Roman Boțan: „Republica Moldova trebuie să aibă o politică în care interesele naționale să primeze” (VIDEO)

Deputatul liberal Roman Boţan, preşedintele comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, vorbeşte despre PL la guvernare şi în opoziţie, despre plecare unor colegi din formaţiune şi despre preşedintele Igor Dodon care ar promova separatismul.

Europa Liberă: A ajuns statul să fie unul independent?

Roman Boțan: „Bineînțeles că Republica Moldova, dacă luăm în considerație că trupele sovietice, rămășițele acestor trupe, încă sunt pe teritoriu, Republica Moldova nu poate fi un stat independent în deplinul sens al acestui cuvânt.

Mai mult ca atât, fiind membru al Partidului Liberal, al fracțiunii Partidului Liberal, noi considerăm că Republica Moldova trebuie să revină firesc la patria-mamă România.”

Europa Liberă: E mesajul pe care îl promovați tot mai insistent în ultimul timp și tocmai din acest considerent să vă întreb: cum vedeți o relație bună dintre Chișinău și Moscova?

Roman Boțan: „Relațiile dintre Republica Moldova și oricare alte state trebuie să fie bazate, în primul rând, pe respect reciproc, ceea ce Federația Rusă nu demonstrează, dacă luăm în considerație mesajele pe care le transmit emisarii acestui stat. De exemplu, mesajele domnului Rogozin sunt absolut jignitoare la adresa cetățenilor Republicii Moldova. Și, din punctul nostru de vedere, relațiile cu Federația Rusă pot fi doar bazate pe respect și pe principii pragmatice.”

Europa Liberă: Iar, așa cum înțeleg o bună parte din cetățenii Republicii Moldova, piața rusă rămâne încă o piață de desfacere pentru producția din Republica Moldova, aproape jumătate de milion de moldoveni își câștigă bucata de pâine muncind în Federația Rusă. Mai sunt și alte aspecte, inclusiv politice, iar când vine vorba de soluționarea problemei transnistrene fără implicarea și poziția Rusiei este greu de crezut că această problemă își va găsi rezolvare. Dacă iei în calcul și aceste aspecte, atunci cum trebuie să vezi această cooperare, chiar și dacă se ține cont de faptul că Rusia are interes să mențină încă sub influența sa Republica Moldova?

Roman Boțan: „Republica Moldova trebuie să aibă o politică în care interesele naționale să primeze. Indiferent cu prețul cu care îți aperi interesele tale naționale, trebuie să ți le aperi. Iar demnitatea în politică aduce mai multe rezultate decât cedările unilaterale, pe care Chișinău le demonstrează de mai mult timp în relația cu Tiraspolul.

Din punctul nostru de vedere, politica trebuie să fie demnă. Și dacă Republica Moldova are în spate o anumită istorie de 26 de ani și tinde să fie un stat respectat, politica trebuie făcută anume în baza demnității, dar și a intereselor naționale. Nu putem să facem o politică bazată pe interese străine, pe politica pe care o promovează, din păcate, actualul președinte al Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Și dacă dumneavoastră ați sta la o masă cu demnitarii ruși, inclusiv Vladimir Putin, Dimitri Medvedev, Serghei Lavrov, ce mesaj le transmiteți ca demnitar de stat al Republicii Moldova?

Roman Boțan: „Mesajul să ne respectăm angajamentele asumate. Fiindcă Federația Rusă și-a asumat anumite angajamente pe care, din păcate, nu și le respectă, inclusiv la summitul de la Istanbul de la OSCE, atunci când Federația Rusă și-a asumat angajamentul ca până în 2002 să finalizeze retragerea trupelor sale armate de pe teritoriul Republicii Moldova. Atunci când ne respectăm reciproc angajamentele, este evident că relațiile trebuie să fie bune și foarte bune.”

Europa Liberă: Rusia așteaptă de la Republica Moldova să pună pe masa de discuții un statut special pentru regiunea transnistreană și promite că în cazul acordării acestui statut Transnistriei se revine și la problema evacuării armatei ruse.

Roman Boțan: „Republica Moldova a făcut deja acest lucru prin adoptarea legii cu privire la Transnistria, unde prevede modalitatea de oferire a acestui statut, cu privire la organele sale. Doar atunci vom intra în sfera legalității, fiindcă Republica Moldova a făcut toți pașii necesari deja. Este nevoie de o deschidere din partea așa-numiților lideri de la Tiraspol, care trebuie să manifeste interes pentru reunificarea celor două maluri ale Nistrului. Din păcate, aceștia promovează constant mesajul independenței și alipirii la Federația Rusă.”

