eu am să fiu puțin mai tehnic aici. Conform Legii cu privire la dezvoltarea regională, trebuia să fie creată în 2015 Agenția Dezvoltare Regională Chișinău. Asta este o agenție care se ocupă inclusiv de atragere a investițiilor și ajută mediul de afaceri de pe loc să vină cu diferite proiecte care să poată să meargă.”

Europa Liberă: Așa cum există Agenția de Dezvoltare Nord, Agenția de Dezvoltare Sud.

Ruslan Codreanu: „Corect. Nu s-a pripit nici primarul general, nici Guvernul să creeze o astfel de agenție pentru Chișinău. Astăzi, 18 suburbii care sunt în municipiul Chișinău nu pot aplica la diferite fonduri regionale, naționale, trans-frontaliere din cauză că sunt blocate și ei toți trebuie să vină la primarul general să se roage „Mie îmi trebuie aici 200 de milioane, dincolo îmi trebuie 5 milioane.”.

Deci, nu sunt perspective de dezvoltare. Sunt foarte multe spații care sunt preluate de răufăcători prin diferite scheme. În loc să fie dezvoltate spații ca business incubatoare care să aducă venit municipiului…”

Europa Liberă: Dar răufăcătorii ăștia vin și trec pragul primăriei. Și nu o dată.

Ruslan Codreanu: „Tocmai de aceea are legătură și cu transparența, cum se fac licitațiile.”

Europa Liberă: Deci, problema problemelor, din câte înțeleg, e patrimoniul și terenurile. Se vor mai face încă multe, multe declarații, dar lumină degrabă n-o să apară.

Ruslan Codreanu: „Atât timp cât dumneavoastră, ca cetățean, nu veți mai putea accesa o pagină și să vedeți: iată – sectorul centru, care sunt terenurile pe care le deține primăria municipiului Chișinău în sectorul centru și pe care eu, ca agent economic, pot să pretind să-l iau în arendă sau care sunt cele care pot să fie privatizate? Tot pe pagina asta să accesați lista de documente care sunt necesare și să depuneți dosarul online, să nu vă duceți pe la zece șefi de direcție sau pe la diferiți angajați, când unul să vă spună că nu-i place că hârtia nu-i scanată, altul să vă spună că nu-i capsată. ”

Europa Liberă: Domnule Codreanu, dar și consilierii municipali când au interese ridică mâna, votează repede, nimeni nu mai știe pentru ce a votat, de ce a votat și astfel s-a perpetuat această realitate tristă.

Ruslan Codreanu: „Da, pentru că, vorba clasicului: „În iazul liniștit se plimbă dracii” . Eu nu zic că nu este o problemă, eu nu zic că Consiliul Municipal nu are nicio problemă. Da, este o problemă. Dar eu, ca și consilier municipal, când primesc dosarul de la executiv, eu văd că el are toate avizele: arhitectul-șef, executorul de la Direcția arhitectură, secretarul Consiliului Municipal, Direcția juridică. Are toate semnăturile respective și el ajunge pe masa Consiliului Municipal, eu văd avizul comisiei de specialitate.”

Europa Liberă: Adică legal a fost totul corect.

Ruslan Codreanu: „Corect, și eu mă uit peste harta respectivă, mă uit că este un agent economic, el are deja terenul lui și ar mai vrea doi metri în față. Eu ce argument să am să-i zic „Nu, că nu ți-l dau.”? Legea nu mă obligă să-l dau la licitație dacă vorbim de doi metri. Dar din astea, de doi metri, sunt foarte, foarte multe, ele sunt foarte multe. Da, dar dacă noi vorbim de șase ari, atunci noi suntem obligați să dăm la licitație.”

Europa Liberă: Despre Chișinău se zicea că ar fi stat în stat, raportat la Republica Moldova, și chiar s-a creat impresia că permanent a fost o relație ostilă între administrația capitalei și Guvern. De ce nu s-a ajuns la o înțelegere că, totuși, problemele cetățeanului sunt puse prioritar pe masa ambelor puteri?

Ruslan Codreanu: „Probabil că, iarăși, din motive politice, cineva să-și tragă turta asupra lui, că face mai mult pentru cetățeni. Din perspectiva mea, primarul general, să-i zic „gospodar” al unui milion de oameni al municipiului Chișinău, care are atâta patrimoniu, are atâta potențial economic, ar trebui să fie membru a Guvernului”.

Europa Liberă: A fost din oficiu, mulți ani s-a păstrat această funcție de membru al Guvernului din oficiu…

Ruslan Codreanu: „A fost, da, și ar trebui să fie. Și ar trebui să fie un dialog continuu cu autoritățile centrale. Pentru că noi vorbim și de pământ arabil, și pământ pentru construcții, și business incubatoare, și forță de muncă, care e prioritate pentru Guvern și pentru administrația publică locală. Forța de muncă migrează spre Chișinău. Dacă vrei să schimbi ceva în viața cetățeanului, începe din Chișinău.”