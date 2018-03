Petras Auštrevičius: „Soluția este la Chișinău, nu la Bruxelles, guvernul știe foarte bine ce are de făcut ”

Mai mulți membri de top ai guvernului și parlamentului de la Chișinău s-au deplasat la Bruxelles în ultimele săptămâni pentru a convinge UE să îndulcească setul de condiții impuse cu un an în urmă și să disloce cel puțin o primă tranșă din ajutorul macrofinanciar convenit în anul 2017. Însă, așa cum a arătat și șefa Serviciului de Acțiune Externă, Federica Mogherini la ultima reuniune de Consiliu, banii nu vor intra in visteria guvernului de la Chișinau până când recomandările Comisiei Veneția privind modificările legilor electorale nu vor vi aplicate. Cel puțin. „Soluția este la Chișinău, nu la Bruxelles. Tocmai pentru că respectăm cetățenii nu suntem de acord cu abordarea coaliției de guvernare din Moldova. Guvernul știe foarte bine ce are de făcut pentru ca noi să dislocăm banii. Acesta este mesajul nostru. Politicienii de la Chișinău ar trebui să îl citească, să îl înțeleagă și să reacționeze”, spune într-un interviu cu Europa Liberă europarlamentarul lituanian (ALDE) Petras Auštrevičius.

Europa Liberă: Domnule Austrevicius, la ultima reuniune de Consiliu, dna Federica Mogherini a indicat că UE nu va trimite nici o altă tranșă de bani Moldovei până când puterea de la Chișinău nu va opera o serie de schimbări în câteva legi importante, între care legea alegerilor. Deci asistența macrofinanciară nu va veni prea curând la Chișinău.

Petras Auštrevičius: „Am privit concluziile privind Moldova de la finalul ultimului Summit al Consiliului - un document foarte serios, trebuie să precizez - un document care analizează în mod pozitiv stadiul relațiilor

Asistența macrofinanciară nu va mai fi acordată necondiționat, ci doar după îndeplinirea condițiilor deja comunicate de acum un an...

dintre UE și Moldova, cu mare interes. Este important să avem un astfel de document care să indice unde ne aflăm și progresul în procesul de integrare. Cu adevărat, legat de asistența macrofinanciară, de care Moldova are nevoie ca de aer, UE se ține de ce a decis, respectiv, de acum încolo asistența macrofinanciară nu va mai fi acordată necondiționat, ci doar după îndeplinirea condițiilor deja comunicate de acum un an.

Condițiile noastre sunt implementarea condițiilor politice cumunicate atunci: aplicarea recomandărilor Comisiei Veneția cu privire la legea electorală, schimbări în mass media (mai multă independență și echilibru), ca și lupta împotriva corupției. În acest moment, cea mai arzătoare chestiune este legea electorală. Consiliul regretă, se spune în documentul la care facem referire, că Republica Moldova nu a luat în considerare recomandările Comisiei Veneția. Nu știu când va fi Moldova pregătită să ia această decizie, dar aștept o reacție pozitivă cât de curând de la guvernul R.Moldova.”

Europa Liberă: Criticii ar putea spune că decizia cu privire la schimbările de legislație trebuie să îi aparțină doar Chișinăului, și că UE nu ar trebui să aibă nimic de spus aici, câtă vreme vorbim despre un stat independent, autonom și suveran, care nici măcar nu este membru al UE. Ce le-ar răspunde acestor critici Petras Austrevicius?

Petras Auštrevičius: „Alegerile sunt o chestiune de suveranitate, desigur. Organizarea alegerilor, cât sunt acestea de transparente și corecte nu mai este o chestiune națională, ci influențează și implică o comunitate mai largă. Moldova nu este încă stat membru al UE, dar este membră a Consiliului Europei. Și de aceea spun că chestiunea

Niciodată nu este prea târziu să punem în aplicare recomandările Comisiei Veneția ...

alegerilor nu este una de competența exclusivă a guvernului moldovean. De exemplu, pentru aceste schimbări nu a fost organizată o consultare publică largă, și nici toate vocile politice din Moldova nu au fost solicitate să își spună părerea. Însă timpul nu este pierdut. Niciodată nu este prea târziu să punem în aplicare recomandările Comisiei Veneția. Cred că ar fi înțelept pentru guvernul moldovean să reacționeze, iar noi să spunem încă o dată ce așteptăm de la Moldova în viitorul apropiat.”