Europa Liberă: Și dumneavoastră mai credeți în această șansă de reunificare a celor două maluri ale Nistrului? Cât o să dureze și care ar fi prețul acestei reîntregiri?

Roman Boțan: „Am discutat cu cetățenii care locuiesc în Tighina, în Zona de Securitate, și sunt obligat să cred și să fac absolut orice ca cele două maluri să se reunifice. Noi nu putem să ne abandonăm cetățenii. Plus la asta, acest teritoriu a fost prea mult ciopârțit ca să cedăm măcar o bucată. De aceea noi trebuie să facem absolut orice ca cele două maluri să se reintegreze.

Dacă există o perspectivă sau nu de reintegrare? Sunt convins că ea există. Dar Republica Moldova trebuie să se manifeste ca o zonă în care există stabilitate din punct de vedere economic și un nivel de viață mult mai decent decât cel care există actualmente. Astfel încât cetățenii de pe celălalt mal să-și dea seama că într-o republică întreagă au posibilitatea să aibă un trai decent.”

Europa Liberă: Eu vă întrebam și despre costul acestei reîntregiri, ale celor două maluri ale Nistrului. Ar fi mare? Ar trebui să vină și deputați și din stânga Nistrului în Parlamentul de la Chișinău? Ar trebui să existe o relație bună dintre centrul, Chișinău, și Tiraspol?

Roman Boțan: „Nu putem să vorbim despre asemenea lucruri din momentul în care cei din Tiraspol manifestă o atitudine dușmănoasă și expres negativă în ceea ce ține relația cu Chișinăul.”

Europa Liberă: Dar pe acest fundal oricum trebuie să se găsească o soluție.

Roman Boțan: „Exact. Există o lege pe care a adoptat-o Parlamentul Republicii Moldova cu majoritatea, chiar cu unanimitatea, privind statutul Transnistriei și doar în baza alegerii respective putem vorbi despre acest lucru.”

Europa Liberă: Iar cei de la Tiraspol spun că au organizat un referendum în regiune și decizia a fost să rămână aproape de Rusia.

Roman Boțan: „Raioanele de est tot fac parte din Republica Moldova și o decizie cu privire la o anumită alipire la un stat aparține cetățenilor, nu unei minorități, dar majorității. Inclusiv în ceea ce ține de reîntregirea țării cu România.”

Europa Liberă: De când a ajuns Igor Dodon să fie șeful statului relația cu Partidul Liberal e una foarte ostilă. Ați început chiar și să-l taxați, să adunați probe, până la o eventuală ajungere la un impeachment. Chiar credeți că e ușor de parcurs această cale? Și de ce această ostilitate în relația cu instituția prezidențială?

Roman Boțan: „Nu este vorba neapărat de instituția prezidențială. Este vorba inclusiv și de politicianul Dodon. Politicianul Dodon întotdeauna și-a permis să jignească cetățenii care au viziuni unioniste. Mai mult ca atât, Consiliul Anti-discriminare din Republica Moldova a constatat deja acest lucru. Dumnealui și-a permis să instige la ură interetnică, iar ceea ce ține de instituția prezidențială, evident că de fiecare dată acesta, prin acțiunile și prin atitudinile pe care le manifestă, își încalcă jurământul de președinte. Nemaifiind o putere neutră care trebuie să colaboreze cu toate puterile statului, acesta încalcă flagrant jurământul pe care l-a depus. Fracțiunea Partidului Liberal încă din ianuarie a inițiat o hotărâre de Parlament prin care să inițiem procedura de suspendare a președintelui Republicii Moldova și, respectiv, ulterior de demiterea acestuia. Inițiativa trebuie semnată de 34 de deputați. Din păcate, a semnat doar fracțiunea Partidului Liberal. Inițiativa este încă în vigoare. Eu cred că sunt deja suficiente argumente ca toți ceilalți deputați din Parlament să subsemneze aceste inițiative.”

Europa Liberă: Dar care sunt aceste argumente pe care le aduceți dumneavoastră?

Roman Boțan: „Noi am reacționat imediat cum acest ne-președinte a plecat la Tiraspol și a recunoscut indirect așa-numitele autorități ale regiunii respective prin faptul că l-a felicitat pe Krasnoselski cu așa-numita victorie în alegeri. Un lucru impardonabil pentru președintele Republicii Moldova, care este garantul unității și independenței și caracterului indivizibil al acestui stat.

