Nicolae Osmochescu: „O declarație a președintelui Dodon populistă, iresponsabilă și provocatoare”

Preşedintele Igor Dodon spune că vrea ca cei care si-au pus semnătura in favoarea unirii cu România să fie traşi la raspundere penala. Seful statului are de gând să ceară modificarea legislatiei astfel incât aceste pedepse să existe in Codul Penal. Asta deşi declaraţiile care l-au revoltat atat de mult sunt doar simbolice şi nu au nicio valoare juridică. Fostul judecător la Curtea Constituţională, Nicolae Osmochescu, crede că Igor Dodon exagerează cu penalizarea aleşilor locali din cele peste o sută de comunităţi.

Europa Liberă: Acum câteva zile, Igor Dodon scria pe pagina sa de Facebook că „unioniștii vor rămâne doar cu visul nerealizat și cu rușinea pe viață pentru trădarea țării și a neamului în care s-au născut” și tot acolo el mai adăuga că „majoritatea absolută a cetățenilor condamnă ferm acțiunile unioniste distrugătoare de țară” și că „unirea cu România niciodată nu se va produce”. Ceva mai devreme, șeful statului cerea pedepse penale pentru primarii și consilierii care au semnat declarațiile simbolice de Unire cu România. Pot fi trași la răspundere penală acești funcționari care și-au pus semnătura, prevede legea asemenea sancțiuni?

Nicolae Osmochescu: „Este o declarație a președintelui Dodon și ca om de stat, și ca persoană fizică, una absolut populistă, iresponsabilă și provocatoare. Dl Dodon înțelege foarte bine că nu se poate de solicitat o pedeapsă penală pentru o idee care nu este interzisă prin lege, cu atât mai mult atunci când se cere o sancționare penală. Deci, nu poate avea nimic, niciun efect juridic, în afară de aceea că așa declarații, cum am spus, iresponsabile, provocatoare și populiste au un efect negativ asupra societății în general.”

Europa Liberă: Dar o societate care se polarizează și mai mult atunci când se vorbește despre stataliști și unioniști unde duce?

Nicolae Osmochescu: „Absolut corect – dezbină și mai mult societatea. Atât stataliștii, cât și unioniștii nu este un termen, să spunem așa juridic, este un termen cotidian pe care îl utilizează în ultimul timp politicienii noștri din Republica Moldova. Dar încă o dată repet că declarațiile, apelul la pedepsirea celor care au semnat declarații de Unire, care au un caracter politico-moral, etic, care exprimă o idee, o năzuință națională, este absolut iresponsabilă și provocatoare.

Doi: este clar pentru toată lumea și pentru președintele Dodon inclusiv că fiecare om, fiecare persoană fizică, atât individual, cât și în colectivul său poate și are dreptul la exprimarea opiniei sale libere în limitele stabilite de legislație și de normele morale ale societății. Aceste documente sunt fundamentale: dreptul la libertatea de opinie, dreptul la libertatea de idei, de circulația de idei și de persoane este stipulat în Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948, în Pactul privind drepturile civile și politice ale omului din 1966, în Actul final din Helsinki din 1975 și, nu în ultimul rând, în Declarația de la Paris pentru o nouă Europa, care sunt obligatorii pentru Republica Moldova.”

Europa Liberă: Și tot președintele Igor Dodon mai spunea că va trimite la Organizația Națiunilor Unite și la Consiliul Europei scrisori în care va anunța că statalitatea Republicii Moldova ar fi pusă în pericol și preciza că Republica Moldova și România sunt țări-membre ale acestor structuri și că vrea să afle poziția partenerilor externi. Dvs. ați fost și adjunct al ministrului de Externe. Ce reacție anticipați că ar putea să vină din partea acestor două foruri importante?

Nicolae Osmochescu: „Nu va fi niciun fel de reacție a niciunei organizații internaționale, pentru că dreptul internațional și dreptul organizațiilor internaționale este bazat pe suveranitatea statelor. Fiecare stat își soluționează, își rezolvă cu propriile forțe – în unele cazuri, cu ajutorul comunității internaționale – problemele sale politice.”