Europa Liberă: Pare un joc foarte dur între UE și guvernul moldovean. Aceasta pe fondul acestei fermități exprimate de UE cu privire la condiționalitate. Va folosi UE acest exemplu al condiționalității neclintite cu Moldova și cu celelalte state din Parteneriatul Estic?

Petras Auštrevičius: „Sigur. Condiționarea politică va dicta de acum relațiile noastre cu vecinătatea UE. Vedem riscul degradării democrației, al drepturilor omului, principiului statului de drept și al situației presei în vecinătatea noastră. De aceea, începând din luna mai 2017, când

Nu putem închide ochii, pentru că aceste criterii politice sunt foarte importante pentru UE...

Parlamentul a semnat memorandumul cu Consiliul si Comisia, mie mi-a fost clar că nu ne vom abate nici un milimetru de la acele decizii. De aceea este mai bine să ne angajăm, UE și Moldova, într-un dialog responsabil, pentru a vedea în ce măsură am aplicat criteriile politice de condiționalitate.

Știu că Moldova are nevoie de asistență financiară, pentru locuri de muncă, pentru infrastructură, dar nu putem închide ochii, pentru că aceste criterii politice sunt foarte importante pentru UE. Uitați-va și chiar la state membre precum Polonia sau Ungaria, care sunt serios criticate pentru că nu respectă criteriile politice. Ca atare, aceste criterii sunt esențiale atât pentru statele membre, cât si pentru statele asociate.”

Europa Liberă: UE nu a fost prea dură până acum, de teamă să nu piardă suportul popular, care oricum s-a diluat în ultimii ani. Nu mai există acestă temere?

Petras Auštrevičius: „În acest moment relațiile noastre au o altă calitate. Suntem parteneri acum. Am semnat un acord. Iar dacă una dintre părți nu respectă acordul, la ce bun acest acord? UE se bazează

Nu avem nevoie de parteneriate golite de conținut...

pe statul de drept. Acest acord este semnat de ambele parti, deci ar trebuie implementat. Discutăm aici despre calitate in relațiile noastre. Nu avem nevoie de parteneriate golite de conținut. Ne dorim parteneriate bazate pe angajament din ambele părți. Dacă Moldova nu poate implementa acest parteneriat ar trebui să ne informeze, nu să îl trateze ca pe ceva neimportant. Moldova ar trebui să realizeze că noi o considerăm un partener responsabil.”

Europa Liberă: Pe de o parte avem guvernul, pe de altă parte, cetățenii. Din cauza acestui blocaj dintre guvern și UE, cei care suferă sunt cetățenii.

Petras Auštrevičius: „Soluția este în Chișinău, nu în Bruxelles. Politicienii responsabili din Chișinău știu ce au de făcut și au o mulțime de mijloace să îmbunătățească situația. Nu ne bucură să vedem că nu putem transfera banii din cauza situației actuale. Cetățenii pot avea un impact asupra politicienilor prin intermediul alegerilor. Politicienii ar trebui să informeze cetățenii de ce UE are această poziție. Noi nu criticăm guvernul pentru felul în care se comportă cetățenii. Nu! Tocmai pentru că respectăm cetățenii nu suntem de acord cu abordarea coaliției de guvernare din Moldova. ”

Europa Liberă: Domnule Austrevicius, de regulă, ultima mea întrebare ar fi trebuit să fie: când vin banii în Moldova. Se pare însă că nu aveți un raspuns.

Petras Auštrevičius: „Mi-aș fi dorit să am un raspuns. Aș fi fost fericit să pot anunța prin intermediul Dvs. cetățenii că UE va trimite un sprijin financiar Moldovei. Dar, din păcate, nu sunt în poziția să pot transmite o astfel de știre, pentru că nu avem nici o astfel de știre deocamdată. Tot ce pot să spun este că ajutorul UE este condiționat de aplicarea prevederilor Acordului de Asociere și a celorlalte condiții convenite cu guvernul. Guvernul știe foarte bine ce are de făcut pentru ca noi să dizlocăm banii. Acesta este mesajul nostru. Politicienii de la Chișinău ar trebui să îl citească, să îl înțeleagă și să reacționeze.”