Care sunt celelalte momente prin care și-a încălcat jurământul? Este de ajuns să ne reamintim că a jignit cetățenii Republicii Moldova, combatanții care au luptat pentru integritatea acestui stat prin faptul că le-a cerut să-și ceară scuze față de așa-numitele autorități din regiunea transnistreană pentru că noi am fi declanșat acest război. A depus flori la monumentul celor care au împușcat în cetățenii Republicii Moldova.

De asemenea, acesta manifestă un dispreț cras față de simbolurile naționale. În februarie 2017 declara că drapelul Republicii Moldova trebuie înlocuit cu un drapel roșu. Celelalte acțiuni deja sunt bine cunoscute.

Nu mai spun acum recent, când a fost la Comrat, pentru a sărbători crearea unei entități separatiste. El trebuia să meargă la Comrat în una din zilele din decembrie pentru a sărbători crearea Legii pentru autonomia găgăuză și nu la crearea unei entități separatiste.”

Europa Liberă: Da, ați sesizat Procuratura Generală și Serviciul Informație și Securitate în legătură cu acest caz.

Roman Boțan: „Exact, Partidul Liberal a făcut o declarație în acest sens.”

Europa Liberă: Să vorbim și despre Partidul Liberal în opoziție, dar și la guvernare, pentru că, din 2009 încoace, liberalii au făcut parte și din coaliția majoritară. Când a fost mai bine și de ce în anumite situații ați fost împreună cu cei care au rămas să guverneze, iar în alte situații nu ați mai fost buni?

Roman Boțan: „Pentru Partidul Liberal este foarte important ca Republica Moldova, noi având ca partid un mesaj pro-occidental, pro-Uniunea Europeană, pro-NATO, să ne păstrăm cursul în această direcție. Mai mult ca atât, pentru noi contează ca valorile democrației să fie respectate.

Atunci când aceste interese nu au mai fost comune cu foștii colegi din majoritatea parlamentară și atunci când împotriva Partidului Liberal intenționat s-au produs niște atacuri asupra unor persoane importante din cadrul formațiunii noastre, a fost un semnal clar că colegii noștri nu mai au nevoie de noi. Mai mult ca atât, și-au înjghebat rapid o nouă fracțiune numit grup parlamentar pentru a ne înlocui foarte rapid.

Deși atunci când am mers la guvernare, scopul nostru a fost ca în Republica Moldova, fiind conștienți că în cazul unor alegeri anticipate vom avea nu doar un președinte pro-rus, dar și un Guvern și un Parlament pro-rus, să evităm maxim posibil acest lucru. Fiindcă am făcut o majoritate parlamentară cu cei care aveau viziuni pro-europene, iar cetățenii au delegat în Parlament anume pe acești reprezentanți. Cu ăștia am și făcut. Nu puteam să mergem în alegeri anticipate pentru a-l lăsa pe Dodon să fie și în Parlament, și în Guvern. Ar fi o tragedie națională.”

Europa Liberă: Și v-ați retras cu totul de la guvernare? Că mai sunt exponenți ai Partidului Liberal care au rămas în anumite funcții: la Curtea de Conturi, la Calea Ferată.

Roman Boțan: „Există reprezentanți ai Partidului Liberal, dar reprezentanții respectivi au acces în aceste funcții nu neapărat pe criterii politice, dar avem un reprezentant în Guvern, este vorba despre vice-ministrul apărării.”

Europa Liberă: Care a rămas cu interimatul.

Roman Boțan: „Da, pentru a nu permite domnului așa-numit președinte cumva să destabilizeze activitatea acestui minister, care, în condițiile actuale, este o structură importantă care nu trebuie cedată unui trădător de neam.”

Europa Liberă: Și dacă se ajunge la un compromis între majoritatea parlamentară și președinție și găsesc o altă persoană pentru funcția de ministru al apărării?

Roman Boțan: „Bine, deja este bine-cunoscut tandemul PD – PSRM, care a votat una dintre cele mai controversate legi în Parlament și nu exclud că se va întâmpla acest lucru. Dar asta va demonstra încă odată că sinceritatea în politică nu există, mai ales din partea PD-ului.

Pentru că vorbim de sinceritate, atunci când am adoptat declarația privind retragerea trupelor din raioanele de est ale Republicii Moldova, pe care au votat-o majoritatea deputaților din Parlament, inclusiv fracțiunea Partidului Liberal, cu o zi înainte fracțiunea Partidului Liberal a înaintat o declarație privind condamnarea acțiunilor de incitare la separatism din partea președintelui Adunării Populare a Găgăuziei, Vladimir Crîsa. Acesta a semnat un acord așa-numit „interparlamentar” dintre Adunarea Populară și așa-numitul Soviet Suprem din așa-numita rmn. Un act totalmente legal, fiindcă o autoritate legală din Republica Moldova a semnat un act juridic cu o autoritate nerecunoscută. Noi am înaintat această declarație, colegii din Parlament, din actuala majoritate au refuzat să o voteze, luând în considerație că Crîsa este și membru PD. Iar a doua zi votăm împreună pentru retragerea trupelor rusești din Transnistria. Deci, eu nu cred în sinceritatea acestor domni.”

Europa Liberă: Ați amintit ceva mai devreme tandemul PD – PSRM. Chiar credeți în acest tandem? Pentru că, la suprafață, parcă se arată că domnul Plahotniuc nu e într-o relație bună cu domnul Dodon.

Roman Boțan: „La suprafață, aveți dreptate. Vorbeam anterior de sinceritate. De asemenea, dacă vorbim de spațiul informațional, s-a înaintat un proiect de lege semnat de colegii din PD prin care se propune stoparea propagandei și, totuși, posturile de televiziune care aparțin persoanelor afiliate acestui partid, anume aceste posturi retransmit posturile rusești care fac cea mai mare propagandă. Iată și răspunsul la întrebarea dumneavoastră.”

Europa Liberă: Și care e scopul domnului Plahotniuc acum pentru Republica Moldova? Încotro s-o ducă?

Roman Boțan: „Eu mi-aș dori ca ceea ce transmit ceea ce ține de valorile europene, de migrarea în Uniunea Europeană să fie adevărat, dar avem mari semne de întrebare în acest sens, în momentul în care la adoptarea legii privind votul mixt s-a scuipat, efectiv, în partenerii noștri europeni care au atenționat despre necesitatea respectării avizului Comisiei de la Veneția.

Ce planuri are pentru Republica Moldova? Din păcate, probabil se dorește o centralizare a puterii, o conservare a puterii. Și asta este, de fapt, ideea votului mixt. Pentru că într-o circumscripție este mult mai ușor de manevrat cu persoanele.

Eu fiind originar din Orhei, dacă facem o analogie cu alegerea primarilor, cam așa o să fie. Prin două, trei concerte super-grandioase un candidat va obține simpatia pe moment a electoratului pentru a accede la Parlament.

Pentru Republica Moldova acest sistem este total inoportun, el este caracteristic mai mult sistemelor bicamerale unde în Senat se alege prin modalitatea pe circumscripții, în Parlament se alege prin cealaltă modalitate. Republica Moldova are un Parlament unicameral. Este de neexplicat cum un deputat poate avea aceleași atribuții, aceleași responsabilități, unul fiind ales de câteva zeci de mii de persoane, iar altul de câteva sute de mii de persoane.”

Europa Liberă: Și chiar credeți că o să se întâmple acest lucru? Acum faceți trimitere și la felul cum vor fi trasate circumscripțiile și numărul cetățenilor, până la 60 de mii. Chiar atât de deranjant să fie că cineva ar putea fi ales manevrat?

Roman Boțan: „Uitați-vă, de exemplu, dumneavoastră candidați, aveți cinci prieteni sau zece prieteni, fiecare trebuie să strângeți câte 600 de semnături. Candidați și dumneavoastră aranjați cu colegii dumneavoastră ca dumneavoastră să ieșiți în evidență. E mai simplu la nivel de țară sau e mai simplu pe circumscripție?

Eu am văzut cum se fac campanii electorale în Orhei, unde în decurs de două săptămâni într-un oraș pro-european, un oraș pro-românesc s-a schimbat percepția cetățenilor. În momentul în care a venit Filip Kirkorov și a zis: „Bună seara, Orhei!”, sau în momentul în care peste noapte s-au amenajat două stadioane din nu știu care surse, sau terenuri de joacă într-o săptămână în majoritatea curților din cartierele din orașul Orhei – optica cetățeanului s-a schimbat rapid.”

Europa Liberă: Și chiar îl admiră orheienii pe Ilan Shor în calitate de primar, pentru că mandatul lui se bucură de susținerea localnicilor.

Roman Boțan: „Nu toți orheienii îl admiră, pentru că orheienii sunt conștienți că el este suspectat de implicarea în cel mai mare jaf al secolului, acești bani au proveniență neclară deocamdată. Și nu toți orheienii îl susțin pe Ilan Shor.”

Europa Liberă: Acum, că nu mai faceți parte din coaliția de guvernare, de fapt, v-ați exclus sau v-au exclus de la guvernare?

Roman Boțan: „Noi am făcut o declarație prin care am părăsit majoritatea parlamentară.”

Europa Liberă: Sunt proiecte de legi pe care le-ați semnat încă fiind deputat în cadrul coaliției majoritare.

Roman Boțan: „Exact. Aceste proiecte de legi nu este exclus că nu le vom susține, ne vom reconsidera părerile, mai ales în momentul în care la aceste proiecte de legi nu vor fi acceptate amendamentele pe care le vom depune, dacă vom considera necesar să le depunem. Dacă proiectele de legi țin de integrarea europeană, de dezvoltarea Republicii Moldova și de parcursul occidental al acesteia, bineînțeles că noi, în calitate de deputați responsabili care ne-am asumat acest mesaj, vom vota respectivele proiecte de legi.”

Europa Liberă: O să rămâneți să fiți părtașul ideii adoptării unei legi care să permită obținerea cetățeniei Republicii Moldova dacă au un milion de euro și vor să-l investească aici?

Roman Boțan: „Noi vom avea o discuție în cadrul fracțiunii la acest subiect. Nu este exclus să nu susținem această lege.”

Europa Liberă: Dar inițial de ce ați crezut că ar fi bună o asemenea lege?

Roman Boțan: „Fiindcă în cadrul majorității parlamentare noi am discutat: este un proiect, proiectul poate fi modificat, îmbunătățit până la lectura a doua, și la momentul respectiv consideram că noi suntem în măsură să discutăm un asemenea proiect.”

Europa Liberă: Pentru că mulți colegi de-ai dumneavoastră au ajuns în vizorul justiției, să vă întreb ce părere aveți despre felul cum se luptă împotriva corupției?

Roman Boțan: „Din punctul de vedere a fracțiunii Partidului Liberal și luând în considerație felul în care se petrec aceste procese, noi considerăm că este o acțiune politică. Și avem mai multe argumente în susținerea acestor suspiciuni: faptul că avocații domnului Chirtoacă au fost lipsiți de posibilitatea să facă cunoștință cu materialele dosarului sau unii dintre ei au fost înlăturați și alte momente care deja sunt intens discutate ne dau de înțeles că viteza cu care se petrece, faptul că a fost suspendat din funcție când Usatîi și Shor încă se află în funcție și conduc, unul prin Skype și altul încă conduce primăria Orhei fiind deja și condamnat, ne dăm, bineînțeles, seama că este un dosar politic.

Iar interesul este de a pune mâna pe capitala Republicii Moldova, interes din punct de vedere electoral pentru foștii colegi din majoritatea parlamentară, pentru tandemul PSRM-PD. Și să nu uităm și de PPE care fac același tandem în Consiliul Municipal. Și municipiul Chișinău, care a votat întotdeauna pentru reprezentanții formațiunilor democratice, s-ar putea să ajungă pe mâna formațiunilor cu vederi total diferite.”

Europa Liberă: Și domnul Chirinciuc a fost certat cu legea, dacă e să ținem cont de perioada prin care a trecut dumnealui. Ce ați înțeles din procesul care i-a fost intentat?

Roman Boțan: „Consider că a fost un proces politic. Asupra deciziei justiției eu n-o să mă pronunț. Mi-aș dori ca cei care se ocupă de acest aspect să-și facă meseria corect. Eu consider că Chirinciuc nu este vinovat și vreau să vă spun că dacă lecturăm raportul de activitate al acestuia pe care l-a publicat, o să ne dăm seama că acesta a avut rezultate. Dumnealui n-a venit în politică să facă bani, fiind un om prosper din punctul acesta de vedere.”

Europa Liberă: De ce fracțiunea PL nu a rămas intactă? De ce și din fracțiune au plecat unii deputați?

Roman Boțan: „Președintele Partidului Liberal, domnul Mihai Ghimpu, deja a făcut declarații în acest sens. Se intuiește faptul că în Parlamentul Republicii Moldova nu se mai doresc a se regăsi deputați cu viziuni unioniste care propagă adevărul istoric și calea care cu siguranță urmăm s-o parcurgem – cea de reîntregire a spațiului românesc, adică de reunificare a ceea ce a rămas din Basarabia cu România.”

Europa Liberă: Dar curentul unionist nu e simpatizat de către Partidul Democrat?

Roman Boțan: „O clipă. Și mai mult ca atât, politica intransigentă pe care o duce Partidul Liberal. În Partidul Liberal s-a lovit foarte mult. Doar verticalitatea și stoicismul liderului Mihai Ghimpu a făcut ca Partidul Liberal încă să fie prezent în viața politică și sunt convins că va fi prezent în viața politică atâta timp cât verticalitatea în Partidul Liberal va fi în picioare.”

Europa Liberă: PD poate lua sub tutela sa acest curent unionist?

Roman Boțan: „Încearcă să ia acest curent prin diferite organizații non-guvernamentale, presupun, încearcă prin careva televiziuni. Dar să nu uităm că acest curent a fost luat la un moment dat sub control de către o persoană care, ne-a adunat, după asta a explodat și ne-a dispersat. Astfel încât mulți dintre colegii mei de generație nu-și mai doresc să facă politică în general, deși rămân în suflet și în acțiuni unioniști.”

Europa Liberă: Ideea precum că PL a greșit că nu l-a scos pe Dorin Chirtoacă în față e una care are temei, argumente?

Roman Boțan: „E una care are o vehiculează adversarii noștri politici, dar nimeni nu-l întreabă pe Chirtoacă dacă și-a dorit acest lucru. În momentul când ai responsabilitatea de a conduce cea mai mare primărie din țară, în acest moment a avea responsabilități duble este inoportun și dumnealui știa acest lucru. Dar prin ceea ce se întâmplă acum se dorește a lovi în viitorul Partidului Liberal pe care îl reprezintă Dorin Chirtoacă pentru a-l asocia cu noțiuni cu care Chirtoacă nu poate fi asociat, pentru a inocula în opinia publică faptul că nu mai este un politician bun, pentru a-l exclude din viața politică și el reprezintă viitorul Partidului Liberal. Și lovind în colegii noștri care sunt factori importanți la nivel local, dar și la nivelul Republicii Moldova din cadrul partidului.”

Europa Liberă: Ați spus „viitorul său politic”, înseamnă că vă mai gândiți la ideea că ar putea să ajungă liderul liberalilor? Mă refer la șefia partidului.

Roman Boțan: „El este prim-vicepreședinte al Partidului Liberal, dar cu siguranță acest lucru, mai devreme sau mai târziu, va fi luat în calcul și, în momentul oportun, atunci când și dumnealui va decide acest lucru, Congresul Partidului Liberal va decide prin vot.”

Europa Liberă: Ce-i doriți Republicii Moldova și cetățenilor ei la această aniversare de 26 de ani?

Roman Boțan: „Îi doresc ca idealurile generației anilor ’90, idealuri care sunt consfințite inclusiv în Declarația de independență, prin care a fost condamnat Pactul Ribbentrop-Molotov care ne-a rupt de țară, să fie realizat acest ideal, acest deziderat.

Îmi doresc copiii mei și copiii cetățenilor Republicii Moldova să se regăsească într-o țară mare, într-o țară unită. Pentru că doar într-o familie unită, într-o țară unită în care există resurse naturale, există bunăstare, există o altă atitudine față de demnitatea cetățeanului, există o justiție corectă, doar într-o asemenea țară putem să fim într-adevăr liberi și independenți. Îmi doresc ca în viitorul apropiat noi toți să trăim într-o țară mare, care este membră a NATO și membră a Uniunii Europene, este vorba de România.”

Europa Liberă: Acest ideal trebuie să fie împărtășit cu întreaga societate de aici.

Roman Boțan: „Exact. Noi pentru aceasta luptăm, în fiecare campanie promovăm acest mesaj. Acest obiectiv este înscris și în statutul Partidului Liberal și cu siguranță va rămâne atât cât va exista Partidul Liberal în Parlament.”

Europa Liberă: Dar sunteți fărâmițați, domnule Boțan.

Roman Boțan: „Manifestații unioniste vor fi posibile în Chișinău.

Europa Liberă: Câte partide pro-unire sunt în Moldova?

Roman Boțan: „Nu le-am numărat, eu nu știu câte dintre ele sunt sincere. Eu am fost președintele noii generații din Orhei și a organizației județene a noii generații din Orhei. Sunt foarte circumspect atunci când se vorbește despre niște lideri care de multe ori urmăresc satisfacerea egoului personal de a ajunge lideri de formațiuni politice mai mult decât realizarea unui deziderat.”